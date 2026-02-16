DMM GAMES¡ÖÊ¸¹ë¤È¥¢¥ë¥±¥ß¥¹¥È¡×¸ÂÄê¾¤Áõ¡Ø¼¿¹õ¥Î°á ÂèÆóÃÆ¡Ù³«ºÅ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
¹çÆ±²ñ¼ÒEXNOA¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢CEO¡§ÅìÛê ´²¡¢URL¡§https://games.dmm.com/¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ëDMM GAMES¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢2·î13Æü(¶â)¤è¤ê¡¢½÷À¸þ¤±Ê¸¹ëÅ¾À¸¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¥²ー¥à¡ÖÊ¸¹ë¤È¥¢¥ë¥±¥ß¥¹¥È¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¸ÂÄê¾¤Áõ¡Ø¼¿¹õ¥Î°á ÂèÆóÃÆ¡Ù¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢§¸ÂÄê¾¤Áõ¡Ø¼¿¹õ¥Î°á ÂèÆóÃÆ¡Ù
Ê¸¹ë¤Î¡Ö°áÁõ¡×¤ä¡¢²ñÇÉ¤ËÁõÈ÷¤¹¤ë»ö¤ÇÇ½ÎÏ¤ò¶¯²½¤Ç¤¤ë¡ÖÁõÁü¡×¤Ê¤É¤¬Æþ¼ê¤Ç¤¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Ö¾¤Áõ¡×¤Ë¡¢¸ÂÄê¾¤Áõ¡Ø¼¿¹õ¥Î°á ÂèÆóÃÆ¡Ù¤¬´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¾¤Áõ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö»Ö²ìÄ¾ºÈ¡×¡Ö³á°æ´ð¼¡Ïº¡×¡Ö¿¹²ª³°¡×¡ÖÀÐÀîÂïÌÚ¡×¤Î¿·°áÁõ¡Ò¥´¥·¥Ã¥¯É÷ÏÂÁõ¡Ó¤ò°ìÄê¤Î³ÎÎ¨¤ÇÆþ¼ê¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢10²ó¾¤Áõ¤¬ÄÌ¾ï3000ÄëÔ¢·ô¤Î¤È¤³¤í¡¢½é²ó¤Î¤ß1500ÄëÔ¢·ô¤Ç¤´ÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»ÜÃæ¡ª
¢¨ÄëÔ¢·ô¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤Î¤ß½é²óÈ¾³Û¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
³«ºÅ´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î13Æü(¶â)¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¸å～2026Ç¯2·î24Æü(²Ð)13:59
¢§À½ÉÊ³µÍ×
¥¿¥¤¥È¥ë¡§Ê¸¹ë¤È¥¢¥ë¥±¥ß¥¹¥È
¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡§PC(¥Ö¥é¥¦¥¶ÈÇ)¡¿App Store¡¿Google Play
ÈÎÇä²Á³Ê¡§´ðËÜÌµÎÁ¡Ü°ìÉô²Ý¶âÍ×ÁÇÍ
¸¢ÍøÉ½µ¡§(C)2016 EXNOA LLC
Google Play ¤ª¤è¤Ó Google Play ¥í¥´¤Ï Google LLC ¤Î¾¦É¸¤Ç¤¹¡£