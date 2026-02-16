¡ÚEDIFICE¡ßMIZUNO¡Û
¡¡¥ß¥º¥Î¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ù¥¤¥¯¥ëー¥º¡ÊËÜ¼Ò: ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢¼èÄùÌòCEO: ¸ÅÊ÷ Àµ²Â¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡¢¡ÖEDIFICE(¥¨¥Ç¥£¥Õ¥£¥¹¡Ë¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ë¡Èµ¡Ç½Èþ¤ò¤Þ¤È¤¦¡É¥¹¥È¥ì¥¹¥Õ¥êー¤Ê¥«¥×¥»¥ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¥íー¥ó¥Á¤·¤Þ¤¹¡£
2·î16Æü¡Ê·î¡Ë11»þ¤Ë¥ß¥º¥Î¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡¢EDIFICE¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤ÇÍ½ÌóÈÎÇä³«»Ï¡¢3·î5Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë¥ß¥º¥Î°ìÉôÄ¾±ÄÅ¹¡¢¥¨¥Ç¥£¥Õ¥£¥¹¤Î³ÆÅ¹¤Ë¤ÆÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¥ß¥º¥ÎÆÈ¼«¤Î¥¦¥¨¥¢Àß·×¡Ø¥À¥¤¥Ê¥âー¥·¥ç¥ó¥Õ¥£¥Ã¥È¡Ù¤òºÎÍÑ¤·¤¿¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡¦¥¹¥é¥Ã¥¯¥¹¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤È¥Ý¥í¥·¥ã¥Ä¡¢¥Ñ¥Ã¥¯T¥·¥ã¥Ä¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£ÁÇºà¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¡¢°ìÉô¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¤Ï¡¢È©¤Ë´À¤¬»Ä¤ê¤Ë¤¯¤¯¡¢¤Ù¤¿¤Ä¤¤ò·Ú¸º¤·¤Æ°áÉþÆâ´Ä¶¤ò²÷Å¬¤ËÊÝ¤Ä¥ß¥º¥ÎÆÈ¼«¤Î¡Ø¥É¥é¥¤¥¢¥¯¥»¥ë¡Ùµ¡Ç½¤ä¹â¤¤¥¹¥È¥ì¥Ã¥ÁÀ¤ÈµÛ´ÀÂ®´¥À¡¢UPFµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤ëÁÇºà¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ó¥¸¥Í¥¹¤«¤é°ÜÆ°¡¢¥Ç¥¹¥¯¥ïー¥¯¡¢Æü¾ï¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¥·ー¥ó¤Þ¤Ç¥¹¥È¥ì¥¹¥Õ¥êー¤ËÃåÍÑ¤Ç¤¤ë¸½ÂåÅª¤Ê¥È¥é¥Ã¥É¥¦¥¨¥¢¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£¡È¥¹¥Ýー¥Ä¤ÎÃÎ¸«¤ò¡¢Æü¾ïÃå¤Ø¡É¡£µ¡Ç½¤ÈÈþ°Õ¼±¤¬Í»¹ç¤·¤¿¡¢¿·¤·¤¤¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¤¬¤³¤³¤Ë´°À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
URL: https://jpn.mizuno.com/dicontents/26SS_edificecolabo
¡Ø¥À¥¤¥Ê¥âー¥·¥ç¥ó¥Õ¥£¥Ã¥È¡Ù
¡¡ËÜ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î³Ë¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢¥ß¥º¥ÎÆÈ¼«¤Î¥¦¥¨¥¢Àß·×¡Ø¥À¥¤¥Ê¥âー¥·¥ç¥ó¥Õ¥£¥Ã¥È¡Ù¤Ç¤¹¡£¿Í´Ö¹©³Ø¤Ë´ð¤Å¤¡¢3DCG¤ä²òË¶³ØÅª¤ÊÆ°ºî²òÀÏ¤òÍÑ¤¤¤ÆÀß·×¤µ¤ì¡¢¥¦¥¨¥¢¤Î°ú¤¤Ä¤ì¤ä°µÇ÷´¶¤ò·Ú¸º¤·¡¢¿ÈÂÎ¤Î¼«Á³¤ÊÆ°¤¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¢£JACKET¡¡
ÉÊÈÖ¡§C2JEDE01
¾¦ÉÊÌ¾¡§DYNAMOTION FIT SETUP JACKET
²Á³Ê¡§\39,600¡ÊËÜÂÎ²Á³Ê\36,000¡Ë
¥«¥éー¡§¥Í¥¤¥Óー¡¢¥Á¥ã¥³ー¥ë
¥µ¥¤¥º¡§S¡¢M¡¢L
¡¡¥Õ¥©ー¥Þ¥ë¤Ê¤¿¤¿¤º¤Þ¤¤¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢¥»¥Ã¥È¥¤¥ó¡ß¥é¥°¥é¥ó¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉÀß·×¤È¥Þ¥Á¹½Â¤¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸ª¡¦ÏÓ¡¦ÇØÃæ¤Î²ÄÆ°°è¤ò¹¤²¡¢Ä¹»þ´Ö¤ÎÃåÍÑ¤Ç¤â¥¹¥È¥ì¥¹¥Õ¥êー¤Ê¹âµ¡Ç½¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡£
¡¡¥ß¥º¥ÎÆÈ¼«¤ÎÀß·×µ»½Ñ¤Ë¤è¤ê¡¢Ä¹»þ´ÖÃåÍÑ¤·¤Æ¤â²÷Å¬¤ÊÃå¿´ÃÏ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥·¥Ã¥¯¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤È¹âµ¡Ç½À¤òÎ¾Î©¤·¡¢Ä¹»þ´Ö¤Î°ÜÆ°¤ä¥Ç¥¹¥¯¥ïー¥¯¤â²÷Å¬¡£¥¦¥©¥Ã¥·¥ã¥Ö¥ë»ÅÍÍ¤ÇÆü¾ï»È¤¤¤Ë¤âÅ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£SLACKS¡¡
ÉÊÈÖ¡§C2JFDE01
¾¦ÉÊÌ¾¡§DYNAMOTION FIT SETUP SLACKS
²Á³Ê¡§\19,800¡ÊËÜÂÎ²Á³Ê\18,000¡Ë
¥«¥éー¡§¥Í¥¤¥Óー¡¢¥Á¥ã¥³ー¥ë
¥µ¥¤¥º¡§S¡¢M¡¢L
¡¡¥È¥é¥Ã¥É¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤ò¥ー¥×¤·¤Ä¤Ä¡¢ÏÆ¤Î¤ß¥·¥ãー¥ê¥ó¥°»ÅÍÍ¤Î¥¦¥¨¥¹¥È¡¢¸åÊý¤Ë¿¶¤Ã¤¿ÏÆÀþ¡¢¥Þ¥Á¥Ñ¥¿ー¥ó¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ºÂ¤ë¡¦Êâ¤¯¡¦¤·¤ã¤¬¤àÆ°ºî¤ò²÷Å¬¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¹âµ¡Ç½¥È¥é¥¦¥¶ー¡£
¡¡¸«¤¿ÌÜ¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥È¥é¥Ã¥É¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Íú¤¤¤¿½Ö´Ö¤ËÊ¬¤«¤ë¥¹¥È¥ì¥¹¥Õ¥êー¤ÊÍú¤¿´ÃÏ¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£POLO SHIRT¡¡
ÉÊÈÖ¡§C2JADE01
¾¦ÉÊÌ¾¡§DYNAMOTION FIT POLO SHIRT
²Á³Ê¡§\19,800¡ÊËÜÂÎ²Á³Ê\18,000¡Ë
¥«¥éー¡§¥Í¥¤¥Óー¡¢¥Á¥ã¥³ー¥ë
¥µ¥¤¥º¡§S¡¢M¡¢L
¡¡¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤È¹¥ÁêÀ¤Î¹âµ¡Ç½¥Ý¥í¥·¥ã¥Ä¤âÅ¸³«¡£
¡¡È©¤Ë´À¤¬»Ä¤ê¤Ë¤¯¤¯¡¢¤Ù¤¿¤Ä¤¤ò·Ú¸º¤·¤Æ°áÉþÆâ´Ä¶¤ò²÷Å¬¤ËÊÝ¤Ä¥ß¥º¥ÎÆÈ¼«¤Î¡Ø¥É¥é¥¤¥¢¥¯¥»¥ë¡Ùµ¡Ç½¤ä¹â¤¤¥¹¥È¥ì¥Ã¥ÁÀ¤ÈµÛ´ÀÂ®´¥À¡¢UPFµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¡¢¡Ø¥À¥¤¥Ê¥âー¥·¥ç¥ó¥Õ¥£¥Ã¥È¡Ù¤Ë¤è¤ëÎ©ÂÎÅª¤Ê¥«¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤è¤êÆü¾ï¤«¤é¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤ÊÆ°¤¤Ë¤âÂÐ±þ¤¹¤ë²÷Å¬À¤ò¡¢¥ß¥Ë¥Þ¥ë¤ÊÉ½¾ð¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥Î¥Ó¥¨¥¹¥È¥Ñ¥Ã¥¯TEE¡¡
ÉÊÈÖ¡§C2JADE11
¾¦ÉÊÌ¾¡§DYNAMOTION FIT 2-PACK TEE SHIRTS
²Á³Ê¡§\9,900¡ÊËÜÂÎ²Á³Ê\9,000¡Ë
¥«¥éー¡§¥Ö¥é¥Ã¥¯2Ëç¥»¥Ã¥È¡¢¥Û¥ï¥¤¥È2Ëç¥»¥Ã¥È¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¡ß¥Û¥ï¥¤¥È2Ëç¥»¥Ã¥È
¥µ¥¤¥º¡§S¡¢M¡¢L
¡¡1ËçÃå¤«¤é¥¤¥ó¥Êー¤Þ¤ÇÂÐ±þ¤¹¤ëÈÆÍÑÀ¤Ë²Ã¤¨¡¢ÍÑÅÓ¤ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ù¤ë2Ëç¥»¥Ã¥ÈÅ¸³«¤Ç¡¢Æü¾ï»È¤¤¤Ë¡È¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¡É¥Ñ¥Ã¥¯T¥·¥ã¥Ä¤Ç¤¹¡£
¡¡¹â¤¤¥¹¥È¥ì¥Ã¥ÁÀ¤ÈµÛ´ÀÂ®´¥À¡¢UPF¡¢¹³¶ÝËÉ½µ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¡¢¡Ø¥À¥¤¥Ê¥âー¥·¥ç¥ó¥Õ¥£¥Ã¥È¡Ù¤Ë¤è¤ëÆ°¤¤ä¤¹¤¤¥«¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤È¸÷Âô¤òÍÞ¤¨¤¿¥Þ¥Ã¥È¤ÊÀ¸ÃÏ´¶¤Ç¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¡ß2¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¡ß2¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¡ß¥Û¥ï¥¤¥È¤Î3¥Ñ¥¿ー¥ó¤ÇÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
