¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¥¨¥¤¥È¡¢KELA¼Ò¤ÈÏ¢·È¤·¶âÍ»µ¡´Ø¸þ¤±¡Ö¥Àー¥¯¥¦¥§¥Ö¶¦Æ±´Æ»ë¥µー¥Ó¥¹¡×¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï
³ô¼°²ñ¼Ò¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¥¨¥¤¥È¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÎÓ ½¡¼£¡¢°Ê²¼ ¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¥¨¥¤¥È¡Ë¤Ï¡¢KELA³ô¼°²ñ¼Ò(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢¼¹¹ÔÌò°÷ ·ó COO¡§×¢Àî Íµ»Ê¡¢°Ê²¼ KELA)¡¦SLING¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¡¢CEO¡§Uri Cohen¡Ë¤ÈÏ¢·È¤·¡¢ÃÏÊý¶ä¹Ô¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÊ£¿ô¤Î¶âÍ»µ¡´Ø¤¬¶¦Æ±¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡Ö¥Àー¥¯¥¦¥§¥Ö¶¦Æ±´Æ»ë¥µー¥Ó¥¹¡×¤Î¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸Äó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ï¡¢KELA¥°¥ëー¥×¤ÎSLING¼Ò¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¹âÅÙ¤Ê¥µ¥¤¥Ðー¶¼°Ò¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹´ðÈ×¤Ë¤è¤ê¥Àー¥¯¥¦¥§¥Ö¾å¤Î¶¼°Ò¾ðÊó¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë´Æ»ë¤·¡¢Åö¼Ò¤Î´Æ»ë¥»¥ó¥¿ー¡ÊSOC¡Ë¤¬Àººº¡¦ÁªÊÌ¤Î¤¦¤¨·î¼¡¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤¬¸ÄÊÌ¤Ë´Æ»ë¥·¥¹¥Æ¥à¤ò»ý¤¿¤º¤È¤â¡¢°Â²Á¤«¤Ä¹âÉÊ¼Á¤Ê´Æ»ëÂÎÀ©¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¶¦Æ±ÍøÍÑ¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
ÇØ·Ê
¶áÇ¯¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤òÁÀ¤¦¥µ¥¤¥ÐーÈÈºá¤Ï¶Ë¤á¤Æ¹ªÌ¯²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·Ù»¡Ä£¤ÎÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ¾å´üÊó¹ð¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥Õ¥£¥Ã¥·¥ó¥°Êó¹ð·ï¿ô¤ÏÌó119.6Ëü·ï¡ÊÁ°Ç¯Æ±´üÈæ Ìó89%Áý¡Ë¤ÈµÞÁý¤·¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥Ð¥ó¥¥ó¥°¤Ë¤ª¤±¤ëÉÔÀµÁ÷¶âÈï³²³Û¤ÏÌó42²¯2,400Ëü±ß¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¾Ú·ô¸ýºÂ¤Î¾è¤Ã¼è¤ê¤ä¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë²óÀþ¤ò°ÍÑ¤·¤¿ÉÔÀµ·ÀÌó¡¦Å¾Çä»ö°Æ¤¬Âç¤¤Ê¼Ò²ñÌäÂê²½¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤Ë¤Ï¥Õ¥£¥Ã¥·¥ó¥°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤¿¸ÜµÒ¾ðÊó¤ÎÀà¼è¤ä¡¢¥Þ¥ë¥¦¥§¥¢´¶À÷Ã¼Ëö¤«¤é¤ÎÉÔÀµÁàºî¤ËÂÐ¤¹¤ëÈ´ËÜÅª¤ÊÂÐºö¤¬¶¯¤¯µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤ò¼õ¤±¡¢Åö¼Ò¤ÏKELA¤ÈÏ¢·È¤·¡¢KELA¥°¥ëー¥×¤ÎSLING¼Ò¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ÈÅö¼Ò¤Î´Æ»ë¥»¥ó¥¿ー¡ÊSOC¡Ë¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ê£¿ô¤Î¶âÍ»µ¡´Ø¤¬¶¦Æ±¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡¢°Â²Á¤«¤Ä¹âÉÊ¼Á¤Ê¡Ö¥Àー¥¯¥¦¥§¥Ö´Æ»ë¡×¤Î¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸·¿¥µー¥Ó¥¹¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Î¼ç¤ÊÆÃÄ§
ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢Ê£¿ô¤Î¶âÍ»µ¡´Ø¤¬¶¦Æ±¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡¢·î¼¡¥ì¥Ýー¥È·Á¼°¤Î¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸·¿¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¡ü¥Àー¥¯¥¦¥§¥ÖÅù¤Î·ÑÂ³´Æ»ë
KELA¥°¥ëー¥×¤ÎSLING¼ÒÆÈ¼«¤Î´ÑÂ¬ÌÖ¤Ë´ð¤Å¤¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥Ð¥ó¥¥ó¥°ÍøÍÑ¼Ô¾ðÊó¤ÎÎ®½Ð¾õ¶·¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë³Æ¼ï¶¼°Ò¾ðÊó¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë´Æ»ë¤·¤Þ¤¹¡£
¡ü¶¦Æ±´Æ»ë¤Ë¤è¤ë¸úÎ¨²½
¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¥¨¥¤¥È¤Î´Æ»ë¥»¥ó¥¿ー¡ÊSOC¡Ë¤¬¡¢¸¡½Ð¤µ¤ì¤¿¶¼°Ò¾ðÊó¤òÊ¬ÀÏ¡¦É¾²Á¤·¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤Ê¾ðÊó¤òÁªÊÌ¤·¤ÆÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³Æ¹Ô¤¬ÆÈ¼«¤Ë´Æ»ë¡¦±¿ÍÑÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤ëÉéÃ´¤ò²ò¾Ã¤·¡¢¸úÎ¨Åª¤Ê±¿ÍÑ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¡üÂ¿³ÑÅª¤Ê¥ê¥¹¥¯¥ì¥Ýー¥È
Ëè·î1²ó¡¢°Ê²¼¤Î¾ðÊó¤ò´Þ¤à¾ÜºÙ¥ì¥Ýー¥È¡ÊPDF·Á¼°¡Ë¤òÄó½Ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
- ¥Àー¥¯¥¦¥§¥ÖÅù¤ËÎ®½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëÍøÍÑ¼Ô¾ðÊó
- ¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥É¥á¥¤¥ó¤ËÉ³¤Å¤¯¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤ÎÎ®½Ð°ìÍ÷
- ³°Éô¤«¤é³ÎÇ§²ÄÇ½¤ÊIT»ñ»º¤ÎÀÈ¼åÀ¾ðÊó
¡üÁ´ÂÎÊó¹ð²ñ¤Î¼Â»Ü
»²²Ã¶âÍ»µ¡´Ø¤Î´Æ»ë·ë²Ì¤ò¤â¤È¤Ë¡¢ºÇ¿·¤Î¹¶·â¥È¥ì¥ó¥É¤äÂÐºö¾ðÊó¤ò¶¦Í¤¹¤ë·î¼¡Á´ÂÎÊó¹ð²ñ¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¥µー¥Ó¥¹³µÍ×[É½: https://prtimes.jp/data/corp/12489/table/68_1_a7c76fc6c124f8cb530003316493e1a9.jpg?v=202602160251 ]
¢¨ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ï¶¦Æ±´Æ»ë¤Î¤¿¤á¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤Ë¤è¤ë´ÉÍý²èÌÌ¡ÊGUI¡Ë¤Ø¤ÎÄ¾ÀÜ¥¢¥¯¥»¥¹¤Ï´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨¶âÍ»µ¡´Ø¤´¤È¤Î¸ÄÊÌÊó¹ð²ñ¤Ï¥ª¥×¥·¥ç¥ó(ÊÌÅÓÈñÍÑ)¤Ç¤¹¡£
KELA¥°¥ëー¥× SLING ¼Ò¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È
º£Æü¤Î¶¼°Ò¾ðÀª¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë¥µ¥¤¥Ðー¥ê¥¹¥¯¤Ï¡¢¤â¤Ï¤ä°ìÁÈ¿¥¤ÎÅØÎÏ¤À¤±¤Ç½½Ê¬¤Ë·Ú¸º¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÆÃ¤Ë¡¢¥Àー¥¯¥¦¥§¥Ö¾å¤Ç¼è°ú¤µ¤ì¤ëÇ§¾Ú¾ðÊó¤äÀÈ¼åÀ¾ðÊó¤Ï¡¢¥µ¥¤¥Ðー¹¶·â¤Îµ¯ÅÀ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¶Ë¤á¤Æ¿¼¹ï¤Ê¥ê¥¹¥¯¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¥¨¥¤¥È¼Ò¤ÈÏ¢·È¤·¡¢Åö¼Ò¤Î¹âÅÙ¤Ê¥µ¥¤¥Ðー¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¡¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò¡Ö¶¦Æ±ÍøÍÑ¥â¥Ç¥ë¡×¤òÄÌ¤¸¤ÆÆüËÜ¤Î¶âÍ»µ¡´Ø¤ËÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ´î¤Ð¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£SLINGÆÈ¼«¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê¥µ¥¤¥Ðー¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¤Î²Ä»ëÀ¤È¡¢¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¥¨¥¤¥È¼Ò¤¬»ý¤Ä±¿ÍÑ¤ÎÀìÌçÃÎ¼±¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜ³ÆÃÏ¤Î¶âÍ»µ¡´Ø¤¬¡¢¤è¤ê°ÂÁ´¤«¤Ä¸úÎ¨Åª¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¡ÊDX¡Ë¤ò¿ä¿Ê¤Ç¤¤ë¤è¤¦¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
CEO & Cofounder¡§Uri Cohen
³ô¼°²ñ¼Ò¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¥¨¥¤¥È¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È
º£²óÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤¿¡Ø¥Àー¥¯¥¦¥§¥Ö¶¦Æ±´Æ»ë¥µー¥Ó¥¹¡Ù¤Ï¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤¬½¾ÍèÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡È¸ÄÊÌ¤Ë´Æ»ëÂÎÀ©¤ò»ý¤ÄÉéÃ´¡É¤òÄã¸º¤·¡¢¼Á¤Î¹â¤¤¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£´Æ»ë¤ò¶¦Æ±¤Ç¼Â¸½¤¹¤ë¿·¤·¤¤¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
KELA¼Ò¤¬»ý¤ÄºÇÀèÃ¼¤Î¶¼°Ò¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¤ÈÅö¼Ò¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£±¿ÍÑ¤ÎÃÎ¸«¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Áá´ü¤Ë¶¼°Ò¤òÇÄ°®¤·¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤Î³§¤µ¤Þ¤¬¤è¤ê°Â¿´¤·¤Æ¶ÈÌ³¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤ò»Ù¤¨¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¥¨¥¤¥È ¾ïÌ³¼¹¹ÔÌò°÷ ¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ーËÜÉô ËÜÉôÄ¹ Çò´ä ·ò°ì
KELA³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥µ¥¤¥Ðー¶¼°Ò¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹´ë¶È¤È¤·¤Æ¿ô¡¹¤Î¼õ¾ÞÎò¤ò¸Ø¤ëKELA¤Î»ÈÌ¿¤Ï¡¢¥µ¥¤¥ÐーÈÈºá¤Î¥¢¥ó¥Àー¥°¥é¥¦¥ó¥É¤«¤é¤Î¶¼°Ò¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¼ÂÍÑÅª¤Ê¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¡¢¥µ¥¤¥Ðー¹¶·â¤ÎËÉ»ß¤ÈÌµÎÏ²½¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£ 2009Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿KELA¤Ï¡¢ÆÈ¼«¤Î¼«Æ°²½¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤È¡¢¹âÅÙ¤Êµ»½Ñ¤ò»ý¤Ä¥µ¥¤¥Ðー¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¤Î¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤òÍÊ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿ô¡¹¤ÎÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦Ãæ¤Ç¿®Íê¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ëKELA¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ï¡¢±£¤ì¤¿¥¢¥ó¥Àー¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¿¯Æþ¤·¡¢¶¼°Ò¤òÅ°ÄìÅª¤Ë´Æ»ë¡¢ÄÉÀ×¡¢Ä´ºº¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Î¥ê¥¹¥¯¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¡¢¥×¥í¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤ÊÊÝ¸î¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£KELA¤Î³×¿·Åª¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¹¶·â¼Ô¤ÎÌÜ¤«¤é¸«¤¿¡¢¹âÅÙ¤Ë¥³¥ó¥Æ¥¥¹¥È²½¤µ¤ì¤¿¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¤ò¸ÜµÒ¤ËÄó¶¡¤·¡¢¥×¥í¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯ËÉ¸æ¡¢¤Ê¤é¤Ó¤Ë¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ÎÇÓ½ü¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
URL¡§https://www.kelacyber.com/ja/
SLING ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
SLING¼Ò¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤¬¥µー¥É¥Ñー¥Æ¥£¤Î¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£´Ä¶¤ò´ÊÃ±¤Ë´ÉÍý¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£ÊÀ¼ÒÆÈ¼«¤Î¾ðÊó¸»¤È²è´üÅª¤ÊÊýË¡ÏÀ¤Ë¤è¤ê¡¢ÀøºßÅª¤Ê¥µー¥É¥Ñー¥Æ¥£¤Î¥µ¥¤¥Ðー¿¯³²¤ËÂÐ¤¹¤ë¥×¥í¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤ÊËÉ¸æ¤ÈÀèÀ©Åª¤Ê¹ÔÆ°¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£SLING¼Ò¤Ï¡¢¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ÎÏª½Ð¤È¥ê¥¹¥¯¤ò´ÉÍý¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤òÃÛ¤¡¢¤è¤ê°ÂÁ´¤Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë ¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
URL¡§https://slingscore.jp/
³ô¼°²ñ¼Ò¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¥¨¥¤¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¥¨¥¤¥È¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÊÑ³×¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ê¥Ù¥¹¥È¥Ñー¥È¥Êー¤òÌÜ»Ø¤·¡¢´ë¶È¸þ¤±¤ÎÁí¹çÅª¤Ê IT¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¯¥é¥¦¥É¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¶¯²½¡¢AI¡¦DX»Ù±ç¡¢IT¥¤¥ó¥Õ¥é¹½ÃÛ¤ò¼çÍ×¤Ê»ö¶È¤È¤·¡¢ºÇÅ¬¤Ê¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤òÄÌ¤¸¤¿¡Ö²ÁÃÍ¤ÎÄó¶¡¡×¤Ç¤ªµÒÍÍ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£40Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¤ªµÒÍÍ¤È¶¦¤ËÇÝ¤Ã¤¿·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤·¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤Î´ë¶È¤Ø¥µー¥Ó¥¹¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã²ñ¼Ò³µÍ×¡ä
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¥¨¥¤¥È
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÎÓ ½¡¼£
ÀßÎ©¡§2012 Ç¯ 10 ·î
»ñËÜ¶â¡§2 ²¯±ß (2025 Ç¯ 3 ·î 31 Æü¸½ºß)
½êºßÃÏ¡§¢©150-0002 ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è½ÂÃ« 2 ÃúÌÜ 15 ÈÖ 1 ¹æ ½ÂÃ«¥¯¥í¥¹¥¿¥ïー
URL¡§https://www.softcreate.co.jp/
¢¨ µºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë²ñ¼ÒÌ¾¡¢¾¦ÉÊÌ¾¤Ï³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£