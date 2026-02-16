¥Ç¥³¥é¥Ã¥·¥å¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥Ñ¥í¥Ç¥£¥Ö¥é¥ó¥É🐾¡¡¥Ç¥³¥ìー¥·¥ç¥ó¥Æー¥×¡Ö¡ã¸ÂÄê¡ä¥Í¥³¥é¥Ã¥·¥å¡× ～¡ÖÇ¤ÎÆü¡×2·î22ÆüÈ¯Çä ～
¥×¥é¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ º£ÀôÃéµ×¡Ë¤Ï¡¢¼êÄ¢¤ä¥«ー¥É¤ò¤«¤ï¤¤¤¯¾þ¤ì¤ë¥Ç¥³¥ìー¥·¥ç¥ó¥Æー¥×¡Ö¥Ç¥³¥é¥Ã¥·¥å¡×¥·¥êー¥º¤«¤é¡¢¡Ö¥Ç¥³¡×¤È¡Ö¥Í¥³¡×¤Î¶Á¤¤¬»÷¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥Ñ¥í¥Ç¥£¥Ö¥é¥ó¥É¡¢¥Ç¥³¥ìー¥·¥ç¥ó¥Æー¥×¡Ö¡ã¸ÂÄê¡ä¥Í¥³¥é¥Ã¥·¥å¡×¡Ê£·¼ïÎà¡Ë¤ò¡¢2026Ç¯£²·î22Æü¤Î¡ÖÇ¤ÎÆü¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
½¤Àµ¥Æー¥×¤Î¤è¤¦¤Ë¥Æー¥×¤ò°ú¤¯¤À¤±¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥óÊÁ¤¬Å¾¼Ì¤µ¤ì¡¢¼êÄ¢¤äÆüµ¡¢¥Îー¥È¡¢¥«ー¥É¤Ê¤É¤ò²Ú¤ä¤«¤Ë¾þ¤ì¤ë¥Ç¥³¥ìー¥·¥ç¥ó¥Æー¥×¡Ö¥Ç¥³¥é¥Ã¥·¥å¡×¡£¼êÄ¢¥æー¥¶ー¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿Éý¹¤¤À¤Âå¤«¤é»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢¼êÄ¢¤ò¤ä¤µ¤·¤¯ºÌ¤ë¥Í¥³ÊÁ¡£¥ß¥Ì¥¨¥Ã¥È¡¢¥¹¥³¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¥Õ¥©ー¥ë¥É¡¢¥¯¥í¥Í¥³¤Ê¤É¿Íµ¤¾å°Ì¤Î¥Í¥³¤¿¤Á¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÙ¤ä¤«¤ËÉ½¸½¤·¤¿Á´7ÊÁ¤Ç¤¹¡£°¦¤é¤·¤¤É½¾ð¡¦¥Ýー¥º¤Ç¡¢¥Í¥³¹¥¤¤µ¤ó¤¿¤Á¤Î¥Ïー¥È¤ò¤ï¤·¤Å¤«¤ß¡ª ¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥óË¤«¤Ê¥Æー¥×¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¼êÄ¢¤äÆüµ¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±ÆüÈ¯Çä¤Î¥Ç¥³¥ìー¥·¥ç¥ó¥íー¥éー¥¹¥¿¥ó¥×¡Ö¥Í¥³¥íー¥ë¡×¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ç¥³¥ìー¥·¥ç¥ó¤ÎÉý¤¬¤µ¤é¤Ë¹¤¬¤ê¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ê¥Æ¥£¤¢¤Õ¤ì¤ë±é½Ð¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ï¡¢¡Ö¥ß¥Ì¥¨¥Ã¥È¡×¡Ö¥¹¥³¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¥Õ¥©ー¥ë¥É¡×¡Ö¥é¥°¥Éー¥ë¡×¡Ö¥Þ¥ó¥Á¥«¥ó¡×¡Ö¥Ö¥ê¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¥·¥çー¥È¥Ø¥¢¡×¡Ö¥¨¥¥¾¥Á¥Ã¥¯¥·¥çー¥È¥Ø¥¢¡×¡Ö¥¯¥í¥Í¥³¡×¤Î7¼ïÎà¡£¥áー¥«ー´õË¾¾®Çä²Á³Ê¤Ï418±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ç¤¹¡£
¢ã¼ç¤ÊÀ½ÉÊÆÃÄ¹¢ä
¢£É½¾ðË¤«¤Ê¿Íµ¤7¼ï¤Î¥Í¥³¤¿¤Á¤¬Ìþ¤·¤Î¤Ò¤È¤È¤¤ò¡ª
¤ª»¶Êâ¤·¤¿¤ê¡¢¿¤Ó¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¤ª¤Ê¤«¤ò½Ð¤·¤Æ¿²Å¾¤ó¤À¤ê¤È¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¥Í¥³¤Á¤ã¤ó¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉ½¾ð¡¦¥Ýー¥º¤ò³Ú¤·¤á¤ëÂ¿ºÌ¤Ê¥Æー¥×¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£¼êÄ¢¤ä¥«ー¥É¤Î¾å¤Ç¡¢¥Í¥³¤¿¤Á¤¬Êâ¤¤¤¿¤ê¤¯¤Ä¤í¤¤¤À¤ê¡ª Ìþ¤µ¤ì¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Ç¤¹¡£
¢£¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤äËÜÂÎ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤âÍ·¤Ó¿´¤¤¤Ã¤Ñ¤¤
¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤ÏÇ¼ª¡õÆùµå¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£ËÜÂÎÀèÃ¼¤Î¡Ö¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¥¥ã¥Ã¥×¡×¤ÏÆùµå¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¤«¤ï¤¤¤¤¥Ô¥ó¥¯¿§¤Ç°¦¤é¤·¤µ¤ò±é½Ð¡£ºÙÉô¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡Ö¥Í¥³¥é¥Ã¥·¥å¡×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÍ·¤Ó¿´¤òÀ¹¤ê¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥Æー¥×¤À¤«¤éÆÌ±ú¤·¤Ê¤¤¡¦¼êÄ¢¤¬Ê¬¸ü¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¡¦¤Ë¤¸¤Þ¤Ê¤¤¡ª
¡Ö¥Ç¥³¥é¥Ã¥·¥å¡×¤Ï¡¢Çö¤¯¤ÆÆÌ±ú¤·¤Ê¤¤Å¾¼Ì¼°¥Õ¥£¥ë¥à¥Æー¥×¡£¼êÄ¢¤¬Ê¬¸ü¤¯¤Ê¤é¤º¡¢¥¤¥ó¥¯¤Î¤Ë¤¸¤ß¤äÎ¢È´¤±¤·¤Ê¤¤¥¤¥é¥¹¥È¤òÉÁ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¡£Ä¹¤µ¤â¼«Í³¤Ë¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥ï¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¥Ç¥³¡¢Ä¹¤¯°ú¤¤¤Æ¥é¥¤¥ó¥Ç¥³¤â»×¤¤¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¹¡£
¢£¥Æー¥×Æ±»Î¤ÎÅ½¤êÉÕ¤¡¦¤Ï¤¬¤ì¤òËÉ¤°¡Ö¥Þ¥Ã¥ÈPET¥Õ¥£¥ë¥à¡×¤ò»ÈÍÑ
¼êÄ¢¤ä¥Îー¥È¤òÊÄ¤¸¤¿¤È¤¤Ë¤Þ¤ì¤ËÀ¸¤¸¤ë¡¢°ú¤¤¤¿¥Æー¥×Æ±»Î¤¬Å½¤ê¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤Ï¤¬¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¸½¾Ý¤òËÉ¤°¤¿¤á¡¢´ðÈ×¤ÎPET¥Õ¥£¥ë¥à¤ËºÙ¤«¤ÊÎ³»Ò¤¬Îý¤ê¤³¤Þ¤ì¤¿¡Ö¥Þ¥Ã¥ÈPET¥Õ¥£¥ë¥à¡×¤ò»ÈÍÑ¡£É½ÌÌ¤ÎÈùºÙ¤ÊÆÌ±ú¤ÇÀÜÃÏÌÌ¤òÄã¸º¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Æー¥×¤¬¤Ï¤¬¤ì¤Ë¤¯¤¯¡¢»ÈÍÑ´¶¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¥Æー¥×ÊÁ¤¬¤¯¤Ã¤¤ê¥¯¥ê¥¢¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£
¢£È´·²¤Î»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤òÀ¸¤à³Æ¼ïµ¡Ç½
ÆÈ¼«µ¡Ç½¤È¤·¤Æ¡¢»Ø£±ËÜ¤Ç³«ÊÄ¤Ç¤¤ë¡Ö¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¥¥ã¥Ã¥×¡×¤ä¡¢Ä¾¿ÊÀ¤ËÍ¥¤ì¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤Ê»È¤¤¿´ÃÏ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡Ö¥ß¥Ë¥íー¥éー¡×¡¢¥Æー¥×Éâ¤¤òËÉ¤®Ì©ÃåÀ¤ò¹â¤á¤ë¡Ö¥Ô¥¿¥Ã¤È¥Ø¥Ã¥É¡×¡¢º¸Íø¤ÂÐ±þ¤Ê¤É¡¢È´·²¤Î»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Í½ÄêÊÑ¹¹¤ä°ú¤´Ö°ã¤¤¤â¡¢ÀìÍÑ¾Ã¤·¥´¥à¤Ç°Â¿´
¥Ç¥³¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¾Ã¤¹¤Î¤ËÅ¬¤·¤¿ÁÇºà¤Î¡Ö¥Ç¥³¥é¥Ã¥·¥åÀìÍÑ¾Ã¤·¥´¥à¡×¡ÊÊÌÇä¡Ë¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢Í½ÄêÊÑ¹¹¤ä°ú¤´Ö°ã¤¤¤ò½¤Àµ¤·¤¿¤¤»þ¤â°Â¿´¡£¡Ö¥Ç¥³¥é¥Ã¥·¥å¡×¤ÈÊÂ¤Ù¤Æ¤â±Ç¤¨¤ë¤«¤ï¤¤¤¤5ÊÁ¤Î¥±ー¥¹¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¼êÄ¢¤Î»æ¤Î¼ïÎà¤ä¡¢°õºþÊª¤ÎÆÃÀ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï½üµî¤ËÉÔ¸þ¤¤Ê¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥Æー¥×¤ÎÆÃÀ¾å¡¢Å¾¼Ì¸å»þ´Ö¤¬·Ð²á¤¹¤ë¤È¾Ã¤·¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÀìÍÑ¾Ã¤·¥´¥à¤Ï¡¢±ôÉ®¡¦¥·¥ãー¥×¥Ú¥ó¥·¥ë¤ÎÉ®µÀþ¤â¾Ã¤»¤Þ¤¹¡£
¢£ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¥¢¥ì¥ó¥¸¹¤¬¤ë¢ö
¡Ö¥Í¥³¥é¥Ã¥·¥å¡×¤ÎÊ£¿ôÊÁ¤äÆ±ÆüÈ¯Çä¤Î¥Ç¥³¥ìー¥·¥ç¥ó¥íー¥éー¥¹¥¿¥ó¥×¡Ö¥Í¥³¥íー¥ë¢¨¡×¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ì¤Ð¥¢¥ì¥ó¥¸¤ÎÉý¤¬¤µ¤é¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥³¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¢¨¥Ç¥³¥ìー¥·¥ç¥ó¥íー¥éー¥¹¥¿¥ó¥×¡Ö¥Ç¥³¥íー¥ë¡×¤Î¥Ë¥åー¥¢¥¤¥Æ¥à¡¢¡Ö¥Í¥³¥íー¥ë¡×¤ÏÆ±Æü¡Ê2026Ç¯2·î22Æü¡Ë¤ËÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡Âç¿Íµ¤¡Ö¥Ç¥³¥é¥Ã¥·¥åÆüÉÕ¥·ー¥È¡×ÇÛ¿®¢¡
Âç¹¥É¾¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Ç¥³¥é¥Ã¥·¥åÆüÉÕ¥·ー¥È¡×¤ò¡¢¡Ö¥Í¥³¥é¥Ã¥·¥å¡×¤ÎÈ¯Çä¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÌµÎÁÇÛ¿®¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¥Í¥³¥é¥Ã¥·¥å¡×¤È°ì½ï¤Ë»È¤Ã¤Æ¡¢¼êÄ¢¤ä¥Îー¥È¤Î¥Ç¥³¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ë¤´³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£ÇÛ¿®¤Þ¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ë¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¥À¥¦¥ó¥íー¥É¥Úー¥¸URL¡Û
https://bungu.plus.co.jp/deco/download/(https://bungu.plus.co.jp/deco/download/)
µ
¡ÚÀ½ÉÊÌ¾¡Û
¥Ç¥³¥ìー¥·¥ç¥ó¥Æー¥×¡Ö¡ã¸ÂÄê¡ä¥Í¥³¥é¥Ã¥·¥å¡×
¡Ú³°·ÁÀ£Ë¡¡Û
W 58mm ¡ßD 18mm ¡ß H 26mm
¡Ú¥Æー¥×Êý¼°¡Û
»È¤¤ÀÚ¤ê¥¿¥¤¥×
¡Úºà¼Á¡Û
ËÜÂÎ¥±ー¥¹¡§¥Ý¥ê¥¹¥Á¥ì¥ó(PS)
¡ÚÈ¯ÇäÆü¡Û
2026Ç¯2·î22Æü
¡ÚÈÎÇä¥ëー¥È¡Û
Á´¹ñ¤ÎÊ¸¶ñÅ¹¡¢ÎÌÈÎÅ¹¡¢ÀìÌçÅ¹¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹ÄÌÈÎ¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎ¡¡Åù
¡Ú»ÅÍÍ¡¦²Á³Ê¡Û
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/65544/table/122_1_aab3391eb59f14b3a59119aaf24a1034.jpg?v=202602161151 ]
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/65544/table/122_2_0f6345439c5bcf7affd5b2fabd1cef05.jpg?v=202602161151 ]
¡ÚÀ½ÉÊ¥Úー¥¸¡Û
https://bungu.plus.co.jp/product/deco/decoration_tape/decorush/limited.html
¡ÚÆÃ½¸¥Úー¥¸¡Û
https://bungu.plus.co.jp/special/st/neco_2026
¡ö¡Ö¥Ç¥³¥é¥Ã¥·¥å¡×¤Ï¡¢Å½¤Ã¤¿¥Æー¥×¤Î¾å¤«¤éÉ®µ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡öÍÑ»æ¤Î¼ïÎà¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢»æ¤ËÅ¾¼Ì¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡öËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹µºÜ¤Î¾ðÊó¤ÏÈ¯É½Æü¸½ºß¤Î¾ðÊó¤Ç¤¹¡£Í½¹ð¤Ê¤·¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£