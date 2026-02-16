au¾¯³ÛÃ»´üÊÝ¸±¡¢·î³Û190±ß¤«¤éÁª¤Ù¤ë¡Ö¥¹¥Þ¥ÛÊÝ¸±¡×¡¢ËÜÆü¤è¤êÈÎÇä³«»Ï
au ¾¯³ÛÃ»´üÊÝ¸±³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÎÓ Í´²ð¡¢°Ê²¼ Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯£²·î16 Æü¤«¤é¡¢
¡Ö¥¹¥Þ¥ÛÊÝ¸±¡×¡ÊÃí1¡Ë¤ÎÈÎÇä¤ò¥Ûー¥à¥Úー¥¸(https://au-ssi.com/insurance/sumaho-001)¾å¤Ç³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¸Ä¿Í¤ÎÆü¾ïÀ¸³è¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¥¹¥Þ¥Û¤Ï¡¢À¤ÂÓ¤Ë¤ª¤±¤ëÊÝÍ³ä¹ç¤¬90.5%¡ÊÃí2¡Ë¤È¹â¿å½à¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢¸½ºß¤Î¥¹¥Þ¥Û¤Ïµ¡Ç½¿Ê²½¤äÉôºàÈñ¹âÆ¤Ë¤è¤êÃ¼Ëö²Á³Ê¤¬¹â³Û¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥æー¥¶ー¤ÎÇã¤¤ÂØ¤¨¼þ´ü¤ÏÄ¹¤¯¤Ê¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢²èÌÌ³ä¤ì¤ä¿åË×¡¢¸Î¾ã¤Ê¤É¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤ë¥±ー¥¹¤âÁý²Ã¤·¡¢¥æー¥¶ー¤Î½¤ÍýÈñÍÑ¤ÎÉéÃ´¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê²ÝÂê¤ä¥æー¥¶ー¤Î¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Î½¤ÍýÈñÍÑ¤ò¤ª¼êº¢¤ÊÊÝ¸±ÎÁ¤ÇÊä½þ¤¹¤ëÊÝ¸±¾¦ÉÊ¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡Ö¥¹¥Þ¥ÛÊÝ¸±¡×¤ÎÆÃÄ§¢¨1
¢¨1 ¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢½ÅÍ×»ö¹àÀâÌÀ½ñ(https://storage.googleapis.com/studio-design-asset-files/projects/brqEZ1xGa4/s-1x1_70746227-5bde-44ca-8341-a179d1d2f2d9.pdf)¡¦Ìó´¾(https://storage.googleapis.com/studio-design-asset-files/projects/brqEZ1xGa4/s-1x1_fafe2496-a243-4415-88a6-67a057d96ee1.pdf)¤ò¤´³ÎÇ§²¼¤µ¤¤¡£
¡¡¡¦¤ª¼êº¢¤ÊÊÝ¸±ÎÁ
¡¡¡¡¥·¥ó¥×¥ë¥×¥é¥ó¤Ï·î³Û190±ß¤ÇÇËÂ»¡¦¿åÇ¨¤ì¤ò¥«¥Ðー¤Ç¤¡¢¤Ï¤¸¤á¤ä¤¹¤¤¤ª¼êº¢¤ÊÊÝ¸±ÎÁ¤Ç¤¹¡£
¡¡¡¦Áª¤Ù¤ë3¤Ä¤Î¥×¥é¥ó
¡¡¡¡¤ª¼êº¢¤Ê¥·¥ó¥×¥ë¥×¥é¥ó¤Ë²Ã¤¨¡¢¸Î¾ã¡¦ÅðÆñ¤âÊä½þ¤¹¤ë¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¥×¥é¥ó¤ÏÊÝ¸±¶â³Û¤¬°Û¤Ê¤ë
¡¡¡¡2¤Ä¤Î¥×¥é¥ó¤¬¤¢¤ê¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¥Ëー¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥×¥é¥ó¤òÁª¤Ù¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¦¤´²ÈÂ²¤Î¥¹¥Þ¥Û¤âÂÐ¾Ý
¡¡¡¡Æ±µï¤Þ¤¿¤ÏÀ¸·×¤òÆ±°ì¤È¤¹¤ë¤´²ÈÂ²¤¬»ÈÍÑ¤¹¤ë¥¹¥Þ¥Û¤â¤´²ÃÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¦Éý¹¤¤Ã¼Ëö¤¬ÂÐ¾Ý¡ÊÃí3¡Ë
¡¡¡¡¥¹¥Þ¥Û¤ÎÄÌ¿®¥¥ã¥ê¥¢¤ä¿·ÉÊ¡¦Ãæ¸Å¤ÎÃ¼Ëö¤òÌä¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¡¡¥·¥ó¥×¥ë¥×¥é¥ó¤Ê¤é¹ØÆþ»þ´ü¤ÎÀ©¸Â¤â¤Ê¤¯¡¢¹ØÆþ¤«¤é»þ´Ö¤¬·Ð²á¤·¤Æ¤¤¤ëÃ¼Ëö¤âÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£
¢£Êä½þ¥×¥é¥ó¢¨2
¢¨2 ²èÁü¤Î¥×¥é¥ó¿Þ¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¤Î¾ÜºÙ¤ä¤ª¿½¹þ¤ßÊýË¡¤Ï¡¢Åö¼Ò¤ÎHP¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£Êä½þ¤Î¾å¸Â¡¦ÌÈÀÕ¡¦¼«¸ÊÉéÃ´¡¦ÂÐ¾Ý»ö¸Î¤ÎÈÏ°ÏÅù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢½ÅÍ×»ö¹àÀâÌÀ½ñ(https://storage.googleapis.com/studio-design-asset-files/projects/brqEZ1xGa4/s-1x1_70746227-5bde-44ca-8341-a179d1d2f2d9.pdf)¡¦Ìó´¾(https://storage.googleapis.com/studio-design-asset-files/projects/brqEZ1xGa4/s-1x1_fafe2496-a243-4415-88a6-67a057d96ee1.pdf)¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Åö¼Ò¤Ï¡¢º£¸å¤âKDDI¥°¥ëー¥×³Æ¼Ò¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¤ÈÏ¢·È¤·¡¢³Æ¼Ò¥µー¥Ó¥¹¤äÈÎÇä¥Á¥ã¥Í¥ë¤ÎÆÃÄ§¤Ë±þ¤¸¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Î¤¢¤ëÊÝ¸±¾¦ÉÊ¤Î³«È¯¡¦Äó¶¡¤ò¹Ô¤¤¡¢Â¿ÍÍ²½¤¹¤ë¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÃí1¡Ë¡Ö¥¹¥Þ¥ÛÊÝ¸±¡×¤ÎÀµ¼°Ì¾¾Î¤Ï¡ÖÈñÍÑÊÝ¸±¡Ê¥¹¥Þ¥Û½¤ÍýÈñÍÑÆÃÌóÉÕ¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£
¡ÊÃí2¡Ë½ÐÅµ¡§ÁíÌ³¾Ê¡ÖÎáÏÂ6Ç¯ÄÌ¿®ÍøÍÑÆ°¸þÄ´ºº(https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01tsushin02_02000178.html)¡×
¡ÊÃí3¡ËÅö¼Ò¤ÎÄê¤á¤ëÂÐ¾ÝÃ¼Ëö¡¦¾õÂÖ¤Ë¸Â¤ê¤Þ¤¹¡£