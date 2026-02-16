¡ÖEnterprise Case Study Summit 2026 ～Âç¼ê´ë¶È¤Ë³Ø¤Ö BtoB¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÊÑ³×¤ÎÀ®¸ùË¡Â§～¡×¤ËEventHub ÎëÌÚ¤¬ÅÐÃÅ
³ô¼°²ñ¼ÒEventHub (ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§»³ËÜ Íý·Ã) ¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥·¥§¥¢No.1(¢¨)¥¤¥Ù¥ó¥È¡¦¥¦¥§¥Ó¥Êー¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖEventHub¡Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¥Ï¥Ö¡Ë¡×¤Ï¡¢2026Ç¯2·î25Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡¢¡ÖEnterprise Case Study Summit 2026 ～Âç¼ê´ë¶È¤Ë³Ø¤Ö BtoB¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÊÑ³×¤ÎÀ®¸ùË¡Â§～¡×¤Î¡¢¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÀ®²ÌºÇÂç²½¡×¤Ë¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤ÎÎëÌÚ¤¬ÅÐÃÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥¦¥§¥Ó¥Êー³µÍ×
¡ÖÂ¾¼Ò¤Î¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º´ë¶È¤Ï¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÀ®²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡×
BtoB¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÂç¼ê´ë¶È¤Î¤´Ã´Åö¼ÔÍÍ¤Ê¤é¡¢°ìÅÙ¤ÏÊú¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ëµ¿Ìä¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÁÈ¿¥¤¬Âç¤¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢»Üºö¤Î°Õ»×·èÄê¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¡£Á°Îã¤¬¤Ê¤¤¤ÈãÈµÄ¤¬ÄÌ¤é¤Ê¤¤¡£¡Ö¤¦¤Á¤Î¶È³¦¤Ç¤ÏÆñ¤·¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
ËÜ¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÇº¤ß¤ò»ý¤Ä¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º´ë¶È¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¡ÖÀ½ÉÊ¾Ò²ð¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö»öÎã¾Ò²ð¡×¤ËÆÃ²½¤·¤¿¹ñÆâ½é¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
Âç¼ê´ë¶È¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê²ÝÂê¤òÊú¤¨¡¢¤É¤¦²ò·è¤·¡¢¤É¤ó¤ÊÀ®²Ì¤ò½Ð¤·¤¿¤Î¤«¡£¶ñÂÎÅª¤Ê¿ô»ú¤È¥×¥í¥»¥¹¤ò¡¢³ÆÊ¬Ìî¤Î¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤¬Í¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÌÀÆü¤«¤é¼«¼Ò¤Ç¤âÆ°¤½Ð¤»¤ë¡×¶ñÂÎÅª¤Ê¥Ò¥ó¥È¤ò»ý¤Áµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¥¦¥§¥Ó¥ÊーÌ¾¡§Enterprise Case Study Summit 2026 ～Âç¼ê´ë¶È¤Ë³Ø¤Ö BtoB¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÊÑ³×¤ÎÀ®¸ùË¡Â§～
Æü»þ¡§ 2026Ç¯2·î25Æü¡Ê¿å¡Ë11:00～16:20
¼çºÅ¡§³ô¼°²ñ¼ÒOPTEMO¡Ê±¿±Ä¡§³ô¼°²ñ¼ÒAdAI¡Ë
³«ºÅÊýË¡¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥ó
¿½¹þ¤ßURL¡§https://optemo.co.jp/lp/20260225_conference/?utm_campaign=ev#form
¾ÜºÙ¡§https://optemo.co.jp/lp/20260225_conference/?utm_campaign=ev
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥àEventHub¡Û
EventHub¤Ï¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¢±Ä¶È¤Î¤¿¤á¤Î¥¦¥§¥Ó¥Êー¡¦¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤ò¼ç¼´¤Ë¡¢Å¸¼¨²ñ¡¢³Ø²ñ¤ä¾¦ÃÌ²ñ¤ò´Þ¤àÉý¹¤¤¥Ëー¥º¤ÇÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥·¥§¥¢No.1(¢¨)¥¤¥Ù¥ó¥È¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¤ä¥Çー¥¿Ê¬ÀÏµ¡Ç½¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡Ö¸ÜµÒ¤È¤ÎÀÜÅÀ¡×¤ä¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹ÁÏ½Ð¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë½Ð²ñ¤¤¡×¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óµ¡Ç½¤òÂ¿¿ôÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¤Î¹â¤¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥¦¥§¥Ó¥Êー¤ò¼Â¸½¤·¡¢´ë¶È¤ÎÇä¾å¤Ë·Ò¤¬¤ë¥êー¥É³ÍÆÀ¡¦¾¦ÃÌ³ÍÆÀ¤òÄÌ¤·¤Æ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¦±Ä¶È³èÆ°¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÆüËÜ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥ê¥µー¥Áµ¡¹½Ä´¤Ù¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¥¹çÄ´ºº(2021Ç¯8·î´ü)
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾ : ³ô¼°²ñ¼ÒEventHub
½êºßÃÏ : ¢©105-0003
ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀ¾¿·¶¶£±ÃúÌÜ£±ÈÖ£±¹æ ÆüÈæÃ«¥Õ¥©ー¥È¥¿¥ïー
ÂåÉ½¼Ô : ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO »³ËÜ Íý·Ã
ÀßÎ©Ç¯ : 2016Ç¯
URL¡§https://eventhub.jp/