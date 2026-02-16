¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¸þ¤±¥¤¥ó¥¥å¥Ùー¥·¥ç¥ó¡¦¸¦µæ»ÜÀß¡Ö¥¨¥Õ¥é¥Ü¶åÂçÉÂ±¡¡×¤Ë¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¤È¤·¤Æ»²²è
¥Õ¥©ー¥Í¥¹¥é¥¤¥Õ³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§¹¾Àî ¾°¿Í¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢¶å½£Âç³ØÉÂ±¡¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹Æâ¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¸þ¤±¥¤¥ó¥¥å¥Ùー¥·¥ç¥ó¡¦¸¦µæ»ÜÀß¡Ö¥¨¥Õ¥é¥Ü¶åÂçÉÂ±¡¡×¤Ë¡¢¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¤È¤·¤Æ»²²è¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£º£¸å¡¢ËÜ»ÜÀß¤ò³èÍÑ¤·¡¢¶å½£Âç³Ø¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸¦µæµ¡´Ø¤È¤ÎÏ¢·È¤ò°ìÁØ¶¯²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥×¥í¥Æ¥ª¥ß¥¯¥¹²òÀÏµ»½Ñ³èÍÑ¤ò»Ù±ç¤·¡¢¿·¤¿¤Ê»ö¶Èµ¡²ñ¤ÎÁÏ½Ð¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¥¨¥Õ¥é¥Ü¶åÂçÉÂ±¡³°´Ñ¡¡(C)»£±Æ/¥¨¥¹¥¨¥¹
»²²è¤ÎÇØ·Ê¤äÌÜÅª¡§
Åö¼Ò¤Ï¡¢°ìÅÙ¤Î²òÀÏ¤ÇºÇÂçÌó11,000¼ïÎà¤Î¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ò¤Þ¤È¤á¤ÆÂ¬Äê¤Ç¤¡¢¥Ð¥¤¥ª¥Þー¥«ーÃµº÷¤ò¸úÎ¨¤è¤¯¿Ê¤á¤é¤ì¤ë¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼ÁÂ¬Äê¥µー¥Ó¥¹¡ÖSomaScan(TM)Assay¡×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¨¥Õ¥é¥Ü¶åÂçÉÂ±¡¡×¤Ï¡¢¶å½£Âç³ØÉÂ±¡¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹Æâ¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹Ê¬Ìî¤Î´ë¶È¤¬½¸ÀÑ¤¹¤ë¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥é¥Ü¤Ç¤¹¡£Åö¼Ò¤Ï¡¢¤³¤Î·Ã¤Þ¤ì¤¿Î©ÃÏ¾ò·ï¤Ë²Ã¤¨¡¢½¼¼Â¤·¤¿¸¦µæ¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹»Ù±çµ¡Ç½¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ë¶È¤ä¸¦µæµ¡´Ø¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¿¼¤á¡¢¥×¥í¥Æ¥ª¥ß¥¯¥¹¸¦µæ¤Î²ÃÂ®¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó»²²è¤ò·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
SomaScan(TM)Assay¡§ https://discovery.foneslife.com/(https://discovery.foneslife.com/?_gl=1%2Ayzut0j%2A_gcl_au%2AMTY0MTAwMDM0OS4xNzcxMjA0MDQx%2A_ga%2AMTEyMzQ2MDQ4Mi4xNzcxMjA0MDQx%2A_ga_1WR4DYNRVW%2AczE3NzEyMDQwNDEkbzEkZzEkdDE3NzEyMDQwNzkkajIyJGwwJGgw)
»²²èÀè»ÜÀß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡§
¡Ö¥¨¥Õ¥é¥Ü¶åÂçÉÂ±¡¡×¤Ï¡¢³×¿·Åª¤ÊÀèÃ¼¥â¥À¥ê¥Æ¥£¤Î¸¦µæ¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ëµòÅÀ¤Ç¤¹¡£½¼¼Â¤·¤¿¸¦µæ¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¼Â¸½¤Î¤¿¤á¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤ä¸òÎ®¥¤¥Ù¥ó¥È¡¦¥»¥ß¥Êー¤Î³«ºÅ¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»Ù±çµ¡Ç½¤âÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê¡²¬¸©¤ª¤è¤Ó¶å½£Âç³ØÉÂ±¡¤Ë²Ã¤¨¡¢Ì±´Ö¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¡¢ÁÏ¶È½é´ü¤Î¸¦µæ³«È¯¤«¤éÎ×¾²»î¸³¡¢»ö¶È²½¡¦»Ô¾ìÅ¸³«¤Þ¤Ç¡¢Â¿³ÑÅª¤Ê»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥¨¥Õ¥é¥Ü¶åÂçÉÂ±¡¡§ https://fj-lifescience.jp/
¥Õ¥©ー¥Í¥¹¥é¥¤¥Õ¤Î¿·µòÅÀ¤Ç¤Î³èÆ°³µÍ×¡§
Åö¼Ò¤Ï¡¢¡Ö¥¨¥Õ¥é¥Ü¶åÂçÉÂ±¡¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¼ç¤Ë°Ê²¼¤Î³èÆ°¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦ ¥×¥í¥Æ¥ª¥ß¥¯¥¹²òÀÏ¤Ë´Ø¤¹¤ëÁêÃÌÁë¸ý¤ÎÀßÃÖ¡§¸ÜµÒ¤ä¸¦µæµ¡´Ø¤«¤é¤Î¥×¥í¥Æ¥ª¥ß¥¯¥¹²òÀÏ¤Ë´Ø¤¹¤ëÁêÃÌ¤ËÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦ ¶å½£Âç³Ø¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¸¦µæµ¡´Ø¤È¤ÎÏ¢·È¡§¶¦Æ±¸¦µæ¤Î¼Â»Ü¤ä¡¢¸¦µæÀ®²Ì¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿ä¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦ ¥¨¥Õ¥é¥Ü¶åÂçÉÂ±¡¤òÄÌ¤¸¤¿¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¡§¼«¼Ò¤Îµ»½Ñ¤ä¥µー¥Ó¥¹¤òÀÑ¶ËÅª¤ËPR¤·¡¢¿·¤¿¤Ê¶¦Æ±¸¦µæ¤ä»ö¶Èµ¡²ñ¤òÃµº÷¤·¤Þ¤¹¡£
³«¶È¥»¥ì¥â¥Ëー¤ÎÍÍ»Ò¡§
ÎáÏÂ8Ç¯1·î26Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë¡Ö¥¨¥Õ¥é¥Ü¶åÂçÉÂ±¡¡×¤Î³«¶È¥»¥ì¥â¥Ëー¤¬¼¹¤ê¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÅöÆü¤Ï¡¢¥Æー¥×¥«¥Ã¥È¤ä»ÜÀßÆâÍ÷²ñ¤Ê¤É¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢À¹¶·¤Î¤¦¤Á¤ËËë¤òÊÄ¤¸¤Þ¤·¤¿¡£Åö¼Ò¤«¤é¤âÃ´Åö¼Ô¤¬½ÐÀÊ¤·¡¢´Ø·¸³Æ½ê¤È¤Î¸òÎ®¤ò¿¼¤á¤Þ¤·¤¿¡£
³«¶È¥»¥ì¥â¥Ëー¤ÎÍÍ»Ò
º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¡§
Åö¼Ò¤Ï¡¢¡Ö¥¨¥Õ¥é¥Ü¶åÂçÉÂ±¡¡×¤Ø¤Î»²²è¤ò·Àµ¡¤Ë¡¢¶å½£Âç³Ø¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¸¦µæµ¡´Ø¤È¤ÎÏ¢·È¤ò°ìÁØ¶¯²½¤·¡¢¥×¥í¥Æ¥ª¥ß¥¯¥¹Ê¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë¸¦µæ³«È¯¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¥¨¥Õ¥é¥Ü¶åÂçÉÂ±¡¡×¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥ßー¥È¥¢¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥»¥ß¥Êー¤Ø¤Î»²²Ã¤ä¡¢¥é¥ÜÆâ´Ø·¸¼Ô¤È¤Î¸òÎ®¤ò¿Þ¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÄÌ¤¸¤¿Web ¾å¤Ç¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò³èÍÑ¤·¡¢¸ÜµÒ¡¦¥Ñー¥È¥Êー¤È¤ÎÀÜÅÀ¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¾ÍèÅª¤Ë¤Ï¶å½£¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤¿¥¢¥¸¥¢Å¸³«¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¡¢»ö¶Èµ¡²ñ¤ÎÁÏ½Ð¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥©ー¥Í¥¹¥é¥¤¥Õ³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡§
¥Õ¥©ー¥Í¥¹¥é¥¤¥Õ¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤Ç¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢ÎÎ°è¤Ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ëNEC¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥¿¤¬100¡ó½Ð»ñ¤¹¤ë²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£ÊÆ¹ñ SomaLogic¼Ò¤Î·ìÃæ¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼ÁÂ¬Äêµ»½Ñ¤È¡¢NEC¥°¥ëー¥×¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Çー¥¿²òÀÏ¡¦ÀèÃ¼ICT¤òÍÑ¤¤¡¢Ç§ÃÎ¾É¤Ê¤É¤Î¾Íè¤Î¼ÀÉÂ¥ê¥¹¥¯Í½Â¬¤Ë´ð¤Å¤¯¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ËÅ¬¤·¤¿À¸³è½¬´·¤Î²þÁ±Äó°Æ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¡ÈÃ¯¤âÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤Ì¤Íè¡É¡¢¡ÈÃ¯¤â¤¬¼«Ê¬¤é¤·¤¯À¸¤¤é¤ì¤ë¼Ò²ñ¡É¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥©ー¥Í¥¹¥é¥¤¥Õ¤Ï¡¢¼ÀÉÂ¥ê¥¹¥¯Í½Â¬¸¡ºº¡Ö¥Õ¥©ー¥Í¥¹¥Ó¥¸¥å¥¢¥¹¡×¤ÎÄó¶¡¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥©ー¥Í¥¹¥Ó¥¸¥å¥¢¥¹¤Ï¡¢¾¯ÎÌ¤Î·ì±Õ¡ÊÃí1¡Ë¤«¤éÌó7,000¼ïÎà¤Î¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ò°ìÅÙ¤Ë²òÀÏ¤¹¤ëÀ¤³¦½é¡ÊÃí2¡Ë¤Îµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¾Íè¤Î¼ÀÉÂ¥ê¥¹¥¯¡×¤È¡Ö¸½ºß¤ÎÂÎ¤Î¾õÂÖ¡×¤ò²Ä»ë²½¤·¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿À¸³è½¬´·¤Î²þÁ±¤òÄó°Æ¤¹¤ë¿·»þÂå¤Î¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¡ÊÃí3¡Ë
¼ÀÉÂ¥ê¥¹¥¯Í½Â¬¸¡ºº¡Ö¥Õ¥©ー¥Í¥¹¥Ó¥¸¥å¥¢¥¹¡×¡§ https://foneslife.com/
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/123000/table/29_1_ea9c8397505e7b4fe068ebfab5807491.jpg?v=202602161151 ]
¥Õ¥©ー¥Í¥¹¥é¥¤¥Õ¤Ï¡Ö·ò¹¯·Ð±Ä´ë¶È¡×¤È¤·¤Æ¡¢½¾¶È°÷¤Î·ò¹¯´ÉÍý¤ò·Ð±ÄÅª¤Ê»ëÅÀ¤ÇÂª¤¨¡¢ÀïÎ¬Åª¤Ë¼ÂÁ©¤¹¤ë·ò¹¯·Ð±Ä¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤òÀë¸À¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ Åö¼Ò¤Ç¤Ï¡È·ò¹¯¼÷Ì¿¤ò±ä¤Ð¤·¡¢¤½¤Î±ä¿¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÄêÇ¯¤â±äÄ¹¤·¤Æ¤¤¤¯¡É¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Î¤â¤È¡¢ÄêÇ¯¤òÆüËÜ¿Í¤ÎÊ¿¶Ñ·ò¹¯¼÷Ì¿¤ÈÆ±Åù¤ÎÇ¯Îð¤ËÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê2026Ç¯¸½ºß¤Ï75ºÐ¡Ë¡£º£¸å¤â¡¢·ò¹¯¼÷Ì¿¤Î±ä¿¤Ë±þ¤¸¤ÆÄêÇ¯Ç¯Îð¤Î¸«Ä¾¤·¡¦±äÄ¹¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ ¿ÍÀ¸100Ç¯»þÂå¡¢Åö¼Ò¤Ï¡ÖÃ¯¤â¤¬¼«Ê¬¤é¤·¤¯À¸¤¤é¤ì¤ë¼Ò²ñ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡×¤³¤È¤ò·Ç¤²¡¢¥ê¥âー¥È¥ïー¥¯¡¢¥Õ¥ë¥Õ¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¢¥ïー¥±ー¥·¥ç¥ó¡¢Éû¶È²Ä¡Ê¾ò·ïÉÕ¤¡Ë¤Ê¤É½ÀÆð¤ÊÆ¯¤Êý¤òÀ°È÷¤·¡¢¼Ò°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¼«Ê¬¤é¤·¤¯Æ¯¤Â³¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢·ò¹¯¤Å¤¯¤ê¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ñ¼ÒÌ¾¤ª¤è¤ÓÀ½ÉÊÌ¾¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
Ãí1¡¡2mL¤Þ¤¿¤Ï5mL¤ÎºÎ·ì¡£
Ãí2¡¡ÊÆ¹ñ SomaLogic¼Ò¤ÎÌó7,000¼ïÎà¤Î¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ò°ìÅÙ¤ËÂ¬Äê¤¹¤ëÀ¤³¦½é¤Îµ»½Ñ¡£
Ãí3¡¡¥Õ¥©ー¥Í¥¹¥Ó¥¸¥å¥¢¥¹¸¡ºº¤Ï°åÎÅµ¡´Ø¤Î°å»Õ¤òÄÌ¤·¤ÆÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢·ò¹¯ÊÝ¸±¤ÎÂÐ¾Ý¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£°åÎÅµ¡´Ø¤Î¼«Í³¿ÇÎÅ¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£