¥Í¥³¹¥¤É¬¸«¡ª ¼êÄ¢¤ä¥«ー¥É¤ò³Ú¤·¤¯ºÌ¤ë¥íー¥éー¼°🐾¡¡¥Ç¥³¥ìー¥·¥ç¥ó¥íー¥éー¥¹¥¿¥ó¥×¡Ö¥Í¥³¥íー¥ë¡× ～¡ÖÇ¤ÎÆü¡×2·î22ÆüÈ¯Çä ～
¥×¥é¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ º£ÀôÃéµ×¡Ë¤Ï¡¢¼êÄ¢¤ä¥«ー¥É¤òºÌ¤ë¥Ç¥³¥ìー¥·¥ç¥ó¥íー¥éー¥¹¥¿¥ó¥×¡Ö¥Ç¥³¥íー¥ë¡×¥·¥êー¥º¤«¤é¡¢¥Í¥³¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Ö¥Í¥³¥íー¥ë¡×¤ò¡¢2026Ç¯£²·î22Æü¤Î¡ÖÇ¤ÎÆü¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Í¥³¥íー¥ë¡×¤Ï¡¢2025Ç¯8·î¤Ë¿·È¯Çä¤·¤¿¡Ö¥Ç¥³¥íー¥ë¡×¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¸ÂÄê¥·¥êー¥º¡£¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯·Á¾õ¤Î¥íー¥éー¤ò¥³¥í¥³¥í¤ÈÅ¾¤¬¤¹¤À¤±¤Ç¡¢¼êÄ¢¤äÆüµ¤¬¡È¥Í¥³¤Þ¤ß¤ì¡É¤Ë¡£¹¥¤¤ÊÄ¹¤µ¤Ç¤«¤ï¤¤¤¯¾þ¤Ã¤Æ¡¢¼«Í³¤Ë¡È¥Í¥³¥Ç¥³¥ìー¥·¥ç¥ó¡É¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
°õÌÌ¤ÎÊÁ¤Ï¡¢¥Í¥³¹¥¤¤Î¿´¤ò¤¯¤¹¤°¤ë4¼ïÎà¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡£5mmÉý¤Î¡Ö¤¢¤·¤¢¤È¡×¤È¡Ö¤±¤¤¤È¡×¤Î2¼ïÎà¤Ï¡¢Èó¾ï¤ËÃ¸¤¤¥¤¥ó¥¯¥«¥éー¤Ê¤Î¤Ç¡¢Î¾Êý¤ÎÊÁ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¤ê¡¢¥¢¥ó¥Àー¥é¥¤¥ó¤È¤·¤Æ¤Û¤ó¤Î¤ê¿§ÉÕ¤±¤ò³Ú¤·¤à¤Î¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£11mmÉý¤Ï¡Ö¤«¤ª¡×¡Ö¤¦¤·¤í¤¹¤¬¤¿¡×¤Î2¼ïÎà¡£¤¤¤º¤ì¤â¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¿§¤Ê¤Î¤Ç¡¢¾å¤«¤é¿§¤òÅÉ¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò½ñ¤²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹¥¤¤Ê¥Í¥³¤ËÊÑ¿È¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¤¥ó¥¯¤Ï¡¢»æ¤ÎÎ¢¤Ë¥¤¥ó¥¯¤¬È´¤±¤Ë¤¯¤¯¡¢¤Þ¤¿¾å¤«¤é¥Ú¥ó¤Ê¤É¤Ç¿§¤ò½Å¤Í¤Æ¤â¤Ë¤¸¤ß¤Ë¤¯¤¤¤Î¤Ç¡¢»Å¾å¤¬¤ê¤â¤¤ì¤¤¡£
Æ±ÆüÈ¯Çä¤Î¥Ç¥³¥ìー¥·¥ç¥ó¥Æー¥×¡Ö¥Í¥³¥é¥Ã¥·¥å¡×¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ç¥³¥ìー¥·¥ç¥ó¤ÎÉý¤¬¤µ¤é¤Ë¹¤¬¤ê¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ê¥Æ¥£¤¢¤Õ¤ì¤ë±é½Ð¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Í¥³¤ÎÌÓÊÂ¤ß¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿ËÜÂÎ¤Ï¡¢ÊÂ¤Ù¤Æ¤ß¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤â¿´¤òÏÂ¤Þ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
¥áー¥«ー´õË¾¾®Çä²Á³Ê¤Ï¡¢4¥¢¥¤¥Æ¥à³Æ550±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ç¤¹¡£
¢ã¼ç¤ÊÀ½ÉÊÆÃÄ¹¢ä
¢£¥Í¥³¥â¥Áー¥Õ¤Î¸ÂÄêÊÁ
°õÌÌÉý¤Ï2¼ïÎà¡£
5mmÉý¤Ï¡¢¥Í¥³¤Î¤«¤ï¤¤¤¤Æùµå¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¡Ö¤¢¤·¤¢¤È¡Ê¥¤¥ó¥¯¥«¥éー¡§¥Úー¥ë¥ª¥ì¥ó¥¸¡Ë¡×¤È¡¢¤ª¤â¤Á¤ã¤È¤·¤ÆÍ·¤Ö»Ñ¤¬ÁÛÁü¤Ç¤¤ë¡Ö¤±¤¤¤È¡Ê¥¤¥ó¥¯¥«¥éー¡§¥Ùー¥¸¥å¡Ë¡×¡£ºÙÉý¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ê¸»ú¤òºÌ¤ë¥¢¥ó¥Àー¥é¥¤¥ó¤È¤·¤Æ»È¤Ã¤¿¤ê¡¢10mmÉý¤Î¡Ö¥Í¥³¥é¥Ã¥·¥å¡×¢¨¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¤â³Ú¤·¤á¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
11mmÉý¤Ë¤Ï¡Ö¤«¤ª¡×¡Ö¤¦¤·¤í¤¹¤¬¤¿¡×¡Ê¤¤¤º¤ì¤â¥¤¥ó¥¯¥«¥éー¡§¥Ö¥é¥Ã¥¯¡Ë¤òÅ¸³«¡£¾å¤«¤é¿§¤òÅÉ¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¥Í¥³¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¥Ç¥³¥ìー¥·¥ç¥ó¤¬³Ú¤·¤á¤ëÍ·¤Ó¿´¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£ÂÀÉý¤Ê¤Î¤Ç¡¢Í¾ÇòÉôÊ¬¤òºÌ¤ë¤Î¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¢£Î¢È´¤±¤·¤Ë¤¯¤¤¥Ç¥³¥íー¥ëÀìÍÑ¤Î¥¤¥ó¥¯
¼êÄ¢¤ä¥Îー¥È¤Ê¤É¤ËÆè°õ¤·¤Æ¤â»æ¤ÎÎ¢¤Ë¥¤¥ó¥¯¤¬È´¤±¤Ë¤¯¤¤¿·³«È¯¤Î¥¤¥ó¥¯¤òÅëºÜ¡£´¥¤¤ä¤¹¤¯¤Ë¤¸¤ß¤Ë¤¯¤¤¤Î¤Ç¡¢¾å¤«¤é¿§ÉÕ¤±¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¼êºî¤ê´¶³Ð¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥Ç¥³¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¢£»ý¤Á¤ä¤¹¤¤¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯·Á¾õ
°®¤ê¤ä¤¹¤¯Æè°õ¤·¤ä¤¹¤¤¡¢¼ê¤Î¤Ò¤é¤Ë¼ý¤Þ¤ë¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯·Á¾õ¤Ç¡¢´ù¤Î¾å¤Ç¤â¾ì½ê¤ò¤È¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»ý¤ÁÊâ¤¤·¤ä¤¹¤¯¡¢³°½ÐÀè¤Ç¤â¼ê·Ú¤Ë¥³¥í¥³¥í¤È¥Ç¥³¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÁÀ¤Ã¤¿²Õ½ê¤ËÆè°õ¤Ç¤¤ë¹â¤¤»ëÇ§À
ÌÜÀþ¤Î°ÌÃÖ¤«¤é¥íー¥éーÉôÊ¬¤¬¸«¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢°ú¤»Ï¤á¤Î°ÌÃÖ¤òÅª³Î¤ËÁÀ¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢°õÌÌ¤ÎÁ´ÌÌ¤ò»æ¤ËÊ¿¹Ô¤ËÅö¤Æ¤Æ¤æ¤Ã¤¯¤êÃúÇ«¤Ë°ú¤¯¤È¡¢¤¸¤ó¤ï¤ê¿§¤¬½Ð¤Æ¤è¤ê¤¤ì¤¤¤ËÆè°õ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡È»æ¡É¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¼Á´¶¤È±Ç¤¨¤ë¥Í¥³¥Ç¥¶¥¤¥ó
»æ¤ò»È¤Ã¤¿ËÜÂÎ¤Ï¡¢¥Í¥³¤ÎÌÓÊÂ¤ß¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿Í¥¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¼Á´¶¡¢¤Þ¤¿¡¢Å·ÌÌ¤Ë¤â°õÌÌ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¤¢¤·¤é¤¤¡¢¼êÄ¢¤Î¼þ¤ê¤ËÊÂ¤Ù¤ÆÃÖ¤¯¤À¤±¤Ç¤â±Ç¤¨¤ë¡¢¥¥åー¥È¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ç¤¹¡£
ÆâÉô¤Î¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯ÉôÊ¬¤Ï¡¢µ¡Ç½À¡¦ÂÑµ×À¤ËÉ¬Í×¤ÊºÇÄã¥ì¥Ù¥ë¤Þ¤Ç¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯»ÈÍÑÎÌ¤ò¥«¥Ã¥È¤·¡¢´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿Àß·×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¥¢¥ì¥ó¥¸¹¤¬¤ë¢ö
¡Ö¥Ç¥³¥íー¥ë¡×¤ÎÊ£¿ôÊÁ¤äÆ±ÆüÈ¯Çä¤Î¥Ç¥³¥ìー¥·¥ç¥ó¥Æー¥×¡Ö¥Í¥³¥é¥Ã¥·¥å¡×¢¨¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ì¤Ð¥¢¥ì¥ó¥¸¤ÎÉý¤¬¤µ¤é¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥³¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¢¨¥Ç¥³¥ìー¥·¥ç¥ó¥Æー¥×¡Ö¥Ç¥³¥é¥Ã¥·¥å¡×¤Î¥Ë¥åー¥¢¥¤¥Æ¥à¡¢¡Ö¥Í¥³¥é¥Ã¥·¥å¡×¤ÏÆ±Æü¡Ê2026Ç¯2·î22Æü¡Ë¤ËÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
µ
¡ÚÀ½ÉÊÌ¾¡Û
¥Ç¥³¥ìー¥·¥ç¥ó¥íー¥éー¥¹¥¿¥ó¥×¡Ö¥Í¥³¥íー¥ë¡×
¡Úºà¼Á¡Û
ËÜÂÎ¡á40¡ó°Ê¾åºÆÀ¸¼ù»é¡Ê100¡óºÆÀ¸ABS¡Ë¡¢PP¡¢POM¡¢»æ
¡ÚÈ¯ÇäÆü¡Û
2026Ç¯2·î22Æü
¡ÚÈÎÇä¥ëー¥È¡Û
Á´¹ñ¤ÎÊ¸¶ñÅ¹¡¢ÎÌÈÎÅ¹¡¢ÀìÌçÅ¹¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹ÄÌÈÎ¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎ¡¡Åù
¡Ú»ÅÍÍ¡¦²Á³Ê¡Û
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/65544/table/123_1_ac13fd125e9e28c32acb0bec266546d0.jpg?v=202602161151 ]
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/65544/table/123_2_78b07d96cc7f912a835e34d431c75040.jpg?v=202602161151 ]
¡ÚÀ½ÉÊ¥Úー¥¸¡Û
https://bungu.plus.co.jp/product/deco/decoration_roller_stamp/decoroll/limited.html
¡ÚÆÃ½¸¥Úー¥¸¡Û
https://bungu.plus.co.jp/special/st/neco_2026
¡ö¾¦ÉÊ¤È¥¤¥ó¥¯¤Î¿§¤Ï¡¢»£±Æ¡¦¥â¥Ë¥¿ー¤Ê¤É¤Î´Ø·¸¤Ç¼ÂºÝ¤Î¿§¤È¤Ï°Û¤Ê¤Ã¤Æ¸«¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡öËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹µºÜ¤Î¾ðÊó¤ÏÈ¯É½Æü¸½ºß¤Î¾ðÊó¤Ç¤¹¡£Í½¹ð¤Ê¤·¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£