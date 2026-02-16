ÆüÅ´¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º³ô¼°²ñ¼Ò¤È¡ÖÇÀ»ºÊªÎ®ÄÌ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ëÊÑ³×¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë»ö¶ÈÄó·È·ÀÌó¤òÄù·ë
¡¡¡Ö»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÇÀ»º¶È¤ò¼Â¸½¤·¡¢À¸³è¼Ô¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¡×¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢Á´¹ñ¤ÎÅÔ»ÔÉô¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥¹ー¥Ñー¥Þー¥±¥Ã¥È¤Ç¡ÖÇÀ²È¤ÎÄ¾Çä½ê¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒÇÀ¶ÈÁí¹ç¸¦µæ½ê¡ÊËÜ¼Ò¡§ÏÂ²Î»³¸©ÏÂ²Î»³»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ËÙÆâ ´²¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢ÆüÅ´¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¶ÌÃÖ ÏÂÉ§¡¢°Ê²¼¡ÖNSSOL¡×¡Ë¤È¡¢ÇÀ»ºÊªÎ®ÄÌ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ëÊÑ³×¤ª¤è¤Ó NSSOL ¤Ë¤è¤ëÇÀ»ºÊªÎ®ÄÌ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ê°Ê²¼¡ÖÇÀ»ºÊªÎ®ÄÌ PF¡×¡Ë¤ÎÄó¶¡¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢»ö¶ÈÄó·È·ÀÌó¤òÄù·ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÇÀ»ºÊªÎ®ÄÌ PF ¤Ï¡¢NSSOL ¤Î B2B2B ¶È³¦ÆÃ²½·¿ EC ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖNS Eclipa¡×¤ò´ðÈ×¤È¤·¤Æ³«È¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¡¢Åö¼Ò¤È NSSOL ¤ÏÇÀ»ºÊªÎ®ÄÌ¤Î¼ûµëºÇÅ¬²½¤òÄÌ¤¸¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ëÊÑ³×¤Ë¶¦Æ±¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
- ³ô¼°²ñ¼ÒÇÀ¶ÈÁí¹ç¸¦µæ½ê ¼¹¹ÔÌò°÷ CTO ²ÃÆ£ ÌïÀ¸
- ³ô¼°²ñ¼ÒÇÀ¶ÈÁí¹ç¸¦µæ½ê ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ËÙÆâ ´²
- NSSOL Î®ÄÌ¡¦¥µー¥Ó¥¹¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó»ö¶ÈËÜÉô ¼¹¹ÔÌò°÷ »ö¶ÈËÜÉôÄ¹ Ãæ¶¶ ·û¸ç»á
- NSSOL Î®ÄÌ¡¦¥µー¥Ó¥¹¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó»ö¶ÈËÜÉô ±Ä¶ÈËÜÉô ±Ä¶ÈÂè°ìÉôÄ¹ ÍÂ¼ ¸¦¼£»á
- NSSOL Î®ÄÌ¡¦¥µー¥Ó¥¹¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó»ö¶ÈËÜÉô Âè°ì»ö¶ÈÉô ¥Í¥Ã¥È¥µー¥Ó¥¹¥Ç¥£¥Ù¥í¥Ã¥×¥á¥ó¥ÈÂè°ìÉô¡¡¥°¥ëー¥×¥êー¥Àー ¸¶ÅÄ Âçµ±»á
¢£ÇØ·Ê
¡¡ÇÀ»ºÊªÎ®ÄÌ¶È³¦¤Ï¡¢1990Ç¯Âå°Ê¹ß¤Î¿©Ê¸²½¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤ä¿Í¸ý¸º¾¯¤Ë¤è¤ë¼ûÍ×¤Î¸º¾¯¤Ë²Ã¤¨¡¢¶áÇ¯¤Ç¤ÏÅ·¸õÉÔ½ç¤Ë¤è¤ë¼ý³ÏÎÌ¤ÎÊÑÆ°¡¢ÈîÎÁ¤ä»ñºà¤Î²Á³Ê¹âÆ¡¢¹âÎð²½¤ä¸å·Ñ¼ÔÉÔÂ¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÍ¡¹¤Ê²ÝÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿»þÂåÇØ·Ê¤ä´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤¬¤¢¤ë°ìÊý¡¢½¾Íè¤Î¾¦Î®¤ä¾¦´·½¬¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢À¸»º¼Ô¤«¤é¾ÃÈñ¼Ô¤Þ¤Ç¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥óÁ´ÂÎ¤Ç¾ðÊó¤¬½½Ê¬¤Ë¶¦Í¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¼ûÍ×¤È¶¡µë¤ÎºÇÅ¬²½¤¬¿Þ¤é¤ì¤º¡¢¶È³¦Á´ÂÎ¤È¤·¤Æ½½Ê¬¤Ê¼ý±×¤ò¾å¤²¤Ë¤¯¤¤¹½Â¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥óÁ´ÂÎ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¾ÃÈñ¼Ô¤Î¹ØÇãÎÌ¡Ê¼ûÍ×¡Ë¤ÈÇÀ»ºÊª¤ÎÀ¸»º¡¦Î®ÄÌÎÌ¡Ê¶¡µë¡Ë¤ò²Ä»ë²½¤·¡¢¼ûÍ×¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¶¡µëÎÌ¤ò·èÄê¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ä»Üºö¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼ûµë¤ÎºÇÅ¬²½¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¢£»ö¶ÈÄó·ÈÆâÍÆ
¡¡NSSOL¤Ï¡¢ÆüËÜÀ½Å´¥°¥ëー¥×¤ÎIT¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó´ë¶È¤Ç¤¹¡£¥·¥¹¥Æ¥à¤Î´ë²è¡¦Àß·×¤«¤é³«È¯¡¦¹½ÃÛ¡¦±¿ÍÑ¡¦ÊÝ¼é¤Þ¤Ç¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¯¥ëÁ´ÂÎ¤òÃ´¤¤¡¢À½Â¤¡¦¶âÍ»¡¦¸ø¶¦¤Ê¤ÉÉý¹¤¤ÎÎ°è¤ÇDX¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Åö¼Ò¤Ï¿·µ¬»ö¶È¤È¤·¤Æ¡¢À¸»º¼Ô¤«¤éÎ®ÄÌ»ö¶È¼Ô¡¢¾®ÇäÅ¹¤Ë»ê¤ë¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥óÁ´ÂÎ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¼ûµëºÇÅ¬²½¤ò¼´¤È¤·¤¿¥ì¥Ù¥Ë¥åー¥·¥§¥¢·¿¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¯Êý¿Ë¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢Åö¼Ò¤ÏNSSOL¤¬»ý¤ÄB2B2B¶È³¦ÆÃ²½·¿EC¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖNS Eclipa¡×¤ò´ðÈ×¤È¤·¤¿ÇÀ»ºÊªÎ®ÄÌPF¤Î³«È¯¤ª¤è¤Ó¥·¥¹¥Æ¥à¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤òÁ´ÌÌÅª¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÇÀ¶ÈÁí¹ç¸¦µæ½ê¤ÎÌÜ»Ø¤¹¥Ó¥¸¥ç¥ó
¡¡Åö¼Ò¤Ï2025Ç¯4·î¤ËÃæ´ü·Ð±Ä·×²è¤òÈ¯É½¤·¡ÖÇÀ¶È¤òÌÙ¤«¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ë¡×¤ò¥Æー¥Þ¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Àè½Ò¤ÎÄÌ¤ê¡¢ÇÀ»ºÊªÎ®ÄÌ¶È³¦¤Ë¤ª¤±¤ë½ÅÍ×¤Ê²ÝÂê¤Ï¡Ö¼ûÍ×¤È¶¡µë¤Î¾ðÊó¤ÎÊ¬ÃÇ¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î²ò¾Ã¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¼ûµë¤Î¸«¤¨¤ë²½¡×¤È¡Ö¼ûµë¤ò¤Ä¤Ê¤°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Î¹½ÃÛ¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¶ñÂÎÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢À¸»º¼Ô¡¦Î®ÄÌ¡¦¾®Çä¤¬Ï¢·È¤¹¤ë¥ì¥Ù¥Ë¥åー¥·¥§¥¢Êý¼°¤Ë¤è¤ëÇÀ»ºÊªÈÎÇä¤ò¼Â¾Ú¼Â¸³´Þ¤á´û¤Ë³«»Ï¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß¤ÏÆ³ÆþÅ¹ÊÞ¿ô¤ª¤è¤Ó¼è°·ÉÊÌÜ¤¬½ç¼¡³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖNS Eclipa¡×¥µー¥Ó¥¹³µÍ×
¡¡NSSOL¤¬Â¿¤¯¤Î¶È³¦¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿EC¥¢¥»¥Ã¥È¤ò³èÍÑ¤·¤¿B2B2B¶È³¦ÆÃ²½·¿EC¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£
¡ÊÁÛÄê¤¹¤ë²ÝÂê¡Ë
- ¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥óÁ´ÂÎ¤Ç¼ûÍ×¤ò²Ä»ë²½¤Ç¤¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¼ûµë¤¬ºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¶È³¦
- Ãæ´Ö¶È¼Ô¤¬Â¿¤¯¡¢Èó¸úÎ¨¤Ê¶ÈÌ³¡¢ÁêÂÐ¼è°ú¡¢ºß¸Ë¥ê¥¹¥¯¤Ê¤É¾¦´·½¬¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¶È³¦
- ¼õÃíÀ¸»º¡¦²Ã¹©½èÍý¡¢¶È³¦´·½¬¤Ê¤ÉÉ¸½àÅª¤ÊEC¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤ÏÂÐ±þ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¶È³¦
¡Êµ¡Ç½¡¦ÆÃÄ¹¡Ë
- É¸½àÅª¤ÊECµ¡Ç½¤ÎÂ¾¡¢B2B¼è°ú¤Çµá¤á¤é¤ì¤ëÁêÂÐ¼è°ú¡¢¥ê¥¯¥¨¥¹¥ÈÃíÊ¸¡¢¥¹¥Æー¥¿¥¹´ÉÍý¡¢À½ÉÊÊÝ¾Ú¡¦¸¡ºº¾ÚÌÀÅù¤ÎÄ¢É¼´ÉÍý¡¢Ç§¾ÚÇ§²Ä¡¢¥ïー¥¯¥Õ¥íーµ¡Ç½¤òÅëºÜ
- ¥Õ¥í¥ó¥È²èÌÌ¡¦µ¡Ç½¤Ï¡¢¶È³¦¸ÇÍ¤Î¾¦´·½¬¤ËÊ»¤»¤¿¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤ò¹Ô¤¤ºÇÅ¬²½¤·¤ÆÄó¶¡
- Ê£»¨¤Ê¾¦ÉÊ¹½À®¡¢ÆÃ¼ì¤Ê¥¹¥Æー¥¿¥¹´ÉÍý¡¢¾Ã²½»ÅÆþ¤Ê¤É¶È³¦¸ÇÍ¤Î¾¦´·½¬¤Ë¤â½ÀÆð¤ËÂÐ±þ²ÄÇ½
- ¼ûÍ×¤Î²Ä»ë²½¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥Çー¥¿´ÉÍý¡¢ÈÎÇäÊ¬ÀÏµ¡Ç½¤òÄó¶¡
ÇÀ»ºÊªÎ®ÄÌPF¤Î³«È¯¸å¤Ï¡¢Åö¼Ò¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ë¥ì¥Ù¥Ë¥åー¥·¥§¥¢¥â¥Ç¥ë¤Î´Ø·¸¼Ô¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£À¸»º¼Ô¡¢Ãç²·¡¢¾®Çä¤Î´Ö¤Ç¡¢ÇÀ»ºÊªÎ®ÄÌPF¤òÄÌ¤·¤ÆÈÎÇä¾õ¶·¤Ê¤É¤ò¾ðÊó¶¦Í¤Ç¤¤ëÀ¤³¦´Ñ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ÆüÅ´¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¼¹¹ÔÌò°÷¡¡Î®ÄÌ¡¦¥µー¥Ó¥¹¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó»ö¶ÈËÜÉôÄ¹¡¡Ãæ¶¶¡¡·û¸ç»á¡¡¥³¥á¥ó¥È
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÇÀ¶ÈÁí¹ç¸¦µæ½êÍÍ¤È»ö¶ÈÄó·È·ÀÌó¤òÄù·ë¤Ç¤¤¿¤³¤È¤òÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÙÆâ¼ÒÄ¹¤«¤é¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ËÜ»ö¶È¤Ë¤Ï¡¢ÇÀ»º¶ÈÁ´ÂÎ¤ËÇÈµÚ¤¹¤ëÌµ¸Â¤Î²ÄÇ½À¤ò¶¯¤¯´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢NSSOL¤È¤·¤Æ¤â¡¢À¸»º¼ÔÍÍ¡¦Î®ÄÌ»ö¶È¼ÔÍÍ¡¦¾®ÇäÅ¹ÍÍ¡¦À¸³è¼ÔÍÍ¤½¤ì¤¾¤ì¤¬»ýÂ³Åª¤Ë²ÁÃÍ¤òµý¼õ¤Ç¤¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¯½êÂ¸¤Ç¤¹¡£
ÇÀ»ºÊªÎ®ÄÌ¶È³¦¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë¼ûµë¹½Â¤¤ÎºÇÅ¬²½¤ä¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥óÁ´ÂÎ¤Ç¤Î¾ðÊó¶¦Í¤Î²ÝÂê¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¾¦´·½¬¤ä¶È³¦¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤À¤±¤Ç¤Ï²ò·è¤¬Æñ¤·¤¤½ÅÍ×¤Ê¥Æー¥Þ¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê³Æ¶È³¦¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëÊÑ³×¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿ÃÎ¸«¤È¡¢¶È³¦ÆÃ²½·¿EC¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖNS Eclipa¡×¤ò´ðÈ×¤È¤·¤¿¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÎÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤Ë³è¤«¤·¡¢ÇÀÁí¸¦ÍÍ¤È¤È¤â¤Ë¿·¤¿¤ÊÇÀ»ºÊªÎ®ÄÌ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Å¤¯¤ê¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
- NSSOL¡¢NS Solutions¡¢NS¡Ê¥í¥´¡Ë¡¢NS Eclipa¡¢NS Eclipa¡Ê¥í¥´¡Ë¤Ï¡¢ÆüÅ´¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
- ËÜÊ¸Ãæ¤Î²ñ¼ÒÌ¾¤ª¤è¤Ó¾¦ÉÊÌ¾¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
³ô¼°²ñ¼Ò ÇÀ¶ÈÁí¹ç¸¦µæ½ê ¡ÊJPX ¾Ú·ô¥³ー¥É3541¡Ë
¢©640-8341¡¡ÏÂ²Î»³¸©ÏÂ²Î»³»Ô¹õÅÄ99ÈÖÃÏ12 »ûËÜ¥Ó¥ëII£´³¬
- URL¡§ https://nousouken.co.jp/
- ³ô¼çÄÌ¿®vol.10¡§https://nousouken.co.jp/ir/stock-info/shareholder-newsletter-business-report10/
¡Ö»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÇÀ»º¶È¤ò¼Â¸½¤·¡¢À¸³è¼Ô¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¡×¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢ÆüËÜµÚ¤ÓÀ¤³¦¤«¤éÇÀ¶È¤¬Ìµ¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤»ÅÁÈ¤ß¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿»ºÄ¾Î®ÄÌ¤Î¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤¹¡£Á´¹ñÌó10,000Ì¾¤ÎÀ¸»º¼Ô¤ÈÅÔ»ÔÉô¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿Ìó2,000Å¹ÊÞ¤Î¾®ÇäÅ¹¤òIT¤Ç¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ë·Ò¤®¡¢¾ðÊó¡¦ÊªÎ®¡¦·èºÑ¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢ÇÀ»ºÊª¤Î»ºÃÏÄ¾Á÷ÈÎÇä¤òÅÔ»ÔÉô¤Î¥¹ー¥Ñー¤Ç¼Â¸½¤·¤¿¡ÖÇÀ²È¤ÎÄ¾Çä½ê»ö¶È¡×¤È¡¢À¸»º¼Ô¤«¤éÇÀ»ºÊª¤òÇã¤¤¼è¤ê¡¢¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤·¤Æ¥¹ー¥Ñー¤Ë²·¤¹¡Ö»ºÄ¾»ö¶È¡×¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
³ô¼°²ñ¼ÒÇÀ¶ÈÁí¹ç¸¦µæ½ê¡¡·Ð±Ä´ÉÍýÉô¡¡¹Êó²Ý
¢©640-8341ÏÂ²Î»³¸©ÏÂ²Î»³»Ô¹õÅÄ99ÈÖÃÏ12 »ûËÜ¥Ó¥ëII4³¬
TEL ¡§073-497-7077¡¡Mail¡§ pr@nousouken.jp