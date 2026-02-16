¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¥¹ ÅÅÆ°¥·¥§ー¥Ðー ¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò2·î16Æü(·î)¤è¤ê³«»Ï¡¡ÂÐ¾Ý¤ÎÅÅÆ°¥·¥§ー¥Ðー¤ò¤´¹ØÆþ¤Ç¤â¤ì¤Ê¤¯ºÇÂç5,000±ß¤ò¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯
³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¥¸¥ã¥¹¥Ñー¡¦¥¢¥¹¥¨¥é¥¹¡¦¥¦¥§¥¹¥Æ¥ê¥ó¥¯¡¢ °Ê²¼ ¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¥¹¡Ë¤Ï¡¢ÂÐ¾Ý¤Î¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¥¹ ÅÅÆ°¥·¥§ー¥Ðー¤ò¤´¹ØÆþ¤ÎÊý¤Ë¤â¤ì¤Ê¤¯ºÇÂç5,000±ß¤ò¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¤¹¤ë¡Ö¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¥¹ ÅÅÆ°¥·¥§ー¥Ðー ¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ò¡¢2026Ç¯2·î16Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤é4·î30Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¡¢¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¥¹¤ÎÅÅÆ°¥·¥§ー¥Ðー¤Ï¡¢À¤³¦123¤«¹ñ¤ÇÅ¸³«¤·¡¢80Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤ÄÀ¤³¦¥·¥§¥¢No.1¥Ö¥é¥ó¥É[1]¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1939Ç¯¤ÎÈ¯Çä°ÊÍè¡¢¿Ï¤ÎÁÇºà¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢ËÜ¼Ò¤ò¹½¤¨¤ë¥ª¥é¥ó¥À¤Î¼«¼Ò¹©¾ì¤Ç¿Ï¤ÎÀ½Â¤¤äµ»½Ñ¸þ¾å¤Î¤¿¤á¤Î¸¦µæ³«È¯¤òÆü¡¹¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¹âÊö¥â¥Ç¥ë[2]¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¥¹ i9000 ¥×¥ì¥¹¥Æー¥¸ ¥¦¥ë¥È¥é¡×¤Ï¡¢2026Ç¯1·î21Æü¤Ë¿·¤¿¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡ÊXP9404/11¡¢XP9402/11¡Ë¤òÄÉ²Ã¤·¡¢À½ÉÊÅ¸³«¤ò³È½¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¤Ï¡¢Æ±¥·¥êー¥º¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ¤ò¡¢¤è¤ê¿È¶á¤ËÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤±¤ëµ¡²ñ¤È¤·¤Æ¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³µÍ×
¥¥ã¥ó¥Úー¥óÆâÍÆ¡¡¡¡¡§´ü´ÖÃæ¤ËÂÐ¾Ý¤Î¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¥¹ ÅÅÆ°¥·¥§ー¥Ðー¤ò¤´¹ØÆþ¤ÎÊý¤Ë¡¢¤â¤ì¤Ê¤¯ºÇÂç5,000±ß¤ò¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯
¢¨±þÊç¤Ï1¿Í1²ó1Âæ¸Â¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÊÆüËÜ¹ñÆâºß½»¼Ô¸ÂÄê¡Ë
ÂÐ¾Ý¹ØÆþ´ü´Ö¡¡¡¡¡¡¡¡¡§2026Ç¯2·î16Æü¡Ê·î¡Ë～4·î30Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¡¢¨¥ì¥·ー¥ÈÍ¸ú´ü¸Â
±þÊç´ü´Ö¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§2026Ç¯5·î15Æü¡Ê¶â¡Ë23¡§59¤Þ¤Ç
ÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§
¡¦¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¥¹ i9000 ¥×¥ì¥¹¥Æー¥¸ ¥¦¥ë¥È¥é¡ÊXP9405/49¡¢XP9404/21¡¢XP9402/21¡¢XP9404/11¡¢XP9402/11¡Ë
¡¦¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¥¹ i9000 ¥×¥ì¥¹¥Æー¥¸¡ÊXP9201/30¡¢XP9201/20¡¢XP9201/05¡¢XP9204/30¡¢XP9202/20¡¢XP9202/05¡Ë
¡¦¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¥¹ 9000 ¥·¥êー¥º¡ÊX9000/30¡¢X9000/05¡¢X9001/05¡¢X9001/20¡Ë
¡¦¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¥¹ 700 ¥·¥êー¥º¡ÊS792/06¡¢S793/06¡Ë
¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¶â³Û¡§
¡¦5,000±ß¡Ê¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¥¹ i9000 ¥×¥ì¥¹¥Æー¥¸ ¥¦¥ë¥È¥é¡Ë
¡¦3,000±ß¡Ê¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¥¹ i9000 ¥×¥ì¥¹¥Æー¥¸¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¥¹ i9000 ¥·¥êー¥º¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¥¹ 700 ¥·¥êー¥º¡Ë
ÂÐ¾ÝÈÎÇäÅ¹¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§
¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¡¢¥±ー¥º¥Ç¥ó¥¡¢¥³¥¸¥Þ¡¢¥¸¥çー¥·¥ó¡¢¥Î¥¸¥Þ¡¢¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥é¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¥¹¸ø¼°¥¹¥È¥¢ Yahoo!¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°Å¹/³ÚÅ·»Ô¾ìÅ¹¡¢¥ä¥Þ¥À¥Ç¥ó¥¡¢¥è¥É¥Ð¥·¥«¥á¥é
¢¨¾åµ²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¡¦ÈÎÇäÅ¹¤Î¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤ä¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤âÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥µ¥¤¥È¡¡¡§https://www.philips.co.jp/c-w/promotions/mg2602-spring-cb-cp.html
±þÊç¥µ¥¤¥È¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§https://philips2025-campaigns.com/entry/mg202602
±þÊçÊýË¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§¤´¹ØÆþ»þ¤Î¥ì¥·ー¥È¤Þ¤¿¤ÏÎÎ¼ý½ñ¤Ê¤É¤Î¹ØÆþ¾ÚÌÀ½ñ¤ÈÀ½ÉÊ¤ËÆ±º¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥á¡¡¡¡ー¥«ーÊÝ¾Ú½ñ¤ò¤´ÍÑ°Õ¤Î¾å¡¢¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥µ¥¤¥È¤è¤ê¤´±þÊç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¼õ¼èÊýË¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥Ö¥ó¡¦¥Ú¥¤¥á¥ó¥È¥µー¥Ó¥¹¤Î¥»¥Ö¥ó¶ä¹ÔATM¤Ç¤Î¡ÖATM¼õ¼è¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡¡¡¡¡¡¡§¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¥¹¥¥ã¥ó¥Úー¥ó»öÌ³¶É
¡¡ÅÅÏÃ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ã050-3818-1536
¡¡¼õÉÕ»þ´Ö¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ã10:00～17:00¡ÎÅÚ¡¦Æü¡¦½ËÆü¡¦GW¡Ê4/29～5/6¡Ë¤ò½ü¤¯¡Ï
¡¡»öÌ³¶É³«Àß´ü´Ö¡¡¡¡¡Ã2026Ç¯2·î16Æü¡Ê·î¡Ë～7·î31Æü¡Ê¶â¡Ë
¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¥¹ i9000 ¥×¥ì¥¹¥Æー¥¸ ¥¦¥ë¥È¥é À½ÉÊÆÃÄ¹
£±.¥Ò¥²¤òº¬¸µ¤«¤é°ú¤¾å¤²¤Æ¡¢È©¤Î²¼-0.08 mm¤Î¿¼Äæ¤ê¤Ø
Çö¤¯¤Ê¤Ã¤¿³°¿Ï[3]¤È¡¢¥¹ー¥Ñー¥ê¥Õ¥È&¥«¥Ã¥È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ë¤è¤ê¡¢¤ä¤µ¤·¤¯¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¿¼Äæ¤ê¡£1ËçÌÜ¤Î¥ê¥Õ¥È¿Ï¤¬¥Ò¥²¤ò°ú¤¾å¤²¡¢2ËçÌÜ¤Î¥«¥Ã¥È¿Ï¤¬¿¼Äæ¤ê¥«¥Ã¥È¡£
ËèÊ¬165,000²ó¥«¥Ã¥È¤¹¤ë72Ëç¤Î²óÅ¾¿Ï¤Ï¿§¡¹¤ÊÊý¸þ¤ËÀ¸¤¨¤Æ¤¤¤ë¥Ò¥²¤ò¸úÎ¨Åª¤Ë¼è¤ê¹þ¤ß¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¿¼Äæ¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
£².5¤Ä¤Î¥·¥§ー¥Ó¥ó¥°¥âー¥É
ÄÌ¾ï¤Î¥âー¥É¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ó¥¹¡¢¥Õ¥©ー¥à¡¢¥»¥ó¥·¥Æ¥£¥Ö¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÑÅÓ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ù¤ë¥·¥§ー¥Ó¥ó¥°¥âー¥É¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º[4]¤·¤¿¥·¥§ー¥Ó¥ó¥°¤¬²ÄÇ½¤Ê¥«¥¹¥¿¥à¥âー¥É¤âÅëºÜ¡£
£³.²á°µËÉ»ß¥»¥ó¥µー&¥·¥§ー¥Ó¥ó¥°Æ°ºî¸¡ÃÎ¥»¥ó¥µー¤È¸÷¤Î¥¬¥¤¥É
¥·¥§ー¥Ðー¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤¿²á°µËÉ»ß¥»¥ó¥µー¤¬È©¤Ø¤Î°µÎÏ¤ò¡¢¤Þ¤¿¥·¥§ー¥Ó¥ó¥°Æ°ºî¸¡ÃÎ¥»¥ó¥µー¤¬¥·¥§ー¥Ðー¤ÎÆ°¤¤ò¤½¤ì¤¾¤ì´¶ÃÎ¤·¡¢¸÷¤Î¥¬¥¤¥É¤Ç¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¿§¤òÊÑ²½¤µ¤»¤ÆÃÎ¤é¤»¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¤¹¤°¤ËºÇÅ¬¤Ê¥·¥§ー¥Ó¥ó¥°¤Ø¤ÈÄ´À°¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¸÷¤Î¥¬¥¤¥ÉÉ½¼¨¤Ï°µÎÏ¤Î¤ß¡¢Æ°ºî¤Î¤ß¡¢Î¾Êý¤ÎÊ£¹çÉ½¼¨¡¢¤½¤·¤ÆÈóÉ½¼¨¤«¤éÁªÂò¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
£´.360¡ë¥×¥ì¥·¥¸¥ç¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥¯¥¹¥Ø¥Ã¥É¤ÇÄæ¤ê»Ä¤·¤ò¾¯¤Ê¤¯
20%[5]¾®·¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ø¥Ã¥É¤Ç¡¢Äæ¤ê¤Ë¤¯¤¤ÉôÊ¬¤µ¤¨¤âÄæ¤ê»Ä¤·¤ò¾¯¤Ê¤¯¡¢´é¤Î±úÆÌ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÈÌ©Ãå¤·¹âÀºÅÙ¤Ê¥·¥§ー¥Ó¥ó¥°¤ò¼Â¸½¡£
£µ.¥Ò¥²Ì©ÅÙ´¶ÃÎ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¤ì¤¤¤Ë¿¼Äæ¤ê
ËèÉÃ500²ó¥Ò¥²¤ÎÌ©ÅÙ¤ò´¶ÃÎ¤·¡¢¥Ò¥²¤ÎÇ»¤µ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¼«Æ°¤Ç¥Ñ¥ïー¤òÄ´Àá¡£Ç»¤¤²Õ½ê¤â¤·¤Ã¤«¤ê¥·¥§ー¥Ó¥ó¥°¤·¤Þ¤¹¡£
£¶.¥¹¥¥ó¥×¥í¥Æ¥¯¥·¥ç¥ó¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ーPro
¥Ø¥Ã¥É¤Ë»Ü¤µ¤ì¤¿¥Þ¥¤¥¯¥í¥Óー¥º¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¤¬È©¤ÎÉéÃ´¤òÄã¸º¡£1Ê¿Êý¥»¥ó¥Á¥áー¥È¥ë¤¢¤¿¤êºÇÂç50Ëü¸Ä¤Î¥Þ¥¤¥¯¥í¥Óー¥º¤ÇÈ©¤È¤ÎËà»¤¤ò50¡ó[6]¸º¾¯¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¤ä¤µ¤·¤¯¥·¥§ー¥Ó¥ó¥°¤·¤Þ¤¹¡£
£·.¶¯¿Ù¤Ê²¤½£À½Â¤¤Î¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¹Ý¤Î¿Ï
¿Ï¤Ï¥ª¥é¥ó¥À¡¦¥É¥é¥Ï¥Æ¥ó¤Ë¤¢¤ë¥·¥§ー¥Ðー¹©¾ì¤Ç²Ã¹©¡¦À½Â¤¤µ¤ì
¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æâ¿Ï¤ÎÁÇºà¤Ë¤Ï¡¢°ìÈÌ¤ÎÀ¸³èÍÑÉÊ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¹Ò¶õ±§ÃèÍÑ¤Ë¤â»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤¢¤ë¶¯¿Ù¤Ê¥¹¥¦¥§ー¥Ç¥óÀ¸»º¤Î¥ªー¥¹¥Æ¥Ê¥¤¥È·Ï¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¹Ý¤Î¿Ï¤òºÎÍÑ¡£
¤Þ¤¿¡¢³°¿Ï¤ÎÁÇºà¤Ë¤Ï¡¢»É·ãÀ¤¬¾¯¤Ê¤¯È©¹Ó¤ì¤òµ¯¤³¤·¤Ë¤¯¤¤Äã¥¢¥ì¥ë¥®ーÀ¤Î¥µー¥¸¥«¥ë¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¿Ï[7]¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ª¥¤¥ëº¹¤·ÉÔÍ×¤Ç¡¢ÂØ¿Ï¸ò´¹¤Ï2Ç¯¤Ë1²ó[8]¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¥¹i9000¥×¥ì¥¹¥Æー¥¸ ¥¦¥ë¥È¥é À½ÉÊ»ÅÍÍ
À½ÉÊ¾ÜºÙ¥Úー¥¸¡§
https://www.philips.co.jp/c-m-pe/face-shavers/shaver-i9000prestige-ultra
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹
[1] ¡§¥æー¥í¥â¥Ë¥¿ー¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ëÄ´¤Ù¡¡¾®ÇäÈÎÇäÎÌ ¥Ü¥Ç¥£¥·¥§ー¥Ðー¥«¥Æ¥´¥êー¤ÎÄêµÁ 2025Ç¯¥Çー¥¿ 2025Ç¯10·î¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿Ä´ºº¤Ë¤è¤ë
[2]¡§¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¥¹¥·¥§ー¥ÐーÆâ¤ÎÈæ³Ó
[3]¡§µìµ¡¼ïS99xx¤ÈÈæ³Ó¤·¤¿¾ì¹ç¡¢³°¿Ï¤Î¸ü¤ß¤ò10¡ó¾®¤µ¤¯Àß·×
[4]¡§¥·¥§ー¥Ó¥ó¥°¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤Ï¥¢¥×¥ê¤Ç¤Î¤ßÀßÄê²ÄÇ½¤Ç¤¹
[5]¡§µìµ¡¼ïSP98xx¤ÈÈæ³Ó¤·¤¿¾ì¹ç
[6]¡§Èó¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¾ì¹ç¤ÈÈæ³Ó¤·¤¿¾ì¹ç
[7]¡§°åÎÅ´ï¶ñ¤Ë¤â»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÄã¥Ë¥Ã¥±¥ë¤Ç¥¢¥ì¥ë¥®ーÀÀÜ¿¨ÈéÉæ±ê¤òµ¯¤³¤·¤Ë¤¯¤¤JISµ¬³ÊSUS420ÁêÅö¤òÍÑ¤¤¤¿¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¿Ï¤ò»ÈÍÑ¡£
[8]¡§»ÈÍÑ¾õ¶·¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢¥í¥¤¥ä¥ë ¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¥¹¤ÎÆüËÜË¡¿Í¤È¤·¤Æ1953Ç¯¤ËÁÏ¶È¤·¡¢°åÎÅµ¡´ï¤Î³«È¯¡¦Äó¶¡¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Î¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤È¤·¤Æ¡¢¿Í¡¹¤Î¤è¤êÎÉ¤¤·ò¹¯¤ÈËþ¤ÁÂ¤ê¤¿À¸³è¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ç¤Ê»ö¶ÈÎÎ°è¤Ï¡¢²èÁü¿ÇÃÇ¡¢Ä¶²»ÇÈ¿ÇÃÇ¡¢¥¤¥áー¥¸¥¬¥¤¥É²¼¼£ÎÅ¡¢À¸ÂÎ¾ðÊó¥â¥Ë¥¿¡¢¥Ø¥ë¥¹¥¤¥ó¥Õ¥©¥Þ¥Æ¥£¥¯¥¹¡¢¿çÌ²¡¦¸ÆµÛ¼£ÎÅ¡¢°åÎÅµ¡´ï¤ª¤è¤ÓÅÅÆ°¥·¥§ー¥Ðー¤äÅÅÆ°»õ¥Ö¥é¥·¤Ê¤É¤Î¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥Ø¥ë¥¹¤ÈÂ¿´ô¤ËÅÏ¤ê¤Þ¤¹¡£Ä¶¹âÎð²½¤¬¿Ê¤àÆüËÜ¤Î°åÎÅ¡¦·ò¹¯²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¹×¸¥¤·¡¢¿Í¡¹¤Î¤è¤êÎÉ¤¤·ò¹¯¤ÈÀ¸³è¤Î¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Î½¾¶È°÷¿ô¤ÏÌó2,000¿Í¡¢Ìó70µòÅÀ¤Ç¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Êhttps://www.philips.co.jp¡Ë
¥í¥¤¥ä¥ë ¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥í¥¤¥ä¥ë ¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¥¹¡ÊNYSE:PHG, AEX:PHI¡Ë¤Ï¡¢³×¿·Åª¤Êµ»½Ñ¤òÄÌ¤¸¡¢¿Í¡¹¤Î¤è¤êÎÉ¤¤·ò¹¯¤ÈËþ¤ÁÂ¤ê¤¿À¸³è¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤¹¡¢¥Ø¥ë¥¹¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Î¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¥¹¤Î³×¿·Åªµ»½Ñ¤Ï¿Í¡¹¤òÃæ¿´¤ËÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Àè¿ÊÅªµ»½Ñ¤È°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤ª¤è¤Ó¾ÃÈñ¼Ô¤Î¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤ò³èÍÑ¤·¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¤Ï¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥Ø¥ë¥¹¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò¡¢°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤È¤½¤Î´µ¼ÔÍÍ¤Ë¤ÏÉÂ±¡¤ä²ÈÄí¤Ç¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¥Ø¥ë¥¹¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ª¥é¥ó¥À¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¯Åö¼Ò¤Ï¡¢²èÁü¿ÇÃÇ¡¢Ä¶²»ÇÈ¿ÇÃÇ¡¢¥¤¥áー¥¸¥¬¥¤¥É²¼¼£ÎÅ¡¢À¸ÂÎ¾ðÊó¥â¥Ë¥¿¡¢¥Ø¥ë¥¹¥¤¥ó¥Õ¥©¥Þ¥Æ¥£¥¯¥¹¡¢¤ª¤è¤Ó¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥Ø¥ë¥¹¤ÎÊ¬Ìî¤ÇÀ¤³¦¤ò¥êー¥É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¥¹¤Î2024Ç¯¤ÎÇä¾å¹â¤Ï180²¯¥æー¥í¡¢Á´À¤³¦¤ËÌó69,700¿Í¤Î½¾¶È°÷¤òÍÊ¤·¡¢À¤³¦100¤«¹ñ°Ê¾å¤Ç¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Ë¥åー¥¹¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Êhttp://www.philips.com/newscenter/¡Ë