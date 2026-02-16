CRM¤Î¥½¥Õ¥È¥Ö¥ìー¥ó¡¢¥æー¥¶ー¸þ¤±²ñÊó»ï¡Öesmook(¥¨¥¹¥à¥Ã¥¯)¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò»ÏÆ°
¥½¥Õ¥È¥Ö¥ìー¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ËÅÄ¹ÀÊ¸¡Ë¤Ï¡¢CRM/SFA¡Öe¥»ー¥ë¥¹¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¡Ê°Ê²¼esm¡Ë¡×¤ÎÆ³Æþ¥æー¥¶ー¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡¢¿·¤¿¤Ê²ñÊó»ï¡Öesmook(¥¨¥¹¥à¥Ã¥¯)¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò»ÏÆ°¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£2026Ç¯2·î16Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë¡ÖÁÏ´©½àÈ÷¹æ¡×¤òÈ¯¹Ô¤·¡¢Æ±Ç¯4·î¤Î¡ÖÁÏ´©¹æ¡×È¯´©¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥æー¥¶ー¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î³èÀ²½¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ÇØ·Ê¡§Æ³Æþ¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ë¡ÖÄêÃå¡×¤È¡Ö³èÍÑ¡×¤Î²ÝÂê¤Ë±þ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë
¥½¥Õ¥È¥Ö¥ìー¥ó¤Ï¡¢esm¤ÎÆ³Æþ¤òÀ®¸ù¤ËÆ³¤¯¤¿¤á¡¢³Æ¼Ò¤Î¶ÈÌ³¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥·¥¹¥Æ¥àÀß·×¤«¤é¼ÒÆâÀâÌÀ²ñ¤Î¼Â»Ü¤Þ¤Ç¡¢°ì´Ó¤·¤¿È¼Áö·¿¥µ¥Ýー¥È¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ÖÂ¾¼Ò¤Ç¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë±¿ÍÑ¤òÄêÃå¤µ¤»¡¢¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¤ò·Ð±Ä¤ä±Ä¶È¤ÎÀ®²Ì¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê»öÎã¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¤´Í×Ë¾¤Ë¤ª±þ¤¨¤·¡¢¸½¾ì¤Ç¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê³èÍÑ¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Ë²Ã¤¨¡¢·Ð±Ä¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÁØ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÁÈ¿¥ÊÑ³×¤Î»Ø¿Ë¤È¤Ê¤ë¾ðÊó¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¿·¤¿¤ÊÇÞÂÎ¤È¤·¤Æ¡¢²ñÊó»ï¡Öesmook¡×¤òÁÏ´©¤¹¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ»ï¤Ï¡¢¥æー¥¶ー¤Î³§¤µ¤Þ¤Î¤â¤È¤Ø½ç¼¡Í¹Á÷¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤ª¼ê¸µ¤ËÆÏ¤¤Þ¤·¤¿¤é¡¢¤¼¤Ò¤´°ìÆÉ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¡Öesmook(¥¨¥¹¥à¥Ã¥¯)¡×¤Ë¹þ¤á¤¿ÁÛ¤¤
Ì¾¾Î¤Î¡Öesmook¡×¤Ï¡¢¾¦ÉÊÌ¾¤Ç¤¢¤ë¡Öesm¡×¤È¡¢»¨»ï¡Êmagazine¡Ë¤È½ñÀÒ¡Êbook¡Ë¤ÎÆÃÀ¤òÊ»¤»»ý¤Ä¡Ö¥à¥Ã¥¯¡Êmook¡Ë¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿Â¤¸ì¤Ç¤¹¡£½¾Íè¤Î±Ä¶È¡¦ÈÎÂ¥¥Äー¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê¹Å¤¤¥¤¥áー¥¸¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤·¡¢¥Ç¥¹¥¯¤ÎËµ¤é¤ËÃÖ¤¤¤Æµ¤·Ú¤Ë¼ê¤Ë¼è¤ì¤ë¡¢¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤µ¤ÈÆÉ¤ß±þ¤¨¤Î¤¢¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÊÔ½¸¥³¥ó¥»¥×¥È¡§¥æー¥¶ー¤Î¡È¤¤¤Þ¡É¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥Þ¥¬¥¸¥ó
ËÜ»ï¤Ï¡¢esm¤ò³èÍÑ¤¹¤ë³§ÍÍ¤¬¸ÜµÒÀÜÅÀ³èÆ°¤Ë¤ª¤±¤ëÀ®²Ì¤ò¼ê¤Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¼ÂÌ³¤ËÌòÎ©¤Ä¾ðÊó¤ò¶Å½Ì¤·¤¿°ìºý¤Ç¤¹¡£
¡¦¶¦´¶¤ò¸Æ¤Ö¥æー¥¶ー»öÎã
Æ±¤¸Çº¤ß¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿Â¾¼Ò»öÎã¤òÄÌ¤¸¡¢¸ÜµÒÀÜÅÀ¸½¾ì¤ÎÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤«¤é·Ð±ÄÈ½ÃÇ¤Ë³è¤«¤¹¥Çー¥¿³èÍÑ¤Þ¤Ç¡¢¥æー¥¶ー´ë¶È¤Î²ÝÂê²ò·è¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¶ñÂÎÅª¤Ê½èÊýäµ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦Åö¼Ò¼Ò°÷¤Ë¤è¤ëesm³èÍÑ¤Î¼ÂÁ©¥Ò¥ó¥È
Â¿¤¯¤ÎÆ³Æþ¸½¾ì¤ËÈ¼Áö¤·¤Æ¤¤¿Åö¼Ò¼Ò°÷¤ÎÃÎ¸«¤ò¶Å½Ì¡£¸½¾ì¤ÎÍøÊØÀ¤ò¹â¤á¤ëÀßÄê¤«¤é¡¢Åª³Î¤Ê°Õ»×·èÄê¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥Èµ¡Ç½¤Þ¤Ç¡¢³èÍÑ½Ñ¤ò¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦±Ä¶È¸½¾ì¤Î¥ê¥¢¥ë¤òÅÁ¤¨¤ëÄ´ºº¤ä¥Î¥¦¥Ï¥¦
±Ä¶ÈÉôÌç¤Î²ÝÂê¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº¤ä¡¢AI¤Ç±Ä¶ÈÀ¸»ºÀ¤ò¹â¤á¤ë¼ÂÁ©¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Ê¤É¡¢ÁÈ¿¥¤Î³èÆ°¤òÂ¿³ÑÅª¤Ë»Ù±ç¤¹¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¢£È¯´©¥¹¥±¥¸¥åー¥ë
ÁÏ´©½àÈ÷¹æ¡§2026Ç¯2·î16Æü¡Ê·î¡ËÈ¯´©
¼¡¹æ¡§2026Ç¯4·îÈ¯´©Í½Äê
¢¨°Ê¹ß¡¢Äê´üÅª¤ÊÈ¯¹Ô¤òÄÌ¤¸¤Æ¥æー¥¶ー¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î³èÀ²½¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¥½¥Õ¥È¥Ö¥ìー¥ó³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ËÅÄ¹ÀÊ¸¤Î¥³¥á¥ó¥È
ËÜ»ï¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤È¤ªµÒÍÍ¤ò¤Ä¤Ê¤°¿·¤¿¤ÊÂÐÏÃ¤Î¾ì¤È¤·¤ÆÁÏ´©¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»Ô¾ì´Ä¶¤ä¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤¬µÞÂ®¤ËÊÑ²½¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢Æü¡¹¤Î¸½¾ì¤Ë¤¢¤ë¡Ö¸ÜµÒÀÜÅÀ¡×¤³¤½¤¬¡¢´ë¶È¤Î¶¥ÁèÎÏ¤ò·Á¤Å¤¯¤ë¸»Àô¤À¤È»ä¤¿¤Á¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ»ï¤Ç¤Ï¡¢À½ÉÊ¾ðÊó¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¼ÂÁ©ÃÎ¤ä¤ªµÒÍÍ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¶¦Í¤·¡¢¤È¤â¤Ë¼¡¤ÎÀ®Ä¹¤òÉÁ¤¯¥Ò¥ó¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
½Õ¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÂè1¹æ°Ê¹ß¤Ë¤â¡¢¤¼¤Ò¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£esm(e¥»ー¥ë¥¹¥Þ¥Íー¥¸¥ãー)¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥½¥Õ¥È¥Ö¥ìー¥ó¤Ï¡¢1999Ç¯8·î¤Ë¹ñÆâ½é¤ÎCRM/SFA¤òÈ¯Çä°Ê¹ß¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥»ー¥ë¥¹¡¦¥¢¥Õ¥¿ー¥µー¥Ó¥¹Åù¤¹¤Ù¤Æ¤Î¸ÜµÒÀÜÅÀ¶ÈÌ³¤òÊÑ³×¤Ø¤ÈÆ³¤¯¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò¡¢IT¤È¥µー¥Ó¥¹¤ÎÎ¾ÌÌ¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹âµ¡Ç½¤ÊCRM/SFA¡Öesm(e¥»ー¥ë¥¹¥Þ¥Íー¥¸¥ãー)¡×¤òÃæ³Ë¤Ë¡¢MA(¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥ªー¥È¥áー¥·¥ç¥ó)¥Äー¥ë¤Î¡Öesm marketing¡×¡¢¥¢¥Õ¥¿ー¥µー¥Ó¥¹¸þ¤±¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥Äー¥ë¡Öesm service¡×¤ÎÆ³Æþ¼ÂÀÓ¤«¤éÆÀ¤é¤ì¤¿¸ÜµÒÀÜÅÀ¥×¥í¥»¥¹¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Î¼ÂÁ©Åª¤Ê¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤é¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿²ÝÂê²ò·è¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò¤´Äó¶¡¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÀ¸»ºÀ¤ÎºÇÂç²½¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Öesm(e¥»ー¥ë¥¹¥Þ¥Íー¥¸¥ãー)¡×¤Ï¡¢¶È¼ï¡¢¶È³¦¡¢µ¬ÌÏ¤òÌä¤ï¤º¡¢³Æ´ë¶È¤Ë¹ç¤Ã¤¿±Ä¶È¥×¥í¥»¥¹¤¬Àß·×²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£±Ä¶È¥×¥í¥»¥¹¤Î¸«¤¨¤ë²½¡¢Â¬¤ë²½¡¢²þÁ±¤òÄÌ¤¸¤¿¡Ö¥×¥í¥»¥¹¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡×¤Î¼Â¸½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤ÈÇä¾åÍø±×¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òºî¤ê¤Þ¤¹¡£
Æ³ÆþÁ°¸å¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢5,500¼Ò¤òÄ¶¤¨¤ëÆ³Æþ¼ÂÀÓ¤Ë´ð¤Å¤¯¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ÎÄó¶¡¤ä¶µ°é¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÄêÃå³èÍÑ¤Þ¤Ç¤Î¥«¥¹¥¿¥Þー¥µ¥¯¥»¥¹¥µー¥Ó¥¹¤Ê¤É¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¥Ëー¥º¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¡¢ÄêÃåÎ¨¤Ï95¡ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À½ÉÊ¾ÜºÙ¡§https://www.e-sales.jp
¢£¥½¥Õ¥È¥Ö¥ìー¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡§ ¥½¥Õ¥È¥Ö¥ìー¥ó³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡¡¡§ ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ6-18-2 ÌîÂ¼ÉÔÆ°»º¶äºÂ¥Ó¥ë 11³¬
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ËÅÄ ¹ÀÊ¸
ÀßÎ©¡¡¡¡¡§ 1992Ç¯6·î17Æü
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ ¸ÜµÒÀÜÅÀ¶ÈÌ³Á´ÈÌ¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¡¿¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Î³«È¯¡¦Äó¶¡
URL¡¡¡¡¡§ https://www.softbrain.co.jp
¢£ËÜ¥Ë¥åー¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¹Êó¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Éô¡¡¡¡½©¸µ °¼»Ò(¤¢¤¤â¤È¤¢¤ä¤³)
ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ6-18-2 ÌîÂ¼ÉÔÆ°»º¶äºÂ¥Ó¥ë 11³¬
TEL¡§03-6779-9800¡¡FAX¡§03-6779-9310
MAIL¡§press@softbrain.co.jp