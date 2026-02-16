¡ÖÌ¾ºî³¨ËÜ¤Î¥¯¥Ã¥ー´Ì¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó by Cake.jp¡×Ê¡²¬¡¦ÇîÂ¿ºåµÞ¤Ë¤Æ2·î18Æü(¿å)¤è¤ê³«ºÅ¡ª
¥±ー¥¡¦¥¹¥¤ー¥ÄÀìÌçÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡ÖCake.jp¡Ê¥±ー¥¥¸¥§ー¥Ôー¡Ë¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒCake.jp¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¹â¶¶ Í¥µ®¡Ë¤Ï¡¢2·î18Æü(¿å)¤«¤é2·î24Æü(²Ð)¤Î7Æü´Ö¡¢Ê¡²¬¡¦ÇîÂ¿ºåµÞ B1F ¥¹¥¤ー¥Ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤ÆCake.jp¤ÈÂç¿Íµ¤¤Î³¨ËÜ¤¬¥³¥é¥Ü¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¯¥Ã¥ー´Ì¤ò¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¡ÖÌ¾ºî³¨ËÜ¤Î¥¯¥Ã¥ー´Ì¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó by Cake.jp¡×¤ò´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç½ÐÅ¹¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇJRÅìÆüËÜÅìµþ±Ø¹½Æâ ¥°¥é¥ó¥¹¥¿Åìµþ¤äÁ´¹ñ50²Õ½ê°Ê¾å¤Î³Æ²ñ¾ì¤Ç³«ºÅ¤·¡¢Ï¢ÆüÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡¢Âç¹¥É¾¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤Ç¤¹¡£
¡Ø¥ê¥µ¤È¥¬¥¹¥Ñー¥ë¡Ù¡Ø¤Ï¤é¤Ú¤³¤¢¤ª¤à¤·¡Ù¡Ø¥Î¥ó¥¿¥ó¡Ù¡Ø¤Í¤Ê¤¤¤³ ¤À¤ì¤À¡Ù¡Ø¥Ñ¥ó¤É¤í¤Ü¤¦¡Ù¡Ø¤ê¤ó¤´¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ù¤Ê¤ÉÉý¹¤¤À¤Âå¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë³¨ËÜ¤äÏÃÂê¤Î³¨ËÜºîÉÊ¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥¯¥Ã¥ー´Ì¥·¥êー¥º17¼ïÎà¤òÈÎÇä¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
³¨ËÜ¥³¥é¥Ü¥¯¥Ã¥ー´Ì¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÆëÀ÷¤ß¤Î¤¢¤ëÂç¿Íµ¤³¨ËÜ¤ÎÀ¤³¦¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¹¥¤ー¥Ä¤ÇÉ½¸½¤·¤¿Cake.jp¤ÎÃæ¤Ç¤â¿Íµ¤¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¡£¸¶ºàÎÁ¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¡¢Ãæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¯¥Ã¥ー¤Ï¡Ö¾®Çþ¡¦Íñ¡¦Æý¡×ÉÔ»ÈÍÑ¤Ç¤¹¡£¥¯¥Ã¥ー¤ò¿©¤Ù½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Ï¡¢¾®ÊªÆþ¤ì¤È¤·¤Æ2¼¡ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤«¤ï¤¤¤¤´Ì¤¬·Á¤È¤·¤Æ»Ä¤ë¥®¥Õ¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¼êÅÚ»º¤ä¤ª½Ë¤¤¤Î¥®¥Õ¥È¤Ë¤â¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£¤ª¶á¤¯¤Ë¤ª±Û¤·¤ÎºÝ¤Ï¤¼¤Ò¤ªÎ©¤Á´ó¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Åö¼Ò¤Ïº£¸å¤âÂ¿ÍÍ²½¤¹¤ë¸ÜµÒ¤Î¥Ëー¥º¤ò¤¯¤ß¼è¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¥¹¥¤ー¥Ä¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÃÂÀ¸Æü¤äµÇ°Æü¤Î¤ª½Ë¤¤¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢Æü¾ï¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¥·ー¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
³«ºÅ³µÍ×
¡ÚÇîÂ¿ºåµÞ¡ÛB1F ¥¹¥¤ー¥Ä¥¤¥Ù¥ó¥È
½»½ê¡¡¡¡¡§¢©812-0012 Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»ÔÇîÂ¿¶èÇîÂ¿±ØÃæ±û³¹1ÈÖ1¹æ
²ñ´ü¡¡¡¡¡§2026/2/18(¿å)～2/24(²Ð)¡¡7Æü´Ö
±Ä¶È»þ´Ö¡§10»þ00Ê¬～20»þ00Ê¬
¾¦ÉÊ°ìÍ÷
¥Î¥ó¥¿¥ó¤Î¤¿¤ó¤¸¤ç¤¦¤Ó¥¯¥Ã¥ー´Ì¡¡²Á³Ê¡§3,301±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡Ú¥·¥Ê¤×¤·¤å¡Û¤×¤·¤å¤×¤·¤å ¤Ø¤ó¤·¤ó¤Ê～¤ó¤À¡©¥¯¥Ã¥ー´Ì¡¡²Á³Ê¡§3,301±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡Ø¤ª¤Þ¤¨¤¦¤Þ¤½¤¦¤À¤Ê¡Ù¤Î¥¦¥Þ¥½¥¦¤Ê¥¯¥Ã¥ー´Ì¡¡²Á³Ê¡§3,301±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡Ø¤Í¤Ê¤¤¤³ ¤À¤ì¤À¡Ù¤Þ¤è¤Ê¤«¤Î¥¯¥Ã¥ー´Ì¡¡²Á³Ê¡§3,301±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡Ø¥Ñ¥ó¥ÀÁ¬Åò¡Ù¤Î¥Þ¥ëÈë¥¯¥Ã¥ー´Ì¡¡²Á³Ê¡§3,301±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡Ø¥Î¥é¥Í¥³¤°¤ó¤À¤ó¡Ù¥¯¥Ã¥ー´Ì¡¡²Á³Ê¡§3,301±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡Ø¤Í¤º¤ß¤¯¤ó¤È¥Û¥Ã¥È¥±ー¥¡Ù¥¯¥Ã¥ー´Ì¡¡²Á³Ê¡§3,301±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡Ö¤¯¤Þ¤Î¤¬¤Ã¤³¤¦¡×¥¸¥ã¥Ã¥ー¤Î¥¯¥Ã¥ー´Ì¡¡²Á³Ê¡§3,301±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡Ö¤³¤ó¤È¤¢¤¡×¥¯¥Ã¥ー´Ì¡¡²Á³Ê¡§3,301±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡Ö¤¾¤¦¤¯¤ó¤Î¤µ¤ó¤Ý¡×¥¯¥Ã¥ー´Ì¡¡²Á³Ê¡§3,301±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡Ö¤Ï¤é¤Ú¤³¤¢¤ª¤à¤·¡×¥¯¥Ã¥ー´Ì¡¡²Á³Ê¡§3,301±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡Ø¥Ñ¥Ç¥£¥ó¥È¥ó(TM)¡Ù¥¯¥Ã¥ー´Ì¡¡²Á³Ê¡§3,301±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡Ø¥á¥í¤È¥¿¥Ó¡Ù¥¯¥Ã¥ー´Ì¡¡²Á³Ê¡§3,301±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡Ú¥«ー¥ÉÉÕ¡Û¡Ø¤¤«¤ó¤·¤ã¥Èー¥Þ¥¹¡Ù¥¯¥Ã¥ー´Ì¡¡²Á³Ê¡§3,301±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨¥«ー¥É¤Ï1¼ïÎà1ËçÉÕ¤
¡Ø¥ê¥µ¤È¥¬¥¹¥Ñー¥ë¡Ù¥¯¥Ã¥ー´Ì¡¡²Á³Ê¡§3,301±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡Ø¥Ñ¥ó¤É¤í¤Ü¤¦¡Ù¥¯¥Ã¥ー´Ì¡¡²Á³Ê¡§3,301±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡Ø¤ê¤ó¤´¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ù¥¯¥Ã¥ー´Ì¡¡²Á³Ê¡§3,301±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨¾¦ÉÊ¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Î¥ó¥¿¥ó¡§¡ÊC¡ËSACHIKO KIYONO / MIKA KIYONO / KAISEI-SHA
¥·¥Ê¤×¤·¤å¡§¡ÊC¡ËTV TOKYO / TAKAHARU SHIMIZU / Oizumishoten
¤ª¤Þ¤¨¤¦¤Þ¤½¤¦¤À¤Ê¡§(C)µÜÀ¾Ã£Ìé / ¥Ý¥×¥é¼Ò
¤Í¤Ê¤¤¤³¤À¤ì¤À¡§(C) Keiko Sena 1969
¥Ñ¥ó¥ÀÁ¬Åò¡§(C) tupera tupera / EHONKAN
¥Î¥é¥Í¥³¤°¤ó¤À¤ó¡§(C)Noriko Kudoh / Hakusensha
¤Í¤º¤ß¤¯¤ó¤Î¥Á¥ç¥Ã¥¡§(C)¤Ê¤«¤¨¤è¤·¤ò¡¦¾åÌîµª»Ò¡¿¥Ý¥×¥é¼Ò
¤¯¤Þ¤Î¤¬¤Ã¤³¤¦¡§(C)︎BANDAI
¤³¤ó¤È¤¢¤¡§(C)︎ Akiko Hayashi 1989
¤¾¤¦¤¯¤ó¤Î¤µ¤ó¤Ý¡§(C)︎ Shotaro Nakano
¤Ï¤é¤Ú¤³¤¢¤ª¤à¤·¡§(C) 2025 Penguin Random House LLC. ERIC CARLE, THE VERY
HUNGRY CATERPILLAR, THE WORLD OF ERIC CARLE logo, the Caterpillar logo and
relateddesigns, logos, and names are trademarks and/or registered trademarks of Penguin
Random House LLC. All rights reserved. ¡ÈThe Very HungryCaterpillar¡É is published by nguin
Random House LLC.
¥Ñ¥Ç¥£¥ó¥È¥ó¡§(C) P&Co. Ltd.2025
¥á¥í¤È¥¿¥Ó¡§(C)︎ ¤Þ¤á¤¤Á¤Þ¤á¤³
¥Èー¥Þ¥¹¡§(C) 2025 Gullane (Thomas) Limited.
¥ê¥µ¤È¥¬¥¹¥Ñー¥ë¡§(C)︎ 2025 Anne Gutman & Georg Hallensleben / Hachette Livre
¥Ñ¥ó¤É¤í¤Ü¤¦¡§(C)︎ Keiko Shibata / KADOKAWA
¤ê¤ó¤´¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡§(C)︎ Shinsuke Yoshitake
³¨ËÜ¥³¥é¥Ü¥¯¥Ã¥ー´Ì¾¦ÉÊ°ìÍ÷
https://cake.jp/category/sweets/grilled-sweets/cookie/can-cookie/picturebook-can-cookie/
ºÅ»ö¾ðÊó°ìÍ÷
https://event.cake.jp/
¥±ー¥¡¦¥¹¥¤ー¥ÄÀìÌçÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡ÖCake.jp¡×¤È¤Ï
2017Ç¯1·î¤è¤ê¡¢¥±ー¥¡¦¥¹¥¤ー¥Ä¤ÎÀìÌçÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡ÖCake.jp¡×¤ò±¿±Ä¡£¡Ö¥¹¥¤ー¥Ä¤Ç¿´¤Î²¹ÅÙ¤ò¾å¤²¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¿©¤Ù¤¿¤¤¡¢¤À¤ì¤«¤Ë¤¢¤²¤¿¤¤¤ÈËÜµ¤¤Ç»×¤¨¤ë¥¹¥¤ー¥Ä¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¡¢²ñ°÷¿ô200Ëü¿Í¡¢²ÃÌÁÅ¹ÊÞ¿ô1,700Å¹ÊÞ°Ê¾å¡¢8,000¼ïÎà¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤òÅ¸³«¡£¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à°Ê¾å¤Î²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò³èÍÑ¤·¤¿¿·¾¦ÉÊ¤Î³«È¯¤ä²ÃÌÁÅ¹¤Ø¤Î¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥µ¥Ýー¥È¤Ê¤É¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://cake.jp/
³ô¼°²ñ¼ÒCake.jp¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡¡ : ³ô¼°²ñ¼ÒCake.jp
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡ : ÂåÉ½¼èÄùÌò ¹â¶¶Í¥µ®
ËÜ¼Ò¡¡¡¡¡¡ : ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½É6ÃúÌÜ24-1 À¾¿·½É»°°æ¥Ó¥ë1503
ÀßÎ©Æü¡¡ ¡¡: 2009Ç¯4·î23Æü
½¾¶È°÷¿ô ¡¡: 51Ì¾¡Ê¥Ñー¥È¡¢¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È´Þ¤à¡Ë
·è»»´ü¡¡¡¡ : 12·î
URL¡¡¡¡¡¡ : https://corp.cake.jp/
¾¦ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
Cake.jp¥«¥¹¥¿¥Þー¥µ¥Ýー¥È
¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§support@cake.jp
¢¨24»þ´Ö¼õÉÕ¡£ÊÖÅú¤ÏÆâÍÆ¤ò³ÎÇ§¸å¡¢½ç¼¡ÂÐ±þ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£