¡ÚDMM¥¨¥Ê¥¸ー¡Û2026Ç¯¾Ê¥¨¥ÍË¡²þÀµ¡ÖÂè»°¼¡È½ÃÇ´ð½à¡×¤ËÂÐ±þ¡ªÃ»Ç¼´ü¡¦Äã¥³¥¹¥È¤ò¼Â¸½¤¹¤ëJSHPÀ½¡Ø¥È¥Ã¥×¥é¥ó¥Êー3ÂÐ±þ ¹â¸úÎ¨ÊÑ°µ´ï¡Ù¤ÎÈÎÇä¤ò³«»Ï
¹çÆ±²ñ¼ÒDMM.com¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥ËーCEO¡§¿·Æ£Âç²ð¡¢°Ê²¼DMM¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯4·î¤è¤êÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¾Ê¥¨¥ÍË¡¤Î¿·´ð½à¡Ö¥È¥Ã¥×¥é¥ó¥ÊーÊÑ°µ´ï Âè»°¼¡È½ÃÇ´ð½à¡×¤Ë½àµò¤·¤¿¡¢JSHPÀ½¡Ø¥È¥Ã¥×¥é¥ó¥Êー3ÂÐ±þ ¹â¸úÎ¨ÊÑ°µ´ï¡Ù¤ÎÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢À¤³¦ÅªÊÑ°µ´ï¥áー¥«ー¤Ç¤¢¤ëJSHP Transformer¼Ò(°Ê²¼¡¢JSHP¼Ò)¤ÎÀ¤³¦¿å½à¤ÎÀ½Â¤Ç½ÎÏ¤Ë¡¢DMM¥¨¥Ê¥¸ー¤ÎÄ´Ã£¡¦ÈÎÇäÌÖ¡¢¤µ¤é¤Ë³ô¼°²ñ¼ÒWIN¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó(°Ê²¼¡¢WIN¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó)¤Ë¤è¤ëÆüËÜ»ÅÍÍ¤Ø¤ÎºÇÅ¬²½Àß·×¡¦µ»½Ñ¸¡¾Ú¡¦Æ³Æþ¥µ¥Ýー¥È¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶È³¦¤Î²ÝÂê¤Ç¤¢¤ë¡ÖÇ¼´üÃÙ±ä¡×¤È¡Ö¥³¥¹¥È¹âÆ¡×¤ò²ò·è¤·¡¢´ë¶È¤ÎÀßÈ÷¹¹¿·¤ò¶¯ÎÏ¤Ë»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÀ½ÉÊ¥Úー¥¸¡Û https://energy.dmm.com/transformer(https://energy.dmm.com/transformer)
¢£ ÇØ·Ê¡§2026Ç¯4·î¡ÖÂè»°¼¡È½ÃÇ´ð½à¡×Å¬ÍÑ¤ËÈ¼¤¦²ÝÂê
·ÐºÑ»º¶È¾Ê¼çÆ³¤Î¾Ê¥¨¥ÍË¡²þÀµ¤Ë¤è¤ê¡¢2026Ç¯4·î°Ê¹ß¡¢ÊÑ°µ´ï¤ËÂÐ¤·¤Æ¤è¤ê¸·¤·¤¤¥¨¥Í¥ë¥®ー¾ÃÈñ¸úÎ¨´ð½à¡ÊÂè»°¼¡È½ÃÇ´ð½à¡Ë¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤ÇÊÑ°µ´ï¤Î¹¹¿·¤ä¿·µ¬Æ³Æþ¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ºòº£¤Î»ñºàÉÔÂ¤äÊªÎ®¤Îº®Íð¤Ë¤è¤ê¡¢¹ñÆâ»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡Ö´õË¾Ç¼´ü¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¡×¡ÖÆ³Æþ¥³¥¹¥È¤¬¹â¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤¬¸²ºß²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
DMM¥¨¥Ê¥¸ー¤Ï¤³¤ì¤é¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¡¢À¤³¦90¥«¹ñ°Ê¾å¤ÇºÎÍÑ¼ÂÀÓ¤ò»ý¤ÄJSHP¼Ò¡¢WIN¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¿·´ð½à¤ËÅ¬¹ç¤·¤¿¹âÉÊ¼Á¤ÊÊÑ°µ´ï¤ò¡¢Ã»Ç¼´ü¤«¤ÄÅ¬Àµ²Á³Ê¤ÇÄó¶¡¤¹¤ëÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ËÜÀ½ÉÊ¤Î3¤Ä¤ÎÆÃÄ§
1. ¡ÖÃ»Ç¼´ü¡×¤È¡ÖÄã¥³¥¹¥È¡×¤ÎÎ¾Î©
JSHP¼Ò¤ÎÇ¯´ÖÀ¸»ºÇ½ÎÏ2²¯kVA¤ò¸Ø¤ëÂçµ¬ÌÏ¤ÊÀ¸»ºÂÎÀ©¤È¡¢DMM¥¨¥Ê¥¸ー¤Îºß¸Ë±¿ÍÑ¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Â¾¼Ò¤Ç¤ÏÂÐ±þ¤¬Æñ¤·¤¤µÞ¤Ê°Æ·ï¤Ë¤â½ÀÆð¤ËÂÐ±þ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢DMM¥¨¥Ê¥¸ー¤ÎÈÎÇä¥Á¥ã¥Í¥ë¤ò³è¤«¤·¤¿¥³¥¹¥È¥×¥é¥ó¤Ë¤è¤ê¡¢Æ³ÆþÈñÍÑ¤Îºï¸º¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
2. ÆüËÜ»Ô¾ì¤ËºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤¿ÉÊ¼Á¤È¥µ¥Ýー¥ÈÂÎÀ©
ÆüËÜ¹ñÆâ¤ÇËÉÙ¤Ê¼ÂÀÓ¤ò»ý¤ÄÅÅÎÏ¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°´ë¶È¡Ö³ô¼°²ñ¼ÒWIN¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó¡×¤Îµ»½Ñ¼Ô¤¬³«È¯¤Ë»²²è¡£ÆüËÜ¤ÎÅÅµ¤µ¬³Ê¤äÀßÃÖ´Ä¶¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿Àß·×¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ç¼Æþ¸å¤ÎÄê´üÅÀ¸¡¡¦ÊÝ¼é¡¦½¤Íý¤Ê¤É¤Î¥¢¥Õ¥¿ー¥µ¥Ýー¥È¤â¹ñÆâµòÅÀ¤«¤é¼ê¸ü¤¯¼Â»Ü¤¹¤ë¤¿¤á¡¢°Â¿´¤·¤Æ¤´Æ³Æþ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
3. ¡Ö¾Ê¥¹¥Úー¥¹¡×¤Ç¥¹¥àー¥º¤ÊÆþ¤ìÂØ¤¨
ÆÈ¼«¤ÎÀß·×µ»½Ñ¤Ë¤è¤ê¡¢¹â¤¤¥¨¥Í¥ë¥®ー¸úÎ¨¤ò°Ý»ý¤·¤Ê¤¬¤éãþÂÎ¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È²½¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£´ûÂ¸¤Î¥¥åー¥Ó¥¯¥ë¤äÈ×Æâ¤Ø¤ÎÀßÃÖ¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿¥µ¥¤¥ºÀß·×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢½¾Íè·¿¤«¤é¤ÎÃÖ¤´¹¤¨¹©»ö¤â¥¹¥àー¥º¤Ë¹Ô¤¨¤Þ¤¹¡£
¢£ JSHP Transformer¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
1967Ç¯ÀßÎ©¡£Ãæ¹ñ¹¾ÁÉ¾Ê¤ËµòÅÀ¤òÃÖ¤¯¡¢À¤³¦Åª¤ÊÊÑ°µ´ï¥áー¥«ー¤Ç¤¹¡£¹©¾ìÉßÃÏÌÌÀÑ¤ÏÌó30ËüÊ¿Êý¥áー¥È¥ë¤òÍ¤·¡¢ËÌÊÆ¡¢²¤½£¡¢ÆüËÜ¤Ê¤ÉÀ¤³¦90¥«¹ñ°Ê¾å¤Ç¡¢È¯ÅÅ½ê¤«¤é¾¦¶È»ÜÀß¤Þ¤ÇÉý¹¤¤Æ³Æþ¼ÂÀÓ¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£³ô¼°²ñ¼ÒWIN¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
2013Ç¯ÀßÎ©¡£ÆüËÜ¹ñÆâÅÅÎÏ¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°´ë¶È¤Ç¤¹¡£
ÊÑ°µ´ï¡¦¼õÊÑÅÅÀßÈ÷¤òÃæ³Ë¤Ë¡¢ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¡¢ÃßÅÅ¥·¥¹¥Æ¥à¡¢É÷ÎÏÈ¯ÅÅ¡¢ÆÃ¹âÊÑÅÅ½ê¤Þ¤ÇÉý¹¤¯ÂÐ±þ¤·¡¢Àß·×¡¦µ»½Ñ»Ù±ç¡¦¥¢¥Õ¥¿ー¥µー¥Ó¥¹¤ò°ì´Ó¤·¤ÆÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¤Ï¡¢À¤³¦ÅªÊÑ°µ´ï¥áー¥«ーJSHP¼Ò¤È¤Î¶¦Æ±³«È¯¡¦µ»½Ñ¶¨ÎÏ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥È¥Ã¥×¥é¥ó¥ÊーIIIÂÐ±þ¤Î¹â¸úÎ¨ÊÑ°µ´ï¤òÆüËÜ»Ô¾ì¸þ¤±¤ËÅ¸³«¡£
¢£º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
DMM¥¨¥Ê¥¸ー¤Ï¡¢ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー»ö¶È¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³è¤«¤·¡¢ÊÑ°µ´ï¤ÎÈÎÇä¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢´ë¶È¤Î¾Ê¥¨¥Í²½¡¦Ã¦ÃºÁÇ²½¤Ë¸þ¤±¤¿¥¤¥ó¥Õ¥é¹½ÃÛ¤òÁí¹çÅª¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¹çÆ±²ñ¼ÒDMM.com¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
²ñ°÷¿ô5,146Ëü¿Í¡Ê¢¨¡Ë¤ò¸Ø¤ëÁí¹ç¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¡ÖDMM.com¡×¤ò±¿±Ä¡£1998Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¡¢¸½ºß¤Ï60°Ê¾å¤Î¥µー¥Ó¥¹¤ò±¿±Ä¡£Æ°²èÇÛ¿®¤äÅÅ»Ò½ñÀÒ¡¢¥¢¥Ë¥á¤Ê¤É¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥¨¥ó¥¿¥á¥µー¥Ó¥¹¤Ë²Ã¤¨¡¢3D¥×¥ê¥ó¥È¤äEV½¼ÅÅ¤Ê¤É¤Î¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢Ê¬Ìî¡¢AI¤È¤¤¤Ã¤¿ºÇÀèÃ¼¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿»ö¶È¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê»ö¶È¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2022Ç¯¤Ë¤Ï¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó²ñ°÷¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¡ÖDMM¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥¨¥ó¥¿¥áÂÎ¸³¤ò¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ë¤Ä¤Ê¤°¡Ö¥Þ¥ë¥Á¥¨¥ó¥¿¥á¡¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡×¤ÎÁÏÂ¤¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¡¢¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥á¥Ã¥»ー¥¸¡ÖÃ¯¤â¤¬¸«¤¿¤¯¤Ê¤ëÌ¤Íè¡£¡×¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÊÑ²½¤È¿Ê²½¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿·¤¿¤Ê»ö¶È¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨2025Ç¯2·î»þÅÀ
´ë¶È¥µ¥¤¥È¡§https://dmm-corp.com/
¥×¥ì¥¹¥¥Ã¥È¡§https://dmm-corp.com/presskit/
¸ø¼°¥ª¥¦¥ó¥É¥á¥Ç¥£¥¢¡§https://inside.dmm.com/