Elith¡¢AlpacaTech¤È¶ÈÌ³Äó·È·ÀÌó¤òÄù·ë
³ô¼°²ñ¼ÒElith¤Ï¡¢AlpacaTech³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§»Í¸µ À¹Ê¸¡¢°Ê²¼¡ÖAlpacaTech¡×¡Ë¤È¡¢AI¥¬ー¥É¥ìー¥ë¤ª¤è¤ÓAI¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£µ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¶âÍ»µ¡´ØÅù¸þ¤±AI¿ÇÃÇÄó¶¡¤Ë¸þ¤±¤¿¶ÈÌ³Äó·È·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜÄó·È¤Ë¤è¤ê¡¢Î¾¼Ò¤ÏÀ¸À®AI³èÍÑ¤Ë¤ª¤±¤ë°ÂÁ´À¡¦¿®ÍêÀ¤Î³ÎÊÝ¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¥µー¥Ó¥¹¤Î¸¡Æ¤¡¦³«È¯¤ò¶¦Æ±¤Ç¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ¶ÈÌ³Äó·È¤ÎÇØ·Ê¡¦ÌÜÅª
À¸À®AI¤Î¶ÈÌ³³èÍÑ¤¬¹¤¬¤ëÃæ¡¢ÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê½ÐÎÏ¤ä¾ðÊóÏ³±Ì¡¢¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¡¦¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹ÂÐ±þ¤Ê¤É¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¶âÍ»µ¡´Ø¤Ç¤Ï¡¢AI³èÍÑ¤Ë¤¢¤¿¤ê¹âÅÙ¤Ê°ÂÁ´À¤ÈÀâÌÀÀÕÇ¤¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
AlpacaTech¤Ï¡¢¶âÍ»¶È³¦¸þ¤±¤ËÅê»ñ¡¦±¿ÍÑ¡¦Ê¬ÀÏ¡¦¥·¥¹¥Æ¥àÏ¢·È¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー´ë¶È¤Ç¤¹¡£FOLIO¥°¥ëー¥×¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢ºÇÀèÃ¼¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤È¶âÍ»¤ÎÃÎ¸«¡¦¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¸ÜµÒ¤Î¹â¤¤´ð½à¤Ë±þ¤¨¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥óÄó¶¡¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Elith¤Ï¡¢ICCV¤Ê¤É¹ñºÝ¥È¥Ã¥×¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤Ç¤Î¸¦µæºÎÂò¼ÂÀÓ¤ä¡¢Forbes¤Ê¤É³°Éô¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤Î¾Ò²ð¼ÂÀÓ¤òÍ¤¹¤ëµ»½Ñ¥Áー¥à¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢´ë¶È¸þ¤±¤ËÀ¸À®AI¡¦LLM¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿AI¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥óÄó¶¡¤ò¹Ô¤¦¤È¤È¤â¤Ë¡¢AI¥¬ー¥É¥ìー¥ë¡¿AI¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÎÎ°è¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢À¸À®AI¤Î±þÅúÉÊ¼Á¤äÆ°ºî¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¡¢¼«Æ°¤Ç²þÁ±Äó°Æ¤Þ¤Ç¹Ô¤¦ÉÊ¼ÁÉ¾²Á¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖGENFLUX¡Ê¥¸¥§¥ó¥Õ¥é¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡×¤ò³«È¯¡¦Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Î¾¼Ò¤Ï¡¢¶âÍ»Ê¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ëAI³èÍÑ¤Î°ÂÁ´À¸þ¾å¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌ²ÝÂê¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¶¨¶È¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶ÈÌ³Äó·È¤ÎÆâÍÆ
ËÜÄó·È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢Elith¤ÎAI¥¬ー¥É¥ìー¥ë¤ª¤è¤ÓAI¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£µ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¡¢°Ê²¼¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ AlpacaTech¤Ï¶âÍ»µ¡´Ø¸þ¤±¤ÎÅ¸³«¤äÆ³Æþ»Ù±ç¤òÃ´¤¤¡¢Elith¤Ïµ»½Ñ¸¡¾Ú¤äAI°ÂÁ´ÀÀß·×¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¶¨ÎÏ¤·¤Þ¤¹¡£
- À¸À®AIÍøÍÑ¤ËÈ¼¤¦¥ê¥¹¥¯¤Î²Ä»ë²½¡¦É¾²Á¤ò¹Ô¤¦AI¿ÇÃÇ
- ¥×¥í¥ó¥×¥ÈÀß·×¤äAI¥·¥¹¥Æ¥à¤ËÂÐ¤¹¤ë°ÂÁ´ÀÉ¾²Á
- ¶âÍ»µ¡´Ø¤Ë¤ª¤±¤ëAI¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¡¦±¿ÍÑ¥ëー¥ëÀ°È÷¤Î»Ù±ç
- ³«È¯¤·¤¿À¸À®AI¤¬¼ÒÆâ¥Ý¥ê¥·ー¤Ë½àµò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¸¡¾Ú
À¸À®AI»þÂå¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¡Ö°ÂÁ´¤Ë»È¤¨¤ëAI¡×¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¡¢Î¾¼Ò¤ÏÏ¢·È¤ò¿¼¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£²ñ¼Ò¾ðÊó
AlpacaTech³ô¼°²ñ¼Ò
AlpacaTech¤Ï¡¢¶âÍ»¶È³¦¸þ¤±¤ËÅê»ñ¡¦±¿ÍÑ¡¦Ê¬ÀÏ¡¦¥·¥¹¥Æ¥àÏ¢·È¤Ë´Ø¤¹¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー´ë¶È¤Ç¤¹¡£
FOLIO¥°¥ëー¥×¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢AIµ»½Ñ¤È¶âÍ»Ê¬Ìî¤ÇÇÝ¤Ã¤¿ÃÎ¸«¡¦¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤äÅê»ñ²È¸þ¤±¤Ë¹âÅÙ¤ÊÍ×·ï¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¤ä¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¶âÍ»¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤Ë¶¯¤ß¤ò»ý¤Á¡¢¼Â±¿ÍÑ¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¥×¥í¥À¥¯¥È¡¦¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ¼ÒÌ¾¡§AlpacaTech³ô¼°²ñ¼Ò
- ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO »Í¸µ À¹Ê¸
- ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÊ¿²ÏÄ®1-6-4 H1OÊ¿²ÏÄ®703
- »ö¶ÈÆâÍÆ¡§AIµ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¤¿¶âÍ»»Ô¾ìÍ½Â¬¡¦¥Çー¥¿¥Þ¥Íー¥¸¥á¥ó¥È¡¦¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯Åù¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡¢Åê»ñ½õ¸À¡¦ÂåÍý¶È
- ²ñ¼Ò³µÍ× URL¡§https://www.alpaca-tech.ai
³ô¼°²ñ¼ÒElith
³ô¼°²ñ¼ÒElith¤Ï¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤È¶¦¤Ë²ÝÂê¤òÈ¯¸«¤·¡¢AI¤Ë¤è¤ëºÇÅ¬¤Ê²ò·èºö¤ò¶¦ÁÏ¤¹¤ë¥Æ¥Ã¥¯¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤¹¡£ À½Â¤¶È¡¢¶âÍ»¶È¡¢°åÎÅ¶È¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¶È¼ï¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢AI¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥óÄó¶¡¤ò¼´¤Ë¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤«¤éÀ¸À®AI¡¦LLM¡¦²èÁüAI¤Î³«È¯¡¢AI¶µ°é¡¦¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥êー¤Þ¤Ç°ìµ¤ÄÌ´Ó¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¤Þ¤¿¡¢À¸À®AI¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤Ë¤ª¤¤¤Æ½ÅÍ×À¤¬¹â¤Þ¤ëAI¥»ー¥Õ¥Æ¥£¤Ë¤âÃíÎÏ¤·¡¢À¸À®AI¤Î±þÅúÉÊ¼Á¤äÆ°ºî¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¡¢¼«Æ°¤Ç²þÁ±Äó°Æ¤Þ¤Ç¹Ô¤¦ÉÊ¼ÁÉ¾²Á¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖGENFLUX¡Ê¥¸¥§¥ó¥Õ¥é¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡× ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢°Â¿´¤·¤Æ³èÍÑ¤Ç¤¤ëAI´ðÈ×¤Î¹½ÃÛ¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒElith
- ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡õCTO °æ¾å¸Ü´ð
- ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶èËÜ¶¿3-30-10ËÜ¶¿ K&K¥Ó¥ë1F
- »ö¶ÈÆâÍÆ¡§AI¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæ¡¢³«È¯¡¢Àß·×¡¢´ë²è¡¢¶µ°é¡¢ÈÎÇä¡¢ÊÝ¼é¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¶ÈÌ³
- ²ñ¼Ò³µÍ× URL¡§https://elith.ai
¢£AI¤ÎÆ³Æþ¡¦³«È¯¤Ë´Ø¤¹¤ë¤´ÁêÃÌ¤Ï¤³¤Á¤é
AI¤ÎÆ³Æþ¤ä³«È¯¡¢¶ÈÌ³¤Ø¤ÎÅ¬ÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤´ÁêÃÌ¤ò¿ï»þ¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤´´õË¾¤Ë±þ¤¸.¤Æ¡¢Elith¤Î³«È¯¡¦´ë²èÃ´Åö¤È¤Î¸ÄÊÌÁêÃÌ¡ÊÌµÎÁ¡Ë¤ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¶ñÂÎÅª¤Ê²ÝÂê¤ä¹½ÁÛ¤¬¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÃÊ³¬¤Ç¤â¡¢¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤» :
https://www.elith.ai/contact
¢£ËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼ÒElith E¥áー¥ë¡§pr-team@elith.ai
ºÇÀèÃ¼¤ÎAIµ»½Ñ¤Î¶µ°é¸¦½¤¡¢³«È¯¡¦Æ³Æþ»Ù±ç¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤â¡¢¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£