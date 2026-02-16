¥¢¥×¥é¥¤¥É ¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë¥º¡¡2026Ç¯ÅÙÂè1»ÍÈ¾´ü¤Î·è»»¤òÈ¯É½
- Çä¾åÁíÍø±×Î¨¡§GAAP¥Ùー¥¹¤Ç49.0%¡¢ÈóGAAP¥Ùー¥¹¤Ç49.1%
- 1³ôÅö¤¿¤êÍø±×¡§GAAP¥Ùー¥¹¤Ç2.54¥É¥ë¡ÊÁ°Ç¯Æ±´üÈæ75%Áý¡Ë¡¢ÈóGAAP¥Ùー¥¹¤Ç2.38¥É¥ë¡ÊÁ°Ç¯Æ±´ü¤ÈÆ±¿å½à¡Ë
- È¾Æ³ÂÎ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï²áµîºÇ¹â¤ÎDRAMÇä¾å¹â¤òÃ£À®
- ¥¢¥×¥é¥¤¥É ¥°¥íー¥Ð¥ë ¥µー¥Ó¥¹¤Î¥µー¥Ó¥¹¤ª¤è¤Ó¥¹¥Ú¥¢ÉôÉÊÇä¾å¹â¤Ï²áµîºÇ¹â
¥¢¥×¥é¥¤¥É ¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë¥º¡ÊApplied Materials, Inc., Nasdaq AMAT¡¢ËÜ¼Ò¡§ÊÆ¹ñ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥µ¥ó¥¿¥¯¥é¥é¡¢¼ÒÄ¹·ó CEO¥²¥¤¥êー¡¦E¡¦¥Ç¥£¥Ã¥«ー¥½¥ó¡Ë¤Ï2·î12Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¡¢2026Ç¯ÅÙÂè1»ÍÈ¾´ü¡Ê´üËö2026Ç¯1·î25Æü¡Ë¤Î·è»»¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Âè1»ÍÈ¾´ü¤Î¶ÈÀÓ
¥¢¥×¥é¥¤¥É ¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë¥º¤ÎÂè1»ÍÈ¾´üÇä¾å¹â¤Ï70²¯1,000Ëü¥É¥ë¤Ç¤·¤¿¡£GAAP¥Ùー¥¹¤Ç¤Ï¡¢Çä¾åÁíÍø±×Î¨49.0%¡¢±Ä¶ÈÍø±×18²¯3,000Ëü¥É¥ë¡ÊÇä¾å¹â¤Î26.1%¡Ë¡¢1³ôÅö¤¿¤êÍø±×¤Ï2.54¥É¥ë¤Ç¤·¤¿¡£
ÈóGAAP¥Ùー¥¹¤Ç¤Ï¡¢Çä¾åÁíÍø±×Î¨49.1%¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤Ï21²¯1,000Ëü¥É¥ë¡ÊÇä¾å¹â¤Î30.0%¡Ë¡¢1³ôÅö¤¿¤êÍø±×¤Ï2.38¥É¥ë¤Ç¤·¤¿¡£
±Ä¶È³èÆ°¤Ë¤è¤ë¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Õ¥íー¤Ï16²¯9,000Ëü¥É¥ë¤Ç¡¢7²¯200Ëü¥É¥ë¤ò³ô¼ç¤Ø´Ô¸µ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆâÌõ¤Ï³ô¼°Çã¤¤Ìá¤·3²¯3,700Ëü¥É¥ë¤ÈÇÛÅö¶â3²¯6,500Ëü¥É¥ë¤Ç¤¹¡£
¼ÒÄ¹·óCEO¤Î¥²¥¤¥êー¡¦¥Ç¥£¥Ã¥«ー¥½¥ó¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖAI¥³¥ó¥Ô¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¤Ø¤Î»º¶ÈÅê»ñ¤¬²ÃÂ®¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢Åö¼Ò¤ÎÂè1»ÍÈ¾´ü¤Î¶ÈÀÓ¤Ï·øÄ´¤Ç¤·¤¿¡£¤è¤ê¹âÀÇ½¤Ç¾Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Ê¥Á¥Ã¥×¤Ø¤Î¼ûÍ×¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢ÀèÃ¼¥í¥¸¥Ã¥¯¡¢¹âÂÓ°è¥á¥â¥ê¡¢ÀèÃ¼¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥ó¥°¤Ê¤É¤¬µÞÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥×¥é¥¤¥É ¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë¥º¤Ï¤³¤ì¤é¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¥×¥í¥»¥¹ÁõÃÖ»Ô¾ì¤ò¥êー¥É¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Åö¼Ò¤ÎÈ¾Æ³ÂÎÀ½Â¤ÁõÃÖ»ö¶È¤ÎÀ®Ä¹Î¨¤Ïº£Ç¯20¡ó¤òÄ¶¤¨¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¥·¥Ë¥¢¥Ð¥¤¥¹¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È ·ó ºÇ¹âºâÌ³ÀÕÇ¤¼Ô¡ÊCFO¡Ë¥Ö¥é¥¤¥¹¡¦¥Ò¥ë¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÅö¼Ò¤Î¥¤¥Î¥Ùー¥Æ¥£¥Ö¤ÊÀ½ÉÊ¤ä¥µー¥Ó¥¹¤Ø¤Î¼ûÍ×Áý¤ËÈ¼¤¤¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ø¤Î¥µ¥Ýー¥ÈÇ½ÎÏ¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë½ÅÅÀ¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¿ôÇ¯¤ÇÅö¼Ò¤ÏÁõÃÖ¤ÎÀ½Â¤Ç½ÎÏ¤ò¤Û¤ÜÇÜÁý¤µ¤»¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹¤ËÈ÷¤¨¤Æºß¸Ë¤â³È½¼¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×
¶ÈÀÓ³µÍ×
ËÜ¥ê¥êー¥¹ËöÈø¤ÎºâÌ³½ôÉ½Ãæ¤Ë¡ÖGAAP¤ÈÈó GAAP¥Çー¥¿¤Îº¹°ÛÄ´À°É½¡×¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤Û¤«¡¢¸å½Ð¤Î¡ÖÈó GAAP¥Ùー¥¹¤ÎºâÌ³»ØÉ¸¤ÎÍøÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¤Î¹à¤â¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ºÇ¶á¤Î¥Ë¥åー¥¹
- ¥¢¥×¥é¥¤¥É ¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë¥º¤ÎEPIC Center¤Ë¥µ¥à¥¹¥óÅÅ»Ò¤¬»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£¥·¥ê¥³¥ó¥Ð¥ìー¤Ë¿·Àß¤µ¤ì¤ëÆ±¥»¥ó¥¿ー¤Ï¡¢¥Ö¥ìー¥¯¥¹¥ëーµ»½Ñ¤ÎÀ½ÉÊ²½¤ËÍ×¤¹¤ë´ü´Ö¡Ê¸¦µæ½é´üÃÊ³¬¤«¤éÎÌ»º¤Þ¤Ç¡Ë¤ÎÂçÉý¤ÊÃ»½Ì¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
- 2nmÀ¤Âå°Ê¹ß¤ÎGate-All-Around (GAA)¥È¥é¥ó¥¸¥¹¥¿¤ÈÇÛÀþ¤Î¾Ê¥¨¥ÍÀÇ½¤ò¹â¤á¤ë¿·¤·¤¤À®ËìÁõÃÖ¡¢¥¨¥Ã¥Á¥ó¥°ÁõÃÖ¡¢¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë²þ¼ÁÁõÃÖ¤òÈ¯É½¡£
- Viva(TM) - GAA¥·¥ê¥³¥ó¥Ê¥Î¥·ー¥È¤ò¸¶»Ò¥ì¥Ù¥ë¤ÎÀºÅÙ¤ÇÊ¿½à²½¤·¡¢¥È¥é¥ó¥¸¥¹¥¿ÀÇ½¤òÁý¶¯¤¹¤ë½ã¿è¥é¥¸¥«¥ë½èÍýÁõÃÖ¡£
- Sym3(TM) Z Magnum(TM) - ¥ª¥ó¥°¥¹¥È¥íー¥à¥ì¥Ù¥ë¤Î3D¥È¥ì¥ó¥Á¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ëÀ©¸æ¤Ë¤è¤ê¥·¥ê¥³¥ó¥Ê¥Î¥·ー¥È¤Î¶Ñ°ìÀ¤ÈÀÇ½¤ò¹â¤á¤ë¥³¥ó¥À¥¯¥¿¥¨¥Ã¥Á¥ó¥°ÁõÃÖ¡£
- Spectral(TM) - ¸½¹Ô¤Î¥È¥é¥ó¥¸¥¹¥¿¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¿¥ó¥°¥¹¥Æ¥ó¤ò¥â¥ê¥Ö¥Ç¥ó¤ËÃÖ´¹¤·¡¢¥È¥é¥ó¥¸¥¹¥¿¤ÈÆ¼ÇÛÀþ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò¤Ä¤Ê¤°½ÅÍ×¤ÊÀÜÅÀ¤ÎÅÅµ¤Äñ¹³¤òÄã¸º¤¹¤ë¸¶»ÒÁØÂÏÀÑÁõÃÖ¡£
- ¡Ö2025 TSMC Excellent Performance Award¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡ÖExcellent Technology Development and Production Support¡×¤È¡ÖExcellent Contribution in Green Manufacturing¡×¤ò¼õ¾Þ¡£
- ¥Þ¥¤¥¯¥í¥ó¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤«¤é¡Ö2025 Outstanding Performance in Sustainability Award¡×¤ò¼õ¾Þ¡£
»ö¶ÈÅ¸Ë¾
2026Ç¯ÅÙÂè2»ÍÈ¾´ü¤ÎÇä¾å¹â¤ÈÈóGAAP ¥Ùー¥¹¤Î´õÇö²½¸å1³ôÅö¤¿¤êÍø±×¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
ÈóGAAP¥Ùー¥¹¤Î´õÇö²½¸å1³ôÅö¤¿¤êÍø±×¤ÎÍ½Â¬¤Ç¤Ï¡¢´°Î»¤·¤¿Çã¼ý¤Ë´Ø¤¹¤ë´ûÃÎ¤ÎÈñÍÑ1³ôÅö¤¿¤ê0.01¥É¥ë¤ò½ü³°¤·¡¢Ìµ·Á»ñ»º¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò´Ö°ÜÅ¾¤Ë´Ø¤¹¤ë½êÆÀÀÇ¹µ½ü³Û1³ôÅö¤¿¤ê0.04¥É¥ë¤ò´Þ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸½»þÅÀ¤ÇÌ¤ÃÎ¤Î¹àÌÜ¡ÊÇã¼ý¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ëÄÉ²ÃÈñÍÑ¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î±Ä¶È³°¹àÌÜ¤Þ¤¿¤ÏÆÃ¼ì¹àÌÜ¤Ê¤É¡Ë¡¢¤½¤ÎÂ¾¤ÎÀÇ´ØÏ¢¹àÌÜ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ËÜÍèÅª¤ËÉÔ³ÎÄêÀ¤¬¹â¤¯¡¢²áÂç¤ÊÅØÎÏ¤òÊ§¤ï¤Ê¤¤¸Â¤êÍ½Â¬¤¬Æñ¤·¤¤¤¿¤áÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
Âè1»ÍÈ¾´ü¤Î¥»¥°¥á¥ó¥ÈÊÌ¶ÈÀÓ
2026Ç¯ÅÙÂè1»ÍÈ¾´ü¤«¤é¡¢·Ð±Ä¿Ø¤Ï200mmÁõÃÖ»ö¶È¤ò¥¢¥×¥é¥¤¥É ¥°¥íー¥Ð¥ë ¥µー¥Ó¥¹¤«¤éÈ¾Æ³ÂÎ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë°Ü´É¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2026Ç¯ÅÙÂè1»ÍÈ¾´ü¤è¤êËÜ¼Ò¥µ¥Ýー¥ÈÈñÍÑ¤ò³Æ»ö¶È¥»¥°¥á¥ó¥È¤Ë´°Á´ÇÛÉê¤·¤Þ¤¹¡£²áÇ¯ÅÙ¤Î¿ô»ú¤ÏËÜÇ¯ÅÙ¤ÎÉ½¼¨¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ½¤ÀµºÆÉ½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤»ö¶È¥»¥°¥á¥ó¥È¤ÎºâÌ³¶ÈÀÓ¤Ï°Ê²¼¤Î¡Ö¤½¤ÎÂ¾¡×¤Ë¼¨¤¹²ÊÌÜ»Ä¹â¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÈóGAAP¥Ùー¥¹¤ÎºâÌ³»ØÉ¸¤ÎÍøÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¢¥×¥é¥¤¥É ¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë¥º¤Ï¡¢°ìÉô¤Î¹àÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅê»ñ²È¤Î³§ÍÍ¤ËÈóGAAP¥Ùー¥¹¤Î¶ÈÀÓ¤â¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï°ìÉô¤Î¥³¥¹¥È¡¢·ÐÈñ¡¢¤Þ¤¿¤ÏÂ»±×¹àÌÜ¤Î±Æ¶Á¤òÄ´À°¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÅý¹ç¡¦Çã¼ý¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë°ìÉô¤Î¹àÌÜ¡¢¥ê¥¹¥È¥é¥¯¥Á¥ã¥ê¥ó¥°¤ª¤è¤ÓÂà¿¦¤ËÈ¼¤¦ÈñÍÑ¤È¤½¤ì¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿Ä´À°¡¢Ë¡ÅªÏÂ²òÈñÍÑ¡¢»ñ»º¸ºÂ»¡¢ÀïÎ¬ÅªÅê»ñ¤ÎÇäµÑÂ»±×¤Ê¤é¤Ó¤ËÇÛÅö¤È¸ºÂ»¡¢°ìÉô¤ÎË¡¿ÍÀÇ¹àÌÜ¤ä¤½¤ÎÂ¾¤Î¸ÄÊÌÄ´À°¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£ÈóGAAP¥Ùー¥¹¤Ç¤Ï¡¢³ô¼°¥Ùー¥¹Êó½·¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ëÀÇ¸ú²Ì¤ò¡¢²ñ·×Ç¯ÅÙ¤òÄÌ¤·¤Æ°ÄÊ¬·×¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿ÈóGAAP¥Ùー¥¹¤Î¿ôÃÍ¤È¡¢GAAP¡Ê°ìÈÌ²ñ·×¸¶Â§¡Ë¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ»»½Ð¡¦É½¼¨¤µ¤ì¤¿ºÇ¤âÄ¾ÀÜÈæ³Ó¤·ÆÀ¤ëºâÌ³¿ôÃÍ¤È¤Îº¹°ÛÄ´À°ÊýË¡¤Ï¡¢ËÜ¥ê¥êー¥¹¤ÎºâÌ³½ôÉ½Ãæ¤Ë¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Î·Ð±Ä¿Ø¤Ï¡¢±Ä¶ÈÀ®ÀÓ¤äºâÌ³À®ÀÓ¤ÎÉ¾²Á¤È·×²èÎ©°Æ¤Î¤¿¤á¡¢¤Ê¤é¤Ó¤ËÌò°÷Êó½·¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÉ¾²Á´ð½à¤È¤·¤Æ¡¢ÈóGAAP¥Ùー¥¹¤Î¶ÈÀÓ¤òÍÑ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿ºâÌ³»ØÉ¸¤Ï¡¢Åö¼Ò¤Î¶ÈÀÓÁ´ÈÌ¤ËÂÐ¤¹¤ëÍý²ò¤ò½õ¤±¡¢Åê»ñ²È¤Î³§¤µ¤Þ¤¬·Ð±Ä¿Ø¤ÈÆ±¤¸»ëÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤ÆÅö¼Ò¤Î»ö¶È¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤³¤È¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Åö¼Ò¤Î·ÑÂ³Åª¤Ê»ö¶ÈÀ®²Ì¤È¤ÏÀ³Ê¤¬°Û¤Ê¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤ë¹àÌÜ¤ò½ü³°¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²áµî¤Î²ñ·×´ü¤ÈÅö´ü¤Î¶ÈÀÓ¤ò°ì´ÓÀ¤Î¤¢¤ë·Á¤ÇÈæ³Ó¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÍÆ°×¤Ë¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎºâÌ³»ØÉ¸¤Ï°ìÈÌ²ñ·×¸¶Â§¤È¤·¤Æ¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëGAAP¤Ë±è¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤¿Â¾¼Ò¤ÎÍÑ¤¤¤ëÈóGAAP¥Ùー¥¹¤Î²ñ·×¼êË¡¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤Û¤«¡¢Åö¼Ò¤Î²ñ·×Êó¹ð¤Ë¤ª¤±¤ëºâÌ³¶ÈÀÓ¤Ë½ÅÂç¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·ÆÀ¤ë°ìÉô¹àÌÜ¤¬½ü³°¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÈóGAAP¥Ùー¥¹¤ÎºâÌ³»ØÉ¸¤Ï¸ÂÄêÅª¤ËÍøÍÑ¤¹¤ë¤â¤Î¤È¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÄÉ²Ã¾ðÊó¤ÏÆÈÎ©¤·¤Æ¹ÍÎ¸¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò°Õ¿Þ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤ÎÄó¼¨¤ò¤â¤Ã¤ÆÄ¾ÀÜÈæ³Ó²ÄÇ½¤ÊGAAP¤Ë´ð¤Å¤¯¶ÈÀÓ¥Çー¥¿¤òÂåÂØ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¾ÍèÍ½ÁÛ¤Ë´Ø¤¹¤ëµ½Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ë¤Ï¡¢Åö¼Ò¤Î»ö¶È¤ä»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹Í½Â¬¤È¥È¥ì¥ó¥É¡¢¶È³¦¸«ÄÌ¤·¤È¼ûÍ×³ÈÂçÍ×°ø¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÎÁ«°Ü¡¢Åö¼Ò¤Î»ö¶È¡¦ºâÌ³À®ÀÓ¤ª¤è¤Ó»Ô¾ì¥·¥§¥¢¡¢»ñËÜÇÛÊ¬¤È»ñ¶â±¿ÍÑÀïÎ¬¡¢Åê»ñ¡¦À®Ä¹ÀïÎ¬¡¢¿·À½ÉÊ¤È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Î³«È¯¡¢Ë¡ÅªÌäÂê¤äÀÁµá¤ª¤è¤ÓÁÊ¾Ù¼êÂ³¡¢2026Ç¯ÅÙÂè2»ÍÈ¾´ü°Ê¹ß¤Î»ö¶ÈÅ¸Ë¾¤Ê¤É¾Íè¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ë´Ø¤¹¤ëµ½Ò¤ä¡¢²áµî¤Î»ö¼Â¤Ë¤Ï³ºÅö¤·¤Ê¤¤¤½¤ÎÂ¾¤Îµ½Ò¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿µ½Ò¤ä¤½¤ÎÁ°Äó¤ò¤Ê¤¹²¾Äê¤Ï¥ê¥¹¥¯¤äÉÔ³ÎÄêÍ×ÁÇ¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¡¢¾Íè¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤¦¤·¤¿µ½Ò¤¬ÌÀ¼¨¤Ê¤¤¤·ÌÛ¼¨¤¹¤ëµ¢·ë¤È¼ÂºÝ¤Î·ë²Ì¤Î´Ö¤ËÂç¤¤Ê°ã¤¤¤ò¤â¤¿¤é¤·ÆÀ¤ëÍ×°ø¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Åö¼ÒÀ½ÉÊ¤Ø¤Î¼ûÍ×¿å½à¡¨¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê·ÐºÑ¡¦À¯¼£¡¦¶È³¦Æ°¸þ¡Ê¶âÍø¤äºâ¡¦¥µー¥Ó¥¹²Á³Ê¤ÎÊÑÆ°¤ò´Þ¤à¡Ë¡¨ÄÉ²Ã¤ÎÍ¢½Ðµ¬À©¤Èµö²ÄÍ×·ï¤ÎÍú¹Ô¤Ê¤é¤Ó¤Ë²ò¼á¤È¡¢¤³¤ì¤é¤¬Åö¼Ò¤ÎÀ½ÉÊÍ¢½ÐÇ½ÎÏ¤ä¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ø¤Î¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡Ç½ÎÏ¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÅö¼Ò¤Î¶ÈÀÓ¤ËµÚ¤Ü¤¹±Æ¶Á¡¨¥°¥íー¥Ð¥ë¤ÊËÇ°×ÌäÂê¤ª¤è¤ÓËÇ°×¡¦Í¢½Ðµö²ÄÀ¯ºö¤ÎÊÑ¹¹¡¢¤Ê¤é¤Ó¤ËÅö¼Ò¤¬µöÇ§²Ä¤ò¥¿¥¤¥à¥êー¤Ë¼èÆÀ¤¹¤ëÇ½ÎÏ¡¨´ØÀÇ¤Î¿·¤¿¤ÊÉê²Ý¤Ê¤¤¤·°ú¤¾å¤²¤ª¤è¤Ó²¿¤é¤«¤ÎÊóÉüÁ¼ÃÖ¡Ê¤³¤ì¤é¤¬Åö¼Ò¤ÎÀ½ÉÊ¤È¥µー¥Ó¥¹¤Ø¤Î¼ûÍ×¤ËµÚ¤Ü¤¹±Æ¶Á¤ò´Þ¤à¡Ë¡¨Åö¼Ò¤¬´ØÀÇ¤Î±Æ¶Á¤ò¸ú²ÌÅª¤Ë´ËÏÂ¤¹¤ëÇ½ÎÏ¡¨ÃÏÀ¯³ØÅª¤ÊÊ¶Áè¤ä¾×ÆÍ¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¡¨ È¾Æ³ÂÎ¥Á¥Ã¥×¤ª¤è¤ÓÅÅ»Ò¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ø¤Î¼ûÍ×¡¨µ»½Ñ¤äÀ¸»ºÀßÈ÷¤ËÂÐ¤¹¤ë¼è°úÀè´ë¶È¤Î¥Ëー¥º¡¨¿·¤¿¤Ê³×¿·Åª¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÎÆ³Æþ¤È¥Æ¥¯ ¥Î¥í¥¸ー°Ü¹Ô¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡¨Åö¼Ò¤¬¿·¤·¤¤À½ÉÊ¤ä¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò³«È¯¡¦Äó¶¡¡¦¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ëÇ½ÎÏ¡¨Åö¼Ò¤¬¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¼ûÍ×¤Ë±þ¤¨¤ëÇ½ÎÏ¡¢¤ª¤è¤ÓÅö¼Ò¥µ¥×¥é¥¤¥äー¤¬Åö¼Ò¤Î¼ûÍ×Í×ÀÁ¤Ë±þ¤¨¤ëÇ½ÎÏ¡¨Åö¼Ò¸ÜµÒ¥Ùー¥¹¤Î½¸Ìó·¹¸þ¡¨Åö¼Ò¤¬´ûÂ¸»Ô¾ì¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¥·¥§¥¢¤ò¿¤Ð¤·¿·µ¬»Ô¾ì¤ò³«Âó¤¹¤ëÇ½ÎÏ¡¨´ûÂ¸¤Ê¤é¤Ó¤Ë¿·³«È¯¤ÎÀ½ÉÊ¤ËÂÐ¤¹¤ë»Ô¾ì¤Î¼õÍÆÀ¡¨Åö¼Ò¤¬¼çÍ×¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ë´Ø¤¹¤ëÃÎÅªºâ»º¸¢¤ò¼èÆÀ¤Ê¤é¤Ó¤ËÊÝ¸î¤¹¤ëÇ½ÎÏ¡¨¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£»ö¸Î¤¬Åö¼Ò¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥à¤ä¤³¤ì¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¾ðÊó¤ËµÚ¤Ü¤¹±Æ¶Á¡¢¤Þ¤¿¤ÏÅö¼Ò¶ÈÌ³¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥äー¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¡¢¥Ù¥ó¥Àー¤Ø¤Î±Æ¶Á¡¨Åö¼Ò¤¬¶ÈÌ³¤ª¤è¤ÓÀïÎ¬Åª¥¤¥Ë¥·¥¢¥Æ¥£¥Ö¤ÎÌÜÅª¤òÃ£À®¤·¡¢¥ê¥½ー¥¹¤È¥³¥¹¥È¹½Â¤¤ò»ö¶È´Ä¶¤ËÅ¬¹ç¤µ¤»¡¢¼çÍ×¼Ò°÷¤ò°ú¤ÉÕ¤±¤Æ°ÕÍß¤ò¹â¤áÄêÃå¤µ¤»¤ëÇ½ÎÏ¡¨ÃÏ°èÅª¤¢¤ë¤¤¤Ï¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê¥¨¥Ô¥Ç¥ß¥Ã¥¯¡Ê¼ÀÉÂ¤ÎÎ®¹Ô¡Ë¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¡¨Çã¼ý¡¢Åê»ñ¡¢²ñ¼ÒÊ¬³ä¡¨½êÆÀÀÇË¡¤Î²þÀµ¡¨À½ÉÊ¤ä¥»¥°¥á¥ó¥È´Ö¤Ç¤Î±Ä¶ÈÈñÍÑ¤ä¶ÈÀÓ¤Î¤Ð¤é¤Ä¤¡¢¤ª¤è¤ÓÅö¼Ò¤¬¾Íè¤Î¶ÈÀÓ¡¦»Ô¶·¡¦¼è°úÀè¤ÎÍ×µá¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ëー¥º¤òÀµ³Î¤ËÍ½Â¬¤¹¤ëÇ½ÎÏ¡¨Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤ëË¡Î§¡¢µ¬Â§¡¢µ¬À©¤Î½å¼é¤òÅö¼Ò¤¬³ÎÊÝ¤¹¤ëÇ½ÎÏ¡¢¤ª¤è¤ÓÅö¼Ò¤¬¾Ú·ô¼è°ú°Ñ°÷²ñ¡ÊSEC¡Ë¤ËÄó½Ð¤¹¤ë½ñÎà¡ÊºÇ¿·¤ÎForm 10-K¡¢10-Q¤ª¤è¤Ó8-KÊó¹ð½ñ¤ò´Þ¤à¡Ë¤ËµºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤ÎÂ¾¤Î¥ê¥¹¥¯¤äÉÔ³ÎÄêÍ×ÁÇ¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¾Íè¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ë´Ø¤¹¤ëµ½Ò¤Ï¤¹¤Ù¤ÆËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹È¯É½»þÅÀ¤Ë¤ª¤±¤ë·Ð±Ä¿Ø¤Î¿äÄê¡¢Í½Â¬¡¢²¾Äê¤Ë´ð¤Å¤¯¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¥¢¥×¥é¥¤¥É¥Þ ¥Æ¥ê¥¢¥ë¥º¤Ï¾Íè¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ë´Ø¤¹¤ëµ½Ò¤ò¹¹¿·¤¹¤ëµÁÌ³¤òÉé¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥¢¥×¥é¥¤¥É ¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë¥º¡ÊNasdaq: AMAT¡Ë¤Ï¡¢ºàÎÁ¹©³Ø¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥êー¥Àー¤È¤·¤Æ¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¤Û¤ÜÁ´¤Æ¤ÎÈ¾Æ³ÂÎ¥Á¥Ã¥×¤äÀè¿Ê¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ÎÀ½Â¤¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥×¥é¥¤¥É¤¬À¸¤ß½Ð¤¹¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ï¡¢AI¤Î¿Ê²½¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢¼¡À¤Âå¥Á¥Ã¥×¤Î»Ô¾ìÅ¸³«¤ò²ÃÂ®¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤ÏºàÎÁ²Ê³Ø¤È¹©³Ø¤Î¸Â³¦¤ËÄ©¤ß¡¢¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë ¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ÇÀ¤³¦¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¾Ü¤·¤¤¾ðÊó¤Ï¥Ûー¥à¥Úー¥¸www.appliedmaterials.com(https://www.appliedmaterials.com/) ¤Ç¤â¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§ www.appliedmaterials.com/ja(https://www.appliedmaterials.com/jp/ja.html?utm_source=ja&utm_medium=vanity_url)