¡Ö¥ì¥Î¥¢ ¥¢¥í¥Þ¥¸¥å¥¨¥ë¡×¤¬¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¡ª¾å¼Á¤Ç¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë¹á¤ê¤ÈÀ¶·é´¶¤Î¤¢¤ë¹á¤ê¤ò¼Â¸½¡ª¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¥·¥êー¥º¤È¥Û¥ï¥¤¥È¥·¥êー¥º¤¬ÃÂÀ¸
¡¡£Ð¡õ£Ç¥¸¥ã¥Ñ¥ó¹çÆ±²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§¿À¸Í»Ô¡Ë¤Ï¡¢¡Ø¥ì¥Î¥¢¡Ù¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë°áÎà¤Î¹á¤ê¤Å¤±ÀìÍÑ¥Óー¥º¡Ö¥ì¥Î¥¢ ¥¢¥í¥Þ¥¸¥å¥¨¥ë¡×¤ò¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¥·¥êー¥º¤È¥Û¥ï¥¤¥È¥·¥êー¥º¤Î2¥·¥êー¥ºÅ¸³«¤Ç¡¢¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¥·¥êー¥º¤Ï¡¢2¼ïÎà¤Î¹á¿å¥ª¥¤¥ë¤¬Æþ¤Ã¤¿¥Ç¥å¥¢¥ë¥Óー¥º¤ò¿·¤¿¤ËÅëºÜ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¥·¥êー¥º¤«¤é¤Ï¡Ö¥¢¥í¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¥°¥êー¥ó¥Æ¥£ー¤Î¹á¤ê¡×¤¬¿·ÅÐ¾ì¡£¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¥·¥êー¥º¤Ï2026Ç¯2·îÃæ½Ü¤«¤é¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥·¥êー¥º¤Ï2026Ç¯3·îÃæ½Ü¤è¤êÁ´¹ñ¤ÇÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¹á¤ê¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤êÊÌ¤ËÁª¤Ù¤ë2¥·¥êー¥ºÅ¸³«¤Ë¡ª
¡¡¡Ö¥ì¥Î¥¢ ¥¢¥í¥Þ¥¸¥å¥¨¥ë¡×¤Ï¡¢ÀöÂõÁ°¤ËÀöÂõÁå¤Î°áÎà¤Î¾å¤ËÄ¾ÀÜ¡Ö¥·¥ã¥·¥ã¥Ã¡×¤ÈÆþ¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¹á¤ê¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡¢°áÎà¤Î¹á¤ê¤Å¤±ÀìÍÑ¥Óー¥º¤Ç¤¹¡£¥¢¥í¥Þ¥¸¥å¥¨¥ë¤Ï½ÀÆðºÞ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ´À¤òÄ¶µÛ¿å¤·¡¢´À¤ò¤«¤¯¤¿¤Ó¤Ë¥Ë¥ª¥¤¤ò¤¿¤À¤Á¤ËÃæÏÂ¤¹¤ëµ»½Ñ¤Ç¡¢´À¤Î¥Ë¥ª¥¤¤ò¶¯¤¤¹á¤ê¤Ç¤´¤Þ¤«¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¡¢½ÀÆðºÞ¤è¤ê¾å¼Á¤Ê¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¤¬¤ä¤µ¤·¤¯¹á¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢´¥Áçµ¡¤ò¤«¤±¤¿¸å¤Ë¤Ï¹á¤ê¤¬Çö¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¾ÃÈñ¼Ô¤Î¤ªÇº¤ß¤â¡¢¥¢¥í¥Þ¥¸¥å¥¨¥ë¤Ê¤é´¥Áçµ¡¸å¤â¹á¤ê¤¬¾Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¤·¤Ã¤«¤êÂ³¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÅÙ¤Î¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤Ç¡¢¥¢¥í¥Þ¥¸¥å¥¨¥ë¥æー¥¶ー¤ÎÆÃÀ¤ò£²¤Ä¤ËÊ¬¤±¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆÃÀ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥·¥êー¥º¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¹á¤ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¤³¤À¤ï¤ê¤¬¶¯¤¯¡¢¿¼¤¯¾å¼Á¤Ê¹á¤ê¤ò¹¥¤àÊý¸þ¤±¤Î¡Ö¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¥·¥êー¥º¡×¤È¡¢²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤Ç³Ú¤·¤á¤ëÀ¶·é´¶¤Î¤¢¤ë¹á¤ê¤ò¹¥¤àÊý¸þ¤±¤Î¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È¥·¥êー¥º¡×¤Î2¥·¥êー¥º¤ËÊ¬¤±¤ÆÅ¸³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È£±.¡§2¼ï¤Î¹á¿å¥ª¥¤¥ë¤¬Æþ¤Ã¤¿¥Ç¥å¥¢¥ë¥Óー¥º¤Ç¡¢¤è¤ê¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë¾å¼Á¤Ê¹á¤ê¤Ë
¡¡¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¥·¥êー¥º¤Ç¤Ï¡¢Ã±Ä´¤Ê¹á¤ê¤Ç¤ÏËþÂ¤Ç¤¤Ê¤¤Êý¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢2¼ïÎà¤Î¹á¿å¥ª¥¤¥ë¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥Ç¥å¥¢¥ë¥Óー¥º¤ò¿·¤¿¤ËÅëºÜ¡£±ÕÂÎ½ÀÆðºÞ¤Ç¤Ï½Ð¤»¤Ê¤¤¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë¹á¤ê¤ò¼Â¸½¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢2¼ï¤Î¥Óー¥º¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤â¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥·¥êー¥º¤Ï¡¢¹á¤ê¥ー¥×½èÊý¤ÇÍ¥¤·¤¤¹á¤ê¤¬Ä¹Â³¤¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È£².¡§¿·ÅÐ¾ì¥¢¥í¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¥°¥êー¥ó¥Æ¥£ー¤Î¹á¤ê¡ª
¡¡¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¥·¥êー¥º¤«¤é¤Ï¡¢¿·¤·¤¯¡Ö¥¢¥í¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¥°¥êー¥ó¥Æ¥£ー¤Î¹á¤ê¡×¤¬ÅÐ¾ì¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ÃË½÷¤È¤â¤Ë¿Íµ¤¤ÎÁÖ¤ä¤«¤Ê¹á¿å¤Î¹á¤ê¤òºÆ¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£²ÈÂ²»È¤¤¤Ë¤â¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Ê¡¢´Å¤¹¤®¤Ê¤¤À¶·é¤Ê¹á¤ê¡£
º¸¤«¤é¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¥·¥êー¥º¡§¡Ö¥ì¥Î¥¢¥¢¥í¥Þ¥¸¥å¥¨¥ë ¥¢¥í¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¥°¥êー¥ó¥Æ¥£ー¤Î¹á¤ê¡×¡¢¡Ö¥ì¥Î¥¢¥¢¥í¥Þ¥¸¥å¥¨¥ë ¥Ö¥ëー¥ß¥ó¥°¥Ö¥í¥Ã¥µ¥à¤Î¹á¤ê¡×¡Ö¥ì¥Î¥¢¥¢¥í¥Þ¥¸¥å¥¨¥ë ¥¢¥ó¥Æ¥£ー¥¯¥íー¥º&¥Õ¥íー¥é¥ë¤Î¹á¤ê¡×¡¢¡Ö¥ì¥Î¥¢¥¢¥í¥Þ¥¸¥å¥¨¥ë¡¡¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¥Õ¥íー¥é¥ë&¥Ö¥í¥Ã¥µ¥à¤Î¹á¤ê¡×
¥Û¥ï¥¤¥È¥·¥êー¥º¡§¡Ö¥ì¥Î¥¢¥¢¥í¥Þ¥¸¥å¥¨¥ë ¥Û¥ï¥¤¥È¥à¥¹¥¯¤Î¹á¤ê¡×¡¢¡Ö¥ì¥Î¥¢¥¢¥í¥Þ¥¸¥å¥¨¥ë ¥Û¥ï¥¤¥È¥Æ¥£ー¤Î¹á¤ê¡×¡¢¡Ö¥ì¥Î¥¢¥¢¥í¥Þ¥¸¥å¥¨¥ë ¥Û¥ï¥¤¥È¥Õ¥íー¥é¥ë¡õ¥µ¥Ü¥ó¤Î¹á¤ê¡×
¡ÚÀ½ÉÊ³µÍ×¡Û
