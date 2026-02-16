¥¹¥È¥Ã¥¯¥Þー¥¯¤ÈAWS¡¢¡ÖPoC¤ÎÊÉ¡×¤òÆÍÇË¤·À¸À®AI³èÍÑ¤ÎÆâÀ½²½¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¡ÖÈ¼Áö»Ù±ç¥×¥í¥°¥é¥àÆÃÊÌÏÈ¡×¤ò³«»Ï
¡¡¹ñ»ºÀ¸À®AI´ðÈ×¤ÎÆÈ¼«³«È¯¤äÀ¸À®AI¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥¹¥È¥Ã¥¯¥Þー¥¯³ô¼°²ñ¼Ò(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§ÎÓ Ã£¡¢°Ê²¼¡§Åö¼Ò)¤Ï¡¢¥¢¥Þ¥¾¥ó ¥¦¥§¥Ö ¥µー¥Ó¥¹(°Ê²¼¡§AWS)¤È¤Î¡¢À¸À®AIÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ëÀïÎ¬Åª¶¨¶È·ÀÌó¤Ë´ð¤Å¤¡¢´ë¶È¤ÎÀ¸À®AI³èÍÑ¤ÇÄ¾ÌÌ¤¹¤ëºÇÂç¤Î²ÝÂê¤Ç¤¢¤ë¡ÖPoC¤ÎÊÉ¡×¤òÆÍÇË¤·¡¢ÆâÀ½²½¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î¿·¤¿¤ÊÈ¼Áö»Ù±ç¥×¥í¥°¥é¥à¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢AWS¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡ÖAWS¥¸¥ã¥Ñ¥ó À¸À®AI¼ÂÍÑ²½¿ä¿Ê¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤È¡¢Åö¼Ò¤Î»Ù±ç¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¹âÅÙ¤ËÏ¢·È¤µ¤»¤¿¡ÖÆÃÊÌÏÈ¡×¤È¤·¤ÆÀßÃÖ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£À¸À®AIÆ³Æþ¤Ë¸þ¤±¤¿ÀïÎ¬ºöÄê¡¦¥æー¥¹¥±ー¥¹¸¡Æ¤¤«¤é¡¢PoC¤Î¿ä¿Ê¡¢¤½¤·¤ÆËÜÈÖ±¿ÍÑ¡¦³èÍÑÄêÃå¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤ò°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Ç»Ù±ç¤·¡¢´ë¶È¤ÎÀ¸À®AI³èÍÑ¤Ê¤é¤Ó¤Ë±¿ÍÑ¤Î¼«Áö(ÆâÀ½²½)¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¸ÂÄê10¼Ò¤Ø¤ÎÄó¶¡¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜÆü¤è¤êÊç½¸¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÇØ·Ê¤ÈÌÜÅª
¡¡ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢À¸À®AI¤Î¶ÈÌ³³èÍÑ¤Ë¸þ¤±¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÏµÞÂ®¤ËÁý²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¾ÍèÅª¤ÊÆâÀ½²½¤òÌÜ»Ø¤¹´ë¶È¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬¡Ö¶ÈÌ³¿å½à¤ËÃ£¤·¤Ê¤¤¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¡×¡ÖÆâÀ½²½¤òÁË¤à¡¢µ»½Ñ¡¦¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ÎÉÔÂ¡×¡Ö³°Éô°ÑÂ÷¤Ë¤è¤ë¥³¥¹¥È¡¦¥¹¥Ôー¥É¤Î²ÝÂê¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Í×°ø¤Ë¤è¤êPoCÃÊ³¬¤ÇÄäÂÚ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡ÖPoC¤ÎÊÉ¡×¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¼Â¾ð¤Ç¤¹¡£
¡¡Åö¼Ò¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢AWS¤¬¼Â»Ü¤¹¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤Ø¤Î»²²è¤ä¡¢AWS¤È¤ÎÀ¸À®AIÎÎ°è¤Ç¤ÎÀïÎ¬Åª¶¨¶È·ÀÌó¤ÎÄù·ë¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢´ë¶È¤ÎÀ¸À®AIÆ³Æþ»Ù±ç¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢Æ±·ÀÌó¤ª¤±¤ë¡Ö¸ÜµÒÆ³Æþ»Ù±ç¡×¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤µ¤é¤Ë¶ñÂÎ²½¡¦²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢Î¾¼Ò¤Î¶¯¤ß¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿ÆÃÊÌ¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëÆ³Æþ»Ù±ç¤ËÎ±¤Þ¤é¤º¡¢´ë¶È¤ÎÀ¸À®AI³èÍÑ¤Ë¤ª¤±¤ë¼«ÁöÎÏ¤Î³ÍÆÀ(ÆâÀ½²½)¤ò¼ç´ã¤ËÃÖ¤¡¢¥¹¥Ôー¥Ç¥£ー¤Ê²ÝÂê²ò·è¤È³Î¼Â¤ÊÀ®²ÌÁÏ½Ð¤ò¶¯ÎÏ¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ø»²²Ã¤¹¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤È³µÍ×
¡¡AWS¤È¤ÎÀ¸À®AIÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ëÀïÎ¬Åª¶¨¶È¤Ë¤è¤ê¡¢Î¾¼Ò¤Î»Ù±ç¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¹âÅÙ¤ËÏ¢·È¤µ¤»¤¿ÆÃÊÌÏÈ¤È¤·¤Æ¡¢°Ê²¼¤ÎÆÃÅµ¤òÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
1.ÀïÎ¬¤«¤é±¿ÍÑ¡¦ÄêÃå¤Þ¤Ç¤ÎÈ¼Áö»Ù±ç
¡¡ÀïÎ¬ºöÄê¤«¤é½é´ü¸¡¾Ú(PoC)¡¢ËÜÈÖ±¿ÍÑ¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï³èÍÑÄêÃå¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢Î¾¼Ò¤¬Ï¢·È¤·¤Æ¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£ËÉÙ¤ÊÆâÀ½²½¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò»ý¤ÄÅö¼Ò¤Î¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤¬È¼Áö¤·¡¢ÀìÌç¿Íºà¤ÎÉÔÂ¤ËÇº¤à´ë¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢³Î¼Â¤ÊÀ®²ÌÁÏ½Ð¤È¥Ó¥¸¥Í¥¹ÊÑ³×¤ò¸å²¡¤·¤·¤Þ¤¹¡£
2.Æ³Æþ¥³¥¹¥È¤ÎºÇÅ¬²½¤È¥ê¥¹¥¯Äã¸º
¡¡Åö¼Ò¤¬¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ»²²Ã¤¹¤ë¡ÖAWS¥¸¥ã¥Ñ¥ó À¸À®AI ¼ÂÍÑ²½¿ä¿Ê¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤Ê¤É¤ò³èÍÑ¤·¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¹½ÃÛ¤Ë´Ø¤ï¤ë½é´ü¥³¥¹¥È¤òÂçÉý¤ËÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢AWSÂ¦¤Î¼ê¸ü¤¤µ»½Ñ»Ù±ç¤Ë¤è¤ê¡¢¾ÍèÅª¤Ê³ÈÄ¥À¤âÃ´ÊÝ¤µ¤ì¤¿¥»¥¥å¥¢¤Ê¥·¥¹¥Æ¥à¹½ÃÛ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
3.¶¦Æ±¤Ç¤ÎPR³èÆ°»Ù±ç
¡¡³«È¯¡¦Æ³Æþ¤ÎÀ®²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢AWS¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ª¤è¤ÓÅö¼Ò¤¬Ï¢·È¤·¤ÆÂÐ³°Åª¤ÊÈ¯¿®¤ò»Ù±ç¤·¡¢Æ³Æþ´ë¶È¤ÎÀè¿ÊÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¤ÎPR¸ú²ÌºÇÂç²½¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¥×¥í¥°¥é¥à³µÍ×¤ÈÊç½¸Í×¹à
Ì¾¾Î¡§È¼Áö»Ù±ç¥×¥í¥°¥é¥àÆÃÊÌÏÈ
ÆâÍÆ¡§À¸À®AI¤Î¼ÂÍÑ²½¡¦ÆâÀ½²½¤Ë¸þ¤±¤¿È¼Áö»Ù±ç
¡¡¡¡¡¡(ÀïÎ¬ºöÄê¡¢PoC¿ä¿Ê¡¢¥æー¥¹¥±ー¥¹¸¡Æ¤¡¢µ»½Ñ»Ù±çÅù)
¼Ò¿ô¡§¸ÂÄê10¼Ò
¡¡¡¡¡¡¢¨±þÊçÂ¿¿ô¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢Åö¼Ò¤Ë¤ÆÁª¹Í¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Áª¹Í·ë²Ì¤ÎÍýÍ³¤Ï³«¼¨¤¤¤¿¤·¤Þ¤»¤ó¡£
´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î16Æü～2026Ç¯5·î31Æü
±þÊç¡§ÊÀ¼ÒÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à¡¢¤Þ¤¿¤Ï±Ä¶ÈÃ´Åö¤Ë¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤
Ï¢·È¤¹¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
1.SAT¡ÖÈ¼Áö»Ù±ç¥×¥í¥°¥é¥à¡×(¥¹¥È¥Ã¥¯¥Þー¥¯Äó¶¡)
¡¡´ë¶È¤ÎÀ¸À®AI³èÍÑ¤ÎÆâÀ½²½¤ò¡ÖÄã¥³¥¹¥È¡×¤«¤Ä¡ÖÃ»´ü´Ö¡×¤Ç¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î»Ù±ç¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£ËÉÙ¤ÊÆâÀ½²½¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò»ý¤Ä¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤¬¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ËÈ¼Áö¤·¡¢¿ÞÉ½¤ò´Þ¤àÈó¹½Â¤²½¥Çー¥¿¤Î¹½Â¤²½µ»½Ñ¤ä¡¢RAG¡Ê¸¡º÷³ÈÄ¥À¸À®¡Ë/AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Î¹½ÃÛ¡¦³èÍÑ¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¡§https://stockmark.co.jp/news/20250820
2. ¡ÖAWS¥¸¥ã¥Ñ¥ó À¸À®AI¼ÂÍÑ²½¿ä¿Ê¥×¥í¥°¥é¥à¡×(AWS¥¸¥ã¥Ñ¥óÄó¶¡)
¡¡AWS¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬¼Â»Ü¤·¡¢¥¹¥È¥Ã¥¯¥Þー¥¯¤â¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ»²²è¤·¤Æ¤¤¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¹ñÆâ¤Î´ë¶È¤Ë¤ª¤±¤ëÀ¸À®AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÂ¥¿Ê¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¡§https://stockmark.co.jp/news/20240722
µÇ°ÌµÎÁ¥»¥ß¥Êー³«ºÅ
¡¡AWS¤È¤ÎÀïÎ¬Åª¶¨¶È·ÀÌóÄù·ë¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢ÌµÎÁ¥»¥ß¥Êー¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£À¸À®AIÆ³Æþ¤Î´ë²è¡¦¿ä¿Ê¡¢±¿ÍÑÊÝ¼é¤Ê¤É¤Î¶ÈÌ³¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¸þ¤±¤Ë¡¢¡ÖPoC¤ÎÊÉ¡×¤òÆÍÇË¤·ÆâÀ½²½¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î¥Ò¥ó¥È¤ä¡¢Åö¼Ò¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥Îー¥³ー¥ÉAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖSAT¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤ª¿½¹þ¤ß¡Û2·î²¼½Ü～3·î¤òÌÜ½è¤Ë¡¢°Ê²¼¥»¥ß¥Êー¥Úー¥¸¤Ë¤Æ¹ðÃÎ³«»ÏÍ½Äê
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡https://sat.stockmark.co.jp/seminar/
¥¹¥È¥Ã¥¯¥Þー¥¯¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡AI³èÍÑ¤Ï¶¥ÁèÎÏ°Ý»ý¤Î¤¿¤á¤ËÉÔ²Ä·ç¤ÊÍ×ÁÇ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤¬¡Ö¥Çー¥¿¤¬À°È÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡Ö¸½¾ì¤Ø¤ÎÄêÃå¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¡×¡Ö¶ñÂÎÅª¤ÊÀ®²Ì¤Ë·Ò¤¬¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥È¥Ã¥¯¥Þー¥¯¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿²ÝÂê¤òÊñ³çÅª¤Ë²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¡¢°Ê²¼¤Î6¤Ä¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥È¥Ã¥¯¥Þー¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¥¹¥È¥Ã¥¯¥Þー¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡Ö²ÁÃÍÁÏÂ¤¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òºÆÈ¯ÌÀ¤·¡¢¿ÍÎà¤òÁ°¿Ê¤µ¤»¤ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢ºÇÀèÃ¼¤ÎÀ¸À®AIµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤Î´ë¶ÈÊÑ³×¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡À½Â¤¶È¸þ¤±AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡ÖAconnect¡×µÚ¤Ó¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥Çー¥¿¤ò¹½Â¤²½¤·´ë¶È¤Î»ñ»º¤ËÊÑ¤¨¤ë¡ÖSAT¡×¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢´ë¶ÈÆÃ²½À¸À®AI¤Î³«È¯¤ä¡¢ÆÈ¼«¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¹½ÃÛ¤â»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡§¥¹¥È¥Ã¥¯¥Þー¥¯³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡¡¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÆîÀÄ»³°ìÃúÌÜ12ÈÖ3¹æ LIFORK MINAMI AOYAMA S209
ÀßÎ©¡¡¡¡¡§2016Ç¯11·î15Æü
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡¡ÎÓ Ã£
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ºÇÀèÃ¼¤ÎÀ¸À®AIµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡´ë¶È¤Î¥Ê¥ì¥Ã¥¸¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¦À¸À®AI¤Î¶ÈÌ³Å¬ÍÑ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Î³«È¯¡¦±¿±Ä
URL¡¡¡¡¡§https://stockmark.co.jp/