°°¾¦¹©¼Ò¤¬ËÌ³¤Æ»Âç¼ùÄ®¤Ë´ë¶ÈÈÇ¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ 1,000Ëü±ß
ËÌ³¤Æ»Âç¼ùÄ®¡ÊÄ®Ä¹¡§¹õÀîË¡Ë¤Ï2026Ç¯1·î¡¢³ô¼°²ñ¼Ò°°¾¦¹©¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ÌîÂ¼ Ëþµ±¡Ë¤è¤ê1,000Ëü±ß¤Î´ë¶ÈÈÇ¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
Âç¼ùÄ®¤Ï¡¢SPACE COTAN³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ËÌ³¤Æ»¹Èø·´Âç¼ùÄ®¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹·óCEO¡§¾®ÅÄÀÚµÁ·û¡Ë¤È¤È¤â¤ËHOSPO¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£HOSPO»ÜÀß¤ò³È½¼¤¹¤ë¥Ïー¥ÉÀ°È÷¡Ê¹Ò¶õ¸ø±àµ¡Ç½³È½¼»ö¶È¡Ë¤È¡¢±§Ãè´ØÏ¢´ë¶È¤Î¥µ¥Ýー¥È¤ä¹Ò¶õ±§Ãè´ØÏ¢¤ÎÉáµÚ·¼È¯¤Ê¤É¤Î¥½¥Õ¥È»Ù±ç¡Ê¹Ò¶õ±§Ãè´ØÏ¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¿ä¿Ê»ö¶È¡Ë¤Î2»ö¶È¤Ç´ë¶ÈÈÇ¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤òÊç½¸¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Ï¥Ïー¥ÉÀ°È÷¤ËÂÐ¤·¤Æ1,000Ëü±ß¤Î´óÉí¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
²ñ¼Ò³µÍ×¡¡³ô¼°²ñ¼Ò°°¾¦¹©¼Ò
¡Ö¤â¤ÎÂ¤¤ê¤Ø¤Î¤ª¼êÅÁ¤¤¡×¤ËÅ°¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥â¥Ã¥Èー¤Ë¡¢ÀßÎ©70Ç¯°Ê¾å¤Î¿®Íê¤È¹ñÆâ20¤Î±Ä¶ÈµòÅÀ¤È³¤³°12¤Î±Ä¶ÈµòÅÀ¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡¢¤½¤·¤Æµ»½Ñ¥µ¥Ýー¥ÈÉôÌç¤Ë¤è¤ë²ÝÂê²ò·èÎÏ¤ò¶¯¤ß¤È¤¹¤ëµ¡³£¡¦¹©¶ñ¡¦»º¶Èµ¡´ï¤ÎÀìÌç¾¦¼Ò¤Ç¤¹¡£ ¹©¾ì¤ä¸½¾ì¤Ç»È¤¦¤¢¤é¤æ¤ë¥â¥Î¤ò¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ã±¤ËÀ½ÉÊ¤ò¶¡µë¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ä¥³¥ó¥µ¥ë¥Æー¥·¥ç¥ó¤Ç¤ªµÒÍÍ¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë ¡È¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¡¦¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡¦¥µ¥×¥é¥¤¥äー¡É¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦½êºßÃÏ¡§¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÀ¾¶èÊ¿¾Â1-7-10
¡¦ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ÌîÂ¼ Ëþµ±
¡¦»ö¶ÈÆâÍÆ¡§µ¡³£¡¦¹©¶ñ¡¦»º¶Èµ¡´ïÈÎÇä
¡¦URL¡§https://www.kkamic.co.jp/
¥³¥á¥ó¥È¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ÌîÂ¼ Ëþµ±
2022Ç¯ÅÙ¤è¤ê»Ï¤Þ¤ê¡¢4Ç¯Ï¢Â³¤ÇÂç¼ùÄ®ÍÍ¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ë¡Ö±§Ãè¤Î¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¡×¤Ë»²²è¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢°ú¤Â³¤´Ø¤ï¤ëµ¡²ñ¤òÄº¤±¤ë¤³¤È¤ò¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
µ¡³£¡¦¹©¶ñ¡¦»º¶Èµ¡´ï¤ÎÀìÌç¾¦¼Ò¤È¤·¤ÆÈ¾À¤µª°Ê¾åÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿·Ð¸³¡¦¥Î¥¦¥Ï¥¦¤È¹ÈÏ¤Ê¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò³è¤«¤·¡¢ËÌ³¤Æ»¤Ë¤ª¤±¤ë±§Ãè´ØÏ¢»º¶È¡¦¥µー¥Ó¥¹¤Î¹¹¤Ê¤ëÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢±§Ãè¹ÁHOSPO¤ò³Ë¤È¤·¤¿Âç¼ùÄ®¤Î¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤Ë¶¦´¶¤·¡¢³§ÍÍ¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢º£¸å¤â¾¯¤·¤Ç¤â¤ªÌò¤ËÎ©¤Æ¤ë¤è¤¦¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¼«Î©Åª¤Ê±§Ãè³èÆ°¼Â¸½¤ØÀ¯ÉÜ¤Ë¤è¤ë±§ÃèÍ¢Á÷»Ù±ç¤¬²ÃÂ®
Ì±´Ö±§Ãè¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î³ÈÂç¤Ë¤è¤ê¡¢À¤³¦¤Î±§Ãè»Ô¾ì¤Îµ¬ÌÏ¤Ï2040Ç¯¡¢¸½ºß¤Î3ÇÜ¶á¤¤140Ãû±ß¤ËÀ®Ä¹¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥í¥±¥Ã¥È¤Î¼ûÍ×¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¹ñÆâ¤Ç¤ÏÂÇ¾å¤²µ¡²ñ¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¹©±ÒÀ±¤¬³¤³°¤Î¥í¥±¥Ã¥È¤ÇÂÇ¤Á¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2023Ç¯6·î¤Ë³ÕµÄ·èÄê¤µ¤ì¤¿±§Ãè´ðËÜ·×²è¤Ç¤Ï¡¢Â¾¹ñ¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Ê¤¤±§Ãè¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹³ÎÊÝ¡¦¼«Î©Åª¤Ê±§Ãè³èÆ°¤Î¼Â¸½¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¶ñÂÎºö¤È¤·¤Æ¡¢Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¤Ë¤è¤ë¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×»Ù±çÀ©ÅÙ¡ÖÃæ¾®´ë¶È¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÁÏ½Ð¿ä¿Ê»ö¶È¡ÊSBIR¥Õ¥§ー¥º3´ð¶â¡Ë¡×¤Ç¡¢Ì±´Ö¥í¥±¥Ã¥È¤Î³«È¯¡¦¼Â¾Ú¤Ë5¥«Ç¯¡¦350²¯±ß¤¬ÇÛÊ¬¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢´ë¶È¤äÂç³Ø¤Îµ»½Ñ³«È¯¤ä¾¦¶È²½¤ò»Ù±ç¤¹¤ëÁí³Û1Ãû±ß¤Î±§ÃèÀïÎ¬´ð¶â¤¬ÁÏÀß¤µ¤ì¡¢¼Í¾ì¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ëÃÏ¾å·Ï¥·¥¹¥Æ¥à¤Î´ðÈ×µ»½Ñ³«È¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â»Ù±çÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£À¯ÉÜ¤Ï¡¢¹ñÆâ¤Ç¤ÎÂÇ¾å¤²Ç½ÎÏ¤ò¡¢2030Ç¯ÂåÁ°È¾¤Þ¤Ç¤ËÇ¯´Ö30·ïÄøÅÙ³ÎÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¤òKPI¡Ê½ÅÍ×¶ÈÀÓÉ¾²Á»ØÉ¸¡Ë¤ËÀßÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢±§ÃèÍ¢Á÷Ê¬Ìî¤Ø¤Î»Ù±ç¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê£¿ô¼ï¤Î¥í¥±¥Ã¥È¤ò¹âÉÑÅÙ¤ËÂÇ¾å¤²¤é¤ì¤ë¼¡À¤Âå¤Î¼Í¾ì¤òÌÜ»Ø¤¹
HOSPO¤Ï¿âÄ¾¡¦¿åÊ¿·¿¤ÎÂ¿ÍÍ¤ÊÂÇ¾å¤²¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¹ñÆâÍ£°ì¤ÎÊ£¹ç·¿±§Ãè¹Á¤Ç¤¹¡£¥í¥±¥Ã¥È¤ä¥¹¥Úー¥¹¥×¥ìー¥ó¤Î¼Í¾ì¤òÀ°È÷¤·¡¢¹ñÆâ³°¤Î´ë¶È¤äÂç³ØÅù¤ÎÂÇ¾å¤²¡¦¼Â¸³¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ç¯´Ö40·ïÄøÅÙ¤Î¼Â¸³¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2019Ç¯¤È2021Ç¯¤Ë¤ÏÌ±´Ö´ë¶È¤¬ÂÇ¤Á¾å¤²¤¿´ÑÂ¬¥í¥±¥Ã¥È¤¬3ÅÙ¡¢±§Ãè¶õ´Ö¤ËÅþÃ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2022Ç¯¤«¤é¡¢Ä¶¾®·¿～¾®·¿¥í¥±¥Ã¥È¡ÊÄãµ°Æ»¤ËºÇÂç2t¤ÎÍ¢Á÷Ç½ÎÏ¡Ë¤òÂÇ¤Á¾å¤²¤é¤ì¤ë¿·¤¿¤Ê¼Í¾ìLaunch Complex 1¡ÊLC1¡Ë¤Î·úÀß¤È³êÁöÏ©±ä¿¹©»ö¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ºâ¸»¤Î°ìÉô¤Ï´ë¶ÈÈÇ¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ò½¼¤Æ¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î³§ÍÍ¤Î¤´»Ù±ç¤Ë¤è¤ê´óÉíÁí³Û¤ÏÌÜÉ¸¤Î11²¯±ß¤ËÅþÃ£¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºòº£¤Î»ñºà²Á³Ê¹âÆ¤ÇÁí»ö¶ÈÈñ¤¬ËÄ¤é¤ó¤À¤³¤È¤«¤é¡¢·ÑÂ³¤·¤Æ´óÉí¤òÊç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
LC1¤Ï2026Ç¯9·î¤Î´°À®¸å¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥¹¥Æ¥é¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¥º¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¥í¥±¥Ã¥È¤ÎÂÇ¾å¤²¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³êÁöÏ©±ä¿¹©»ö¤Ï2024Ç¯6·î¤Ë´°Î»¤·¡¢¥¹¥Úー¥¹¥×¥ìー¥ó¤ä¶õÈô¤Ö¥¯¥ë¥Þ¡¢¥É¥íー¥ó¤Ê¤É¤Î¼¡À¤Âå¥¨¥¢¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Î¼Â¸³Åù¤ÇÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
HOSPO¤Ï¥¢¥¸¥¢¤Ë¤ª¤±¤ë±§Ãè¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¥Ï¥Ö¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¹ñÆâ³°¤Î»ö¶È¼Ô¤Ë¤è¤ë¹âÉÑÅÙ¤ÇÂ¿ÍÍ¤ÊÂÇ¾å¤²¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¿·¤¿¤Ê¼Í¾ìLaunch Complex 2¡ÊLC2¡Ë¤äP2PÍ¢Á÷¡Ê¹âÂ®2ÃÏÅÀ´ÖÍ¢Á÷¡ËÍÑ¤Î3,000m³êÁöÏ©À°È÷¤â·×²è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ë¶ÈÈÇ¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇÀ©ÅÙ
ÃÏÊý¸ø¶¦ÃÄÂÎ¤ÎÃÏÊýÁÏÀ¸»ö¶È¤Ë´óÉí¤·¤¿´ë¶È¤ÎË¡¿Í´Ø·¸ÀÇ¤òÀÇ³Û¹µ½ü¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£´óÉí³Û¤Î¤¦¤Á¡¢ºÇÂçÌó9³ä¤ËÁêÅö¤¹¤ëË¡¿Í´Ø·¸ÀÇ¤¬·Ú¸º¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
À©ÅÙ¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿Ê¿À®28Ç¯ÅÙ¤«¤éÎáÏÂ6Ç¯ÅÙ¤Þ¤Ç¤ÎÎß·×¤Ç¡¢Á´¹ñ¤ÎÌó9³ä¤ËÅö¤¿¤ë1,631¤ÎÃÏÊý¸ø¶¦ÃÄÂÎ¤¬´ë¶ÈÈÇ¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÌ³¤Æ»Âç¼ùÄ®¡¡³µÍ×
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§Ä®Ä¹¡¡¹õÀî Ë¡Ê¤¯¤í¤«¤ï ¤æ¤¿¤«¡Ë
½êºßÃÏ¡¡¡§ËÌ³¤Æ»¹Èø·´Âç¼ùÄ®ÅìËÜÄÌ33ÈÖÃÏ
»ö¶È³µÍ×¡§¿Í¸ý5,300¿Í¤Î°ì¼¡»º¶È¤¬Ãæ¿´¤ÎÄ®¤Ç¤¹¡£1984Ç¯¤ÎËÌ³¤Æ»Âçµ¬ÌÏ¹Ò¶õ±§Ãè»º¶È´ðÃÏ¹½ÁÛ¤Ç¹Ò¶õ±§Ãè´ðÃÏ¤ÎÅ¬ÃÏ¤È¤µ¤ì¡¢°Ê¹ßÌó40Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê±§Ãè¤Î¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2022Ç¯ÅÙ¤Ë¾®·¿¿Í¹©±ÒÀ±ÂÇ¾å¤²ÍÑ¤Î¥í¥±¥Ã¥È¼Í¾ì¡ÖLaunch Complex 1¡ÊLC1¡Ë¡×¤Î·úÀß¤ËÃå¼ê¤·¡¢ËÌ³¤Æ»¥¹¥Úー¥¹¥Ýー¥È¤ò³Ë¤È¤·¤¿±§ÃèÈÇ¥·¥ê¥³¥ó¥Ð¥ìー¤Î·ÁÀ®¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
WEB¡¡¡¡¡§https://www.town.taiki.hokkaido.jp/
SPACE COTAN³ô¼°²ñ¼Ò¡¡³µÍ×
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹·óCEO¡¡¾®ÅÄÀÚ µÁ·û¡Ê¤ª¤À¤®¤ê ¤è¤·¤Î¤ê¡Ë
½êºßÃÏ¡¡¡§ËÌ³¤Æ»¹Èø·´Âç¼ùÄ®À¾ËÜÄÌ98
»ö¶È³µÍ×¡§Âç¼ùÄ®¤«¤é¤Î°ÑÇ¤¤Ë´ð¤Å¤¯HOSPO¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¿ä¿Ê¶ÈÌ³Á´ÈÌ¡Ê¥¹¥Úー¥¹¥Ýー¥È¤Î´ÉÍý±¿±Ä¡¢À°È÷»ñ¶âÄ´Ã£»Ù±ç¡¢¼Í¾ìÀß·×¡¢¹ñ¤ÎÇ§Äê¼èÆÀ¡¢¹ñÆâ³°¸ÜµÒ³«Âó¡¢PR³èÆ°Åù¡Ë¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
WEB ¡§https://hokkaidospaceport.com/
ËÌ³¤Æ»¥¹¥Úー¥¹¥Ýー¥È¡ÊHOSPO¡Ë¤È¤Ï
HOSPO¤Ï¡¢2021Ç¯4·î¤ËÂç¼ùÄ®¤ÇËÜ³Ê²ÔÆ¯¤·¤¿Ì±´Ö¤Ë¤Ò¤é¤«¤ì¤¿¾¦¶È±§Ãè¹Á¤Ç¤¹¡£Âç¼ùÄ®¤Ï¥í¥±¥Ã¥È¤òÂÇ¤Á¾å¤²¤ëÅì¤ÈÆîÊý¸þ¤Ë³¤¤¬¹¤¬¤ê¡¢¹Âç¤ÊÅÚÃÏ¤Ë¤è¤ë¼Í¾ì¤Î³ÈÄ¥À¤Î¹â¤µÅù¤ÎÃÏÍýÅªÍ¥°ÌÀ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢±§Ãè¹Á¤ÎÅ¬ÃÏ¤È¤·¤Æ40Ç¯Á°¤«¤é¹Ò¶õ±§Ãè»º¶È¤ÎÍ¶Ã×¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£±§Ãè´ØÏ¢»º¶È¤Î½¸ÀÑ¤Ç¤¢¤ë¡Ö±§ÃèÈÇ¥·¥ê¥³¥ó¥Ð¥ìー¡×¤òËÌ³¤Æ»¤ËÁÏ½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤È¤·¡¢±§Ãè¹Á¤ò³Ë¤È¤·¤¿ÃÏ°è³èÀ²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¿Í¹©±ÒÀ±¤ÎÂÇ¾å¤²¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¼Í¾ìLaunch Complex 1¡ÊLC1¡Ë¤ÎÀ°È÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢´ë¶ÈÈÇ¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇÀ©ÅÙ¤ò³èÍÑ¤·¤ÆÀ°È÷»ñ¶â¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÏ°èÀ¤ò³è¤«¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¿Í¸ý¸º¾¯¤Ë»õ»ß¤á¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢Âç¼ùÄ®¤Ï2022Ç¯ÅÙ¤ÎÆâ³ÕÉÜÆÃÌ¿Âç¿ÃÉ½¾´¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
LC1¤ÎÀ°È÷¸å¤Ï¡¢¹âÉÑÅÙÂÇ¾å¤²¤¬²ÄÇ½¤Ê¼Í¾ìLaunch Complex 2¡ÊLC2¡Ë¤ÎÀ°È÷¤Ë¸þ¤±¤¿¸¡Æ¤¤ò¿Ê¤á¤ë¤Û¤«¡¢¾ÍèÅª¤Ë¤ÏÂç·¿¥í¥±¥Ã¥È¤äÍ¿Í¥í¥±¥Ã¥ÈÂÇ¾å¤²¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëLaunch Complex X¡ÊLCX¡Ë¤ä¡¢P2P¡Ê¹âÂ®2ÃÏÅÀ´ÖÍ¢Á÷¡Ë¤Î¼õ¤±Æþ¤ì¤Ë¸þ¤±¤Æ3,000m³êÁöÏ©¤Î¿·Àß¤â¸¡Æ¤¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Âç¼ùÄ®¤ÈSPACE COTAN¤Ï¡¢2024Ç¯10·î¤ËÀ¤³¦5ÂçÎ¦¤Î8¾¦¶È±§Ãè¹Á¤Ç¹ñºÝ¶¨ÎÏ¤Ë´Ø¤¹¤ë³Ð½ñ¡ÊMOU¡Ë¤òÄù·ë¤·¡¢ÂÇ¾å¤²¼ûÍ×¤Î³ÈÂç¤Ë±þ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢»²²Ã±§Ãè¹Á¤È¤È¤â¤Ë¼Í¾ì¤Î¹ñºÝÉ¸½à²½¤Ë¤è¤ëÁê¸ß±¿ÍÑÀ¤Î³ÎÊÝ¤ä±¿ÍÑ¥³¥¹¥Èºï¸º¤Ë¸þ¤±¤¿¹çÍý²½¤Ê¤É¤Î¸¡Æ¤¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2025Ç¯1·î¤Ë¤Ï±§ÃèÀïÎ¬´ð¶â¤ËºÎÂò¤µ¤ì¡¢¥í¥±¥Ã¥È¤ÎÂÇ¾å¤²¹âÉÑÅÙ²½¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¼Í¾ì´ðÈ×µ»½Ñ¤Î¸¦µæ¡¦³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2025Ç¯7·î¤Ë¤ÏÂæÏÑ´ë¶È¤ÎÆüËÜË¡¿Í¡ÖjtSPACE¡×¤¬¡¢³¤³°»ñËÜ¤È¤·¤Æ¤Ï¹ñÆâ½é¤È¤Ê¤ë¥µ¥Ö¥ªー¥Ó¥¿¥ë¥í¥±¥Ã¥È¤ÎÂÇ¾å¤²¤òHOSPO¤Ç¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£