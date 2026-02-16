¥½¥Ëー¤È¥³¥¯¥è¡¢¥¤¥ó¥¯¥ëー¥·¥Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤òÃµµá¤¹¤ëÅ¸¼¨¤ò³«ºÅ
¥½¥Ëー¥°¥ëー¥×³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¥½¥Ëー¡Ë¤Î¥Ç¥¶¥¤¥óÉôÌç¤Ç¤¢¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥»¥ó¥¿ー¤Ï¡¢¥³¥¯¥è³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¥³¥¯¥è¡Ë¤È¶¦Æ±¤Ç¥¤¥ó¥¯¥ëー¥·¥Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤òÃµµá¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿Å¸¼¨¡ÖCROSSING VIEWS¡×¤ò2026Ç¯3·î6Æü(¶â)¤«¤é3·î10Æü(²Ð)¤Ë¥³¥¯¥èÅìµþÉÊÀî¥ª¥Õ¥£¥¹¡¦THE CAMPUS¡Ê¥¶¡¦¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡Ë¤Ë¤Æ³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
ºòÇ¯¡¢¥½¥Ëー¤È¥³¥¯¥è¤Î¥Ç¥¶¥¤¥Êー¡¢µÚ¤Ó¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆÃÎã»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¥½¥Ëー¡¦ÂÀÍÛ³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡¢¥½¥Ëー¡¦ÂÀÍÛ¡Ë¤È¥³¥¯¥èK¥Ïー¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡¢¥³¥¯¥èK¥Ïー¥È¡Ë¤Î¾ã¤¬¤¤¤Î¤¢¤ë¼Ò°÷¤¬¥Áー¥à¤òÁÈ¤ß¡¢¥½¥Ëー¡¦ÂÀÍÛ¤ÎµòÅÀ¤ÎÂçÊ¬¤È¥³¥¯¥èK¥Ïー¥È¤ÎµòÅÀ¤ÎÂçºå¤Ç¥¤¥ó¥¯¥ëー¥·¥Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Áー¥à¤Ç¹ÔÆ°¤ò¶¦¤Ë¤·¡¢ÂÐÏÃ¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÉÔÊØ¤Ê¤³¤È¤äº¤¤ê¤´¤È¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¡Öµ¤¤Å¤¡×¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤Îµ¤¤Å¤¤ò´ð¤Ë¡¢¼Ò²ñ¤ËÄó¶¡¤·¤¿¤¤²ÁÃÍ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁÈ¿¥¤äÀ¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÅ¸¼¨¤Ç¤Ï¡¢¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ÎÀ®²Ì¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¿´ÃÏ¤è¤¤¾ì½ê¤òÃµ¤»¤ë¥¢¥¤¥é¥ó¥É¥½¥Õ¥¡¡×¤È¡Ö¸ß¤¤¤òÍý²ò¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¥ー¥Û¥ë¥Àー¡×¤Î2¤Ä¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¤òÅ¸¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥³¥¯¥è¤«¤é¤Ï¥¤¥ó¥¯¥ëー¥·¥Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥×¥í¥»¥¹¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿À½ÉÊ¡¢¥½¥Ëー¤«¤é¤Ï¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥»¥ó¥¿ーÆâ¤Ë¤ª¤±¤ëÂ¿ÍÍ¤ÊÆ¯¤Êý¤òÌÏº÷¤¹¤ëÆÈ¼«¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤¢¤ï¤»¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
³«ºÅ³µÍ×
CROSSING VIEWS
ÆüÄø¡§2026Ç¯3·î6Æü¡Ê¶â¡Ë～3·î10Æü¡Ê²Ð¡Ë ¢¨3·î8Æü¡ÊÆü¡Ë¤ÏµÙ´Û
»þ´Ö¡§13:00～19:00¡ÊÍ½Äê¡Ë
¾ì½ê¡§¥³¥¯¥è³ô¼°²ñ¼Ò ÅìµþÉÊÀî¥ª¥Õ¥£¥¹¡ÖTHE CAMPUS¡×1³¬ ¡ÈBOXX¡É¡Ê¢©108-8710 ÅìµþÅÔ¹Á¶è¹ÁÆî1ÃúÌÜ8ÈÖ35¹æ¡Ë
Æþ¾ìÌµÎÁ¡¦»öÁ°Í½ÌóÉÔÍ×
¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://www.sony.com/ja/SonyInfo/design/news/event/CrossingViews/
¥³¥¯¥è³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
1905Ç¯ÁÏ¶È¤Î¥³¥¯¥è¤Ï¡¢Ê¸¶ñ¤ä¥ª¥Õ¥£¥¹²È¶ñ¤Ê¤É¤ÎÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¤ä¶õ´Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¸þ¤±ÄÌÈÎ¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»þÂå¤´¤È¤Î¤ªµÒÍÍ¤Î²ÝÂê¤Ë¸þ¤¤¢¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÁÏ¶È120¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿2025Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¡Ö¹¥´ñ¿´¤ò¿ÍÀ¸¤Ë¡×¤ËÀßÄê¡£¡ÖÆ¯¤¯¡×¡Ö³Ø¤Ö¡×¡ÖÊë¤é¤¹¡×¤Î¥É¥á¥¤¥ó¤ÇÊ¸¶ñ¤ä²È¶ñ¤À¤±¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤Ë¤«¤ÊÀ¸¤Êý¤òÁÏÂ¤¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¹¥´ñ¿´¤ò»É·ã¤¹¤ë´ë¶È¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°HP¡§https://www.kokuyo.com/
¥³¥¯¥èK¥Ïー¥È³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
2003Ç¯¤Ë¥³¥¯¥è¤ÎÆÃÎã»Ò²ñ¼Ò¤È¤·¤ÆÁÏ¶È¤·¤¿¥³¥¯¥èK¥Ïー¥È¤Ï¡¢°õºþÊª¤ÎÀ©ºî¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢¸½ºß¤Ï²èÁü²Ã¹©¡¢¥Çー¥¿½èÍý¡¢³«È¯½ñÎà¤ÎºîÀ®»Ù±ç¤Ê¤ÉÀìÌçÀ¤Î¹â¤¤¶ÈÌ³ÎÎ°è¤Ø¤È³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2023Ç¯¤«¤é¤Ï¥¤¥ó¥¯¥ëー¥·¥Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥×¥í¥»¥¹¡¦HOWS DESIGN¤Ø¤Î»²²è¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥³¥¯¥è¥°¥ëー¥×¤Î¥À¥¤¥Ðー¥·¥Æ¥£ー¡õ¥¤¥ó¥¯¥ëー¥¸¥ç¥ó¡õ¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°HP¡§https://www.kokuyo-k-heart.com/
HOWS DESIGN¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡§https://www.kokuyo.com/sustainability/howsdesign/
¥½¥Ëー¡¦ÂÀÍÛ³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥½¥Ëー¡¦ÂÀÍÛ³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢ÂçÊ¬¸©Æü½ÐÄ®¤ËµòÅÀ¤òÃÖ¤¯¥½¥Ëー¥°¥ëー¥×³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÆÃÎã»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£1978Ç¯¤ÎÀßÎ©°ÊÍè¡¢¶¦Æ±ÁÏ¶È¼Ô¤Ç¤¢¤ë°æ¿¼Âç¤Î¡Ö¾ã¤¬¤¤¼Ô¤À¤«¤é¤È¤¤¤¦ÆÃ¸¢¤Ê¤·¤Î¸·¤·¤µ¤Ç¡¢·ò¾æ¼Ô¢¨¤Î»Å»ö¤è¤ê¤âÍ¥¤ì¤¿¤â¤Î¤ò¡¢¤È¤¤¤¦¿®Ç°¤ò»ý¤Ã¤Æ¡×¤È¤¤¤¦´ë¶ÈÍýÇ°¤Î¤â¤È¡¢¥½¥Ëー¤Î¹âÉÊ¼Á¤Ê¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë»ÅÍÍ¤Î¥Þ¥¤¥¯¡ÊC-800G¡Ë¤ä¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¡ÊMDR-CD900STÅù¡Ë¤ÎÀ½Â¤¤òÃ´¤¤¡¢¤½¤Î¹âÅÙ¤Êµ»½ÑÎÏ¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤«¤é¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ã¤¬¤¤¤òÍýÍ³¤ËÀ©¸Â¤òÀß¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÇ½ÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤¹ÆÈ¼«¤ÎÀ¸»º¥é¥¤¥ó¤ä¡¢¥¤¥ó¥¯¥ëー¥·¥Ö¤Ê¿¦¾ì´Ä¶¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ ¾ã¤¬¤¤¤¬¤Ê¤¯¡Ö¾æÉ×¡×¤Ê¿Í¤Ï¤¤¤ë¤¬¡¢¡Ö¾ï¤Ë¡×·ò¹¯¤Ê¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡¢°æ¿¼¤Î¹Í¤¨Êý¤òÆ§¤Þ¤¨¤ÆÉ½µ¤·¤¿¤â¤Î¡£
¸ø¼°HP: https://www.sony-taiyo.co.jp/
¥½¥Ëー¥°¥ëー¥×³ô¼°²ñ¼Ò ¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥»¥ó¥¿ー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥½¥Ëー¤Ï¡¢ÁÏ¶È¤·¤Æ´Ö¤â¤Ê¤¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î½ÅÍ×À¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯Ç§¼±¤·¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¼¼¡Ê¸½¡§¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥»¥ó¥¿ー¡Ë¤ò1961Ç¯¤ËÀßÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¿Í¤Î¤ä¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥½¥Ëー¤ÎDNA¤Î¤â¤È¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥»¥ó¥¿ー¤Ï¥×¥í¥À¥¯¥È¤«¤é¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡¢¶âÍ»¡¢¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ê¤É¤Î»ö¶ÈÎÎ°è¤Ë³èÆ°¤ÎÉý¤ò¹¤²¡¢¥½¥Ëー¥°¥ëー¥×¤ÎÂ¿´ô¤ËÅÏ¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¤¢¤é¤æ¤ë²ÄÇ½À¤ò³«Âó¤·Â³¤±¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¿Í¡¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤è¤êË¤«¤Ç¿´ÃÏ¤è¤¤¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¼Â¸½¤ä¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÎÍ»¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â¤¿¤é¤µ¤ì¤ë¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤Î¡Ö¸¶·¿¡× ¤ÎÁÏÂ¤¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°HP: https://www.sony.com/ja/design
¸ø¼°Instagram: https://www.instagram.com/sonydesign_official/