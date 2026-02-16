¡ÖJewelna Rose¡×¤è¤ê¡¢µ¡Ç½À¤È¾å¼Á´¶¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿ËÜ³×¥ì¥¶ー¥Èー¥È¡Ö¥Õ¥£¥ó¥êー¡¦¥ì¥¶ー¥Èー¥È¡×¤¬¥Ç¥Ó¥åー
¥Ð¥Ã¥°¥áー¥«ー¤Î¥¨ー¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò: ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹:¿¹²¼ ¹¨ÌÀ¡Ë¤Ï¡¢¥Ð¥Ã¥°¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖJewelna Rose¡×¡Ê¥¸¥å¥¨¥ë¥Ê¥íー¥º¡Ë¤è¤ê¡¢µ¡Ç½À¤È¾å¼Á´¶¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿ËÜ³×¥ì¥¶ー¥Èー¥È¡Ö¥Õ¥£¥ó¥êー¡¦¥ì¥¶ー¥Èー¥È¡×¤ò¡¢Ä¾±ÄÅ¹¤ª¤è¤Ó¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ë¤Æ¡¢½ç¼¡ÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ÂÄê¤·¤¿¼«Î©À¤È¡¢½¼¼Â¤·¤¿¥Ý¥±¥Ã¥ÈÀß·×¤ÇÀ°Íý¤¬¤·¤ä¤¹¤¯¡¢ÄÌ¶Ð¡¦ÄÌ³Ø¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥Ð¥Ã¥°¥·¥êー¥º¤Ç¤¹¡£
¢£µ¡Ç½¾Ò²ð
¡¦ËÜ³×ÁÇºà
½À¤é¤«¤¯¡¢È©ÆëÀ÷¤ß¤ÎÎÉ¤¤ËÜ³×¤ò»ÈÍÑ¡£
¡¦ËÉÙ¤Ê¥Ý¥±¥Ã¥È
ÆâÁõ¤Ë¤ÏÊ£¿ô¤Îµ¡Ç½¥Ý¥±¥Ã¥È¡£
³°Â¦¤Ë¤Ï¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤¬Æþ¤ë¤¢¤ª¤ê¥Ý¥±¥Ã¥È¤òÇÛÃÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¥Õ¥é¥Ã¥×
¥Õ¥¡¥¹¥Êー¤òÊÄ¤á¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¤Ç¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á³«ÊÄ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡Ú¾¦ÉÊ¾ÜºÙ¡Û
¥Ö¥é¥ó¥É¡§Jewelna Rose¡¡(¥¸¥å¥¨¥ë¥Ê¥íー¥º)
¥·¥êー¥º¡§¥Õ¥£¥ó¥êー¡¦¥ì¥¶ー¥Èー¥È
¥«¥éー¡§¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥°¥ìー¥¸¥å
ÉÊÈÖ / ·Á¾õ / ¥µ¥¤¥º(W¡ßH¡ßD) / ÍÆÎÌ / ÀÇ¹þ²Á³Ê
65591 / ¥Èー¥È / 38¡ß28¡ß14cm¡ÊA4¥Õ¥¡¥¤¥ë/13.3¥¤¥ó¥ÁPCÂÐ±þ¡Ë/ 11L / 38,500±ß
¢£ About Jewelna Rose
¡Ö¥¸¥å¥¨¥ë¥Ê¥íー¥º¡×¤Ï2010Ç¯¤Ë¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¥ì¥Ç¥£ー¥¹¥Ð¥Ã¥°¥Ö¥é¥ó¥É¡£¼«Ê¬¤À¤±¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò»ý¤Á¡¢µ¤¤Þ¤Þ¤ËÎ¹¤äÆü¾ï¤ò³Ú¤·¤à¸½Âå½÷À¤Î¥ïー¥É¥íー¥Ö¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¥È¥é¥Ù¥ë¡¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¿¥ïー¥¯¡¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤¤¤Ã¤¿½÷À¤ÎÀ¸¤¤ëÁ´¤Æ¤Î¥·ー¥ó¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¥Ð¥Ã¥°¤ò¼«Í³¤ÊÈ¯ÁÛ¤Ç¤´Äó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°HP¡¡https://www.jewelnarose.jp/
Instagram¡¡https://www.instagram.com/jewelnarose_official/
¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡¡https://store.ace.jp/shop/r/rjr-item/