2·î22Æü¡ÖÇ­¤ÎÆü¡×¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ø¤Ë¤ã¤ó¤³È¯¸«¡ª¡Ù¤ò³«ºÅ¡ª»°ÌÓÇ­¤äÆùµå¡¢¤·¤Ã¤Ý¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿Á´6ÉÊ¤¬ÅÐ¾ì¡ª

¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥Ö¥ó₋¥¤¥ì¥Ö¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§°¤µ×ÄÅ ÃÎÍÎ¡Ë¤Ï¡¢2·î22Æü¤Î¡ÖÇ¤ÎÆü¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡Ø¤Ë¤ã¤ó¤³È¯¸«¡ª¡Ù¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢Ç¤ò¥â¥Áー¥Õ¤È¤·¤¿Á´6ÉÊ¤ò¡¢Á´¹ñ¤Î¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥óÅ¹ÊÞ¤Ç2·î16Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê½ç¼¡È¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö¥Í¥³¥Î¥ß¥¯¥¹¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÇ¤¬¤â¤¿¤é¤¹·ÐºÑÇÈµÚ¸ú²Ì¤Ï¡¢º£¤ä°ì»þÅª¤ÊÎ®¹Ô¤òÄ¶¤¨¡¢È×ÀÐ¤Ê·ÐºÑ·÷¤ò³ÎÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÊÑ²½¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ç¤¬ÂçÀÚ¤Ê¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ°¦¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢´ØÏ¢»Ô¾ì¤ÎÇ®ÎÌ¤ÏÇ¯¡¹¹â¤Þ¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆÃ¤ËSNS¤Ç¤Î³È»¶¤ä¡¢Ç¤ò¡Ö¿ä¤·¡×¤È¤·¤Æ°¦¤Ç¤ë¾ÃÈñ¹ÔÆ°¤¬ÄêÃå¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤ÏÃ±¤Ê¤ë¥Ú¥Ã¥È¥Öー¥à¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¡¢¸½Âå¼Ò²ñ¤Î¾ÃÈñ¤òÎÏ¶¯¤¯¸£°ú¤¹¤ë¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¤³¤ÎÇ®µ¤¤Ï¡¢¡Ö¹¥¤¡×¤È¤¤¤¦½ã¿è¤Êµ¤»ý¤Á¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¦´î¤Ó¤È¤È¤â¤Ë¡¢Æü¾ï¤ØºÌ¤ê¤È¹¬Ê¡´¶¤ò¤â¤¿¤é¤¹¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÏ¢º¿¤òÁÏ½Ð¡£º£¤ä¤¢¤é¤æ¤ëÀ¤Âå¤ÎËèÆü¤òÌÀ¤ë¤¯¾È¤é¤¹¡¢Âç¤¤Ê³èÎÏ¤Ø¤È¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÂç¤¤ÊÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¼õ¤±¡¢¡Ø¤Ë¤ã¤ó¤³È¯¸«¡ª¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Ç¤Î°¦¤é¤·¤¤¥Ñー¥Ä¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¥Ñ¥ó¡¦¥¹¥¤ー¥Ä¡¦¥¢¥¤¥¹¤«¤éÁ´6¼ï¤ò¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£2¿§¤Î¥¯¥êー¥à¤Ç»°ÌÓÇ¤ÎÌÓÊÂ¤ß¤òÉ½¸½¤·¤¿¡Ö»°ÌÓÇ¤â¤Á¤â¤Á¥¯¥ìー¥×¡×¤ä¡¢¤·¤ÞÌÏÍÍ¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¡Ö¤Í¤³¤Î¤·¤Ã¤Ý¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Ñ¤ó¡×¤Ê¤É¡¢»×¤ï¤º¼Ì¿¿¤Ë¼ý¤á¤¿¤¯¤Ê¤ë±Ç¤¨¤ë»Å³Ý¤±¤¬ËþºÜ¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î°ìÉÊ¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¡¢¿´¤È¤¤á¤¯Ç¤ÎÆü¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ø¤Ë¤ã¤ó¤³È¯¸«¡ª¡Ù³µÍ×
¡ÖÇ¤ÎÆü¡Ê2·î22Æü¡Ë¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤Ç¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤äÇ¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¾¦ÉÊ¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥ó¥¢¥×¥ê²ñ°÷¸ÂÄê¤Ç¡¢¡Ö¥Á¥ãー¥ßー¥¥Æ¥£¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥ó¥ê¥ª¤ÎÁ´5¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤¬ÃêÁª¤ÇÅö¤¿¤ë¡Ö¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥º ¤Ë¤ã¤ó¤Ë¤ã¤ó¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤â2·î16Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤é22Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î7Æü´Ö¸ÂÄê¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤À¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥ó¥¢¥×¥ê¤ò¤ª»ý¤Á¤Ç¤Ê¤¤Êý¤â¤¼¤Ò¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Î¤¦¤¨¡¢Ê³¤Ã¤Æ¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡Ö¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥º ¤Ë¤ã¤ó¤Ë¤ã¤ó¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¡§
https://www.sej.co.jp/cmp/app_srnk2602/
Ç¤Î¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤òÉ½¸½¤·¤¿¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£Ë¤«¤Ê¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×
¢£»°ÌÓÇ¤â¤Á¤â¤Á¥¯¥ìー¥×
²Á³Ê¡§277±ß¡ÊÀÇ¹þ299.16±ß¡Ë
ÈÎÇä´ü´Ö¡§2·î16Æü¡Ê·î¡Ë～22Æü¡ÊÆü¡Ë
ÈÎÇä¥¨¥ê¥¢¡§Á´¹ñ
3¼ïÎà¤Î¥¯¥êー¥à¤Ç»°ÌÓÇÌÏÍÍ¤òÌÏ¤·¤¿¡¢¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¸«¤¿ÌÜ¤Î¥¯¥ìー¥×¤Ç¤¹¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ö¥ì¥ó¥ÉÊ´¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤â¤Á¤â¤Á¿©´¶¤Î¥¯¥ìー¥×À¸ÃÏ¤Ï¡¢¥¯¥êー¥à¤ä¥¹¥Ý¥ó¥¸¤È¤ÎÁêÀ¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¤¯¤Á¤É¤±¤ÎÎÉ¤µ¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£
¢£¤Ë¤ã¤ó¥Ñ¥Õ¥§
²Á³Ê¡§362±ß¡ÊÀÇ¹þ390.96±ß¡Ë
ÈÎÇä´ü´Ö¡§2·î16Æü¡Ê·î¡Ë～22Æü¡ÊÆü¡Ë
ÈÎÇä¥¨¥ê¥¢¡§²Æì¸©½ü¤¯Á´¹ñ
´Å¤¤¥«¥Õ¥§¥ª¥ì¥àー¥¹¤Ë¡¢¤Û¤í¶ì¤¤¤×¤ë¤×¤ë¿©´¶¤Î¥³ー¥Òー´¨Å·¡¢·Ú¤¤¤¯¤Á¤É¤±¤Î¥ß¥ë¥¯¥àー¥¹¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¥«¥Õ¥§¥ª¥ì¥Û¥¤¥Ã¥×¤ò½Å¤Í¡¢¥Ô¥ó¥¯¿§¤ÎÆùµå¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¤ªÃÄ»Ò¤È¥ß¥ë¥¯¤¢¤ó¥Û¥¤¥Ã¥×ÂçÊ¡¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸«¤¿ÌÜ¤â¿©´¶¤â³Ú¤·¤á¤ë°ìÉÊ¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¤Ë¤ã¤Þ¤É¤é ¥ß¥ë¥¯¥¥ã¥é¥á¥ë
²Á³Ê¡§222±ß¡ÊÀÇ¹þ239.76±ß¡Ë
ÈÎÇä´ü´Ö¡§2·î16Æü¡Ê·î¡Ë～22Æü¡ÊÆü¡Ë
ÈÎÇä¥¨¥ê¥¢¡§²Æì¸©½ü¤¯Á´¹ñ
¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿¤É¤é¾ÆÀ¸ÃÏ¤òÇ·¿¤Ë·¿È´¤¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¤Ë¤Ï¥¥ã¥é¥á¥ë¥Û¥¤¥Ã¥×¤È¥½ー¥¹¡¢¥¶¥¯¥¶¥¯¤Î¥«¥é¥á¥ë¥Á¥Ã¥×¤ò¥µ¥ó¥É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¤Í¤³¤Î¤·¤Ã¤Ý¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Ñ¤ó
²Á³Ê¡§208±ß¡ÊÀÇ¹þ224.64±ß¡Ë
È¯ÇäÆü¡§2·î17Æü¡Ê²Ð¡Ë～½ç¼¡
ÈÎÇä¥¨¥ê¥¢¡§Á´¹ñ
ºÙÄ¹¤¤¥Õ¥©¥ë¥à¤È¤·¤ÞÌÏÍÍ¡¢ÀèÃ¼¤Þ¤Ç¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¤µ¤ì¤¿¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¡¢Ç¤Î¤·¤Ã¤Ý¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ëÍ·¤Ó¿´¤¢¤Õ¤ì¤ë²Û»Ò¥Ñ¥ó¤Ç¤¹¡£
¢£¤Í¤³¤âÌÜ¤¬¤Ë¤ã¤¤ ¥Ä¥Ë¥ã¤Î¥Ñ¥ó
²Á³Ê¡§188±ß¡ÊÀÇ¹þ203.04±ß¡Ë
È¯ÇäÆü¡§2·î17Æü¡Ê²Ð¡Ë～½ç¼¡
ÈÎÇä¥¨¥ê¥¢¡§Á´¹ñ
Ç¤Î´Ý¤¤Æ·¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ë¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¥Íー¥ß¥ó¥°¤ÎÁÚºÚ¥Ñ¥ó¤Ç¤¹¡£¶ñºà¤ÏÇ¤ÎÂç¹¥Êª¤Ç¤¢¤ë¥Ä¥Ê¤òºÎÍÑ¡£¥Ñ¥ó¤Î·Á¤ÈÃæ¿È¤ÎÎ¾Êý¤ÇÇ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÉ½¸½¤·¤¿¡¢Í·¤Ó¿´¤¢¤Õ¤ì¤ë°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥»¥Ö¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¥à ¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³Âç¹¥¤¤ÊÇò¤¯¤Þ¡×¤âÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤ÇÅÐ¾ì
¢£¥»¥Ö¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¥à ¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³Âç¹¥¤¤ÊÇò¤¯¤Þ
²Á³Ê¡§368±ß¡ÊÀÇ¹þ397.44±ß¡Ë
È¯ÇäÆü¡§2·î10Æü¡Ê²Ð¡Ë～½ç¼¡
ÈÎÇä¥¨¥ê¥¢¡§Á´¹ñ
¥áー¥«ー¡§¥»¥ê¥¢¡¦¥í¥¤¥ë
¢¨¿ôÎÌ¸ÂÄê
Ç¤ÎÆü¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢Æùµå¤ò¥â¥Áー¥Õ¤È¤·¤¿ÆÃÊÌ´¶¤Î¤¢¤ë¸«¤¿ÌÜ¤¬Ì¥ÎÏ¡£¥Ô¥ó¥¯¤ÎÆùµåÉôÊ¬¤ÏçõÉ÷Ì£¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥¢¥¤¥¹¡¢Çò¤¤ÉôÊ¬¤Ï¥Ïー¥È·¿¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¤È¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³É÷¤ï¤é¤Ó¤â¤Á¤Ç¤¹¡£
Ã´Åö¼Ô¥³¥á¥ó¥È
¡¡º£Ç¯¤â¡¢Ç¹¥¤¤Î³§ÍÍ¤Ë¿·¤·¤¤¤«¤ï¤¤¤µ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤ÆÌþ¤ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤é¡¢ºòÇ¯¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿¿·¤·¤¤¤Ë¾¦ÉÊ¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢²Á³Ê¤Ë¤Þ¤Ç¡Ö¥Ë¥ã¥ó¥Ë¥ã¥ó¥Ë¥ã¥ó¡×¤ä¡Ö¥Ë¥¯¥¥åー¡ÊÆùµå¡Ë¡×¤ÈÇ¤é¤·¤µ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤Ê¤ÉÍ·¤Ó¿´¤ò¤¯¤¹¤°¤ë»ÅÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¾¦ÉÊ¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡¡
¡Ö¥¥ã¥Ã¥È¥Õー¥É¥É¥é¥¤¥Ö～ÊÝ¸îÇ¤¿¤Á¤Ë¤´¤Ï¤ó¤òÂ£¤í¤¦～¡×¤ò½é¤á¤Æ¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹
¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Ç¤Ï¡¢µ¨Àá¤ä»þ´ü¤Ë±þ¤¸¤Æ³§ÍÍ¤ÎÀ¸³è¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¤òÅ¸³«¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡×¤ò¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤Ø¤Ä¤Ê¤²¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡Ö¥Õー¥É¥É¥é¥¤¥Ö³èÆ°¡×¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥Õー¥É¥É¥é¥¤¥Ö³èÆ°¡×¤È¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤ä½¾¶È°÷¤«¤é½¸¤á¤¿¡ÖÍ¾¾ê¿©ÉÊ¡×¤òÃÏ°è¤Î»Ù±çÃÄÂÎÅù¤Ë´óÉÕ¤·¡¢É¬Í×¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤¿¤Á¤Î¤â¤È¤ØÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿©ÉÊ¥í¥¹ºï¸º¤ÈÃÏ°è»Ù±ç¤òÆ±»þ¤ËÌÜ»Ø¤¹³èÆ°¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢Ç¤ÎÆü¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¤´²ÈÄí¤ÎÌ¤»ÈÍÑ¥¥ã¥Ã¥È¥Õー¥ÉÅù¤òÅ¹ÊÞ¤Ç²ó¼ý¤·¡¢»Ù±çÃÄÂÎ¤òÄÌ¤¸¤ÆÉ¬Í×¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¤Ø¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡Ö¥¥ã¥Ã¥È¥Õー¥É¥É¥é¥¤¥Ö³èÆ°¡×¤ò½é¤á¤Æ¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥ó¾¾¸Í¾ïÈ×Ê¿±ØÁ°Å¹¤Ë¤Æ¼Â»Ü¤·¡¢Å¹Æâ¤ËÀìÍÑ¤Î²ó¼ý¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òÀßÃÖ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¼Â»Ü´ü´Ö¡ÊÀßÃÖ´ü´Ö¤ä²ó¼ýÌÜ°ÂÅù¡Ë¤Ï¡¢2·î²¼½Ü¤«¤éÈ¾Ç¯´Ö¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ª´ó¤»¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÉÊ¤Ï¡¢»Ù±çÃÄÂÎ¤òÄÌ¤¸¤ÆÊÝ¸îÇ³èÆ°¤Ë³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤â¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Ï¡¢¥Õー¥É¥É¥é¥¤¥ÖÀßÃÖÅ¹ÊÞ¤Î³ÈÂç¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÃÏ°è¤Î³§ÍÍ¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡×¤ò¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤Î¾Ð´é¤Ø¤Ä¤Ê¤²¤ë³èÆ°¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Î¡Ö¥Õー¥É¥É¥é¥¤¥Ö³èÆ°¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡§
https://www.sej.co.jp/csr/sustainable/fooddrive/