¡Ú2/24³«ºÅ¡Û¶âÍ»Ä£¼çºÅ¡ÖJapan Fintech Week¡×½éÆü¨¡¨¡À¯ºö¡¦¶âÍ»¡¦¼ÂÁõ¤ÎºÇÁ°Àþ¤ÈÄ¾ÀÜ¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ëÄÌ²ß¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡×
N.Avenue³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊNADA NEWS¡Ë¤Ï¡¢¶âÍ»Ä£¤¬2·î24Æü¡Ê²Ð¡Ë～3·î6Æü¡Ê¶â¡Ë¤Þ¤Ç¼çºÅ¤¹¤ë¡ÖJapan Fintech Week 2026¡×¤Î³«ºÅÆü½éÆü¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢2026Ç¯2·î24Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ëÄÌ²ß¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹ 2026¡ÊFUTURE OF DIGITAL MONEY¡Ë¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥¸¥¿¥ëÄÌ²ß¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¿·¤·¤¤·èºÑ¼êÃÊ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢·ÐºÑ¥·¥¹¥Æ¥à¤½¤Î¤â¤Î¤òºÆÀß·×¤·ÆÀ¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ±û¶ä¹Ô¥Ç¥¸¥¿¥ëÄÌ²ß¡ÊCBDC¡Ë¡¢°Å¹æ»ñ»º¡¢¥¹¥Æー¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤¬¸½¼Â¤Î¶âÍ»¥¤¥ó¥Õ¥é¤È¤·¤Æ¸¡Æ¤¡¦¼ÂÁõ¤µ¤ì¤ëÃÊ³¬¤ËÆþ¤ê¡¢¤¤¤Þµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ïµ»½ÑÏÀ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊµÄÏÀ¤Ç¤¹¡£
¶âÍ»Ä£¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡ÖJapan Fintech Week 2026¡×¤¬2·î24Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë¤¤¤è¤¤¤è³«Ëë¡£¹ñÆâ³°¤Î¥ー¥Ñー¥½¥ó¤¬½¸·ë¤¹¤ëµÇ°¤¹¤Ù¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î½éÆü¡¢Ç§Äê¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤ÆÅö¼ÒN.Avenue¼çºÅ¤Î¡ÖFUTURE OF DIGITAL MONEY¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ö»ëÄ°¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö»²²Ã¡×¤Ø¡¢¸½ÃÏ¤ÎÇ®ÎÌ¤ò
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥ÈºÇÂç¤Î²ÁÃÍ¤Ï¡¢À¯ºö¡¦¶âÍ»¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÎºÇÁ°Àþ¤ËÎ©¤Ä´±Ì±¥ー¥Ñー¥½¥ó¤ÈÄ¾ÀÜ¤Ä¤Ê¤¬¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤â»ëÄ°¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Æ±¤¸¥Æー¥Þ¤Ë¸þ¤¹ç¤¦»²²Ã¼ÔÆ±»Î¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¶ñÂÎÅª¤ÊÃÎ¸«¤ä¼ÂÌ³¥ì¥Ù¥ë¤ÎµÄÏÀ¤ò¸ò¤ï¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢²ñ¾ì¤Ç¤ÏÅÐÃÅ¼Ô¤È»²²Ã¼Ô¤Ë¤è¤ë¥¯¥íー¥º¥É¤Ê¸òÎ®¤Îµ¡²ñ¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¼«¼Ò¤Î²ÝÂê¤ä´Ø¿´ÎÎ°è¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆ§¤ß¹þ¤ó¤À²ñÏÃ¤¬¤Ç¤¤ëÅÀ¤âÂç¤¤ÊÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¶È³¦¤Î½ÅÍ×¿ÍÊª¤ÈÄ¾ÀÜ°Õ¸«¸ò´¹¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤Ï¡¢º£¸å¤Î»ö¶ÈÅ¸³«¤ä¶¨¶È¤Î²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤ëµ®½Å¤Ê¾ì¤È¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¸½ÃÏ¤Î³èµ¤¤òÄ¾ÀÜ¤´ÂÎ´¶¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»²²Ã¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é :
https://form.run/@tech-ui8ovWHvCQU6LPFaWLH5
³«ºÅ³µÍ×
¥¿¥¤¥à¥¹¥±¥¸¥åー¥ë(Í½Äê)
¡¦11:00 - 12:00 ³«¾ì¡¦¼õÉÕ
¡¦12:00 - 12:20 Japan Fintech Week¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥»¥Ã¥·¥ç¥ó co-hosted by GFTN¡Ö³«²ñ¤Î¤´°§»¢¡×
Japan Fintech Week³«Ëë¤ËºÝ¤·¡¢¶âÍ»Ä£¤òÂåÉ½¤·¤ÆÅçºê»²»ö´±¤è¤ê¤´°§»¢¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÅÐÃÅ¼Ô¡Û
¶âÍ»Ä£ Áí¹çÀ¯ºö¶É»²»ö´±
Åçºê À¬É× »á
¶ä¹Ô´ÆÆÄ¡¢´ë¶È³«¼¨¡¢»Ô¾ìÀ©ÅÙÀß·×¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¡£
ÆüËÜ¤Î¶âÍ»¹ÔÀ¯¤ÎÃæ¿õ¤«¤é¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëÄÌ²ß¡¦¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó¤ò¤É¤¦Âª¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
À¯ºö¤ÎºÇÁ°Àþ¤Î»ëÅÀ¤ò¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦12:20 - 12:45 Japan Fintech Week¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥»¥Ã¥·¥ç¥ó co-hosted by GFT¡Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡×
2/24～3/6¤Þ¤ÇÂ³¤¯¶âÍ»Ä£¼çºÅJapan Fintech Week¤Î³«Ëë¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¼çºÅ´Ø·¸¼ÔÅù¤Ë¤è¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¤´ÍÑ°Õ¡£¹ñÆâ³°¤Î¥Õ¥£¥ó¥Æ¥Ã¥¯¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤ä¡¢JFW¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÅÐÃÅ¼Ô¡Û
Global Finance & Technology Network (GFTN) Group Chief Executive Officer
Sopnendu Mohanty »á
À¤³¦ºÇÂçµé¤Î¥Õ¥£¥ó¥Æ¥Ã¥¯¡¦¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¹½ÃÛ¡£
¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ç¸«¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ëÄÌ²ß¤Èµ¬À©¤ÎºÇÁ°Àþ¤òÄó¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
NADA NEWS / N.Avenue ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹
¿ÀËÜ ÐÒµ¨
Web3¥á¥Ç¥£¥¢¡¿¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ò±¿±Ä¡£
ËÜ¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹Á´ÂÎ¤ò´Ó¤¯
¡ÖÄÌ²ß¤È¤Ï²¿¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤ò¶¦¤Ë¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¦12:45 - 13:05 Presentation¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þ¥Íー¤ÎÀ¤³¦Åª¤ÊÄ¬Î®¡×
¹ñÆâ³°¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëÄÌ²ß³µ¶·¤òÀ°Íý¡¢¤Þ¤¿¡¢¥Ç¥£ー¥«¥ì¥Ã¥ÈDCP¤ÎÀïÎ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Ç¥£ー¥«¥ì¥Ã¥ÈDCP¼èÄùÌòÉû¼ÒÄ¹¤ÎÊ¿»Ò»á¤¬¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÅÐÃÅ¼Ô¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥£ー¥«¥ì¥Ã¥ÈDCP ¼èÄùÌò Éû¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷ COO
Ê¿»Ò ØªÀ¸ »á
¥Èー¥¯¥ó²½ÍÂ¶â¡ÖDCJPY¡×¤ò¿ä¿Ê¡£
¶ä¹Ô¡ß¥Ç¥¸¥¿¥ëÄÌ²ß¤Î¸½¼Â²ò¤ò¸½¾ì¤«¤é¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦13:05 - 13:50 Panel Session¡ÖÀ©ÅÙ¤«¤é¼ÂÁõ¤Ø - ¥Ç¥¸¥¿¥ëÄÌ²ß¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Îº£¡×
¹ñÆâ¤Ç¼çÍ×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¼è¤êÁÈ¤à³Æ¼Ò¤Î¥ー¥Ñー¥½¥ó¤¬¡¢ºÇ¿·Æ°¸þ¤òÐíâ×¤·¤Ê¤¬¤é¡¢º£¸å¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëÄÌ²ß¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤ò¸«ÄÌ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÅÐÃÅ¼Ô¡Û
JPYC³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò
²¬Éô Åµ¹§ »á
ÆüËÜ±ß¥¹¥Æー¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó¡ÖJPYC¡×¤òÅ¸³«¡£
Ì±´ÖÈ¯¥¹¥Æー¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó¤ÏÆüËÜ¤Ç¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£
¸½¾ì»ëÅÀ¤Ç¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥£ー¥«¥ì¥Ã¥ÈDCP ¼èÄùÌò Éû¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷ COO
Ê¿»Ò ØªÀ¸ »á
¥Èー¥¯¥ó²½ÍÂ¶â¡ÖDCJPY¡×¤ò¿ä¿Ê¡£
¶ä¹Ô¡ß¥Ç¥¸¥¿¥ëÄÌ²ß¤Î¸½¼Â²ò¤ò¸½¾ì¤«¤é¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò»°°æ½»Í§¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥°¥ëー¥× ¼¹¹ÔÌòÀìÌ³ ¥°¥ëー¥×CDIO
°ëÏÂ ·¼Íº »á
¥á¥¬¥Ð¥ó¥¯¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëÀïÎ¬¤òÅý³ç¡£
3¥á¥¬¥¹¥Æー¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó¤Ï¡¢¶âÍ»¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ï¤É¤¦ºÆÀß·×¤·¤¦¤ë¤Î¤«¡£
·Ð±Ä»ëÅÀ¤ÇµÄÏÀ¤·¤Þ¤¹¡£
ARIGATOBANK ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO ÆüËÜ°Å¹æ»ñ»º¥Ó¥¸¥Í¥¹¶¨²ñ Éû²ñÄ¹
ÇòÀÐ ÍÛ²ð »á
PayPayÎ©¤Á¾å¤²¸å¡¢Web3Åê»ñ¤È¹ñÆâ¤Î°Å¹æ»ñ»º¥ëー¥ë¥á¥¤¥¯¤ò¸£°ú¡£
»º¶ÈÂ¦¤«¤é¸«¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ëÄÌ²ß¤Î²ÝÂê¤È²ÄÇ½À¤ò¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦13:50 - 14:35 ¸òÎ®²ñ
¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¥ó¥°¡Ê·Ú¿©¤¢¤ê¡Ë
¡¦14:35 - 15:20 Panel Session¡Ö¹ñ²È¡¦»Ô¾ì¡¦ÄÌ²ß¤Î¿·¤·¤¤´Ø·¸ - ¥Ç¥¸¥¿¥ëÄÌ²ß¤Ï¹ñºÝÄÌ²ßÃá½ø¤òºÆÊÔ¤¹¤ë¤Î¤«¡×
¹ñºÝ¾ðÀª¤È³Æ¹ñ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëÄÌ²ß¤Ë´Ø¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤òÐíâ×¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÄÌ²ß¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤¢¤ë¤Ù¤¤«¤ò¹Í¤¨¤ë¡¢¥¯¥í¥¹¥Üー¥Àー¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
¡ÚÅÐÃÅ¼Ô¡Û
ºâÌ³¾Ê ¹ñºÝ¶ÉÃÏ°è¶¨ÎÏ²ÝÄ¹
ÄÅÅÄ ²Æ¼ù »á
IMF¿³µÄÌò¤È¤·¤ÆCBDC¸¦µæ¡¦¹ñºÝ»Ù±ç¤ò¿ä¿Ê¡£
³Æ¹ñ¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ëÄÌ²ß¤ò¤É¤¦Àß·×¤·¡¢¤É¤¦Ï¢·È¤¹¤ë¤Î¤«¡£
¹ñºÝ¶âÍ»¤Î»ëÅÀ¤«¤éµÄÏÀ¤·¤Þ¤¹¡£
Circle Vice President for Strategy and Public Policy Asia Pacific
David A. Katz »á
USDC¤ò¼´¤Ë¡¢³Æ¹ñÀ¯ÉÜ¤ÈÀ¯ºöÂÐÏÃ¤ò¥êー¥É¡£
¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥¹¥Æー¥Ö¥ë¥³¥¤¥óÀïÎ¬¤ÎºÇÁ°Àþ¤ò¶¦Í¤·¤Þ¤¹¡£
¥É¥¤¥ÄÏ¢Ë®¶ä¹Ô ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥æー¥íÃ´Åö¶ÉÄ¹ Deutsche Bundesbank Director General Digital Euro
Dr Alexandra Hachmeister »á
¥Ç¥¸¥¿¥ë¥æー¥í¤òÅý³ç¤¹¤ë¥ー¥Ñー¥½¥ó¡£
²¤½£¤¬ÉÁ¤¯CBDC¤ÎÌ¤ÍèÁü¤ò¶¦Í¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦15:20 - 16:05 Panel Session¡Ö¡È¤ª¶â¡É¤Ï¤É¤³¤Þ¤Ç³ÈÄ¥¤µ¤ì¤ë¤Î¤« - »ñËÜ»Ô¾ì¡¦¶ä¹Ô¡¦»ö¶È²ñ¼Ò¤¬ÉÁ¤¯¼¡À¤Âå¥Þ¥Íー¡×
MMF¤Î¥Èー¥¯¥ó²½ÅùºÇ¿·¤ÎÆ°¤¤â´Þ¤á¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ëÄÌ²ß¤ÎÍÑÅÓ¤Î¹¤¬¤ê¤È¡¢¶âÍ»»Ô¾ì¤Ø¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò¸ì¤ë¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
¡ÚÅÐÃÅ¼Ô¡Û
³ô¼°²ñ¼ÒProgmat ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹
óîÆ£ Ã£ºÈ »á
»°É©UFJ¿®Â÷¶ä¹Ô¤«¤é¤Î¥¹¥Ô¥ó¥¢¥¦¥È¤Ç¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥»¥Ã¥È´ðÈ×¤ò»ö¶È²½¡£
¥Èー¥¯¥ó²½¤Ï¡Ö¼ÂÁõ¥Õ¥§ー¥º¡×¤Ø¡£
ÆüËÜÈ¯¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î¸½ºßÃÏ¤È¼¡¤Î°ì¼ê¤ò¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ö¥é¥Ã¥¯¥í¥Ã¥¯ ¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥Þー¥±¥Ã¥ÄÉô ÉôÄ¹
ÅÄÃæ Í¦µ£ »á
À¤³¦ºÇÂç¤Î»ñ»º±¿ÍÑ²ñ¼Ò¤Î»ëÅÀ¤«¤é¡¢
¥Èー¥¯¥ó²½¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë»ñ»º¤¬»Ô¾ì¤ËÍ¿¤¨¤ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò²òÀâ¡£
Digital Asset Managing Director, Japan
Åì¶¿ ÂÀÏº »á
Canton Network¤ÎÆüËÜÅ¸³«¤ò¼çÆ³¡£
¥Èー¥¯¥ó²½¤È¶âÍ»¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËÆ°¤»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¥°¥íー¥Ð¥ë¼ÂÁõ¤Î¸½ºßÃÏ¤ò¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦16:05 - 16:50 Panel Session¡Ö¥¹¥Æー¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó¤Î¼ÂÁõ¤È¡¢¥°¥íー¥Ð¥ëÉ¸½à¤Ø¤ÎÀïÎ¬¡×
¥°¥íー¥Ð¥ë¤ÎÄ¬Î®¤È¹ñÆâ¼ÂÁõ¤ÎºÇÁ°Àþ¤òÂÐ¾È¡£ÆüËÜ¤¬¡Ö¥¬¥é¥Ñ¥´¥¹²½¡×¤òÈò¤±¡¢À¤³¦É¸½à¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëÄÌ²ß·ÐºÑ·÷¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¶ñÂÎÅª¾ò·ï¤òµÄÏÀ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÅÐÃÅ¼Ô¡Û
¥Á¥§¥¤¥Ê¥ê¥·¥¹ ¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò ÆüËÜÂåÉ½Area Vice President - Japan
ÆâÅÄ ²íÉ§ »á
¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥óÊ¬ÀÏ¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë´ë¶ÈChainalysis¤òÆüËÜ¤ÇÅý³ç¡£
¥Ç¥¸¥¿¥ëÄÌ²ß»þÂå¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ê¡Ö¿®Íê¡¦°ÂÁ´¡¦µ¬À©ÂÐ±þ¡×¤ÎºÇÁ°Àþ¤ò¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¹¥Æ¥ê¥¢³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¿CEO
Ê¿Ìî ÍÎ°ìÏº »á
¡È¤Ä¤Ê¤°¡É¤ò¼´¤Ë¥Çー¥¿Ï¢·È¤ò¸£°ú¡£
¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó¡ß¥Çー¥¿³èÍÑ¤Î¸½¼Â²ò¤òÄó¼¨¡£
¥½¥Ëー¶ä¹Ô³ô¼°²ñ¼Ò DX»ö¶È´ë²èÉôÄ¹
¶â¿¹ ²ÀÌî »á
¶ä¹ÔÈ¯¤ÎWeb3¿·µ¬»ö¶È¤ò¿ä¿Ê¡£
¡Ö¶ä¹Ô¡ßWeb3¡×¤Ï¤É¤³¤Þ¤Ç¸½¼Â¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡£¼ÂÁõ¥µ¥¤¥É¤Î¥ê¥¢¥ë¤ò¶¦Í¤·¤Þ¤¹¡£
Solana Foundation APAC Lead
Lu Yin »á
¥½¥é¥Ê¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎAPAC¤òÅý³ç¡£
¹âÂ®¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó´ðÈ×¤ÎÉáµÚ¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëÄÌ²ß¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î²ÄÇ½À¤ò¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
IVC Partner
Ann Chien »á
Web3¡¦DeFiÎÎ°è¤Ç200·ïÄ¶¤ÎÅê»ñ¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä¼çÍ×¥Õ¥¡¥ó¥É¡ÖIVC¡×¤Î¥Ñー¥È¥Êー¡£
¥°¥íー¥Ð¥ëÅê»ñ²È¤Î»ëÅÀ¤«¤é¥Ç¥¸¥¿¥ëÄÌ²ß¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÌ¤Íè¤ò¶¦Í¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦17:00 - 17:45 Panel Session¡Ö¡È¤ª¶â¡É¤ÎºÆÄêµÁ ― ¥Ç¥¸¥¿¥ëÄÌ²ß¤ÏÌ¤Íè¤Î·ÐºÑ¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¤É¤¦ÊÑ¤¨¤ë¤Î¤«¡×
¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¡¢À©ÅÙÀß·×¡¢À¯¼£¤Ê¤ÉÉý¹¤¤´ÑÅÀ¤Ç¡¢¤è¤êÄ¹´ü¤Ç¤Î¡Ö¤ª¶â¡×¤ÎÌò³ä¡¦Àß·×»×ÁÛ¡¦Å¯³Ø¤òÌä¤¤Ä¾¤¹¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
¡ÚÅÐÃÅ¼Ô¡Û
À¯ºö¸¦µæÂç³Ø±¡Âç³Ø ¶µ¼ø
°ÂÅÄ ÍÎÍ´ »á
¥²ー¥àÍýÏÀ¡¦¥Þー¥±¥Ã¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¡£
¥Ç¥¸¥¿¥ëÄÌ²ß¤Ï»Ô¾ì¤ò¤É¤¦ÊÑ¤¨¤ë¤Î¤«¡£
³Ø½Ñ¡ßÀ¯ºö¤Î»ëÅÀ¤ÇÀÚ¤ê¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥¸¥¿¥ëÄ£ Åý³ç´±¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ò²ñ¶¦ÄÌµ¡Ç½Ã´Åö¡Ë
Æï Àµ·û »á
ÆüËÜ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ò²ñ´ðÈ×¤òÀß·×¤¹¤ëÃæ¿õ¡£
À©ÅÙ¤È¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎºÇÁ°Àþ¤«¤é¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëÄÌ²ß¤¬¼Ò²ñ¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤ò¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
ºâÌ³¾Ê Íýºâ¶É ¹ñ¸Ë²Ý ¥Ç¥¸¥¿¥ëÄÌ²ß´ë²è´±
È·³ ½ß°ìÏº »á
¸µ¡¦Æü¶ä¥Õ¥£¥ó¥Æ¥Ã¥¯ÀÕÇ¤¼Ô¡£
CBDC¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ëÄÌ²ß¸¡¾Ú¤ò¼çÆ³¤·¡¢Web3Ê¬Ìî¤ÎÃøºî¤âÂ¿¿ô¡£
ÆüËÜ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëÄÌ²ßÀ¯ºö¤Î³Ë¿´¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦17:45 - 18:00 ÊÄ²ñ
¼ç¤ÊÂÐ¾Ý¼Ô
- ¥Ç¥¸¥¿¥ëÄÌ²ß¡¦¥¹¥Æー¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó¤Ë´Ø¿´¤Î¤¢¤ë¶âÍ»µ¡´Ø¡¢»ö¶È²ñ¼Ò¤Î´ë²èÀÕÇ¤¼Ô¡¦·Ð±ÄÁØ
- ¶ä¹Ô¡¦¾Ú·ô²ñ¼Ò¡¦·èºÑ»ö¶È¼Ô¡¦FinTech¡¦°Å¹æ»ñ»º»ö¶È¼Ô¡¦µ¬À©Åö¶É¤Ê¤É
- ¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥óµ»½Ñ¤ä¶âÍ»¥Çー¥¿¤Ë´Ø¿´¤Î¤¢¤ë¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¡¿¸¦µæ¼Ô
- Web3¡¢Ê¬»¶·¿¶âÍ»¡ÊDeFi¡ËÎÎ°è¤Î¥×¥ì¥¤¥äー
ËÜ¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¾ðÊó¼ý½¸¤Î¾ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À¯ºö¡¦»Ô¾ì¡¦µ»½Ñ¤ò¤Þ¤¿¤°Â¿ÁØÅª¤Ê»ëÅÀ¤«¤é¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¡ÖÄÌ²ß¤È¤Ï²¿¤«¡©¡×¤òºÆÄêµÁ¤¹¤ë¾ì¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
