¥·ー¥Ð¥¹¡¦¥Ö¥é¥¶ー¥º¼Ò¤¬¶È³¦¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¡¢¥µ¥ó¥Ç¥£¡¦¥Ò¥¹¥í¥Ã¥×¤Î¶ÐÂ³40Ç¯¤òÀáÌÜ¤Ë¿·¤¿¤Ê¥Þ¥¹¥¿ー¥Ö¥ì¥ó¥Àー¤òÇ¤Ì¿
¥µ¥ó¥Ç¥£¡¦¥Ò¥¹¥í¥Ã¥×
¡Î2026Ç¯2·î16Æü¡¢Åìµþ¡Ï¡¡ ¥Ú¥ë¥Î¡¦¥ê¥«ー¥ë¼Ò¤Î¥¹¥³¥Ã¥Á¥¦¥¤¥¹¥ー»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡¢¥·ー¥Ð¥¹¡¦¥Ö¥é¥¶ー¥º¼Ò¤Ï¡¢¥±¥Ó¥ó¡¦¥Ðー¥à¥Õ¥©ー¥¹¤¬¥µ¥ó¥Ç¥£¡¦¥Ò¥¹¥í¥Ã¥×¤Î¸åÇ¤¤È¤·¤Æ¥Þ¥¹¥¿ー¥Ö¥ì¥ó¥Àー¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥³¥Ã¥Á¥¦¥¤¥¹¥ー¤ÎºÇÁ°Àþ¤Ç40Ç¯°Ê¾åÆ¯¤¡¢À¤³¦¤ÇºÇ¤â¿Íµ¤¤«¤ÄÉ¾²Á¤Î¹â¤¤¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¿ô¡¹¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿¥µ¥ó¥Ç¥£¤¬Âà¤¤Þ¤¹¡£Èà¤ÏÌ¾ÍÀ¥Þ¥¹¥¿ー¥Ö¥ì¥ó¥Àー¤È¤·¤Æº£¸å¤â»ö¶È¤ò»Ù±ç¤·¡¢¿ô½½Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¼«¿È¤¬ºî¤ê¾å¤²¤¿¥Áー¥à¤Î±ß³ê¤Ê°Ü¹Ô¤ò³Î¼Â¤Ê¤â¤Î¤È¤·¤Þ¤¹¡£¿·¤¿¤ÊÌò¿¦¤Ë¤Æ¡¢¥µ¥ó¥Ç¥£¤Ï¥·ー¥Ð¥¹¡¦¥Ö¥é¥¶ー¥º¼Ò¤Î¥¦¥¤¥¹¥ー¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤ò»Ù±ç¤·¡¢À¤³¦Ãæ¤ÇÆ±¼Ò¥Ö¥é¥ó¥É¤òÂåÉ½¤¹¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Áー¥à¤È¤È¤â¤Ë¥·ー¥Ð¥¹¡¦¥Ö¥é¥¶ー¥º¼Ò¤ÎÉÊ¼Á¡¢¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡¢ÅÁÅý¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ÏÂç¤¤ÊÌ¾ÍÀ¤Ç¤¢¤ê¡¢¹¬Ê¡¤Êµ¡²ñ¤Ç¤·¤¿¡£
¥¹¥³¥Ã¥Á¤Î¥ì¥¬¥·ー¤òÃé¼Â¤Ë¼é¤ê¤Ä¤Ä¡¢¸Â³¦¤ò²¡¤·¹¤²¡¢¿·¤¿¤Ê°¦°û²È¤ò°ú¤Æþ¤ì¤ëÌ£¤ï¤¤¤äÉ½¸½¤òÈ¯¸«¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Ë¡¢»ä¤Ï¥¦¥¤¥¹¥ーÂ¤¤ê¤Î´î¤Ó¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¦¥¤¥¹¥ー¤Ë¤Ï¡¢¿Í¡¹¤ò·ë¤Ó¤Ä¤±¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ»þ´Ö¤ä´Ø·¸¤ò¶¦Í¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¶Ã¤¯¤Ù¤ÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ö¥ì¥ó¥Ç¥£¥ó¥°µ»½Ñ¤ò·Ñ¾µ¤¹¤ë¤³¤È¤â¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÅÁÅý¤Î°ìÉôÊ¬¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤Î»Å»ö¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤è¤¦¥Áー¥à¤ò»ØÆ³¤·¡¢°é¤Æ¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¡¢»ä¤ÏÀ¸³¶¤òÄÌ¤¸¤Æ¾ðÇ®¤òÃí¤¤¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£Âç¤¤¤Ê¤ë¸Ø¤ê¤È³Î¿®¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢20Ç¯´Ö¤È¤â¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¿¥±¥Ó¥ó¤Ë¡¢¤³¤ÎÆÃÊÌ¤ÊÌò³ä¤òÂ÷¤·¤Þ¤¹¡£¡×
- ¥µ¥ó¥Ç¥£¡¦¥Ò¥¹¥í¥Ã¥×¡ÊSandy Hyslop¡Ë
¥µ¥ó¥Ç¥£¤¬¥¦¥¤¥¹¥ー¶È³¦¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢1983Ç¯¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£Stewart & Son of Dundee¤ËÆþ¼Ò¤·¤¿Èà¤Ï¡¢¤½¤ÎºÙ¤ä¤«¤ÊÌ£³Ð¤ÇÁá¤¯¤âÆ¬³Ñ¤ò¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£42Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¥µ¥ó¥Ç¥£¡¦¥Ò¥¹¥í¥Ã¥×¤Ï¡Ö¥Ð¥é¥ó¥¿¥¤¥ó¡×¡¢¡Ö¥·ー¥Ð¥¹¥êー¥¬¥ë¡×¡¢¡Ö¥íー¥ä¥ë¥µ¥ëー¥È¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¿ô¡¹¤Î¾ÝÄ§Åª¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥·¥ó¥°¥ë¥â¥ë¥È¥¦¥¤¥¹¥ー¤ÎÉý¹¤¤¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤ò»Ù¤¨¤ëÁÏÂ¤Åª¸¶Æ°ÎÏ¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤òÆÃÄ§¤Å¤±¤ëÌ£¤ï¤¤¤Î¸ÄÀ¤ò¿ô½½Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê°ì´Ó¤·¤Æ°Ý»ý¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Áー¥àÆâ¤Ç¤ÏÀºÌ©¤µ¡¢¾ðÇ®¡¢¤½¤·¤Æ»ØÆ³¤ÎÊ¸²½¤ò°é¤ó¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤ÆÈà¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤Î¥¦¥¤¥¹¥ー¤Ë´Ø¤¹¤ëÈæÎà¤Ê¤ÃÎ¸«¤òÃÛ¤¾å¤²¡¢¶È³¦¤ÇºÇ¤âÂº·É¤µ¤ì¤ë¿ÍÊª¤Î°ì¿Í¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥·ー¥Ð¥¹¡¦¥Ö¥é¥¶ー¥º¼Ò¤ÎÁ´¥¦¥¤¥¹¥ー¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÉÊ¼Á¤È·ÑÂ³À¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Þ¥¹¥¿ー¥Ö¥ì¥ó¥Àー¤È¤·¤Æ¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¿ôÂ¿¤¯¤Îµ±¤«¤·¤¤¶ÈÀÓ¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¡Ö¥íー¥ä¥ë¥µ¥ëー¥È ¥Ý¥í ¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¡¢¡Ö¥íー¥ä¥ë¥µ¥ëー¥È ¥ê¥Á¥ãー¥É¡¦¥¯¥¤¥ó ¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¡¢¡Ö¥íー¥ä¥ë¥µ¥ëー¥È ¥Ï¥ê¥¹¡¦¥êー¥É ¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¡¢¡Ö¥·ー¥Ð¥¹¥êー¥¬¥ë ¥¨¥¯¥¹¥È¥é¡×¥·¥êー¥º¡¢¡Ö¥¶¡¦¥°¥ì¥ó¥ê¥Ù¥Ã¥È ¥«¥ê¥Ó¥¢¥ó¥ê¥¶ー¥Ö¡×¤Ê¤É¡¢ÂåÉ½Åª¤Ê¾¦ÉÊ¤Î³«È¯¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥µ¥ó¥Ç¥£¤Î¥ì¥¬¥·ー¤Ï¡¢Èà¤¬¼ê¤¬¤±¤¿Á´¤Æ¤Î¥Ü¥È¥ë¤Ë¾øÎ±¤µ¤ì¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ËÂ©¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤Î¾ðÇ®¡¢ºÙÉô¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¡¢»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î´²ÍÆ¤µ¤Ï²æ¡¹¤Î¥Ö¥ì¥ó¥Ç¥£¥ó¥°Å¯³Ø¤ò·Á¤Å¤¯¤ê¡¢¤½¤ÎÂÀ×¤Ï¶È³¦¤Ë»Ä¤êÂ³¤±¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤ÏÈà¤Î·ÑÂ³Åª¤Ê»ØÆ³¤ÈÀìÌçÅª¤ÊÃÎ¸«¤Ë´¶¼Õ¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¥±¥Ó¥ó¤ò¥Þ¥¹¥¿ー¥Ö¥ì¥ó¥Àー¤È¤·¤Æ·Þ¤¨¤ë¤³¤Î½Ö´Ö¤ò¡¢¿Ê²½¤ÎÀáÌÜ¤È¤·¤Æ½Ë¤¤¤Þ¤¹¡£¥±¥Ó¥ó¤Ï¤½¤ÎÍ¥¤ì¤¿¥Áー¥à¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ì£¤ï¤¤¤Èµ»½Ñ¤Î¸Â³¦¤ËÄ©¤ßÂ³¤±¡¢Àè¿Í¤¿¤Á¤ÈÆ±ÍÍ¤ËÁÏÂ¤À¤È½ÏÎý¤Îµ»¤òÈ¯Å¸¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡×
- ¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥Þ¥³ー¥ìー¡ÊBrian MacAulay¡Ë¡¿¥·ー¥Ð¥¹¡¦¥Ö¥é¥¶ー¥º¼Ò ¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー
¥µ¥ó¥Ç¥£¤Î»Ø´ø¤Î¤â¤È¡¢¥Ö¥ì¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Áー¥à¤ÏÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¡¢¥á¥ó¥Ðー¤½¤ì¤¾¤ì¤¬ÌÊÌ©¤Ê´ð½à¤È·Ý½ÑÀ¤ò¤â¤Ã¤Æ¥·ー¥Ð¥¹¡¦¥Ö¥é¥¶ー¥º¼Ò¤Î¥¦¥¤¥¹¥ー¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥µ¥ó¥Ç¥£¤Î¥ì¥¬¥·ー¤Ï¡¢¿·¥Þ¥¹¥¿ー¥Ö¥ì¥ó¥Àー¤Î¥±¥Ó¥ó¡¦¥Ðー¥à¥Õ¥©ー¥¹¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Èà¤¬»Ä¤·¤¿¶¯ÎÏ¤Ê¥Áー¥à¤Ë°ú¤·Ñ¤¬¤ì¤Þ¤¹¡£¥±¥Ó¥ó¤Ï25Ç¯¤Î·Ð¸³¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤Ë½ÅÍ×¤ÊÀ½ÉÊ¤Î³«È¯¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥·ー¥Ð¥¹¡¦¥Ö¥é¥¶ー¥º¼Ò¤Î¥Þ¥¹¥¿ー¥Ö¥ì¥ó¥Àー¤È¤·¤Æ¥µ¥ó¥Ç¥£¤ÎÂÀ×¤ò·Ñ¤°¤³¤È¤Ï¡¢¤³¤Î¾å¤Ê¤¤Ì¾ÍÀ¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï¡¢¶È³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ë¿¿¤Î¾¢¤Ë³Ø¤Öµ¡²ñ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¿¤Á¤Î¥¦¥¤¥¹¥ー¤òÌÀ³Î¤ËÆÃÄ§¤Å¤±¤ëÅÁÅý¤òÃé¼Â¤Ë¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¿·¤¿¤ÊÌ£¤ï¤¤¤òÃµµá¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥µ¥ó¥Ç¥£¤Î¥ì¥¬¥·ー¤ò¤µ¤é¤Ë³ÈÄ¥¤¹¤Ù¤¯¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
- ¥±¥Ó¥ó¡¦¥Ðー¥à¥Õ¥©ー¥¹¡ÊKevin Balmforth¡Ë
¥±¥Ó¥ó¡¦¥Ðー¥à¥Õ¥©ー¥¹
º£¸å¡¢¥µ¥ó¥Ç¥£¡¦¥Ò¥¹¥í¥Ã¥×¤ÏÌ¾ÍÀ¥Þ¥¹¥¿ー¥Ö¥ì¥ó¥Àー¤È¤·¤Æ¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー³èÆ°¤ËÃíÎÏ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î³èÆ°¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢3·î²¼½Ü¤ËÍèÆü¤·¡Ö¥íー¥ä¥ë¥µ¥ëー¥È¡×¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Èà¤Îº£¸å¤Î³èÆ°¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡£
- °Ê¾å -
¥µ¥ó¥Ç¥£¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î°û¤ßÊý
¡Ö¥Ò¥¹¥í¥Ã¥×¥º ¥Ï¥¤¥Üー¥ë¡ÊHyslop¡Çs Highball¡Ë¡×
¥Ï¥¤¥Üー¥ë¥°¥é¥¹¤ËÂç¤¤á¤Î³ÑÉ¹¤ò¤¿¤Ã¤×¤êÆþ¤ì¡¢¤ª¹¥¤ß¤Î¥¦¥¤¥¹¥ー¤òÃí¤®¤Þ¤¹¡£»ä¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ï¡Ö¥·ー¥Ð¥¹¥êー¥¬¥ë18Ç¯¡×¡£¥½ー¥À¤òËþ¤¿¤·¤Æ¡¢¤µ¤¢Ìû¤·¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¥·ー¥Ð¥¹¡¦¥Ö¥é¥¶ー¥º¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥·ー¥Ð¥¹¡¦¥Ö¥é¥¶ー¥º¼Ò¤Ï¡¢¥¹¥³¥Ã¥Á¥¦¥¤¥¹¥ー¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥Ú¥ë¥Î¡¦¥ê¥«ー¥ë¼Ò¤Î¥°¥ëー¥×´ë¶È¤Ç¤¹¡£¼õ¾ÞÎò¤Î¤¢¤ë¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤Ë¤Ï¡¢À¤³¦¤ÇºÇ¤â¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤ë¥·¥ó¥°¥ë¥â¥ë¥È¥¦¥¤¥¹¥ー¤ä¥Ö¥ì¥ó¥Ç¥Ã¥É¥¹¥³¥Ã¥Á¥¦¥¤¥¹¥ー¥Ö¥é¥ó¥É¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤Þ¤¹¡£¡Ö¥·ー¥Ð¥¹¥êー¥¬¥ë¡×¡¢¡Ö¥Ð¥é¥ó¥¿¥¤¥ó¡×¡¢¡Ö¥íー¥ä¥ë¥µ¥ëー¥È¡×¡¢¡Ö¥¶¡¦¥°¥ì¥ó¥ê¥Ù¥Ã¥È¡×¤Ê¤É¤¬ÂåÉ½Îã¤Ç¤¹¡£À¤³¦Âè2°Ì¤Î¥¹¥³¥Ã¥Á¥¦¥¤¥¹¥ーÀ½Â¤´ë¶È¤È¤·¤ÆÀ¤³¦150»Ô¾ì¤ËÍ¢½Ð¤¹¤ë¥·ー¥Ð¥¹¡¦¥Ö¥é¥¶ー¥º¼Ò¤Ï¡¢1,800Ì¾¤Î¶¯ÎÏ¤Ê¥Áー¥à¤òÍÊ¤·¡¢¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤È¶¯¤¤´Ø·¸¤òÃÛ¤¡¢¸Ø¤ê¹â¤¤Îò»Ë¤È¥¦¥¤¥¹¥ー¤ÎÌ¤Íè¤òÂó¤¯¤È¤¤¤¦¿®Ç°¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥·ー¥Ð¥¹¡¦¥Ö¥é¥¶ー¥º¼Ò¤Ï¡¢¡Ö¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥ï¥¤¥ó¡õ¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¡¦¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó2021¡×¤Ë¤Æ¡Ö¥¹¥³¥Ã¥Á¥¦¥¤¥¹¥ー¡¦¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥äー¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢¡Ö¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¡¦¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â2020Ç¯¤«¤é2024Ç¯¤Þ¤Ç5Ç¯Ï¢Â³¤ÇÆ±¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥·ー¥Ð¥¹¡¦¥Ö¥é¥¶ー¥º¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢www.chivasbrothers.com(https://www.chivasbrothers.com/) ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Ú¥ë¥Î¡¦¥ê¥«ー¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Ú¥ë¥Î¡¦¥ê¥«ー¥ë¤Ï¡¢ÅÁÅýÅª¤Ê¿¦¿Í¤Îµ»¡¢ºÇ¿·±Ô¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¹½ÃÛ¤È¥°¥íー¥Ð¥ë¤ÊÈÎÇäµ»½Ñ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¡¢¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¤ª¤è¤Ó¥ï¥¤¥ó»º¶È¤Ë¤ª¤±¤ëÀ¤³¦¤ÎÂåÉ½Åª¥êー¥Àー´ë¶È¤Ç¤¹¡£¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ö¥é¥ó¥É¤«¤é¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¥Ö¥é¥ó¥É¤ËÏË¤ëÅö¥°¥ëー¥×¤ÎÃøÌ¾¤Ê¾¦ÉÊ·²¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥Ö¥½¥ëー¥È¥¦¥ª¥Ã¥«¡¢¥ê¥«ー¥ë¡Ê¥Ñ¥¹¥Æ¥£¥¹¡Ë¡¢¥Ð¥é¥ó¥¿¥¤¥ó¡¢¥·ー¥Ð¥¹¥êー¥¬¥ë¡¢¥íー¥ä¥ë¥µ¥ëー¥È¡¢¥¶¡¦¥°¥ì¥ó¥ê¥Ù¥Ã¥È¡Ê¥¹¥³¥Ã¥Á¥¦¥¤¥¹¥ー¡Ë¡¢¥¸¥§¥à¥½¥ó¡Ê¥¢¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¥¦¥¤¥¹¥ー¡Ë¡¢¥Þー¥Æ¥ë¡Ê¥³¥Ë¥ã¥Ã¥¯¡Ë¡¢¥Ï¥Ð¥Ê¥¯¥é¥Ö¡Ê¥é¥à¡Ë¡¢¥Óー¥Õ¥£ー¥¿ー¡Ê¥¸¥ó¡Ë¡¢¥Þ¥ê¥Ö¡Ê¥ê¥¥åー¥ë¡Ë¡¢¥á¥¾¥ó ¥Þ¥à¡¢¥Ú¥ê¥¨ ¥¸¥å¥¨¡Ê¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Åö¥°¥ëー¥×¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢ÊÝÍ¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÄ¹´üÅªÈ¯Å¸¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Åö³ºÌÜÉ¸¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¡¢¿Í¤È´Ä¶¤ËºÇÂç¸ÂÇÛÎ¸¤·¤Ä¤Ä¡¢À¤³¦Ãæ¤ÎÅö¥°¥ëー¥×¼Ò°÷¤ò¥³¥ó¥ô¥£¥ô¥£¥¢¥ê¥Æ¤È¤¤¤¦ÌÀ³Î¤ÊÌÜÉ¸¤È¥¤¥ó¥¯¥ëー¥·¥Ö¤ÊÊ¸²½¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ú¥ë¥Î¡¦¥ê¥«ー¥ë¤Î2024Ç¯ÅÙ¤ÎÏ¢·ëÇä¾å¹â¤Ï115²¯9,800Ëü¥æー¥í¤Ç¤·¤¿¡£
¥Ú¥ë¥Î¡¦¥ê¥«ー¥ë¤ÏNYSE¥æー¥í¥Í¥¯¥¹¥È¤Ë¾å¾ì¤·¤Æ¤ª¤ê¡Ê¥Æ¥£¥Ã¥«ー¡§RI¡¢ISIN¥³ー¥É¡§FR0000120693¡Ë¡¢CAC40»Ø¿ô¤ª¤è¤Ó¥æー¥í¡¦¥¹¥È¥Ã¥¯¥¹50»Ø¿ô¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Ç¤¹¡£
¥Ú¥ë¥Î¡¦¥ê¥«ー¥ë¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Ú¥ë¥Î¡¦¥ê¥«ー¥ë¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï1990Ç¯¤ËÀßÎ©°ÊÍè¡¢¹ñÆâ¤Î¼òÎàÈÎÇäÅ¹¡¢µÚ¤ÓÌÈÀÇ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥°¥ëー¥×¾¦ÉÊ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¼òÎà¤ÎÈÎÇä¤òÅ¸³«¡¢¹ñÆâ»Ô¾ì¤ª¤è¤ÓÌÈÀÇ»Ô¾ì¤Ç¤Î¥¢¥ë¥³ー¥ë°ûÎÁÈÎÇä¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤á¤¶¤Þ¤·¤¤È¯Å¸¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀßÎ©¤«¤é36Ç¯¤ò·Ð¤¿¸½ºß¡¢¥Ú¥ë¥Î¡¦¥ê¥«ー¥ë¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä&¥ï¥¤¥óÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ·æ½Ð¤·¤¿¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤òÊÝÍ¤·¡¢¹ñÆâ¤Î¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ ¥Ëー¤È¤·¤ÆÈ¯Å¸¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
