¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¥³¥¹¥á¥¢¥ïー¥É2025¤Ë¤Æ¡¢Çò³ò¼ù±Õ¤Î¹âÊÝ¼¾²½¾Ñ¿å¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È¥Ðー¥Á ¥â¥¤¥¹¥È ¥¦¥©ー¥¿ー¡×¤¬GOLD¾Þ¤ò¼õ¾Þ
¹ñ»º¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯¥Ö¥é¥ó¥É ³ô¼°²ñ¼ÒAMRITARA¡Ê¥¢¥à¥ê¥¿ー¥éÂåÉ½/¾¡ÅÄ¾®É´¹ç¡Ë¤ÎÇò³ò¼ù±Õ¤Î¹âÊÝ¼¾²½¾Ñ¿å¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È¥Ðー¥Á ¥â¥¤¥¹¥È ¥¦¥©ー¥¿ー¡×¤¬¡¢¿Í¤Ë¤âÃÏµå¤Ë¤â¤ä¤µ¤·¤¤¥³¥¹¥á¤òÉ½¾´¤¹¤ë¡Ö¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¥³¥¹¥á¥¢¥ïー¥É2025¡×¤Ë¤Æ¡¢GOLD¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾¦ÉÊ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¥¢¥à¥ê¥¿ー¥é¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò´Þ¤á¤Æ¹â¤¤É¾²Á¤ò¤¤¤¿¤À¤ÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£
»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤òÌÜ»Ø¤¹¡¢ÆüËÜ¤Î¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯Àè¿Ê¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æº£¸å¤âî²¿Ê¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥Û¥ï¥¤¥È¥Ðー¥Á ¥â¥¤¥¹¥È ¥¦¥©ー¥¿ー¤ÎÆÃÄ§
¿å¤ò°ìÅ©¤â»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤¡¢ËÌ³¤Æ»¡ÖÇò³ò¼ù±Õ¡×¤Î²½¾Ñ¿å¡£
½ÕÀè¤Î2½µ´Ö¤Û¤É¤·¤«ºÎ¼è¤Ç¤¤Ê¤¤Çò³ò¤Î¼ù±Õ¤Ë¤Ï¡¢ÌÚ¡¹¤¬³«²Ö¡¦³«ÍÕ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤ÊÀ®Ê¬¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÌ³¤Æ»¤Ç¤âËÌÉô¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¡ÖÈþ¿¼Ä®¡×¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥¨¥ê¥¢¤ÎÇò³ò¤«¤éºÎ¼è¤·¤¿Çò³ò¼ù±Õ¤Î¥Ñ¥ïー¤òÀ¸¤«¤¹¤¿¤á¡¢Çö¤á¤º¤Ë¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ò²½¾Ñ¿å¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»À¡¢¥Ù¥¿¥¤¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿ÊÝ¼¾À®Ê¬¤Ë²Ã¤¨¡¢ÀÄ¿¹¡¦ÌÚÂ¼½©Â§¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¼«Á³ºÏÇÝ¤Î¥ê¥ó¥´¤«¤éºÎ¼è¤·¤¿¶ÝÍ³Íè¤ÎÃíÌÜÀ®Ê¬¡ÖLPS¡Ê¥Ñ¥ó¥È¥¨¥¢¥Ð¥¬¥ó¥¹ÇÝÍÜ±Õ¥¨¥¥¹¡Ë¤òÇÛ¹ç¡£
´¥Áç¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëµ¨Àá¤Ë¤âË¤«¤Ë½á¤¤¡¢È©¹Ó¤ì¤âËÉ¤®¤Þ¤¹¡£ÉÒ´¶È©ÂÐ¾Ý¥Ñ¥Ã¥Á¥Æ¥¹¥ÈºÑ¤ß¡£¥¢¥à¥ê¥¿ー¥é¤Ç¿Íµ¤No.1*¤Î²½¾Ñ¿å¡£
*¼«¼ÒÄ´¤Ù¡Ê2024Ç¯1·î～7·î¥¢¥à¥ê¥¿ー¥éÁ´À½ÉÊÈÎÇä¶â³Û¡Ë
¢£»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÇò³ò¼ù±Õ¤ÎºÎ¼è
ËÌ³¤Æ»¡¦Èþ¿¼Ä®¤ÏÀã¿¼¤¯ÀÑÀã150cm¤Ë¤â¤Ê¤ë¹ëÀãÃÏÂÓ¡£µ¤²¹¤¬Äã¤¯¼ù±ÕºÎ¼è¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Àã»Ä¤ë4·îÃæ½Ü¡£¥¢¥¤¥ÌÌ±Â²¤Î¿À»ö¤È¶¦¤ËºÎ¼è¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤¹¡£1Ç¯´Ö¤Ç¤¿¤Ã¤¿2½µ´ÖÄø¤¬¼ù±Õ¤ÎºÎ¼è¤Î´ü´Ö¡£Ä¹¤¤Åß¤ò±Û¤¨²ê¿á¤¯¤¿¤á¤Ë¼ù±Õ¤ò¾å¤Ø¾å¤Ø¤ÈÁ÷¤ê¤Þ¤¹¡£ÌÚ¤òÀÚ¤é¤º´´¤Ë¾®¤µ¤Ê·ê¤ò¶õ¤±¤½¤Î¼ù±Õ¤Î°ìÉô¤ò¤ª¿þÊ¬¤±Äº¤¤Þ¤¹¡£ºÎ¼è¤¬½ª¤ï¤ë¤È·ê¤òÀò¤ÇºÉ¤®¤Þ¤¹¡£
¢£À¸»º¼Ô¤µ¤ó¤È¤Î·Ò¤¬¤ê
ÂåÉ½¾¡ÅÄ¤Ï²¿ÅÙ¤â¤³¤³¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÎ¼è¸½¾ì¤Ç¡¢¿Í¼êÉÔÂ¤ä¹âÎð²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ÈÃÎ¤ê¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ºÎ¼è¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´Ä¶¤ËÍ¥¤·¤¤ÅÁÅýÅª¤ÊÀ½Ë¡¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÀ¸»º¼Ô¤ÎÊý¤È¤Î¼è°ú¤ä¡¢¤½¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤òÀ¤¤Ë¹¤á¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤½¤ÎÀ¸»º¡¦ºÏÇÝ¤ò¼é¤ë¤³¤È¤Ë·Ò¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤«¤é¡¢À¸»º¼Ô¤µ¤ó¤È¤Î·Ò¤¬¤ê¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Sustainability initiatives
¡¦ ´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿ÍÆ´ï¤ä¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸
¡¡¡¦¥ì¥Õ¥£¥ëºÎÍÑ¤Ë¤è¤êÍÆ´ï¤Î·«¤êÊÖ¤·»ÈÍÑ¤ò²ÄÇ½¤Ë¡£
¡¡¡¦¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ï»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¿¹ÎÓÍ³Íè¤Î¥Ñ¥ë¥×¤ä¥Ð¥¤¥ª¥Þ¥¹ÇÛ¹ç¤ÎOPPÂÞ¤ò»ÈÍÑ¡£
¡¦»ÈÍÑºÑ¤ßÍÆ´ï¤ò¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë
¡¡Ä¾±ÄÅ¹¡ÊÉ½»²Æ»Å¹¡¦ºå¿ÀÇßÅÄËÜÅ¹¡Ë¤Ç»ÈÍÑºÑ¤ß²½¾ÑÉÊÍÆ´ï¤ä¥ì¥Õ¥£¥ë¤ò»ñ¸»¤È¤·¤Æ²ó¼ý¤·¡¢
¡¡¿·¤¿¤ÊÀ½ÉÊ¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤é¤»¤ë¡Ö¥¢¥à¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¡×¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦Ä¾±ÄÅ¹¡ÊÉ½»²Æ»Å¹¡Ë¤Ï¥°¥êー¥óÅÅÎÏ100¡ó¤Ç±¿±Ä
ÍÆ´ï¤ò·«¤êÊÖ¤·»È¤¦¥ì¥Õ¥£¥ë¼°
²½¾ÑÉÊÍÆ´ï¤ò²ó¼ý¤·¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë
¥°¥êー¥óÅÅÎÏ100¡ó¤Ç±¿±Ä¤¹¤ëÅ¹ÊÞ
¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¥³¥¹¥á¥¢¥ïー¥É¤È¤Ï¡¡https://sustainableaward.jp/
¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¥³¥¹¥á¥¢¥ïー¥É¿³ºº°÷¤ÎÊý¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡¡
https://sustainableaward.jp/cosme-list/2025/gold-2025/
¡ã¥Û¥ï¥¤¥È¥Ðー¥Á ¥â¥¤¥¹¥È ¥¦¥©ー¥¿ー¡ä(https://www.amritara.com/f/whitebirch?bigtop)
¥ì¥Õ¥£¥ë120mL ¤È¶õ¥Ü¥È¥ë¤Î¥»¥Ã¥È 5,555±ß(ÀÇ¹þ)
¥ì¥Õ¥£¥ë¥Ñ¥Ã¥¯ 120mL¡ÊµÍ¤áÂØ¤¨ÍÑ¡Ë4,620±ß(ÀÇ¹þ)
¥È¥é¥¤¥¢¥ë¥µ¥¤¥º 15mL 935±ß(ÀÇ¹þ)
¡ÎÈÎÇäÅ¹¡Ï¡§¥¢¥à¥ê¥¿ー¥éWEB¥·¥ç¥Ã¥×¡¢¥¢¥à¥ê¥¿ー¥éÄ¾±ÄÅ¹¡ÊÉ½»²Æ»Å¹¡¦ºå¿ÀÇßÅÄËÜÅ¹¡Ë¡¢Cosme Kitchen¡¢Biople¤Ê¤É