¡Ö¥Ç¥£ー¥×¥Á¥ãー¥¸ ¥³¥éー¥²¥ó ÇòÅí¡õ¥Þ¥ó¥´ー¥¼¥êー¡×¡Êµ¡Ç½ÀÉ½¼¨¿©ÉÊ¡Ë 2026Ç¯2·î17Æü¡Ê²Ð¡Ë È¯Çä
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥¡¥ó¥±¥ë¤Ï2·î17Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤é¡¢¡Ö¥Ç¥£ー¥×¥Á¥ãー¥¸ ¥³¥éー¥²¥ó ÇòÅí¡õ¥Þ¥ó¥´ー¥¼¥êー¡×¡Ê1È¢10ËÜÆþ¤ê¡¿²Á³Ê¡§2,268±ß¡ãÀÇ¹þ¡ä¡Ë¤òÄÌ¿®ÈÎÇä¤ª¤è¤ÓÄ¾±ÄÅ¹ÊÞ¤Ë¤Æ¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£²áµî¤Ë¸ÂÄêÈ¯Çä¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤«¤éÂçÊÑ¤´¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¿Íµ¤¤Î¥Õ¥ìー¥Ðー¤¬º£Ç¯¤âºÆÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
µ¡Ç½À´ØÍ¿À®Ê¬¡Ö¥³¥éー¥²¥ó¥Ú¥×¥Á¥É¡×¤òÇÛ¹ç¤·¡¢¡ÖÈ©¤Î¤¦¤ë¤ª¤¤¤ÈÃÆÎÏ¤ò°Ý»ý¤·¡¢È©¤Î·ò¹¯¤ËÌòÎ©¤Ä¡×µ¡Ç½¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªµÒÍÍ¥¢¥ó¥±ー¥È¢¨¤Ç99¡ó¤ÎÊý¤¬¤ª¤¤¤·¤¤¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¿Íµ¤¤ÎÌ£¡ÖÇòÅíÌ£¡×¤È¡Ö¥Þ¥ó¥´ーÌ£¡×¤ò¥¢¥½ー¥È(µÍ¤á¹ç¤ï¤»)¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Û¤«¤Ë¤â¥Õ¥¡¥ó¥±¥ë¸·ÁªÀ®Ê¬¤Î¥Ð¥é¤Ä¤Ü¤ß¥¨¥¥¹¤ä¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»À¤Ê¤É¤òÇÛ¹ç¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂÎ¤ÎÃæ¤«¤é¥¢¥×¥íー¥Á¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¤ªµÒÍÍ¥¢¥ó¥±ー¥È¡Ê2025Ç¯2·î¡¢N¡á182¡¢ÆâÌõ¡§¤ª¤¤¤·¤¤¡á¤È¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤¤¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¡¢¤ä¤ä¤ª¤¤¤·¤¤¤Î¹ç·×¡Ë¡¡¥Õ¥¡¥ó¥±¥ëÄ´¤Ù
¥Ç¥£ー¥×¥Á¥ãー¥¸ ¥³¥éー¥²¥ó ÇòÅí¡õ¥Þ¥ó¥´ー¥¼¥êー
¡ÚÀ½ÉÊ³µÍ×¡Û
- À½ÉÊÌ¾¡§¥Ç¥£ー¥×¥Á¥ãー¥¸ ¥³¥éー¥²¥ó ÇòÅí¡õ¥Þ¥ó¥´ー¥¼¥êー ¡Úµ¡Ç½ÀÉ½¼¨¿©ÉÊ¡Û
- È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯2·î17Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¡
- ÈÎÇä¥Á¥ã¥Í¥ë¡§ÄÌ¿®ÈÎÇä¡¢Ä¾±ÄÅ¹ÊÞ
- ÆâÍÆÎÌ¡§20g¡ß10ËÜÆþ¤ê¡Ê2¼ï¡ß³Æ5ËÜ¡Ë
- ²Á³Ê¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡§2,268±ß¡ãËÜÂÎ²Á³Ê¡§2,100±ß¡ä
- ÌÜ°ÂÎÌ¡§1Æü1ËÜ
- ¥¢¥ì¥ë¥²¥ó¡Ê28ÉÊÌÜÃæ¡Ë¡§ÇòÅíÌ£¡§ÂçÆ¦¡¢¤â¤â¡¢¥¼¥é¥Á¥ó ¡¿ ¥Þ¥ó¥´ーÌ£¡§ÂçÆ¦¡¢¥¼¥é¥Á¥ó
- ÆÏ½ÐÈÖ¹æ¡§G1003
- ÆÏ½ÐÉ½¼¨¡§ËÜÉÊ¤Ë¤Ï¥³¥éー¥²¥ó¥Ú¥×¥Á¥É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¥³¥éー¥²¥ó¥Ú¥×¥Á¥É¤Ï¡¢È©¤Î¤¦¤ë¤ª¤¤¤ÈÃÆÎÏ¤ò°Ý»ý¤·¡¢È©¤Î·ò¹¯¤ËÌòÎ©¤Ä¤³¤È¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÀ½ÉÊÆÃÄ¹¡Û
¡ãµ¡Ç½À´ØÍ¿À®Ê¬¡Ö¥³¥éー¥²¥ó¥Ú¥×¥Á¥É¡×¤òÇÛ¹ç¤·¡¢È©¤Î¤¦¤ë¤ª¤¤¤ÈÃÆÎÏ¤ò°Ý»ý¤·¡¢È©¤Î·ò¹¯¤ËÌòÎ©¤Ä¡ä
Æ±À½ÉÊ¤ËÇÛ¹ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëµ¡Ç½À´ØÍ¿À®Ê¬¡Ö¥³¥éー¥²¥ó¥Ú¥×¥Á¥É¡×¤Ï¥á¥«¥Ë¥º¥à¤È¤·¤Æ¡¢¥³¥éー¥²¥ó¤ä¥¨¥é¥¹¥Á¥ó¤Î²áÅÙ¤ÊÊ¬²ò¤òÍÞ¤¨¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥³¥éー¥²¥ó¤ä¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»À¤Î¹çÀ®¤òÂ¥¤¹¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î·ë²ÌÈ©¤Î¤¦¤ë¤ª¤¤¤ÈÃÆÎÏ¤ò°Ý»ý¤·¡¢È©¤Î·ò¹¯¤ËÌòÎ©¤Ä¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë¡¢¥³¥éー¥²¥ó¥Ú¥×¥Á¥É¤ò1Æü1,000mgÀÝ¼è·²¤È¡¢¥³¥éー¥²¥ó¥Ú¥×¥Á¥É0mgÀÝ¼è·²¤òÈæ³Ó¤·¤¿»î¸³¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢È©¤Î¤¦¤ë¤ª¤¤¤¬6½µ´Ö¡¢È©¤ÎÃÆÎÏ¤Ï12½µ´Ö¤Ç¡¢Í°Õº¹¤¬¤¢¤ë¤ÈÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂÐ¾Ý¡§40～59ºÐ¤Î·ò¹¯¤Ê½÷À¡¢ÀÝ¼è´ü´Ö12½µ´Ö¡¢¡ö¡§P<0.05¡¢¡ö¡ö¡§p<0.01¡¢¡ö¡ö¡ö¡§p<0.001¡ÊvsÂÐ¾È¿©ÉÊ·²¡Ë¡¢½ÐÅµ¡§Nutrients. 2018;10¡Ê7¡Ë:826.¤è¤ê°úÍÑ¤·°ìÉô²þÊÑ
¡ö¸¦µæ¥ì¥Ó¥åーºÎÍÑÏÀÊ¸¤Î¤¦¤ÁÂåÉ½Åª¤Ê1Êó¤ò»öÎã¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜÀ½ÉÊ¤òÍÑ¤¤¤¿Î×¾²»î¸³¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡ã¥Õ¥¡¥ó¥±¥ë¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Îµ»½Ñ¤ÇµÛ¼ý¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤·Á¤Ë¡ä
°ìÈÌÅª¤ÊÄãÊ¬»Ò¥³¥éー¥²¥ó¤Ï¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤ÏµÛ¼ý¤µ¤ì¤Ë¤¯¤¤¥µ¥¤¥º¤À¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¥±¥ë¤Î¥³¥éー¥²¥ó¥Ú¥×¥Á¥É¤Ï¡¢¥¢¥ß¥Î»À»°¤Ä¤«¤éÀ®¤ë¡Ö¥È¥ê¥Ú¥×¥Á¥É¡×¤ò´Þ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢ÄãÊ¬»Ò¥³¥éー¥²¥ó¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆÀÝ¼è¸å¥È¥ê¥Ú¥×¥Á¥É¤¬Â¿¤¯µÛ¼ý¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¿Íµ¤¤Î¡ÖÇòÅíÌ£¡×¡Ö¥Þ¥ó¥´ーÌ£¡×¤ò1È¢¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥¢¥½ー¥È¡ä
99¡ó¤ÎÊý¤¬¤ª¤¤¤·¤¤¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¿Íµ¤¤ÎÌ£¡ÖÇòÅíÌ£¡×¤È¡Ö¥Þ¥ó¥´ーÌ£¡×¤Î¥¢¥½ー¥È¤Ç¤¹¡£¡ÖÇòÅíÌ£¡×¤Ï¡¢¤Þ¤í¤ä¤«¤Ç¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¤·¤¿´Å¤ß¤¬ÆÃÄ¹¡£¡Ö¥Þ¥ó¥´ーÌ£¡×¤Ï¡¢´°½Ï¥Þ¥ó¥´ー¤Î¤è¤¦¤Ê¤È¤í¤±¤ëÌ£¤ï¤¤¤òÉ½¸½¤·¤¿Ç»¸ü¤Ê¥¼¥êー¤Ç¤¹¡£¤ª¤¤¤·¤¯¼ê·Ú¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éÈ©¥±¥¢¤¬¤Ç¤¤ëµ¡Ç½ÀÉ½¼¨¿©ÉÊ¤Ç¤¹¡£