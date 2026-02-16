¡Ú²ÖÊ´¾ÉÂÐºö¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¡Û²ÖÊ´¾É¤Î¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢£´¿Í¤Ë£±¿Í¤¬¿©½¬´·¤ÎÂÐºö¤â°Õ¼±¡£°å»Õ¤Ë¿Ö¤¯¡¦¥¢¥ì¥ë¥®ー¾É¾õÂÐºö¤Î¤¿¤á¤ËÀÝ¤ë¤Ù¤¤â¤Î¤Ï¡©
ÀìÌçÃÎ¸«¤Ë´ð¤Å¤¡¢Êñ³çÅª¤Ê°åÎÅ¤òÄó¶¡¤¹¤ëÎ©Àî¥Ñー¥¯¥¹¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÎ©Àî»Ô¡¢±¡Ä¹:µ×½» ±ÑÆó¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯1·î¡¢Á´¹ñ¤Î20Âå°Ê¾å¤Î²ÖÊ´¾É¤ÎÃË½÷500Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤Ë²ÖÊ´¾ÉÂÐºö¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢¥È¥Ã¥×5¤Ï¡Ö¥Þ¥¹¥¯¤òÃåÍÑ¤¹¤ë¡×¡Ê329¿Í/500¿ÍÃæ¡Ê°Ê²¼¡¢Æ±¡Ë¡Ë¡¢¡ÖÉ¡¤ò¤«¤à¡×¡Ê176¿Í¡Ë¡¢¡Öµ¢Âð¸å¤¹¤°¤Ë¤¦¤¬¤¤¡¦¼êÀö¤¤¤ò¤¹¤ë¡×¡Ê174¿Í¡Ë¡¢¡Ö²ÖÊ´Èô»¶ÎÌ¤ÎÂ¿¤¤Æü¤Î³°½Ð¤ò¹µ¤¨¤ë¡×¡Ê138¿Í¡Ë¡¢¡ÖÌô¤òÉþÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê135¿Í¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¥Þ¥¹¥¯¤òÃåÍÑ¤¹¤ë¡×¡Ö²ÖÊ´Èô»¶ÎÌ¤¬Â¿¤¤Æü¤Î³°½Ð¤ò¹µ¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿²ÖÊ´¤òÊªÍýÅª¤ËÈò¤±¤ëÂÐºö¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÁ´ÂÎ¤ÎÌó89¡ó¡Ê443¿Í¡Ë¤òÀê¤á¡¢¡ÖÌô¤òÉþÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤Î°åÎÅÅª¤ÊÂÐºö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÌó38¡ó¡Ê191¿Í¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢4¿Í¤Ë£±¿Í¡Ê124¿Í¡Ë¤¬¡¢ÆÃÄê¤Î¿©ÉÊ¤ä±ÉÍÜÁÇ¤ò°Õ¼±Åª¤ËÀÝ¤ë¤Ê¤É¡¢¿©»ö¤Ç¤ÎÂÐºö¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²ÖÊ´¾É¤Ï¡¢ÌÈ±Ö¤¬²ÖÊ´¤Ë²á¾êÈ¿±þ¤¹¤ë¥¢¥ì¥ë¥®ーÈ¿±þ¤Î°ì¼ï¡£Æü¾ï¤Î±ÉÍÜÀÝ¼è¤äÀ¸³è½¬´·¤òÄÌ¤¸¤ÆÌÈ±Ö¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò²º¤ä¤«¤ËÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤¬¡¢¾É¾õ¤Î´ËÏÂ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¶áÇ¯¤Ï¡¢Ä²Æâ´Ä¶¤¬ÉÂµ¤¤È¤ÎÌ©ÀÜ¤Ê´Ø·¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ä²ÆâºÙ¶Ý¤Î¼ïÎà¤ä¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¥¢¥ì¥ë¥®ーÈ¿±þ¤Ë´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä²Æâ´Ä¶¤äÀ¸³èÁ´ÂÎ¤«¤éÀ°¤¨¤ë²ÖÊ´ÂÐºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Û µ×½»±ÑÆó¡Ê¤¯¤¹¤ß¡¦¤¨¤¤¤¸¡Ë
Î©Àî¥Ñー¥¯¥¹¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯±¡Ä¹¡¦Æâ²Ê°å¡£´¶À÷¾É¤äÌÈ±Ö¤ò°·¤¦·ì±ÕÀìÌç°å¤Ç¤¢¤ê¡¢·ì±ÕÉÂ¡¢´¶À÷¾É¡¢¥ï¥¯¥Á¥ó¡¢ÌÈ±Ö¤Ë¾Ü¤·¤¤¡£Àµ³Î¤Ê°åÎÅ¾ðÊó¤ÎÈ¯¿®¤ò¹Ô¤¤¡¢¥Æ¥ì¥Ó¡¢¿·Ê¹¡¢Web¥á¥Ç¥£¥¢¤Ê¤É¤ÇÉý¹¤¯³èÌö¡£¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ÏÆâ²Ê¡¢¾®»ù²Ê¡¢Èé¤Õ²Ê¤½¤ì¤¾¤ìÀìÌç¤Î°å»Õ¤Ë¤è¤ë¿ÇÎÅ¤È¡¢Î©Àî¹âÅç²°SC¤ËÎ©ÃÏ¤È¤¤¤¦ÄÌ¤¤¤ä¤¹¤µ¤ò½Å»ë¤·¤¿°åÎÅÂÎÀ©¤¬ÆÃÄ¹¡£¿È¶á¤ÊÉÔÄ´¤«¤éÀìÌçÅª¤Ê¼£ÎÅ¡¢Í½ËÉÀÜ¼ï¤Þ¤Ç¡¢Êñ³çÅª¤Ê°åÎÅ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
²ÖÊ´¾É¤Ï¡ÖÌÈ±Ö¤Î²á¾êÈ¿±þ¡×¡£¿©»ö¤ÇÀ°¤¨¤ë¤¦¤¨¤Ç°Õ¼±¤¹¤Ù¤¤ÏÄ²Æâ´Ä¶
¾Ã²½´É¤Ï¸ý¤«¤é¿©Æ»¡¢°ß¡¢¾®Ä²¡¢ÂçÄ²¤ò·Ð¤ÆæêÌç¤Þ¤ÇÂ³¤¯°ìËÜ¤Î´É¾õ¹½Â¤¤Ç¡¢Î¾Ã¼¤¬³°³¦¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¾Ã²½´É¤ÏÂÎ¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ÎÆâÌÌ¤Ï³°³¦¤ÈÀÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¿©Êª¤Ï±ÉÍÜ¸»¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¥¦¥¤¥ë¥¹¤äºÙ¶Ý¡¢¿¿¶Ý¤Ê¤É¤ÎÉÂ¸¶ÂÎ¤¬ÉÕÃå¤·¤Æ¤¤¤ÆÂÎ¤Ë³²¤ò°Ù¤¹¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÉÂ¸¶ÂÎ¤«¤éÂÎ¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡¢¾Ã²½´É¤ÎÉ½ÌÌ¤ÏÇ´±Õ¤ÇÊ¤¤ï¤ì¡¢¤µ¤é¤ËÂ¿ÍÍ¤ÊÌÈ±ÖÁÈ¿¥¤äºÙË¦¤¬Â¸ºß¤·¡¢Ç´ËìÉ½ÌÌ¤Ë¤Ï¹³ÂÎ¤¬ÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎËÉ¸æ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡ÖÄ²´ÉÌÈ±Ö¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢ÂÎ¤ò¼é¤ëºÇÁ°Àþ¤Î°ì¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾®Ä²¤Ë¤Ï¥Ñ¥¤¥¨¥ëÈÄ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÌÈ±ÖÁÈ¿¥¤¬Â¸ºß¤·¡¢TºÙË¦¤äBºÙË¦¡¢NKºÙË¦¤Ê¤É¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¿¯Æþ¤·¤Æ¤¤¿ÉÂ¸¶ÂÎ¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂçÄ²¤Ë¤ÏËÄÂç¤Ê¿ô¤ÎÄ²ÆâºÙ¶Ý¤¬¶¦Â¸¤¹¤ëÄ²ÆâºÙ¶ÝÁÑ¡Ê¥Õ¥íー¥é¡Ë¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÉÂ¸¶ÂÎ¤ÎÁý¿£¤òÍÞ¤¨¤ë¤Û¤«¡¢¾Ã²½¤ò½õ¤±¡¢ÂÎ¤ËÉ¬Í×¤Ê±ÉÍÜÁÇ¤Î¹çÀ®¤Ë¤â´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÄ²ÆâºÙ¶ÝÁÑ¤ÏÌÈ±Öµ¡Ç½¤È¤â¿¼¤¯·ë¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÊÝ¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÈ±Ö¤ÏÅ¬ÀÚ¤ËÆ¯¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Íð¤ì¤¬À¸¤¸¤ë¤È²ÖÊ´¾É¤Î¾É¾õ¤Ê¤É¡¢ÂÎ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¹¥¤Þ¤·¤¯¤Ê¤¤È¿±þ¤¬À¸¤¸¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Ä²Æâ´Ä¶¤òÎÉ¹¥¤ËÊÝ¤Ä¤³¤È¤Ï¡¢·ò¹¯¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¦¤¨¤Ç¤È¤Æ¤â½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡üÈ¯¹Ú¿©ÉÊ¤ÏÀÑ¶ËÅª¤ËÀÝ¤ê¤¿¤¤¡¡―¡¡¡Ú¿Ý»À¶Ý¡Ê¤µ¤¯¤µ¤ó¤¤ó¡Ë¡Û¤â¤ª¾©¤á
Ä²Æâ´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë¿©À¸³è¤Î¹©É×¤ÎÉ®Æ¬¤¬¡¢È¯¹Ú¿©ÉÊ¤Î³èÍÑ¤Ç¤¹¡£¥×¥í¥Ð¥¤¥ª¥Æ¥£¥¯¥¹¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÆý»À¶Ý¤Ç¤¹¤¬¡¢¿Ý»À¶Ý¤ÎÍÍÑÀ¤¬¶áÇ¯²òÌÀ¤µ¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤í²á¤¹¤ëÁ°¤Î¡È¤Ë¤´¤ê¡É¤ò»Ä¤·¤¿¡Ø¤Ë¤´¤ê¿Ý¡Ù¤ä¡¢¤ªÃã¤ÈÅü¤òº®¤¼¤ÆÈ¯¹Ú¤µ¤»¤Æºî¤ë°ûÎÁ¡Ø¥³¥ó¥Ö¥Á¥ã¡Ù¤Ê¤É¤ÎÈ¯¹Ú°ûÎÁ¤ËËÉÙ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¿Ý»À¶Ý¤¬ÌÈ±ÖºÙË¦¤ò»É·ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¢¥ì¥ë¥®ーÂÎ¼Á¤Ë·¹¤¤¤¿ÌÈ±Ö¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÄ´À°¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ÔÈÎ¤ÎÆ©ÌÀ¤Ê¤ª¿Ý¤Ï¡¢Ã»º¿»éËÃ»À¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢¤â¤Á¤í¤ó·ò¹¯¤ËÎÉ¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£°ìÊý¡¢¤Ë¤´¤ê¿Ý¤Ç¤Ï¡¢¤Ë¤´¤ê¤ÎÉôÊ¬¤Ë¡¢¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë¿Ý»À¶Ý¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¿Ý»À¶Ý¤ò¡ÖÄ²Æâ´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¿©À¸³è¾å¤ÎÁªÂò»è¤Î°ì¤Ä¡×¤È¤·¤Æ¡¢ËèÆüÌµÍý¤Ê¤¯¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·ò¹¯´ÉÍý¤ËÌòÎ©¤Ä²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥µ¥é¥À¤äÄ´Íý¤Ë»È¤¦¤ª¿Ý¤ò¤Ë¤´¤ê¿Ý¤ËÊÑ¤¨¤ë¤À¤±¤Ê¤é¤Ð¡¢¼ê´Ö¤Ê¤¯½¬´·²½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Î¼òÂ¢¤Ç¡¢¸¼ÊÆÍ³Íè¤Î¤â¤Î¤ä³Á¤ä¤ê¤ó¤´¤ò»È¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ê¤É¡¢¸ÄÀË¤«¤Ê¤Ë¤´¤ê¿Ý¤¬Â¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¸¶ºàÎÁ¤äÀ½Ë¡¤Ë¤è¤ê°ã¤¦¹á¤ê¤äÌ£¤ï¤¤¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç»È¤¤Ê¬¤±¤ë¤Î¤â³Ú¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£·ò¹¯¤ò°Õ¼±¤·¤ÆÀÖ¿Ý¤ä¤Ë¤´¤ê¿Ý¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë°û¿©Å¹¤âÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡üÄ²¤ÎÁÝ½ü¤È½¤Éü¤ò¤¹¤ëÃ»º¿»éËÃ»À¤ÎºàÎÁ¡¢¡Ú¿©ÊªÁ¡°Ý¡Û
³¤ÁôÎà¤äÌîºÚ¤ËÂ¿¤¯´Þ¤Þ¤ì¤ë¿©ÊªÁ¡°Ý¤Ï¡¢¿Í¤Î¾Ã²½¹ÚÁÇ¤Ç¤ÏÊ¬²ò¤µ¤ì¤Ë¤¯¤¯¡¢¾®Ä²¤ÇµÛ¼ý¤µ¤ì¤º¤ËÂçÄ²¤Þ¤ÇÆÏ¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç¿©ÊªÁ¡°Ý¤Ï¡¢Ä²Æâ¤ËÂ¸ºß¤¹¤ëÁ±¶Ì¶Ý¤Î±ÉÍÜ¸»¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¡áÈ¯¹Ú¤¬µ¯¤³¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÈ¯¹Ú¤Î²áÄø¤Ç¿Ý»À¤äÍï»À¡¢¥×¥í¥Ô¥ª¥ó»À¤Ê¤É¤ÎÃ»º¿»éËÃ»À¤¬À¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Ã»º¿»éËÃ»À¤ÏÃ±¤Ê¤ë¥¨¥Í¥ë¥®ー¸»¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¶¯ÎÏ¤ÊÌÈ±ÖÄ´Àá°ø»Ò¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤Þ¤¹¡£¤È¤¯¤Ë¿Ý»À¤Ë¤ÏÍÍ¡¹¤Ê¸ú²Ì¤Î¤¢¤ë¤³¤È¤¬²òÌÀ¤µ¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
- ¡ÖIgA¹³ÂÎ¡×¤Î»ºÀ¸Â¥¿Ê¡¡¿Ý»À¤Ï¡¢Ä²´É¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¼ù¾õºÙË¦¤ä¾åÈéºÙË¦¤Î¼õÍÆÂÎ¤ËºîÍÑ¤·¡¢BºÙË¦¤¬IgA»ºÀ¸ºÙË¦¤Ø¤ÈÊ¬²½¤¹¤ë¤Î¤òÂ¥¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£IgA¤Ï²ÖÊ´¤ä¿©Êª¹³¸¶¤Ê¤É¤Î¡Ö°ÛÊª¡×¤¬Ç´Ëì¤òÄÌ¤êÈ´¤±¤ÆÂÎÆâ¤Ë¿¯Æþ¤¹¤ë¤Î¤òËÉ¤°ºÇÁ°Àþ¤ÎËÉ¸æÊÉ¤Ç¤¹¡£IgA¤¬Å¬ÀÚ¤ËÊ¬Èç¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²á¾ê¤ÊIgE¹³ÂÎ¤ÎÈ¿±þ¡Ê¥¢¥ì¥ë¥®ーÈ¿±þ¡Ë¤òÌ¤Á³¤ËËÉ¤°¡ÖÌÈ±ÖÇÓ½ü¡×¤¬¥¹¥àー¥º¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
- Ä²´É¥Ð¥ê¥¢µ¡Ç½¤Î°Ý»ý¡¡¿Ý»À¤Ï¡¢Ä²´É¾åÈéºÙË¦Æ±»Î¤ÎÀÜÃåÁõÃÖ¤Ç¤¢¤ë¥¿¥¤¥È¥¸¥ã¥ó¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÈ¯¸½¤ò°Ý»ý¤¹¤ëÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥Ð¥ê¥¢¤¬¼å¤Þ¤ë¤È¡¢Ì¤¾Ã²½¤Î¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤äºÙ¶ÝÆÇÁÇ¡ÊLPS¡Ë¤¬·ìÃæ¤ËÏ³¤ì½Ð¤·¡¢Á´¿ÈÀ¤ÎËýÀ±ê¾É¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¬¥¢¥ì¥ë¥®ーÂÎ¼Á¤ò°²½¤µ¤»¤ëÍ×°ø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¿Ý»À¤ÏÄ²Æâ´Ä¶¤ò»ÀÀ¤ËÊÝ¤Ä¤³¤È¤Ç¡¢°¶Ì¶Ý¤ÎÁý¿£¤òÍÞ¤¨¡¢¥¢¥ì¥ë¥®ー°²½°ø»Ò¤Ç¤¢¤ëÉåÇÔ»ºÊª¤ÎÀ¸À®¤òÍÞÀ©¤·¤Þ¤¹¡£
- ¡ÖÊì»Ò´Ö¤ÎÌÈ±Ö°Ü¹Ô¡×¤Ø¤Î´ØÍ¿¡¡¶áÇ¯¤Î¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢Ç¥¿±Ãæ¤ÎÊì¿Æ¤ÎÄ²Æâ´Ä¶¤È»Ò¶¡¤Î¥¢¥ì¥ë¥®ーÈ¯¾É¥ê¥¹¥¯¤Ë¶¯¤¤Áê´Ø¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃ¤Ë¿Ý»À¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ç¥¿±Ãæ¤Ë¹â¿©ÊªÁ¡°Ý¿©¤òÀÝ¼è¤·¡¢Ä²Æâ¤Ç¤Î¿Ý»À»ºÀ¸¤¬¹â¤Þ¤ë¤È¡¢ÂÛ»ù¤Î¶»Á£¤Ë¤ª¤±¤ëTreg¡ÊÀ©¸æÀTºÙË¦¡Ë¤ÎÊ¬²½¤Ë´Ø¤ï¤ë°äÅÁ»Ò¤Ë¥¨¥Ô¥¸¥§¥Í¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÊÊÑ²½¤¬µ¯¤³¤ë¤³¤È¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿»Ò¶¡¤¬¾Íè¡¢ÓÃÂ©¤ä¥¢¥ì¥ë¥®ーÀ¼À´µ¤òÈ¯¾É¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤òÄã²¼¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬Æ°Êª¥â¥Ç¥ë¤ä±Ö³ØÄ´ºº¤ÇÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ¡ÖÄ²―ÇÙÁê´Ø¡ÊGut-Lung Axis¡Ë¡×¡¡Ä²Æâ¤Çºî¤é¤ì¤¿Ã»º¿»éËÃ»À¤¬·ìÎ®¤Ë¾è¤Ã¤ÆÇÙ¤ËÅþÃ£¤·¡¢ÇÙ¤ÎÌÈ±ÖºÙË¦¤ò¥Þ¥¤¥ë¥É¤ËÊÝ¤Ä¤³¤È¤Ç¡¢ÓÃÂ©¤Î±ê¾É¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤¬Æ°Êª¥â¥Ç¥ë¤Ê¤É¤Ç³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÆýÍÄ»ù´ü¤ÎÄ²ÆâºÙ¶ÝÁÑ¤Ë¤ª¤±¤ëÃ»º¿»éËÃ»À¤ÎÇ»ÅÙ¤¬¡¢¾Íè¤Î¿©Êª¥¢¥ì¥ë¥®ーÈ¯¾É¥ê¥¹¥¯¤ÈÁê´Ø¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥Çー¥¿¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Á°½Ò¤Î¤Ë¤´¤ê¿Ý¤Ê¤É¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¿Ý»À¶Ý¤Ï¡¢¤³¤Î¿Ý»À¤ò»ºÀ¸¤¹¤ë¶Ý¤Î°ì¼ï¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¿©ÊªÁ¡°Ý¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ä²Æâ´Ä¶¤ò¤è¤ê»Ù¤¨¤ë°ì½õ¤Ë¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡üÌÈ±Ö¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÀ°¤¨¤ë¡¢µû²ðÎà¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¥¢¥ß¥Î»À¡¡¡Ú¥¿¥¦¥ê¥ó¡Û
¤Þ¤¿¡¢µû²ðÎà¤ËÂ¿¤¯´Þ¤Þ¤ì¤ë¥¢¥ß¥Î»À¤Î°ì¼ï¡Ú¥¿¥¦¥ê¥ó¡Û¤ÎÀÝ¼è¤â¡¢²ÖÊ´¾É¥·ー¥º¥ó¤ÎÂÎÄ´´ÉÍý¤ËÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£¥¿¥¦¥ê¥ó¤ÏÌÈ±ÖºÙË¦¤ÎÆ¯¤¤ò»Ù¤¨¤ë¤Û¤«¡¢¼«Î§¿À·Ð¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÀ°¤¨¡¢±ê¾ÉÈ¿±þ¤ò²º¤ä¤«¤Ë¤¹¤ëÆ¯¤¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥ì¥ë¥®ー¾É¾õ¤Ï±ê¾ÉÈ¿±þ¤Î°ì¼ï¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Æü¾ïÅª¤Ëµû²ðÎà¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¿©½¬´·¤Ï¡¢²ÖÊ´¾É¾É¾õ¤Î´ËÏÂ¤ò´Þ¤á¤¿ÂÎÄ´Á´ÂÎ¤ÎÄì¾å¤²¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
È¯¹Ú¿©ÉÊ¤Èµû²ðÎà¤ò¤¢¤ï¤»¤¿µû¤ÎÀ¾µþ¾Æ¤¤äÆé¤Ë±ö¹í¤òÆþ¤ì¤ë¤Ê¤É¤Î¤Ò¤È¹©É×¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¥¿¥¦¥ê¥ó¤Ï¿åÍÏÀ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ªÆé¤Ï¤ª½Ð½Á¤ËÍÏ¤±¤À¤·¤¿±ÉÍÜÁÇ¤âÀÝ¼è¤Ç¤¤ÆÈó¾ï¤Ë¹çÍýÅª¤Ç¤¹¡£
¿çÌ²¤È±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤â½ÅÍ×¤ÊÅÚÂæ
±ÉÍÜ¤Ë¸Â¤é¤º¡¢½½Ê¬¤Ê¿çÌ²¤ÈÀ¸³è¥ê¥º¥à¤Î°ÂÄê¤Ï½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¿çÌ²ÉÔÂ¤äÀ¸³è¥ê¥º¥à¤ÎÍð¤ì¤ÏÈèÏ«¤òÃßÀÑ¤µ¤»¡¢¼«Î§¿À·Ð¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤·¡¢ÌÈ±ÖÈ¿±þ¤¬²áÉÒ¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¾õÂÖ¤ò¾·¤¤Þ¤¹¡£½¢¿²¡¦µ¯¾²»þ´Ö¤ò¤Ê¤ë¤Ù¤¯°ìÄê¤ËÊÝ¤Á¡¢ÂÎ¤ò¤·¤Ã¤«¤êµÙ¤Þ¤»¤ë¤³¤È¤¬¡¢ÂÎÄ´¤Î°²½¤òËÉ¤°´ðËÜ¤Ç¤¹¡£
¡È²ÖÊ´½üµî·Ï¡É¤ª¤¹¤¹¤á½¬´·¤ÏÉ¡¤¦¤¬¤¤
¥»¥ë¥Õ¥±¥¢¤È¤·¤Æ¤ÎÉ¡¹Ð¥±¥¢¤âÍ¸ú¤Ç¤¹¡£À¸Íý¿©±ö¿å¤òÍÑ¤¤¤¿É¡¤¦¤¬¤¤¤ÏÉ¡¹ÐÆâ¤ËÉÕÃå¤·¤¿²ÖÊ´¤òÊªÍýÅª¤ËÀö¤¤Î®¤·¡¢Ç´Ëì¤Ø¤Î»É·ã¤ò¸º¤é¤¹ÊýË¡¤Ç¤¢¤ê¡¢»ÔÈÎ¤ÎÉ¡Àö¾ô´ï¶ñ¤äÀìÍÑÀö¾ô±Õ¤òÍÑ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç°ÂÁ´¤Ë¹Ô¤¨¡¢ÌôÊªÎÅË¡¤ÈÊ»ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¾É¾õ¤Î¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤¬¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»Ò¶¡¤Ç¤Ï¡¢À¸Íý¿©±ö¿å¥¹¥×¥ìー¤òÉ¡¤Ë¥¹¥×¥ìー¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ìë´Ö¤ÎÉ¡¤Å¤Þ¤ê¤Ë¤è¤ëÂ©¶ì¤·¤µ¤¬ÂçÉý¤Ë²ò¾Ã¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬ºÇ¿·¤Î¸¦µæ¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°åÎÅ¤Ë¤è¤ëÂÐ½è
²ÖÊ´¾É¼£ÎÅ¤Î´ðËÜ¤È¤Ê¤ë¤Î¤ÏÌôÊªÎÅË¡¤Ç¡¢¹³¥Ò¥¹¥¿¥ß¥óÌô¤äÅÀÉ¡ÍÑ¥¹¥Æ¥í¥¤¥ÉÌô¤Ï¥¢¥ì¥ë¥®ーÈ¿±þ¤Ë¤è¤ë±ê¾É¤òÍÞ¤¨¡¢¤¯¤·¤ã¤ß¤äÉ¡¿å¡¢É¡¤Å¤Þ¤ê¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤ò´ËÏÂ¤·¤Þ¤¹¡£Â¨¸úÀ¤¬¤¢¤ë°ìÊý¤ÇÌ²µ¤¤Ê¤É¤ÎÉûºîÍÑ¤äÀ¸³è¤Ø¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢°å»Õ¤ÈÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿Ìô¤òÁª¤Ö¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¶áÇ¯¤Ï¡¢Àå²¼ÌÈ±ÖÎÅË¡¤ËÂåÉ½¤µ¤ì¤ëÌÈ±ÖÎÅË¡¤â¡¢¥¢¥ì¥ë¥²¥ó¤ò¾¯ÎÌ¤º¤Ä¼è¤êÆþ¤ì¤ÆÌÈ±Ö¤¬²á¾ê¤ËÈ¿±þ¤·¤Ë¤¯¤¤ÂÎ¼Á¤Ø¤ÈÆ³¤¯¼£ÎÅË¡¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥®²ÖÊ´¤Î¥ª¥Õ¥·ー¥º¥ó¤Ë¼£ÎÅ¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¡¢5·îº¢¤ËÆâ²Ê¤ä¾®»ù²Ê¡¢¥¢¥ì¥ë¥®ー²Ê¤Ê¤É¤ò¼õ¿Ç¤µ¤ì¤ë¤ÈÁêÃÌ¤Ë¤Î¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£
É¡¤¬¤Ä¤Þ¤Ã¤ÆÌëÃæ¤ËÌÜ¤¬³Ð¤á¤ë¡¢¸á¸å¤ËÌ²¤¯¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¡¢¤È¤¤¤¦Êý¤Ï¡¢¿çÌ²»þÌµ¸ÆµÛ¾É¸õ·²¡ÊOSAS¡Ë¤«¤âÃÎ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¤¤Þ¤Ï¼«Âð¤Ç¤Î´ÊÃ±¤Ê¸¡ºº¤Ç¿ÇÃÇ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÂÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÎÉÂµ¤¤È¸í²ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¹ü³ÊÅª¤Ëµ¤Æ»¤Î¶¹¤¤ÆüËÜ¿Í¤Ç¤Ï¡¢ÈîËþ¤Î¤Ê¤¤Ìµ¸ÆµÛ¾É¤Î¿Í¤¬ÂçÀª¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ó¤È¡¢¿çÌ²É¾²Á¥¢¥×¥ê¤Ç¡Ö°Û¾ï¤Ê¤·¡×¤Ç¤âÌµ¸ÆµÛ¾É¤Î¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
²ÖÊ´¾É¥·ー¥º¥ó¤Ë¤Ï¡¢É÷¼Ù¤ä¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¾É¤È¸«Ê¬¤±¤Æ´¶À÷³ÈÂç¤òËÉ¤°¤³¤È¤â½ÅÍ×¡£²ÖÊ´¾É¤ÏÆ©ÌÀ¤Ç¤µ¤é¤Ã¤È¤·¤¿É¡¿å¤ä¤¯¤·¤ã¤ß¡¢ÌÜ¤Î¤«¤æ¤ß¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤ë°ìÊý¡¢´¶À÷¾É¤Ç¤ÏÌÜ¤Î¾É¾õ¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿ôÆü¤ÇÉ¡¿å¤¬²«¿§¤äÎÐ¿§¤ËÊÑ²½¤·¡¢È¯Ç®¤ä¹¢¤ÎÄË¤ß¡¢Á´¿È¤Î¤À¤ë¤µ¤òÈ¼¤¤¤Þ¤¹¡£
¾É¾õ¤¬¶¯¤¤¤È¤¤Ï°åÎÅ¤ÎÎÏ¤ò¼Ú¤ê¤Ä¤Ä¡¢ÉáÃÊ¤«¤é¿çÌ²¤ä¿©»ö¡¢Ä²Æâ´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²ÖÊ´¥·ー¥º¥ó¤ò¾è¤êÀÚ¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª