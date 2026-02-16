BYD¡¢ÂÔË¾¤Î·Ú¼«Æ°¼Ö¡ÖBYD RACCO¡×ÀìÍÑ¥µ¥¤¥È¤ò¸ø³«
- ¿Íµ¤¤Î¥¹ー¥Ñー¥Ï¥¤¥È·Ï¥Ü¥Ç¥£¤Ë¥¹¥é¥¤¥É¥É¥¢¤òÉ¸½àÁõÈ÷¤·¤¿¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿·¤·¤¤·Ú¼«Æ°¼Ö¤ÎÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡ÊBEV¡Ë
- Á°ÎØ¶îÆ°¡ÊFWD¡Ë¤òºÎÍÑ¤·¡¢¹ÒÂ³µ÷Î¥¤Ï¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É»ÅÍÍ¤Ç200kmÄ¶¡¢¥í¥ó¥°¥ì¥ó¥¸»ÅÍÍ¤Ç300kmÄ¶¤òÌÜÉ¸¤ËÀßÄê
¡¡BYD Auto Japan³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÅìÊ¡»û ¸ü¼ù¡¢Î¬¾Î¡§BAJ¡Ë¤Ï2026Ç¯2·î16Æü¡Ê·î¡Ë11»þ¤«¤é¡¢BYD½é¤ÎÂÔË¾¤Î·Ú¼«Æ°¼Ö¡ÖBYD RACCO¡Ê¥Óー¥ï¥¤¥Ç¥£ー ¥é¥Ã¥³¡Ë¡×¤Î¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¸ø¼°ÀìÍÑ¥µ¥¤¥È¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì°Ê¹ß¡¢½ç¼¡¡ÖBYD RACCO¡×¤Î´ØÏ¢¾ðÊó¤Ê¤É¤òÄÉ²Ã¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¢£ÆüËÜ¤ÎÊë¤é¤·¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿·Ú¼«Æ°¼Ö¤ÎÆ³Æþ½àÈ÷¤¬ËÜ³Ê²½
¡¡BAJ¤ÏºòÇ¯10·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Japan Mobility Show 2025°Ê¹ß¡¢´ØÀ¾¡ÊÂçºå¡Ë¡¦Ê¡²¬¡¦»¥ËÚ¤Ê¤É¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥çー¤Ë¡ÖBYD RACCO¡×¤òÅ¸¼¨¡£¤´Íè¾ì¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Â¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¡¢Æü¾ï¤Ç¤Î·Ú¼«Æ°¼Ö¤Î»È¤ï¤ìÊý¤ä¤´Í×Ë¾¤Ê¤É¤ò»Ç¤¦¤Ê¤É¡¢Ãå¡¹¤ÈÆüËÜ¤Ø¤ÎÆ³Æþ½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¸ø¼°ÀìÍÑ¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÆâÍÆ¡ä
- ÆüËÜÆ³Æþ¤ÎÍýÍ³
- RACCO¤Î¥Íー¥ß¥ó¥°¤ÎÍ³Íè
- ¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¡ÊBYD¤Î¥Ç¥¶¥¤¥óÅ¯³Ø¡¦Æâ³°Áõ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤É¡Ë
- BYD RACCO³«È¯¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤¬¸ì¤ë³«È¯¥³¥ó¥»¥×¥È
¢¨°Ê¹ß¡¢½ç¼¡¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÄÉ²ÃÍ½Äê¡£
¢£¤ªµÒÍÍ¤Î¶¯¤¤¥Ëー¥º¤òºÎÍÑ¤·¤¿¡Ö·Ú¡×¤ÎÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö
¡¡¡ÖBYD RACCO¡×¤Ï¡¢¡ÖCool The Earth by 1 Degree¡ÊÃÏµå¤Î²¹ÅÙ¤ò1¡î²¼¤²¤ë¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¡¢BYD¤¬·Ç¤²¤ë´ë¶È¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î²¼¡¢ÆüËÜ¤ÎÆü¡¹¤ÎÀ¸³è¤Ë¤â¤Ã¤È¤âÅ¬¤·¤¿¥¯¥ë¥Þ¤È¤·¤Æ´ë²è¡¦³«È¯¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖBYD RACCO¡×¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¡¢¤É¤³¤Ç¤â¡¢Ã¯¤Ç¤â¤¬µ¤·Ú¤Ë¡¢²÷Å¬¤Ë¡¢´Ä¶¤Ë¤âÍ¥¤·¤¯»È¤¨¤ë¡¢ÅÅµ¤¤ÇÆ°¤¯·Ú¼«Æ°¼Ö¤Ç¤¹¡£³«È¯¤ËºÝ¤·¤Æ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Î¶¯¤¤Í×Ë¾¤Ç¤¢¤ëÇØ¤¬¹â¤¯¡¢ÅÅÆ°¥¹¥é¥¤¥É¥É¥¢¤¬ÉÕ¤¤¤¿¡¢¥¹ー¥Ñー¥Ï¥¤¥È·Ï¥ï¥´¥ó¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢±¿Å¾¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¡¢¾è¹ß¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²ÙÊª¤Î½Ð¤·Æþ¤ì¤ä¡¢ÌÀ¤ë¤¯¹¤¤¼¼Æâ¶õ´Ö¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Î¥Ëー¥º¤Ë¤ª±þ¤¨¤Ç¤¤ë1Âæ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÎÏ¶¯¤¤Áö¤ê¤È½½Ê¬¤Ê¹ÒÂ³µ÷Î¥
¡¡¡ÖBYD RACCO¡×¤Î¶îÆ°Êý¼°¤ÏÁ°ÎØ¶îÆ°¡ÊFWD¡Ë¡£ÅëºÜ¤¹¤ë¥Ð¥Ã¥Æ¥êーÍÆÎÌ¤Ï¡¢¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É»ÅÍÍ¤¬Ìó20kWh¡¢¥í¥ó¥°¥ì¥ó¥¸»ÅÍÍ¤ÏÌó30kWh¤Ç¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¹ÒÂ³µ÷Î¥¤â¡¢¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É»ÅÍÍ¤¬200kmÄ¶¡¢¥í¥ó¥°¥ì¥ó¥¸»ÅÍÍ¤Ç¤Ï300kmÄ¶¤òÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æü¡¹¤Î°ÜÆ°¤«¤é¾¯¤·Ä¹¤á¤Î°ÜÆ°¤Ç¤â¡¢½½Ê¬¥«¥Ðー¤Ç¤¤ëÅÅµ¤¤ÇÆ°¤¯·Ú¼«Æ°¼Ö¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¾¦ÉÊ´ë²èÉô Ã´ÅöÉôÄ¹¡¿CK¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥êー¥Àー¡¡ÅÄÀîÇî±Ñ ¥³¥á¥ó¥È
¡¡¡ÖBYD RACCO¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÊë¤é¤·¤ÎÃæ¤Ç¼«Á³¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÅÅµ¤¤ÇÁö¤ë·Ú¼«Æ°¼Ö¤òÌÜ»Ø¤·¡¢½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£¸ø¼°ÀìÍÑ¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢´°À®¤·¤¿»Ñ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¹Í¤¨Êý¤Ç³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ÎÇØ·Ê¤â´Þ¤á¤Æ¾¯¤·¤º¤Ä¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Î¤ªµÒÍÍ¤ÎÀ¼¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤Ê¤¬¤é¡¢ÃúÇ«¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤¯²áÄø¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
▶︎BYD¤Î¿·¤·¤¤·Ú¼«Æ°¼Ö¡ÖBYD RACCO¡Ê¥Óー¥ï¥¤¥Ç¥£ー ¥é¥Ã¥³¡Ë¡×¸ø¼°ÀìÍÑ¥µ¥¤¥È
URL¡§ https://byd.co.jp/byd-auto/racco-special/
BAJ¤Ïº£¸å¤â¡¢ÆüËÜ¤ÎÊë¤é¤·¤äÍøÍÑ¥·ー¥ó¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖBYD RACCO¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤ò¡¢
¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÃúÇ«¤ËÈ¯¿®¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§
BYD Japan Group ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à ¡§https://byd.co.jp/contact/
¢¨ËÜ¥ê¥êー¥¹¤Î·ÇºÜÆâÍÆ¤Ï²èÁü¤ò´Þ¤á¡¢2026Ç¯2·î16Æü¡Ê·î¡Ë¸½ºß¤Î¾ðÊó¤Ç¤¹¡£ÆâÍÆ¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
