¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
FM OSAKA SPECIAL PROGRAM ±Ç²è¡Ö¶µ¾ì Requiem¡× ºÂÃÌ²ñSP ¥ª¥ó¥¨¥¢¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥Õ¥¨¥àÂçºå
2·î20Æü(¶â)¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¤È¤Ê¤ë±Ç²è¡Ö¶µ¾ì Requiem¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ë
¹Ë·¼±Ê¤µ¤ó¡¢óîÆ£µþ»Ò¤µ¤ó¡¢ÁÒÍªµ®¤µ¤ó¤Ë¤è¤ëºÂÃÌ²ñ¤ÎÌÏÍÍ¤òFMÂçºåÆÃÊÌÈÖÁÈ¤Ë¤Æ¥ª¥ó¥¨¥¢¡ª
º£ºî¤Ç·Ù»¡³Ø¹»¤ÎÂè205´üÀ¸¤ò±é¤¸¤¿3¿Í¤¬¡¢ºîÉÊ¥¿¥¤¥È¥ë¡ÖRequiem¡×¤Î¥¹¥Ú¥ë¤«¤é¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¼ÁÌä¤ò¤â¤È¤Ë¥«ー¥É¥Èー¥¯¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤Ç¤·¤«Ê¹¤¯¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¥Èー¥¯¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡£
¡ÚÆÃÊÌÈÖÁÈ³µÍ×¡Û
¥¿¥¤¥È¥ë¡§FM OSAKA SPECIAL PROGRAM ±Ç²è¡Ö¶µ¾ì Requiem¡×ºÂÃÌ²ñSP
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2026Ç¯2·î20Æü(¶â)21:00～21:30
½Ð±é¡§¹Ë·¼±Ê / óîÆ£µþ»Ò / ÁÒÍªµ®
DJ¡§¼îµ×ÈþÊæ»Ò¡ÊFMÂçºå DJ¡Ë
radiko URL¡§https://radiko.jp/share/?sid=FMO&t=20260220210000(https://radiko.jp/share/?sid=FMO&t=20260220210000)