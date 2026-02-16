¡Ø¤½¤íÃ«¤Î¥¢¥Ë¥á¤Ã¤Á¡Ù¤È¡Ø¥¢ー¥¯¥Ê¥¤¥Ä¡§¥¨¥ó¥É¥Õ¥£ー¥ë¥É¡Ù¤¬¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¡ªYouTube¤Ë¤Æ¥¢¥Ë¥á¤ò¸ø³«¡ª
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥£ー¡¦¥¨¥ë¡¦¥¤ー¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO¡¦CCO ¾®ÌîÎ¼¡¢°Ê²¼DLE¡Ë¤Ï¡Ø¤½¤íÃ«¤Î¥¢¥Ë¥á¤Ã¤Á¡Ù¤¬GRYPHLINE¤¬Å¸³«¤¹¤ë3D¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÀïÎ¬RPG¡Ø¥¢ー¥¯¥Ê¥¤¥Ä¡§¥¨¥ó¥É¥Õ¥£ー¥ë¥É¡Ù¤È¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=FvluhCUCT2I ]
URL¡§https://youtu.be/FvluhCUCT2I
¡Ø¥¢ー¥¯¥Ê¥¤¥Ä¡§¥¨¥ó¥É¥Õ¥£ー¥ë¥É¡Ù¤Ï¿Íµ¤ºî¡Ø¥¢ー¥¯¥Ê¥¤¥Ä¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò·Ñ¾µ¤·¤¿3D¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àRPG¤Ç¡¢ÀïÎ¬À¤Î¹â¤¤¥Ð¥È¥ë¤È½Å¸ü¤ÊSF¥¹¥Èー¥êー¡¢¥Ï¥¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬Í»¹ç¤·¤¿¡¢¿·¤¿¤Ê¡È¥¢ー¥¯¥Ê¥¤¥Ä¡ÉÂÎ¸³¤òÉÁ¤¯ºÇ¿·ºî¤Ç¤¹¡£
¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¥¢¥Ë¥á¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¤½¤íÃ«¤Î¥¢¥Ë¥á¤Ã¤Á¡ÙÆÈ¼«¤Î¥Æ¥¤¥¹¥È¤ÇÆü¾ïÀ¸³è¤ÎSNS¾å¤ÎÆÍÈô¤Ê²ñÏÃ¤«¤é¼«Á³¤È(¡©)¥²ー¥à¤Î¾Ò²ð¤Ø·Ò¤²¤ë»Å³Ý¤±¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Çú¾Ð¤·¤Ê¤¬¤é¥²ー¥à¤ÎÌ¥ÎÏ¤âÍý²ò¤Ç¤¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¤¹¡£
DLE¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤¡Ø¤½¤íÃ«¤Î¥¢¥Ë¥á¤Ã¤Á¡Ù¤ä¡ØÈëÌ©·ë¼Ò Âë¤ÎÄÞ¡Ù¤Ê¤É¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢´ë¶È¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤ä»ö¶È¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÅÁ¤¨¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ©ºî¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¤âDLE¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³è¤«¤·¡¢´ë¶È¤ä¼«¼£ÂÎ¤¬È¯¿®¤¹¤ë¾ðÊó¤ò¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¼õ¤±¼è¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¸ú²ÌÅª¤ËÆÏ¤±¤ë»Ù±ç¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£GRYPHLINE¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖGRYPHLINE¡×¤Ï¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¤ËËÜ¼Ò¤ò¹½¤¨¤ë¥²ー¥à¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£ À¤³¦³Æ¹ñ¤ª¤è¤ÓÃÏ°è¤Ë»Ù¼Ò¤òÅ¸³«¤·¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥×¥ì¥¤¥äー¤Ë¥Ï¥¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ê¥²ー¥à¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤Ï¡Ø¥¢ー¥¯¥Ê¥¤¥Ä¡§¥¨¥ó¥É¥Õ¥£ー¥ë¥É¡Ù¡Ø¥¨¥¯¥¹¥¢¥¹¥È¥ê¥¹¡Ù¡Ø¥Ý¥Ã¥Ô¥å¥³¥à¡Ù¤Ê¤É¡¢Hypergryph¤Î¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¡¢Æ±¼Ò³«È¯ºîÉÊ¤Î¥°¥íー¥Ð¥ëÅ¸³«¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°¤ä¸ø¼°¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡ÖSKPORT¡×¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë»ö¶È¤Î³«Âó¡¢À¤³¦µ¬ÌÏ¤Ç¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹Åê»ñ¡¢¶¨¶È¤äIP¥é¥¤¥»¥ó¥¹»ö¶È¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
GRYPHLINE¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¡§https://www.gryphline.com
¢£¡Ø¤½¤íÃ«¤Î¥¢¥Ë¥á¤Ã¤Á¡Ù ¤È¤Ï
¡Ø¤½¤íÃ«¤Î¥¢¥Ë¥á¤Ã¤Á¡Ù¤Ï¡¢¤½¤íÃ«¤¬1¿Í¤ÇµÓËÜ¡¦´ÆÆÄ¡¦¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦À¼Í¥¤ò¤³¤Ê¤¹¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç2021Ç¯7·î¤è¤êÇÛ¿®³«»Ï¤·¤¿YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤¹¡£
¥Ï¥¤¥Æ¥ó¥Ý¤Î²ñÏÃ¤ä¥Ä¥Ã¥³¥ß¤ò²Î¤¦»Â¿·¤Ê¥ê¥º¥à¥Í¥¿¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢¿·¤·¤¤¾Ð¤¤¤òµá¤á¤ë¼ã¼Ô¤òÃæ¿´¤Ë»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤ä¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤¬SNS¤Ç¸ÀµÚ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¹¤¯ÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤È¤ÎCM¥³¥é¥Ü¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÅ¸³«¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁíºÆÀ¸²ó¿ô¤Ï10²¯²ó¤òÄ¶¤¨¡¢ÅÐÏ¿¼Ô¤Ï¸½ºß110Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ê2026Ç¯2·î¸½ºß¡Ë
¢¦YouTube¥á¥¤¥ó¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¤½¤íÃ«¤Î¥¢¥Ë¥á¤Ã¤Á¡×
https://www.youtube.com/@sorotani
¢¦YouTube¥µ¥Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¤½¤íÃ«¤Î°ìÈ¯¥¢¥Ë¥á¡×
https://www.youtube.com/@sorotani_1
¢¦¡Ö¤½¤íÃ«¡×X¥¢¥«¥¦¥ó¥È
https://twitter.com/sorotani_anime
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥£ー¡¦¥¨¥ë¡¦¥¤ー¤È¤Ï
¾Ú·ô¥³ー¥É¡§3686¡ÊÅì¾Ú¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¡Ë
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO¡¦CCO¡¡¾®ÌîÎ¼
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¹íÄ®3-3-4 KDX ¹íÄ®¥Ó¥ë£·³¬
ÁÏÎ©Æü¡§2001Ç¯12·î27Æü
HP¡§https://www.dle.jp/jp/
ÈëÌ©·ë¼Ò Âë¤ÎÄÞ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë IP¡ÊÃøºî¸¢Åù¤ÎÃÎÅªºâ»º¸¢¡Ë¤Î´ë²è³«È¯¤ä¥¢¥Ë¥á¤ä¥¥ã¥é¥¯¥¿ーÅù¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ©ºî»ö¶È¤ò¼´¤Ë2014 Ç¯¤ËÅì¾Ú¤Ë¾å¾ì¡£¸½ºß¤Ï¡¢¥¢¥¸¥¢¤ÎÆóÂç¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤Ç¤¢¤ë¥¢¥Ë¥á¤ÈK-POP¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò¥á¥¤¥ó¤Î»ö¶È¤òÃæ¿´¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¡£2025Ç¯¤Ë¤Ï¡¢´ûÂ¸IP¤ÎAI Vtuber²½¤ä¡¢AI¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î³«Àß¤òÈ¯É½¤¹¤ë¤Ê¤ÉAI¤ÈIP¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤µ¤é¤Ë»ö¶È¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£