¥é¥¯¥¹¡¢¥Ç¥£ー¥éー¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹¶ÈÌ³DX¤ò¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ïー¥²¥ó¡¦¥¢¥¦¥Ç¥£¤È¶¦Æ±¤Ç¿ä¿Ê
³ô¼°²ñ¼Ò¥é¥¯¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÃæÂ¼ ¿òÂ§¡¢°Ê²¼¡¢¥é¥¯¥¹¡Ë¤È¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ïー¥²¥ó ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÊÅìµþ»öÌ³½ê¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡§¥Þー¥Æ¥£¥ó ¥¶ー¥²¡¢°Ê²¼ ¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ïー¥²¥ó¡ËµÚ¤Ó¥¢¥¦¥Ç¥£ ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÊÅìµþ»öÌ³½ê¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡§¥Þ¥Æ¥£¥¢¥¹ ¥·¥§ー¥Ñー¥¹¡¢°Ê²¼¡¢¥¢¥¦¥Ç¥£¡Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Î¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ïー¥²¥ó¤ª¤è¤Ó¥¢¥¦¥Ç¥£Àµµ¬¥Ç¥£ー¥éー¡Ê°Ê²¼¡¢¥Ç¥£ー¥éー¡Ë¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¥¯¥é¥¦¥É·¿·ÐÈñÀº»»¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö³Ú³ÚÀº»»¡×¤ª¤è¤Ó¥¯¥é¥¦¥É·¿ÀÁµá½ñ¼õÎÎ¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö³Ú³ÚÀÁµá¡×¤ò¿ä¾©¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¡¢Æ³Æþ»Ù±ç¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤è¤ê¡¢»öÌ³ºî¶È¤Ë¤«¤«¤ë»þ´Öºï¸º¤È¥ß¥¹ËÉ»ß¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ªµÒ¤µ¤ÞÂÐ±þ¤ä±Ä¶È³èÆ°¤È¤¤¤Ã¤¿Ãæ³Ë¶ÈÌ³¤Ø¥ê¥½ー¥¹¤ò½¸Ãæ¤µ¤»¡¢¥Ç¥£ー¥éー¤Î»ýÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ïー¥²¥ó¤ª¤è¤Ó¥¢¥¦¥Ç¥£¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Ýー¥¿ー¤È¤·¤ÆÁ´¹ñ¤Î¥Ç¥£ー¥éー¤Î»ýÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹¤ÈÇä¾å³ÈÂç¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¦¤¨¤Ç¡¢³Æ¼Ò¤¬Êú¤¨¤ë¶ÈÌ³²ÝÂê¤Î²ò·è¤Î¥µ¥Ýー¥È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢»æ½ñÎà¤ÎÂ¿½ÅÆþÎÏ¤äµòÅÀ´Ö¤Ç¤Î½ñÎàÍ¹Á÷¤È¤¤¤Ã¤¿»öÌ³ºî¶È¤¬¡¢ËÜÍèÃíÎÏ¤¹¤Ù¤Ãæ³Ë¶ÈÌ³»þ´Ö¤ò°µÇ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬²ÝÂê¤È¤·¤Æµó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ïー¥²¥ó¤ª¤è¤Ó¥¢¥¦¥Ç¥£¤Ï¹ñÆâ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¥¯¥é¥¦¥É·¿¤Î¶ÈÌ³»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¤Î¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤È¤·¤Æ¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹DXÎÎ°è¤ÇËÉÙ¤ÊÆ³Æþ¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä¥é¥¯¥¹¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¡Ö·ÐÈñÀº»»¡×¶ÈÌ³¤È¡ÖÀÁµá½ñ½èÍý¡×¶ÈÌ³¤Ë¤ª¤¤¤Æ¶¦Æ±¤Ç²þÁ±¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö³Ú³ÚÀº»»¡×¡Ö³Ú³ÚÀÁµá¡×¤Ï¡¢´ûÂ¸¥Õ¥íー¤òÂç¤¤¯ÊÑ¹¹¤»¤º¥¹¥àー¥º¤ËÆ³Æþ¤Ç¤¤ë½ÀÆðÀ¤òÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢Á´¹ñ¤Î¥Ç¥£ー¥éー¤½¤ì¤¾¤ì¤Î±¿ÍÑ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿Å¸³«¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¥Äー¥ëÆ³Æþ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¶ÈÌ³¥Õ¥íーÁ´ÂÎ¤ò²ÃÌ£¤·¤¿¡Ö¥·¥¹¥Æ¥àÏ¢·È¡¦±¿ÍÑÄó°Æ¡×¤È¡¢ËÉÙ¤Ê·ÐÍýÃÎ¼±¤òÍÑ¤¤¤¿¡Ö°Â¿´¤ÎÆ³Æþ»Ù±çÂÎÀ©¡×¤È¤¤¤¦¥é¥¯¥¹¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¶¯¤ß¤ò³è¤«¤·¡¢¥Ç¥£ー¥éー³Æ¼Ò¤Î±¿ÍÑ¤ËÂ¨¤·¤¿Ãå¼Â¤ÊDX¤ò¿ä¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£
¥é¥¯¥¹¤È¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ïー¥²¥ó¤ª¤è¤Ó¥¢¥¦¥Ç¥£¤Ï¡¢¥Ç¥£ー¥éー¤Î¶ÈÌ³´Ä¶²þÁ±¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë»Ù±ç¤·¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹DX¤Î¿ä¿Ê¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¸ÜµÒËþÂÅÙ¸þ¾å¤äÈÎÇäÂ¥¿Ê¤Ê¤É¡¢Çä¾å³ÈÂç¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥Ç¥£ー¥éー¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼«Æ°¼ÖÈÎÇä¶È³¦Á´ÂÎ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥Õ¥È¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢º£¸å¤â¶¨Æ¯¤ò°ìÁØ¿¼²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ³Æþ»Ù±çÂÐ¾Ý¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¡¦³Ú³ÚÀº»»
¡Ö³Ú³ÚÀº»»¡×¤Ï¡¢¹ñÆâ¥¯¥é¥¦¥É·¿·ÐÈñÀº»»¥·¥¹¥Æ¥à»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Îß·×Æ³Æþ¼Ò¿ôNo.1¢¨¤Î¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä¡¢AIµ»½Ñ¤òÅëºÜ¤·¤¿¥¯¥é¥¦¥É·¿·ÐÈñÀº»»¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£¸òÄÌÈñ¡¦Î¹Èñ¡¦½ÐÄ¥Èñ¤Ê¤É¤Î·ÐÈñ½èÍý¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿½ÀÁ¤«¤é¾µÇ§¡¢Àº»»¤Þ¤Ç¤Î°ìÏ¢¤Î¶ÈÌ³¤ò°ì¸µ´ÉÍý¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
AI-OCR¤ä²èÁüÇ§¼±¡¢µ¡³£³Ø½¬¤Ê¤É¤ÎAIµ»½Ñ¤äAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤ò³èÍÑ¤·¡¢ÎÎ¼ý½ñ¤Î¼«Æ°ÆÉ¤ß¼è¤ê¡¢ÆþÎÏÊä´°¡¢ÉÔÈ÷¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¼«Æ°²½¡£·ÐÈñÀº»»¶ÈÌ³¤Ë¤ª¤±¤ë¼êÆþÎÏ¤ä³ÎÇ§ºî¶È¤òºï¸º¤·¡¢¶ÈÌ³¸úÎ¨¤Î¸þ¾å¤È¿ÍÅª¥ß¥¹¤ÎËÉ»ß¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯9·î»þÅÀ¤Ç¡¢Îß·×Æ³Æþ¼Ò¿ô20,000¼Ò°Ê¾å¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦³Ú³ÚÀÁµá
¡Ö³Ú³ÚÀÁµá¡×¤Ï¡¢ÀÁµá½ñ¤Î¼õÎÎ¤«¤é½èÍý¶ÈÌ³¤Þ¤Ç¤ò¸úÎ¨²½¤Ç¤¤ë¡¢AIµ»½Ñ¤òÅëºÜ¤·¤¿¥¯¥é¥¦¥É·¿ÀÁµá½ñ¼õÎÎ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£Í¹Á÷¤äWeb¤Ç¤ÎÈ¯¹Ô¡¢¥áー¥ë¤Ç¤ÎÁ÷ÉÕ¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÊýË¡¤ÇÆÏ¤¯ÀÁµá½ñ¤ÎÂåÍý¼õÎÎ¤ä¼«Æ°¼õÎÎ¤ò¹Ô¤¤¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¾å¤Ç¤Î°ì¸µ´ÉÍý¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¥¢¥Ã¥×¥íー¥É¤µ¤ì¤¿ÀÁµá½ñ¤Î»ÙÊ§Àè¤ä¶â³Û¤Ê¤É¤Î»ÙÊ§¤¤¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤òAI¤¬ÆÉ¤ß¼è¤ê¡¢»ÅÌõ¡¢¿¶¹þ¥Çー¥¿¤Þ¤Ç¼«Æ°À¸À®¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¼êÆþÎÏ¤Î¼ê´Ö¤È¥ß¥¹¤ÎÉÔ°Â¤ò²ò¾Ã¤·¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ïー¥²¥ó ¥°¥ëー¥× ¥¸¥ã¥Ñ¥ó ³ô¼°²ñ¼Ò¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡·ó¡¡¥¢¥¦¥Ç¥£ ¥¸¥ã¥Ñ¥ó ¥Ö¥é¥ó¥É ¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡¡¥Þ¥Æ¥£¥¢¥¹ ¥·¥§ー¥Ñー¥¹»á¡¡¥³¥á¥ó¥È
¥¢¥¦¥Ç¥£¤Ï¡¢¥Ç¥£ー¥éー¤È¤Î¶¯ÎÏ¤ÊÏ¢·È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥¢¥¦¥Ç¥£¥Ö¥é¥ó¥É¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤òÁÏ½Ð¤·¡¢¿·¤·¤¤¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥é¥¤¥Õ¤ÎÄó°Æ¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥¦¥Ç¥£¤ÎÀïÎ¬¤ò¿Ê¤á¤ë¤¦¤¨¤ÇÂçÀÚ¤Ê¥Ñー¥È¥Êー¤Ç¤¢¤ë¥Ç¥£ー¥éー³Æ¼Ò¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ëー¥º¤ò¤ª»ý¤Á¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¡¢¤è¤ê¤¤áºÙ¤ä¤«¤Ê½¼¼Â¤·¤¿¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢»öÌ³ºî¶È¤Ê¤É¤Î¶ÈÌ³¤ò¸úÎ¨¤è¤¯¹Ô¤¤¡¢Ãæ³Ë¶ÈÌ³¤Ë¤è¤êÂ¿¤¯¤Î»þ´Ö¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤ë´Ä¶À°È÷¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Ýー¥¿ー¤È¤·¤Æ¤ÎÅö¼Ò¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¹Í¤¨¡¢·ÑÂ³Åª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¡¢¥é¥¯¥¹¼Ò¤Î·ÐÍý½èÍý¤ËÆÃ²½¤·¤¿IT¥µー¥Ó¥¹¤ò¿ä¾©¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤·¡¢Á´¹ñ¤Î¥Ç¥£ー¥éー³Æ¼Ò¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§ÍÍ¤Î»öÌ³ºî¶È¤Î·Ú¸º¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë°ìÊâ¤ò¿Ê¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢ÂçÊÑ¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¶ÈÌ³¸úÎ¨¤Î²þÁ±¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëDX²½¤òÌÜ»Ø¤·¤¿ÍÍ¡¹¤Ê»Üºö¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤È¤â¤Ë»ýÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤é¤ì¤ë´Ä¶À°È÷¤ò¡¢º£¸å¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¼Â»Ü¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ïー¥²¥ó ¥¸¥ã¥Ñ¥ó ¥Ö¥é¥ó¥É ¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡¡¥Þー¥Æ¥£¥ó ¥¶ー¥²»á¡¡¥³¥á¥ó¥È
¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ïー¥²¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ï¶Ë¤á¤ÆÀïÎ¬Åª¤Ë½ÅÍ×¤Ê»Ô¾ì¤Ç¤¢¤ê¡¢Æ±»þ¤ËÈó¾ï¤Ë¶¥Áè¤Î·ã¤·¤¤¥Þー¥±¥Ã¥È¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÃÏ¤Ç¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯¸Ç¤Ë¤·¡¢³Î¸Ç¤¿¤ëÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÈÎÇä¤ÎºÇÁ°Àþ¤ËÎ©¤Ä¥Ç¥£ー¥éー¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Î´ðÈ×¶¯²½¤¬·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£»ä¼«¿È¡¢»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤é¼«Æ°¼Ö¤Ë¾ðÇ®¤òÃí¤¤¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½¾ì¤Î³§ÍÍ¤âÆ±¤¸¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò»ý¤Ã¤Æ¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¼è¤êÁÈ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤é¤¬ËÜÍèÃíÎÏ¤¹¤Ù¤¡ÖÃæ³Ë¶ÈÌ³¡×¡¢¤Ä¤Þ¤ê¼«Æ°¼Ö¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÁ°¿Ê¤µ¤»¤ë³èÆ°¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤³¤½¤¬¡¢¥¤¥ó¥Ýー¥¿ー¤È¤·¤Æ¤ÎÅö¼Ò¤Î½ÅÍ×¤Ê¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Î¥é¥¯¥¹ÍÍ¤È¤Î¶¨Æ¯¤òÄÌ¤¸¡¢¥Ç¥£ー¥éー¤Î»ýÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹¤ÈÇä¾å³ÈÂç¤ò¶¯ÎÏ¤Ë»Ù±ç¤·¡¢ÆüËÜ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ïー¥²¥ó¤ÎÌ¤Íè¤ò¶¦¤ËÀÚ¤êÂó¤¤¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥é¥¯¥¹¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ÃæÂ¼ ¿òÂ§¡¡¥³¥á¥ó¥È
¥é¥¯¥¹¤Ï¡ÖIT¥µー¥Ó¥¹¤Ç´ë¶È¤ÎÀ®Ä¹¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë»Ù±ç¤¹¤ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢Â¿¤¯¤ÎÃæ¾®´ë¶È¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î»ö¶ÈÀ®Ä¹¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ç¥£ー¥éー¤Î³§¤µ¤Þ¤Ï¤ªµÒ¤µ¤Þ¤È¤Î¿®Íê´Ø·¸¤òÃÛ¤¯¡ÖÂÐÏÃ¡×¤³¤½¤¬ºÇÂç¤Î²ÁÃÍÁÏ½Ð¤Î¸»Àô¤Ç¤¢¤ë¤ÈÍý²ò¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¸½¾ì¤Ç¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¥¢¥Ê¥í¥°¤Ê»öÌ³ºî¶È¤¬Ãæ³Ë¶ÈÌ³¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëµ®½Å¤Ê»þ´Ö¤ò°µÇ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ïー¥²¥ó ¥¸¥ã¥Ñ¥óÍÍ¡¿¥¢¥¦¥Ç¥£ ¥¸¥ã¥Ñ¥óÍÍ¤ÈÏ¢·È¤·¡¢ÈÎÇä¤ÎºÇÁ°Àþ¤ËÎ©¤Ä¥Ç¥£ー¥éーÍÍ¤ÎDX¤ò¤´»Ù±ç¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ¸÷±É¤Ë´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤ÎÃÎ¸«¤È¼ÂÀÓ¤ò³è¤«¤·¡¢³§ÍÍ¤¬ËÜÍè¤ÎÀÜµÒ¤äÄó°Æ³èÆ°¤Ë¾ðÇ®¤òÃí¤²¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤È¡¢»ö¶ÈÀ®Ä¹¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¶¯ÎÏ¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò³µÍ×³ô¼°²ñ¼Ò¥é¥¯¥¹
ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÀéÂÌ¥öÃ«5-27-5 ¥ê¥ó¥¯¥¹¥¯¥¨¥¢¿·½É
ÀßÎ©¡§2000Ç¯2·î
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÃæÂ¼ ¿òÂ§
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¤Î´ë²è¡¦³«È¯¡¦ÈÎÇä
¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://www.rakus.co.jp/
¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ïー¥²¥ó ¥°¥ëー¥× ¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò
ËÜ¼Ò¡§°¦ÃÎ¸©Ë¶¶»ÔÌÀ³¤Ä®5-10
ÀßÎ©¡§1989Ç¯1·î
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¥Þ¥Æ¥£¥¢¥¹ ¥·¥§ー¥Ñー¥¹
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ïー¥²¥ó¡¢¥¢¥¦¥Ç¥£¤Ê¤É¤ÎÍ¢Æþ¡¦ÈÎÇä
¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://www.volkswagen.co.jp/
¢¨¥Ç¥í¥¤¥È ¥Èー¥Þ¥Ä ¥ß¥Ã¥¯·ÐºÑ¸¦µæ½ê¡Ö¥¯¥é¥¦¥É·¿·ÐÈñÀº»»¥·¥¹¥Æ¥à»Ô¾ì¤Î¼ÂÂÖ¤ÈÅ¸Ë¾¡×¡Ê¥ß¥Ã¥¯IT¥ê¥Ýー¥È2025Ç¯1·î¹æ¡Ë¤è¤ê
¢¨ ·ÇºÜ¤Î¥Çー¥¿¤ÏÈ¯É½Æü¸½ºß¤Î¾ðÊó¤Ç¤¹¡£Í½¹ð¤Ê¤·¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ Ê¸Ãæ¤Î²ñ¼ÒÌ¾¡¢À½ÉÊÌ¾¤Ê¤É¤Ï³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£