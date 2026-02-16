Ìó»ÍÈ¾À¤µª¤Ö¤ê¤Ëºþ¿·¤µ¤ì¤¿¡ÖALL STAR¡× Íú¤¿´ÃÏ¤ò¿Ê²½¤µ¤»¤¿¿·´ð½à¥â¥Ç¥ë¤Ë¿·¥«¥éー¤ò·Þ¤¨¡È´°À®·Á¡É¤Ø
CONVERSE¡Ê¥³¥ó¥Ðー¥¹¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯10·î¤è¤ê½ç¼¡ºþ¿·¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¡ÖALL STAR¡Ê¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¡Ë¡×¤Ë¡¢Íú¤¿´ÃÏ¤ò¿Ê²½¤µ¤»¤¿¿·´ð½à¥â¥Ç¥ë¤Î¿·¥«¥éー¤È¤·¤Æ¡Ö¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥Û¥ï¥¤¥È¡×¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥â¥Î¥¯¥íー¥à¡×¤ò¿·¤¿¤Ë²Ã¤¨¤¿Å¸³«¤È¤Ê¤ê¡ÖÄêÈÖ¥«¥éー¡×¤Îºþ¿·¤¬´°À®¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£
¿·¥«¥éー¤Ï¡¢2026Ç¯2·î27Æü¤è¤ê¡¢CONVERSE OFFICIAL ONLINE SHOP¤ª¤è¤Ó¼è¤ê°·¤¤³ÆÅ¹ÊÞ¤Ë¤ÆÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ëALL STAR¤Ï¡¢2025Ç¯10·î¤Îºþ¿·³«»Ï°Ê¹ß¡¢12·î¡¢2026Ç¯2·î¤È¥«¥éー¤ò½ç¼¡Å¸³«¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¿·¥«¥éー¤¬²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¡¢¥Í¥¤¥Óー¡¢¥ì¥Ã¥É¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥Û¥ï¥¤¥È¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥â¥Î¥¯¥íー¥à¤Î¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥â¥Ç¥ëÁ´6¿§¤¬ÄêÈÖ¥«¥éー¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ö¥é¥ó¥É¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¢¥¤¥³¥óALL STAR¤Ï¡¢ÃÂÀ¸°ÊÍè¡¢ÉáÊ×Åª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÇÀ¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¿¦¿Í¤Î¼ê¤Ë¤è¤ê1Â¤º¤ÄÃúÇ«¤ËÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤é¤ì¤¿¸å¡¢¡Ö²ÃÎ²´Ì¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÀìÍÑ¤ÎÍÒ¤Ç²ÃÇ®¡¦²Ã°µ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢À¸¥´¥à¤Ë²½³ØÈ¿±þ¤òµ¯¤³¤·¡¢½ÀÆðÀ¤ÈÂÑµ×À¤ËÍ¥¤ì¤¿·¤¤Ë»Å¾å¤²¤ë¡Ö¥Ð¥ë¥«¥Ê¥¤¥ºÀ½Ë¡¡×¤ò¡¢1917Ç¯¤ÎÃÂÀ¸°ÊÍè´Ó¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¥ë¥Ã¥¯¥¹¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢ÅÁÅýÅª¤ÊÀ½Ë¡¤ò¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÆâÉô¹½Â¤¤äÁÇºà¤ò¸«Ä¾¤¹¤³¤È¤ÇÍú¤¿´ÃÏ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿Ìó»ÍÈ¾À¤µª¤Ö¤ê¤ÎÂçÉý¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤ò¼Â»Ü¡£¥é¥¹¥È¤ä¥½ー¥ë¹½Â¤¤ò°ì¿·¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·ÚÎÌÀ¡¢¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÀ¡¢¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¡¢¶þ¶ÊÀ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¡¢Â¤òÆþ¤ì¤¿½Ö´Ö¤«¤é²÷Å¬¤µ¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤ëÍú¤¿´ÃÏ¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·À¸ALL STAR¤¬¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÎò»Ë¤Ë¿·¤¿¤Ê°ì¾Ï¤ò¹ï¤ß¤Þ¤¹¡£
¢£RENEWAL POINT
¥¤¥ó¥½ー¥ë¤Î²þÎÉ
¥Ø¥¿¤ê¤Ë¤¯¤¯ÄÌµ¤À¤È¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÀ¤ËÍ¥¤ì¤ë¥ªー¥×¥ó¥»¥ë¹½Â¤¤Î¥¦¥ì¥¿¥ó¥Õ¥©ー¥à¤ò¥¤¥ó¥½ー¥ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Òー¥ëÆâÉô¤Ë¤â¿·¤¿¤ËÁõÃå¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÃåÍÑ»þ¤Î²÷Å¬À¤ÎÂçÉý¤Ê¸þ¾å¤ò¼Â¸½¡£
·ÚÎÌ²½¤ò¼Â¸½
¥¤¥ó¥½ー¥ë¤ÎÁÇºà¤ò¥é¥Ðー¥¹¥Ý¥ó¥¸¤«¤é¥ªー¥×¥ó¥»¥ë¹½Â¤¤Î¥¦¥ì¥¿¥ó¥Õ¥©ー¥à¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥½ー¥ë¤ÎÁÇºà¤ä¹½Â¤¤òºÙÉô¤Ë»ê¤ë¤Þ¤ÇÅ°ÄìÅª¤Ë¸«Ä¾¤¹¤³¤È¤ÇÊÒÂ¥Þ¥¤¥Ê¥¹Ìó 60g ¤Î·ÚÎÌ²½¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨26.5cm¤Ç¤Î½¾ÍèÉÊ¤È¤ÎÈæ³Ó
ÃåÍÑ´¶¤ò¸þ¾å
³°´Ñ¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¹Ã¼þ¤ê¤Ë¤æ¤È¤ê¤ò¤â¤¿¤»¤¿¿·¤¿¤Ê¥é¥¹¥È¤òºÎÍÑ¡£¥¢¥¦¥È¥½ー¥ë¤Ë·¹¼Ð¤òÀß¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÃåÍÑ»þ¤Î¸å·¹´¶¤Î²þÁ±¤ÈÊâ¹Ô»þ¤Î°ÂÄêÀ¤ò¸þ¾å¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿Ê²½¤·¤¿½ÀÆðÀ
¥·¥ó¥°¥ë¥Æー¥×¹½Â¤¤ÎºÎÍÑ¤ä¡¢¥¢¥¦¥È¥½ー¥ëÆâÉô¤Ë¶þ¶Ê¹Â¤ä·¹¼Ð¤òÀß¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¶þ¶ÊÀ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£NEW COLOR
ALL STAR HI(https://converse.co.jp/products/31316880)
¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥Û¥ï¥¤¥È
¥Ö¥é¥Ã¥¯¥â¥Î¥¯¥íー¥à
¾¦ÉÊÌ¾¡§ALL STAR HI¡Ê¥ªー¥ë¥¹¥¿ー HI¡Ë
²Á³Ê¡§6,490±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥µ¥¤¥º¡§22.0～28.0¡¢29.0¡¢30.0cm
¥«¥éー¡§¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥Û¥ï¥¤¥È¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥â¥Î¥¯¥íー¥à
ÁÇºà¡§¥¢¥Ã¥Ñ-¡¦¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¡¢¥¢¥¦¥È¥½ー¥ë¡¦¥é¥Ðー
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯2·î27Æü¤è¤ê½ç¼¡È¯ÇäÍ½Äê
ALL STAR OX(https://converse.co.jp/products/31316890)
¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥Û¥ï¥¤¥È
¥Ö¥é¥Ã¥¯¥â¥Î¥¯¥íー¥à
¾¦ÉÊÌ¾¡§ALL STAR OX¡Ê¥ªー¥ë¥¹¥¿ー OX¡Ë
²Á³Ê¡§6,490±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥µ¥¤¥º¡§22.0～28.0¡¢29.0¡¢30.0cm
¥«¥éー¡§¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥Û¥ï¥¤¥È¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥â¥Î¥¯¥íー¥à
ÁÇºà¡§¥¢¥Ã¥Ñ-¡¦¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¡¢¥¢¥¦¥È¥½ー¥ë¡¦¥é¥Ðー
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯2·î27Æü¤è¤ê½ç¼¡È¯ÇäÍ½Äê
¢£CONVERSE¡Ê¥³¥ó¥Ðー¥¹¡Ë¤È¤Ï
1908Ç¯¤ËÊÆ¹ñ¥Þ¥µ¥Á¥åー¥»¥Ã¥Ä½£¥âー¥ë¥Ç¥ó¤Ë¤Æ¥Þー¥¥¹¡¦M¡¦¥³¥ó¥Ðー¥¹¤¬ÁÏ¶È¤·¤¿¥é¥Ðー¥·¥åー¥º¥áー¥«ー¤òµ¯¸»¤È¤¹¤ë¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡£1917Ç¯¤Ë¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ëÍÑ¥·¥åー¥º¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿¡Ö¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¡×¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢¡Ö¥¸¥ã¥Ã¥¯¥Ñー¥»¥ë¡×¤ä¡Ö¥ï¥ó¥¹¥¿ー¡×Åù¡¢¥¹¥Ëー¥«ー»Ë¤Ë»Ä¤ë¥â¥Ç¥ë¤òÂ¿¿ôÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤«¤é¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Þ¤Ç¥Õ¥£ー¥ë¥É¤ò¹¤²¡¢¡ÖDesign Yourself.¡×¤È¤¤¤¦¥Ö¥é¥ó¥É¥¹¥íー¥¬¥ó¤Î¤â¤È¡¢¥·¥åー¥º¤Ë¸Â¤é¤º¿Í¡¹¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òºÌ¤ëÍÍ¡¹¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÅ¸³«¤·¤Ê¤¬¤é¿Ê²½¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
