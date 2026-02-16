ËÜ¾ì¥É¥¤¥Ä¤Î¥Óー¥ë¾úÂ¤¤Î¿·µì¤È¥ñ¥Ó¥¹¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¿·¶ÃÏ¤ÎÌ£¤ï¤¤¡Ø¥ñ¥Ó¥¹ ¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ö¥ê¥åー À¡¿¼¤·¡Ù
¥µ¥Ã¥Ý¥í¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Î¥°¥ëー¥×´ë¶È¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥Ã¥Ý¥í¥é¥¤¥ª¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡¦ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢¼ÒÄ¹¡¦ÅÄß·¹¨Ç·¡Ë¤Ï¡¢¡Ø¥ñ¥Ó¥¹ ¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ö¥ê¥åー À¡¿¼¤·¡Ê¤¹¤ß¤Õ¤«¤·¡Ë¡Ù¤ÎÃ®¾¦ÉÊ¤ò¡¢Á´¹ñ¤Î¡ÖYEBISU BAR¡Ê¥ñ¥Ó¥¹¥Ðー¡Ë¡×¤Ë¤Æ2026Ç¯£²·î17Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤ê¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
À¡¤ß¤ï¤¿¤ê¡¢¿¼¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡ÖCREATIVE BREW¡×¤Ï¡¢¥ñ¥Ó¥¹¤Ç130Ç¯°Ê¾åÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿µ»½Ñ¤ÈÃÎ¸«¤ò³è¤«¤·¤Ê¤¬¤é¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥Óー¥ë¤Î³µÇ°¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤¿·¤¿¤Ê¥Óー¥ë¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤ä³Ú¤·¤µ¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢¥µ¥Ã¥Ý¥í¥Óー¥ë¡Ê³ô¡Ë¤¬2023Ç¯¤ËÎ©¤Á¾å¤²¤¿¥ñ¥Ó¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÆÈÁÏÅª¤Ê¥é¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
Âè11ÃÆ¤È¤Ê¤ë¡Ö¥ñ¥Ó¥¹ ¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ö¥ê¥åー À¡¿¼¤·¡×¤Ï¡¢¥Óー¥ë¤ÎËÜ¾ì¥É¥¤¥Ä¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢ÆüËÜ¤ÎÃÏ¤ÇËÂ¤¤¤Ç¤¤¿¥ñ¥Ó¥¹¤Î¡¢¿·¶ÃÏ¤ËÄ©Àï¡£¥É¥¤¥Ä¤ÎÅÁÅýÅª¤ÊÀ½Ë¡¤È¥É¥¤¥Ä¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¿·µì¤Î¥Û¥Ã¥×ÉÊ¼ï¡Ê¢¨¡Ë¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥ñ¥Ó¥¹¹ÚÊì¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤Õ¤¯¤è¤«¤Ê¥³¥¯¤ÈÍ¾±¤¤ò¾ú¤·½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ë§½æ¤ÊÇþ¤Î¤¦¤Þ¤ß¤È¥Û¥Ã¥×¤Îµ¤ÉÊ¤¢¤ë²Ú¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¡¢¿¼¤¯À¡¤ß¤ï¤¿¤ëÌ£¤ï¤¤¤Ç¡¢»êÊ¡¤Î¤Ò¤È¤È¤¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨¡Ë¥É¥¤¥ÄºÇ¸Å¤ÎÉÊ¼ï¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Ï¥é¥¿¥¦¥ß¥Ã¥Æ¥ë¥Õ¥ê¥åー¡×¤ª¤è¤Ó¿·ÉÊ¼ï¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥¢¥³¥ä¡×¤ò¤½¤ì¤¾¤ì°ìÉô»ÈÍÑ¡£
YEBISU BAR¸ÂÄê¤Î¥Þ¥ê¥¢ー¥¸¥å¥á¥Ë¥åー
¹áÁð¤Î¥¨¥Ó¥Þ¥è¡¡780±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
YEBISU BAR¤Ç¤Ï¡ÖÀ¡¿¼¤·¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¹¹¤Ë°ú¤Î©¤¿¤»¤ë¥Þ¥ê¥¢ー¥¸¥å¥á¥Ë¥åー¡Ö¹áÁð¤Î¥¨¥Ó¥Þ¥è¡×¤ò¸ÂÄêÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
À¡¿¼¤·¤Îµ¤ÉÊ¤¢¤ë¹á¤ê¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢ÂçÍÕ¤ä¤ï¤µ¤Ó¡¢¥Ç¥£¥ë¤Ê¤ÉÁÖ¤ä¤«¤ÊÏÂÍÎ¤Î¹áÁð¥Þ¥è¥Íー¥º¤òÅ»¤ï¤»¤¿¡¢¾®³¤Ï·¤Î¥Õ¥ê¥Ã¥È¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ô¥ê¥Ã¤È¤·¤¿¿ÉÌ£¤¬¤¯¤»¤Ë¤Ê¤ëÂç¿Í¤Î¥¨¥Ó¥Þ¥è¤È¡¢À¡¿¼¤·¤Î¿¼¤¯À¡¤ßÅÏ¤ëÌ£¤ï¤¤¤ÎÄ´ÏÂ¤Ë¤è¤ë¥Þ¥ê¥¢ー¥¸¥å¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¾¦ÉÊ¾ðÊó¡Û
¾¦ ÉÊ Ì¾ ¡§¥ñ¥Ó¥¹ ¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ö¥ê¥åー À¡¿¼¤·¡Ê¤¹¤ß¤Õ¤«¤·¡Ë¡ãÃ®À¸¡ä
ÈÎÇä´ü´Ö¡§2026Ç¯£²·î17Æü¡Ê²Ð¡Ë～¡¡³ÆÅ¹´°Çä¤·¤À¤¤ÈÎÇä½ªÎ»
ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§Á´¹ñ¤ÎYEBISU BAR¡¢YEBISU BAR STAND
¢¨YEBISU BAR STAND¡¡·ÃÈæ¼÷¥¬ー¥Ç¥ó¥×¥ì¥¤¥¹Å¹¤Ç¤Ï¥Þ¥ê¥¢ー¥¸¥å¥á¥Ë¥åー¤Î¤ª¼è°·¤¤¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¸«¤ë :
https://www.ginzalion.jp/event/2026/02/yb-sumifukashi.html
¢¨¥µ¥Ã¥Ý¥í¥Óー¥ë¡Ê³ô¡Ë¤«¤é¤Ï¤³¤Î¥Óー¥ë¤Î´Ì¾¦ÉÊ¤ò2026Ç¯£²·î17Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤ê´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨Ã®¾¦ÉÊ¤Ï¡ÖYEBISU BAR¡×¡¢¡ÖYEBISU BAR STAND¡×¤Î¤Û¤«¡¢¡ÖTAPS BY YEBISU¡×¡¢¡Ö¥µ¥Ã¥Ý¥í¥Óー¥ë¶å½£ÆüÅÄ¹©¾ì¡×¡¢·ÃÈæ¼÷¥¨¥ê¥¢¡Ê¡Ö¥ñ¥Ó¥¹¥Óー¥ë¤Ë¹ç¤¦°ïÉÊ¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×»²²ÃÅ¹ÊÞ¡Ë¤Ç¼è¤ê°·¤¦Í½Äê¤Ç¤¹¡£
YEBISU BAR¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
YEBISU BAR¤Ï¡¢¥ñ¥Ó¥¹¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤â¤Ã¤ÈÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¡¢¡ÖALL FOR YEBISU ～¥ñ¥Ó¥¹¤ÎÁ´¤Æ¤¬¡¢¤³¤³¤Ë¤¢¤ë¡£～¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¥µ¥Ã¥Ý¥í¥é¥¤¥ª¥ó¤È¥µ¥Ã¥Ý¥í¥Óー¥ë¤¬¤È¤â¤Ë¹½ÁÛ¤ò½Å¤Í¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿¥Ó¥ä¥Ðー¤Ç¡¢Á´¹ñ¤Ë25Å¹ÊÞ¡Ê¢¨¡ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ÄÀË¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò¤â¤ÄÃ®À¸¥ñ¥Ó¥¹¤ò¤è¤ê³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¡¢Ã®À¸¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆÃÄ¹¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¤ªÎÁÍý¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡È¥ñ¥Ó¥¹¤ÈÎÁÍý¤Î¥Þ¥ê¥¢ー¥¸¥å¡É¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨¡Ë¥°¥ëー¥×»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë(³ô)ËÌ³¤Æ»¥µ¥Ã¥Ý¥í¥é¥¤¥ª¥ó±¿±Ä¤Î£±Å¹ÊÞ´Þ¤à¡£
¤º¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡¢¡ÖÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë´î¤Ó¡×¤ò¥Óー¥ë¤È¤È¤â¤Ë¡£
¤³¤Î·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢²¼µ¤Þ¤Ç¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
°ìÈÌ¤ÎÊý
¤ªµÒÍÍÁêÃÌÁë¸ý
TEL¡§0120-848-136