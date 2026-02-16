こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
通気性に特化した新モデル『ヒツジのいらない枕® ー和みー』がMakuakeの枕製品応援購入金額、歴代1位に
株式会社太陽（代表：川嶋伶、本社：東京都目黒区）が展開する『ヒツジのいらない枕®』シリーズの新ラインナップ『ヒツジのいらない枕® ー和みー』が、応援購入サービス「Makuake」の枕カテゴリにおいて応援購入金額の記録を更新、歴代1位の金額を達成しました。また、本プロジェクトのサポーター数も5,000人を突破しており、過去最多の応援購入人数になる見込みとなっております。
なお、これまでの1位は2024年9月に発売を開始した『ヒツジのいらない枕ー調律ー』の71,934,200円で、今回の最新モデルが自己記録を更新しました。
Makuakeでの販売は3月10日（火）22:00までとなっており、25%オフの13,200円という特別価格からご提供していますので是非この際にお買い求めくださいませ。
『ヒツジのいらない枕® ー和みー』は、シリーズ累計販売数100万個を突破した『ヒツジのいらない枕®』シリーズの新ラインナップとして、通気性に特化した最新モデルで2025年12月から販売を開始しています。
どんな寝姿勢にも対応する「寝た瞬間の密着感」と、独自の通気構造による「ムレにくさ」を重視して設計しており、枕の側面下部に空気の通り道となるスペースを設け、さらに首元まで空気が循環する独自構造を採用。これにより、頭部や首回りにこもりやすい熱を瞬時に外へ逃がす設計を実現しました。ヒツジのいらないシリーズ特有の、“ぷにょんぽにょん”とした水に浮かぶような寝心地はそのままに、通気性を大幅に高めることで、より快適でストレスの少ない睡眠体験を提供します。
製品特長
● ムレ知らずの圧倒的な通気性
『ヒツジのいらない枕® ー和みー』の最大の特長は、圧倒的な通気設計です。三角格子構造による通気性に加え、枕下部に空気が通る空間を設けることで、表面から内部へ空気の循環が促進され、頭部の蒸れを防ぐ抜群の通気構造を採用しました。
ウレタン枕（自社サンプル品）と比較し、頭部から首にかけての熱発散性の違いも検証済み。熱が溜まりにくく、蒸れにくいことが確認されています。
● TPE×三角格子構造で、“水に浮いている”ような寝心地
高い伸縮性と弾力性を持つ高品質素材TPE（熱可塑性エラストマー）を、789点の三角格子構造で配置。点で支えることで圧力を分散し、頭を預けた瞬間にふわっと浮くような感覚を生み出します。1層目にはきめ細やかな三角格子を、2層目に土台となる大きな格子を採用した2層構造により、安定感と柔らかさを両立しました。
● どんな寝姿勢でもフィット
独自のフォルムが、仰向け・横向き・うつ伏せ・抱きかかえ姿勢まで幅広く対応。お好みの寝姿勢でお使いください。
●活性炭配合のTPE素材で、ニオイ対策にも配慮
本体のTPE素材には、ニオイを吸着する活性炭を独自配合。活性炭の持つ吸着性により、汗や湿気によるニオイが気になる方にも配慮した設計となっています。
製品画像
製品概要
【製品名】ヒツジのいらない枕® ー和みー
【カラー】ブラック
【素材】 本体：TPE（熱可塑性エラストマー）
カバー：ポリエステル 70%、再生繊維（テンセル）30%
【サイズ】約58×30×10/10.5cm（幅×奥行き×高さ 低/高）
【重量】約3.1kg
【一般販売価格】17,800円（税込）
【Makuake販売価格】13,200円（税込）※25%OFF／数量限定
（その他お買い得チケットを多数ご用意）
【Makuake販売期間】2026年3月10日（火）22:00まで
【製品のお届け予定】2026年3月下旬頃
【Makuakeページ】https://www.makuake.com/project/taiyo59/
「ヒツジのいらない」シリーズとは
ヒツジを数えることなく眠りにつくことを目指した『ヒツジのいらない枕®』を筆頭にしたシリーズ。枕の特徴は、三角格子構造による体圧分散の実現と頭部へのフィット感、そして、丸洗い可能な10年間の耐久性にあります。「ヒツジのいらない」シリーズは、累計100万個以上販売しており、多くの方の睡眠環境をサポートしています。
実績：「日本ネーミング大賞2021」ルーキー部門最優秀賞受賞、「Makuake Of The Year 2022」ノミネート、「Makuake Award 2023」Best Of Repeat Growth賞受賞、「Makuake Of The Year 2024」受賞、「Makuake Of The Year 2025」Repeat Growth賞受賞、「Amazon.co.jpマーケットプレイスアワード2024」カテゴリー賞受賞
公式ブランドサイト：https://hitsuji-zzz.com/collections/all
ブランドコンセプトムービー：https://youtu.be/2Rbb-261tHo?si=nwnfOutg_kxUBOrW
取扱店舗一覧：https://hitsuji-zzz.com/blogs/topics/shoplist
株式会社太陽 会社概要
社名：株式会社太陽
代表：川嶋 伶
設立：2019年5月
所在地：東京都目黒区青葉台4-7-7 住友不動産青葉台ヒルズ 10F
事業内容：商品の企画・販売
URL：https://www.33taiyo.co.jp
公式LINE：https://lin.ee/fx4L3xk
「人生の2/3も幸せに」をミッションに掲げ、眠っている1/3の時間はもちろん、起きている2/3の時間まで幸せを感じさせる存在を目指し、「睡眠」を軸に自社商品の商品企画・製造・販売戦略・プロモーションまで全て一貫した事業展開を行っています。「ヒツジのいらない」シリーズは、Makuake内だけでもシリーズ累計18億円、総計100万人以上の方の睡眠環境をサポートしています。
MOON-X株式会社 会社概要 （※株式会社 太陽はMOON-X株式会社のグループ会社です）
社名：MOON-X株式会社（ムーンエックス）
代表：長谷川 晋
設立：2019年8月
所在地：東京都港区高輪4-10-18 京急第1ビル 13F
事業内容：ECブランドの共創型M&A、ブランドの成長・DX支援/コンサルティング等
URL：https://www.moon-x.com/company/
本件に関するお問合わせ先
株式会社太陽 広報担当 E-MAIL：press@moon-x.com
