¡ÚÅì¼Ç¡Û£²£°£²£¶Ç¯ÅÙºÎÍÑ·×²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¡¡¡¡£²£°£²£¶¡Ý£²¡Ý£±£¶
³ô¼°²ñ¼Ò¡¡Åì¼Ç
³ô¼°²ñ¼Ò¡¡Åì¼Ç
£²£°£²£¶Ç¯ÅÙºÎÍÑ·×²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡Åì¼Ç¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢2026Ç¯ÅÙºÎÍÑ·×²è¤È¤·¤Æ¡¢Âç³Ø¡¦Âç³Ø±¡¤Î¿·Â´¼Ô1,300¿ÍÃí£±¡Ê2027Ç¯4·îÆþ¼Ò¸«¹þ¤ß¡Ë¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Åì¼Ç¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢¡Ö¿Í¤È¡¢ÃÏµå¤Î¡¢ÌÀÆü¤Î¤¿¤á¤Ë¡£¡×¤Î·Ð±ÄÍýÇ°¤Î²¼¡¢¡Ö¿Í¤È¼«Á³¤¬¶¦À¸¤¹¤ë¼Ò²ñ¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö°ÂÁ´¡¦°Â¿´¤Ê¼Ò²ñ¡×¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸¶»ÒÎÏ¤äÁ÷ÊÑÅÅÇÛÅÅÅù¤Î¡È¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡É¡¢ËÉ±Ò¤ä¼Ò²ñ¥¤¥ó¥Õ¥é¡¢AI¡¦ÎÌ»Òµ»½ÑÅù¤Î¡È¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¤¥ó¥Õ¥é¡É¡¢¥Ñ¥ï¡¼È¾Æ³ÂÎ¤äHDDÅù¤Î¡È¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡õ¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¡É¤Î»ö¶È¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢À¸À®AI¤Ê¤É¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤ò¶î»È¤·¡¢¼«Á³¤ä¼Ò²ñ¤Î¡ÖºÆÀ¸¡ÊRegeneration¡Ë¡×¤È½Û´Ä¡ÊCirculation¡Ë¡×¤Î»ëÅÀ¤«¤é¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÃæ³Ë¤òÃ´¤¦¿Íºà¤ÎºÎÍÑ¤ò¶¯²½¤·¤Þ¤¹¡£
£±¡¥¿·Â´ºÎÍÑ¤Ë¤ª¤±¤ë¿¦¼ïÊÌºÎÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¤³¤ì¤Þ¤ÇÆ±ÍÍ¡¢¿¦¼ïÊÌºÎÍÑ¤ò·ÑÂ³¤·¡¢³ØÀ¸¤ÎÀìÌçÀ¤È»Ö¸þ¤Ë´ð¤Å¤¯Å¬ÀÚ¤Ê¥¸¥ç¥Ö¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¿ä¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥ó¥·¥Ã¥×¤ò³È½¼¤·¡¢¿¦Ì³Íý²ò¤ä½¾¶È°÷¤È¤ÎÂÐÏÃµ¡²ñ¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤Ç¡¢Æþ¼Ò¸å¤Î¥ß¥¹¥Þ¥Ã¥Á¤òËÉ¤®¡¢³ØÀ¸¤Î¼çÂÎÅª¤Ê¥¥ã¥ê¥¢·ÁÀ®¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
£²¡¥Â¿ÍÍ¤ÊºÎÍÑ¥Á¥ã¥Í¥ë¤Î³ÈÂç
¡¡¥¥ã¥ê¥¢ºÎÍÑ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢2025Ç¯ÅÙ¤è¤ê¡¢½¾¶È°÷¾Ò²ð¤Ë¤è¤ë¥ê¥Õ¥¡¥é¥ëºÎÍÑÀ©ÅÙ¤ÎËÜ³ÊÅª¤Ê±¿ÍÑ¤ò³«»ÏÃí2¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤âÅö¼Ò¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤È¿ÆÏÂÀ¤Î¹â¤¤¿Íºà¤È¤ÎÀÜÅÀ¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¿·Â´¡¦¥¥ã¥ê¥¢ºÎÍÑÁÐÊý¤ÇAI¡¢IoT¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿Àè¿ÊÎÎ°è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë½¾¶È°÷À©ÅÙ¡×¤ò°ú¤Â³¤³èÍÑ¤·¡¢»Ô¾ì²ÁÃÍ¤Ë±þ¤¸¤¿¹âÅÙ¤ÊÀìÌçÀ¤ò»ý¤Ä¿Íºà¤ÎºÎÍÑ¤ò¿ä¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£
£³¡¥Â¿ÍÍÀ¡ÊDEIBÃí3¡Ë¤Î¿ä¿Ê
¡¡2024Ç¯3·î¤ËÀ©Äê¤·¤¿¡ÖÅì¼Ç¥°¥ë¡¼¥×DEIBÊý¿Ë¡×¤Î²¼¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¿Íºà¤¬³èÌö¤·¡¢ÊÑ²½¤ØÂ¨±þ¤Ç¤¤ëÁÈ¿¥¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¥¥ã¥ê¥¢ºÎÍÑ¤ä³°¹ñÀÒ¿Íºà¤ª¤è¤Ó¾ã¤¬¤¤¼Ô¤ÎºÎÍÑ¤Ë¤â·ÑÂ³¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ß¡¢Â¿ÍÍ¤Ê»ëÅÀ¤È²ÁÃÍ´Ñ¤ò»ý¤Ä¿Íºà¤Î³èÌö¤ò¸å²¡¤·¤·¤Þ¤¹¡£
£´¡¥»ö¶ÈÂÎÀ©¶¯²½¤Ë¤è¤ëÀ®Ä¹´ðÈ×¤Î³ÎÎ©¤È¿Í¤Ø¤ÎÅê»ñ
¡¡2024Ç¯5·î¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡ÖÅì¼ÇºÆ¶½·×²è¡×¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¡Ö¿Í¤Ø¤ÎÅê»ñ¡×¡¢¡Ö»ö¶È¤Ø¤ÎÅê»ñ¡×¡¢¡Ö¥¹¥Æ¡¼¥¯¥Û¥ë¥À¡¼¤Ø¤Î´Ô¸µ¡×¤òÃì¤ËÊÑ³×¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿ÍºàÀïÎ¬¤ò·Ð±Ä¤ÎºÇ½ÅÍ×¥Æ¡¼¥Þ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»Üºö¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£ ¤Þ¤¿2025Ç¯11·î¤è¤ê¡Ö¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¡×¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¤¥ó¥Õ¥é¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¡×¡Ö¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡õ¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¡×¤Î3¤Ä¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥»¥°¥á¥ó¥ÈÀ©¡ÊBSÀ©Ãí4¡Ë¤òÆ³Æþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ö¶ÈÀÕÇ¤¤òÌÀ³Î²½¤·¡¢¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¤Ê°Õ»×·èÄê¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÂç¤¤Ê¼Ò²ñ²ÁÃÍ¤òÁÏ½Ð¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¡¢½¾¶È°÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÄ©Àï¤Îµ¡²ñ¤¬¹¤¬¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Åì¼Ç¥°¥ë¡¼¥×¤Ï2025Ç¯¤ËÁÏ¶È150¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£2026Ç¯ÅÙ¤Ï¼¡¤Î150Ç¯¤ò¸«¿ø¤¨¡¢¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤ËÄ©¤ßÂ³¤±¤ë´ë¶È¤È¤·¤Æ¡¢Ì¤Íè¤òÁÏ¤ë¿Íºà¤ÎºÎÍÑ¤È°éÀ®¤Ë°ìÁØÃíÎÏ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú£²£°£²£¶Ç¯ÅÙºÎÍÑ·×²è¿ô¡Û
¡¡¹âÅù³Ø¹»Â´¡¢¹âÅùÀìÌç³Ø¹»Â´¡¢¥¥ã¥ê¥¢ºÎÍÑ¤Î·×²è¿ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢·èÄê¼¡Âè¡¢ÄÉµ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
https://digitalpr.jp/table_img/1398/128419/128419_web_1.png
¡Ú£²£°£²£µÇ¯ÅÙºÎÍÑ¼ÂÀÓ¿ô¡Û
https://digitalpr.jp/table_img/1398/128419/128419_web_2.png
¢¨¥¥ã¥ê¥¢ºÎÍÑ¤Ï¼ÂÀÓ¤¬¤Þ¤È¤Þ¤ê¼¡Âè¡¢ÄÉµ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¡¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Åö¼ÒºÎÍÑ¾ðÊó¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡Êhttps://www.global.toshiba/jp/recruit/corporate.html¡Ë¤Ç¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ãí1¡§¹âÅù³Ø¹»Â´¡¢¹âÅùÀìÌç³Ø¹»Â´¡¢¥¥ã¥ê¥¢ºÎÍÑ¤Î·×²è¿ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÊÌÅÓ¹¹¿·Í½Äê
Ãí2¡§2024Ç¯ÅÙ¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤Î°ìÉô¤ÎÁÈ¿¥¤Ç»î¸³Åª¤Ë¼Â»Ü
Ãí3¡§Åì¼Ç¤ÎDEIB¤Î¿ä¿Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æhttps://www.global.toshiba/jp/sustainability/corporate/social/diversity.html
Ãí4¡§Åì¼Ç¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥»¥°¥á¥ó¥ÈÀ©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¡¡https://www.global.toshiba/jp/news/corporate/2025/10/news-20251029-02.html
Ãí5¡§¡ÖÆâ¡¢Ã±ÆÈÅù¡×¤Ë¤Ï¡¢¡Ê³ô¡ËÅì¼Ç¤ÎÂ¾¡¢Åì¼Ç¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¥·¥¹¥Æ¥à¥º¡Ê³ô¡Ë¡¢Åì¼Ç¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡õ¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¡Ê³ô¡Ë¤ª¤è¤ÓÅì¼Ç¥Ç¥¸¥¿¥ë¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¥º¡Ê³ô¡Ë¤ò´Þ¤à¡£Åì¼Ç¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¥·¥¹¥Æ¥à¥º¡Ê³ô¡ËµÚ¤ÓÅì¼Ç¥Ç¥¸¥¿¥ë¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¥º¡Ê³ô¡Ë¤Ï2026Ç¯4·î¤Ë¡Ê³ô¡ËÅì¼Ç¤ËÅý¹çÍ½Äê¡£
