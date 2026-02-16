有名文具店のプロが厳選！“文房具屋さん大賞2026”にて「こまごまファイル® A4サイズ」がデザイン賞を受賞！

　株式会社サクラクレパス（本社：大阪府大阪市 代表取締役社長：西村彦四郎 以下「サクラクレパス」）は、文房具屋さん大賞2026にて「こまごまファイル® A4サイズ」が、“デザイン賞”を受賞いたしましたので、ご案内します。

　「文房具屋さん大賞」とは、有名文具店13社から“文房具のプロ”である、売り場の店員さんを審査員として迎え、ここ１年で発売された商品を、ひと品ひと品吟味して審査し各賞を決定するコンテストで、公式本も発売されます。

　今回、デザイン賞を受賞した「こまごまファイル® A4サイズ」は、お子さまのプリント収納などの用途に加え、デスクワークにおける資料の収納といった大人にも使える便利アイテムとして高く評価されました。

※文房具屋さん大賞 公式サイト：　https://www.fusosha.co.jp/special/bunbougu/







商品概要

商品名：　こまごまファイル® A4サイズ

本体色：　ホワイト、ダークグレー、パステルブルー

サイズ：　W325 × H265 × D35mm

重量：　300g

価　格：　1,210円(税込)

販売場所：　全国の文具店等　

商品ページ：https://www.craypas.co.jp/products/other/056/255980.html

〜商品特長〜

・じゃばら式の幅広サイズポケットは、高さが低く、中身がわかりやすいため、出し入れしやすい

　※インデックスシール付き

・自立するため、中身を一覧でき、選びやすい

・面ファスナーでとめることができ、中身が飛び出さない

・持ち手があり、手軽に片付けや持ち運びができる

●デザイン賞：　こまごまファイル® A4サイズ

























〜その他の受賞商品〜

●シール賞1位：　暗い所で光るアイコンシール

●ボールペン賞3位：　SAKURA　craft_lab ®　010

●ボールペン賞 5位：　ボールサイン® ︎シュガーノック

●ボールペン賞 6位：　ボールサイン®　iD シングル

●カラーペン賞 6位：　クーピー® マーカー5 レトロ喫茶/ポップダイナー

●ハサミ賞 6位：　小学生文具 グッとフィット！！

●ふせん賞 8位：　立てて伝えるコミュニケーション付箋







本件に関するお問合わせ先

株式会社サクラクレパス　広報宛　

TEL：06-6910-8813

サクラクレパスお客様相談室

TEL：06-6910-8818