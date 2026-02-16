¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
PwC Japan¡¢¡Ö»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÀ®Ä¹¤È´ë¶È²ÁÃÍ¤Î¸þ¾å¤Ë¸þ¤±¤¿CFO°Õ¼±Ä´ºº¡×¤ÎºÇ¿··ë²Ì¤ò¸ø³«
2026Ç¯2·î16Æü
¥¤¥ó¥Õ¥ì´Ä¶²¼¤Ë¤ª¤±¤ëCFO¤ÈCEO¤ÎÌò³ä°Õ¼±¡¦AI³èÍÑ¤ÎÈÏ°Ï¤Î°ã¤¤¤¬ÌÀ³Î¤Ë
PwC Japan¥°¥ë¡¼¥×¡Ê¥°¥ë¡¼¥×ÂåÉ½¡§µ×ÊÝÅÄ Àµ¿ò¡¢°Ê²¼¡ÖPwC Japan¡×¡Ë¤ÏËÜÆü¡¢¡Ö»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÀ®Ä¹¤È´ë¶È²ÁÃÍ¤Î¸þ¾å¤Ë¸þ¤±¤¿CFO°Õ¼±Ä´ºº¡×¤ÎºÇ¿··ë²Ì¡Ê°Ê²¼¡ÖËÜÄ´ºº¡×¡Ë¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢CEO¤¬ÊÑ³×Ç½ÎÏ¡Ê¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥óÎÏ¡Ë¤äÀ¸À®AI¤Î²ÄÇ½À¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¡¢´ë¶È¤¬Ä¹´üÅª¤Ë»ê¤ë¤Ù¤¡ÖÌÜ»Ø¤¹¾ì½ê¡×¤òÉÁ¤¯°ìÊý¡¢CFO¤ÏÂçÃÀ¤ÊÊÑ³×¤È¥³¥¢»ö¶È¤Î°Ý»ý¤È¤Î´Ö¤ÇÅ¬ÀÚ¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤ê¤Ê¤¬¤é¡ÖÌÜ»Ø¤¹¾ì½ê¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ë»ê¤ë¤«¡×¤òÀß·×¤¹¤ë»Ø´ø¼Ô¤ÎÌò³ä¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¿ÞÉ½¤Î½Ð½ê¤ÏÁ´¤ÆËÜÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Ê¬ÀÏ·ë²ÌÁ´ÂÎ¤Ï¤³¤Á¤é¡Êhttps://www.pwc.com/jp/ja/knowledge/thoughtleadership/cfo-survey2025.html¡Ë¤ò»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
AI¤Î¿Ê²½¤ä¿»Æ©¤Ï¡¢·ÐºÑ¤ä»º¶È¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¥Õ¥¡¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢PwC¤Ç¤Ï¡¢AI¤¬º£¸å10Ç¯´Ö¤ÇÀ¤³¦·ÐºÑ¤ÎÀ¸»ºÎÌ¤òÂç¤¤¯²¡¤·¾å¤²¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹(¢¨)¡£PwC¤¬2026Ç¯1·î¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡ÖÂè29²óÀ¤³¦CEO°Õ¼±Ä´ºº¡×¤Î·ë²Ì¤«¤é¤Ï¡¢AI¤Î³èÍÑ¤ÇÀè¹Ô¤¹¤ë´ë¶È¤È¸å¤ì¤ò¼è¤ë´ë¶È¤Îº¹¤¬¹¤¬¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ëÍÍ»Ò¤¬¸«¤Æ¼è¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±Ä´ºº¤Ç¤ÏÆüËÜ¤ÎCEO¡Ê139Ì¾¡Ë¤¬¡¢¼«¼Ò¤ÎÊÑ³×Ç½ÎÏ¤äAI¤ò´Þ¤à¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ËÃå´ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢CEO¤ÏÀ¸À®AI¤ò¡ÖÌ¤Íè¤ò°ú¤´ó¤»¤ëÂçÃÀ¤ÊÊÑ³×¡×¤Î°ì½õ¤È¤·¤Æ½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢CFOÁÈ¿¥¤Ë¤ª¤±¤ëAI³èÍÑ¤Ï¹¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢CFO¤ÎÂ¿¤¯¤ÏAI¤ò¡Ö¸úÎ¨²½¥Ä¡¼¥ë¡×¤ÈÂª¤¨¡¢Ä¹´üÌÜÀþ¤Ç¤Î´ë¶È²ÁÃÍ¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÊ¬ÀÏ¤äÆ¶»¡¤Ø¤Î³èÍÑ¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸½¾õ¤Ç¤ÏÃ»´ü¤ÎÌÜÀþ¤Ç¡¢¡Öº£¤òÆÍÇË¤¹¤ë¹âÂ®¤ÊÊÑ³×¡×¤Î¼êÃÊ¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÆÉ¤ß¼è¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¨PwC¤ÎÄ´ºº¥ì¥Ý¡¼¥È¡ÖValue in Motion¡×¡§https://www.pwc.com/jp/ja/press-room/2025/value-in-motion.html
AI¤ÎÆ³Æþ¤ÏÀ¤³¦·ÐºÑ¤òºÆ¹½ÃÛ¤·¡¢2035Ç¯¤Þ¤Ç¤ËÁ´À¤³¦¤ÎGDP¤ò15¡ó²¡¤·¾å¤²¤ë²ÄÇ½À¤ò¼¨º¶
Ä´ºº·ë²Ì¤Î¼ç¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹
CFO¤ÎºÇÂç¤Î·üÇ°¤Ï¡¢¡ÖÂçÃÀ¤ÊÊÑ³×¤È¥³¥¢»ö¶È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¡×¡Ê31¡ó¡Ë¡£CEO¤ÎºÇÂç¤Î·üÇ°¤Ï¡¢¡Ö¼«¼Ò¤Î¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥óÎÏ¡×¡Ê58¡ó¡Ë¡£CEO¤ÈCFO¤Ç¤Ï·üÇ°»ö¹à¤¬°Û¤Ê¤ë
¡ÖÀÇÌ³¡×¤ò´É¾¸ÈÏ°Ï¤È¤¹¤ëCFO¤Ï93¡ó¤Ë¤Î¤Ü¤ë°ìÊý¡¢¼ÂÌ³·Ð¸³¤ò»ý¤ÄCFO¤Ï28¡ó¤ËÎ±¤Þ¤ë¡£·ÐºÑ´Ä¶¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡Ö¥¥ã¥Ã¥·¥åÁÏ½Ðµ¡Ç½¡×¤È¤Ê¤êÆÀ¤ëÀÇÌ³¤ÇCFO¤Ï·Ð¸³ÉÔÂ
º£¸å¡Ö²ÁÃÍÁÏÂ¤¡×¤¬ºÇ¤âµá¤á¤é¤ì¤ë¤È¤¹¤ëCFO¤Ï80¡ó¡£¤½¤Î¤¦¤Á¡¢¡ÖÅýÀ©¡¦¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¡×¤ò2°Ì¤Ëµó¤²¤¿CFO¤¬29¡ó¡¢¡Ö¥È¥é¥ó¥¶¥¯¥·¥ç¥ó½èÍý¡×¤ò2°Ì¤ËÁª¤ÖCFO¤¬23¡ó¤Ç¡¢¡Ö¼é¤ê¡×µ¡Ç½¤¬·×52¡ó¤È¼¡ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£CFO¤ÏÉ¬¤º¤·¤â¡Ö¹¶¤á¡×µ¡Ç½¤Ë·¹ÅÝ¤·¤Æ¤¤¤ëÌõ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
CFOÁÈ¿¥¤Ë¤ª¤±¤ëÂÐ³°Åª¤Ê¶ÈÌ³¤äÈóÄê·¿¶ÈÌ³¤Ç¤ÎAI³èÍÑ¤Ï¡¢¡ÖË¡ÅªÊ¸½ñ¡¦·ÀÌó½ñ¤ÎºîÀ®¡×¡Ê20¡ó¡Ë¡¢¡Ö³Æ¼ï³«¼¨»ñÎÁ¤ÎºîÀ®¡×¡Ê20¡ó¡Ë¡¢¡Ö³°Éô´Ä¶¤«¤é¼«¼Ò¶ÈÀÓ¤Ø¤Î±Æ¶ÁÊ¬ÀÏ¡×¡Ê13¡ó¡Ë¤È¸ÂÄêÅª
ÉÔ³Î¼ÂÀ¤È¥¤¥ó¥Õ¥ì¤ÎÃæ¤Ç¹â¤Þ¤ëCFO¤Î¡Ö¥Ð¥é¥ó¥¹´¶³Ð¡×
ËÜÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢CFO¤ÎºÇÂç¤Î·üÇ°¤Ï¡¢¡ÖÂçÃÀ¤ÊÊÑ³×¤È¥³¥¢»ö¶È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¡×¡Ê31¡ó¡Ë¤Ç¡¢´ûÂ¸¤Î¼ý±×¸»¤ä»ö¶È¤Î°ÂÄêÀ¤òÂ»¤Ê¤ï¤º¤ËÊÑ³×¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤òºÇÂç¤Î²ÝÂê¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¸úÎ¨Åª¤Ê±¿±Ä¤ÈÍ½´ü¤»¤Ì»öÂÖ¤Ø¤ÎÂÑÀ¤ÎÎ¾Î©¡×¡Ê20¡ó¡Ë¤ä¡ÖÉÔ³Î¼Â¤ÊÌ¤Íè¤Ë¸þ¤±¤¿¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥óÎÏ¤Î³ÎÊÝ¡×¡Ê20¡ó¡Ë¤Ø¤Î´Ø¿´¤â¹â¤¯¡¢CFO¤¬¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥¹¤È»ýÂ³ÅªÀ®Ä¹¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤ë¡È·Ð±Ä¤ÎÍ×¡É¤ò»Ö¸þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢PwC¤¬2025Ç¯9·î¤«¤é11·î¤Ë¤«¤±¤Æ¼Â»Ü¤·¤¿¡ÖÂè29²óÀ¤³¦CEO°Õ¼±Ä´ºº¡×¤Ç¤ÎÆ±ÍÍ¤Î¼ÁÌä¤Ø¤ÎÆüËÜ¤ÎCEO¤Î²óÅú·ë²Ì¤ò¸«¤ë¤È¡¢¼«¼Ò¤Î¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥óÎÏ¤ËÂÐ¤¹¤ë·üÇ°¤¬58¡ó¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢AI¤ò´Þ¤à¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ÎÊÑ²½¤Ë¼«¼Ò¤ÎÊÑ³×¤¬ÄÉ¤¤ÉÕ¤¯¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î·üÇ°¤¬53¡ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹(¢¨)¡£CEO¤ÏÊÑ³×Ç½ÎÏ¤ÎÉÔÂ¤äAI¤Î¿Ê²½¤«¤éÃÙ¤ì¤ë¤³¤È¤Ø¤Î´íµ¡°Õ¼±¤¬¹â¤¤°ìÊý¡¢CFO¤ÏºâÌ³·òÁ´À¤ä¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÆÉ¤ß¼è¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¨Âè29²óÀ¤³¦CEO°Õ¼±Ä´ºº¡ÊÆüËÜÊ¬ÀÏÈÇ¡Ë¡§https://www.pwc.com/jp/ja/knowledge/thoughtleadership/ceo-survey.html
¿ÞÉ½1¡§CEO¤ÈCFO¤ÎÌò³ä°Õ¼±
¤Þ¤¿¡¢ºòº£¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤Ç¤¢¤ëAI³èÍÑ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢ËÜÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢CFOÁÈ¿¥¤¬AI¤ò³èÍÑ¤¹¤ëÎÎ°è¤Ï¡Ö³Æ¼ïÊó¹ð»ñÎÁ¤ÎºîÀ®¡×¡Ê60¡ó¡Ë¡¢¡ÖÉÔÀµ¸¡ÃÎ¡¦¥Á¥§¥Ã¥¯¶ÈÌ³¡×¡Ê33¡ó¡Ë¡¢¡ÖIR¤ä³ô¼çÁí²ñ¸þ¤±¤ÎÁÛÄêÌäÅú½¸¤ÎºîÀ®¡×¡Ê28¡ó¡Ë¤¬Ãæ¿´¤Ç¡¢ÉÔ³Î¼ÂÀ¤¬¹â¤¤·Ð±Ä´Ä¶²¼¤Ç¤ÏÉÔ²Ä·ç¤È¤Ê¤ë¡Ö³°Éô´Ä¶¤«¤é¼«¼Ò¶ÈÀÓ¤Ø¤Î±Æ¶ÁÊ¬ÀÏ¡×¡Ê13¡ó¡Ë¤Ø¤ÎÅ¬ÍÑ¤Ï¸ÂÄêÅª¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£CEO¤¬AI¤ò¡ÖÌ¤Íè¤ò°ú¤´ó¤»¤ëÂçÃÀ¤ÊÊÑ³×¡×¤Î°ì½õ¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢CFO¤Ï¡Öº£¤òÆÍÇË¤¹¤ë¹âÂ®¤ÊÊÑ³×¡×¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢CEO¤ÈCFO¤Ç´üÂÔÌò³ä¤Î°ã¤¤¤¬AI³èÍÑ¤ÎÈÏ°Ï¤ËÉ½½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
CFO¤Î´É¾¸ÈÏ°Ï¤È·Ð¸³ÈÏ°Ï¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¸²ºß²½
CFO¤ÎÌò³ä¤¬¹âÅÙ²½¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ÀÇÌ³¤Ê¤É°ìÉôÎÎ°è¤Ç¤Ï½½Ê¬¤ÊÀìÌç·Ð¸³¡¦¼ÂÌ³·Ð¸³¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÀÇÌ³¡×¤ò´É¾¸ÈÏ°Ï¤È¤¹¤ëCFO¤Ï93¡ó¤Ë¤Î¤Ü¤ë°ìÊý¡¢ÀïÎ¬Åª¤Ë³èÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡Ö¥¥ã¥Ã¥·¥åÁÏ½Ðµ¡Ç½¡×¤È¤Ê¤êÆÀ¤ë¡ÖÀÇÌ³¡×µ¡Ç½¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¼ÂÌ³·Ð¸³¤¬¤¢¤ëCFO¤Ï28¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢¤Þ¤¿»ö¶ÈÉôÌç·ÐÍý¤ä³¤³°»ö¶È´ÉÍý¤Ç°ÜÅ¾²Á³Ê¤òÃ´Åö¤·¤¿CFO¤Ï17¡ó¤Ë²á¤®¤º¡¢ÀÇÌ³¤ËÄ¾ÀÜÅª¤Ê·Ð¸³¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤CFO¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡ÖÀÇÌ³¡×µ¡Ç½¤ò·Ð±Ä¤Ë³èÍÑ¤·¤¤ë¥±¥¤¥Ñ¥Ó¥ê¥Æ¥£¤¬CFO¤Ë¤ÏÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤ÈÆÉ¤ß¼è¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ö´É¾¸ÈÏ°Ï¤È·Ð¸³ÈÏ°Ï¤Î°ã¤¤¡×¤Ï¡¢CFO¤Î¥¥ã¥ê¥¢¥Ñ¥¹Àß·×¤ä¿Íºà°éÀ®¤¬¸½¾õ¤Î´üÂÔÌò³ä¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÁÈ¿¥ÂÎÀ©¤ª¤è¤Ó¿ÍºàÀïÎ¬¤Î¸«Ä¾¤·¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿ÞÉ½2¡§CFO¤Î´É¾¸ÈÏ°Ï¤È·Ð¸³ÈÏ°Ï¤Î¥®¥ã¥Ã¥×
¡Ö²ÁÃÍÁÏÂ¤¡×¤È¡ÖÅýÀ©¡¦¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¡×¤òÆ±»þ¤ËÇØÉé¤¦CFO¤ÎÌ¤ÍèÁü
PwC Japan¤ÏCFO°Õ¼±Ä´ºº¤Ë¤Æ¡¢²ÁÃÍÁÏÂ¤¤È¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¡¦Í½Â¬¤ò¡Ö¹¶¤á¡×¡¢ÅýÀ©¡¦¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤È¥È¥é¥ó¥¶¥¯¥·¥ç¥ó½èÍý¤ò¡Ö¼é¤ê¡×¤ÈÄêµÁ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¸åCFO¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ëÌò³ä¤È¤·¤Æ¡Ö²ÁÃÍÁÏÂ¤¡×¤òºÇ½ÅÍ×¤È¤¹¤ëCFO¤Ï80¡ó¤ÈÂ¿¿ô¤òÀê¤á¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¦¤Á¡¢¡ÖÅýÀ©¡¦¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¡×¤ò2°Ì¤Ëµó¤²¤ëCFO¤¬29¡ó¡¢¡Ö¥È¥é¥ó¥¶¥¯¥·¥ç¥ó½èÍý¡×¤ò2°Ì¤ËÁª¤ÖCFO¤¬23¡ó¤ÈÂ³¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡ÖÅýÀ©¡¦¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¡×¤â¤·¤¯¤Ï¡Ö¥È¥é¥ó¥¶¥¯¥·¥ç¥ó½èÍý¡×¤ò1°Ì¤È¤·¤Æµó¤²¤ëCFO¤â17¡óÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î·ë²Ì¤Ï¡¢CFO¤Ë¤È¤Ã¤Æ²ÁÃÍÁÏÂ¤¤¬½Å»ë¤µ¤ì¤Ä¤Ä¤â¡¢¶ÈÌ³´ðÈ×¤È¤Ê¤ëÅýÀ©¤ä¥È¥é¥ó¥¶¥¯¥·¥ç¥ó½èÍý¤¬°ÍÁ³ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢Ë¡µ¬À©¤Î¶¯²½¤ä¾ðÊó³«¼¨¤Î¹âÅÙ²½¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢Àµ³ÎÀ¡¦ÀâÌÀÀ¡¦¿®ÍêÀ¡ÊTrust¡Ë¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¼±¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¿ä»¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤Î¤³¤È¤«¤é¡¢²ÁÃÍÁÏÂ¤¤ä¥¤¥ó¥µ¥¤¥ÈÍ½Â¬¤Î°ìÉô¤Ç¤¢¤ëFP&A¡ÊFinancial Planning and Analysis¡Ë¤Ê¤É¡Ö¹¶¤á¡×¤Î²þ³×¤ÎÁ°Äó¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¼é¤ê¡×¤ÎÌò³ä¤Ë¤è¤ë¿®ÍêÀ¡ÊTrust¡Ë¤Î³ÎÊÝ¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ê¡¢CFO¤¬¡Ö¹¶¤á¡×¤Ë·¹ÅÝ¤·²á¤®¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¡Ö¼é¤ê¡×¤È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¿ÞÉ½3¡§º£¸åCFO¤Ë´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÌò³ä
ÊÑ³×¤ò¸£°ú¤¹¤ëCFO¤Ë¸þ¤±¤¿3¤Ä¤ÎÄó¸À
Ä´ºº·ë²Ì¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢PwC Japan¤Ï°Ê²¼¤òÄó¸À¤·¤Þ¤¹¡£
1. ¡ÖÁ°Äó¤¬ÊÑ²½¤¹¤ë¤³¤È¡×¤ò¤Õ¤Þ¤¨¤¿ÊÑ³×¿ä¿Ê
ÉÔ³Î¼ÂÀ¤¬¹â¤Þ¤ë´Ä¶¤Ç¡¢CEO¤¬ÉÁ¤¯¡ÖÌÜ»Ø¤¹¾ì½ê¡×¤ËÂÐ¤·¡¢CFO¤¬¡ÖÌÜ»Ø¤¹¾ì½ê¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ë»ê¤ë¤«¡×¤òÀß·×¤¹¤ë»Ø´ø¼Ô¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Á°Äó¤äÀ©Ìó¤Î°ø²Ì´Ø·¸¤ò¤¹¤Ù¤Æ²ò¤ÌÀ¤«¤·¤Æ¤«¤éÆ°¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ìÄê¤ÎÂ»¼º¤ä¼êÌá¤ê¤òµöÍÆ¤·¤Ä¤Ä¿Ê¤á¤ë»ÑÀª¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤¹¤Ê¤ï¤Á¡ÖStart anywhere¡ÊÀè¤ºð©¤è¤ê»Ï¤á¤è¡Ë¡×¤Î»ëÅÀ¤ÇÃå¼ê¤·¡¢¼êÌá¤ê¤ä¼ºÇÔ¤ò´Þ¤á¤Æ²áÄø¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ë³Ø¤Ó¤äÃßÀÑ¤µ¤ì¤¿¥±¥¤¥Ñ¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ï¡¢ÊÑ³×¤òÁ°¿Ê¤µ¤»¤ë¥¢¥»¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¼è¤ê¹þ¤à¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
2. CFOÁÈ¿¥¤¬¥æ¡¼¥¹¥±¡¼¥¹ÁªÄê¤ò¼çÆ³¤¹¤ëAI³èÍÑ
AI¤Ï¡¢½¾Íè·¿¤ÎDX¿ä¿Ê¤È°Û¤Ê¤ê¡¢¶É½êÅª¤Ê¥×¥í¥»¥¹É¸½à²½¤ä¥Ç¡¼¥¿É¸½à²½¤òÍ×ÀÁ¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢Ê¬»¶¤µ¤ì¤¿¥Ç¡¼¥¿¤ä¥×¥í¥»¥¹¤âÅý¹ç¡¦½èÍý¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡ÖÉ¬Í×¤Ê²Õ½ê¤À¤±À°È÷¤·¤Æ¡¢¤¢¤È¤ÏAI¤È¸½¾ì¤ÇÂÐ½è¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦»î¹Ôºø¸í·¿¤Î¥¢¥¸¥ã¥¤¥ë±¿±Ä¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö½¸Ãæ¤ÈÊ¬»¶¡×¤ÎÎ¾Î©¤¬²ÄÇ½¤Ê¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£¿ÍºàÉÔÂ¤ò¡Ö²ÝÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Í¿·ï¡×¤ÈÂª¤¨¤ë¤Ù¤¿Í¸ýÆ°ÂÖ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢CFOÁÈ¿¥¤Ï¡Ö¼é¤ê¡×ÎÎ°è¤ËÂÐ¤¹¤ëAI³èÍÑ¤ËÎ±¤Þ¤é¤º¡¢¡ÖÆ¶»¡¡¦¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¡×¤Ê¤É¤Î¡Ö¹¶¤á¡×ÎÎ°è¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë³èÍÑ¤ò¿ä¿Ê¤¹¤Ù¤¤Ç¤¹¡£¤½¤Î²áÄø¤Ç¤Ï¡¢CFOÁÈ¿¥¼«¤é¤¬AI³èÍÑ¤ò¼çÆ³¤·¡¢²ÝÂêÇ§¼±¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢³èÍÑ²ÄÇ½¤Ê¥æ¡¼¥¹¥±¡¼¥¹¤òÁªÄê¤·¡¢¡ÖÀ®¸ùÂÎ¸³¡×¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬³èÍÑÈÏ°Ï¤Î³ÈÂç¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
3. CFOÁÈ¿¥¤ÎÌ¤ÍèÍ½ÁÛ¿Þ¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿µ¡Ç½¤È¿Íºà¤ÎÊÑ³×¿ä¿Ê
´Ä¶ÊÑ²½¤ä¡Ö´É¾¸ÈÏ°Ï¤È·Ð¸³ÈÏ°Ï¤Î°ã¤¤¡×¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎCFOÁÈ¿¥¤Ï¡¢½¾Íè¤Î¡Ö¥«¥ÍÃ´Åö¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö²ÁÃÍÁÏ½Ð¤Î»Ø´ø¼Ô¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡×¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¡Ç½ÇÛÃÖ¤äÁÈ¿¥Àß·×¤¬Í×Äü¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£CFOÁÈ¿¥¤Ë´üÂÔ¤µ¤ì¤ëµ¡Ç½¡¦Ìò³ä¤¬ÊÑ²½¤¹¤ë¤³¤È¤ÏCFOÁÈ¿¥¤Î¿Íºà°éÀ®¤Ë¤â±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£º£¸åµá¤á¤é¤ì¤ëCFOÁÈ¿¥¤Î¿Íºà°éÀ®¤Ï¡¢·ÐÍýºâÌ³ÎÎ°è¤ÎÀìÌçÃÎ¸«¤ËÎ±¤Þ¤é¤º¡¢ÀïÎ¬¤äË¡Ì³¡¢Å¯³Ø¤äÎò»Ë¡¢»ñËÜ»Ô¾ì¤äÂ¾ÉôÌç¡¦»ö¶È¤ÎÆ°¸þ¤ÎÍý²ò¡¢¤Ê¤é¤Ó¤ËÊÑ³×¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È´ÉÍý¤ä¥Á¥§¥ó¥¸¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Î¥¹¥¥ë¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£»Ø´ø¼Ô¤È¤·¤Æ´ë¶È·Ð±Ä¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹Á´ÂÎ¤ò¡ÖÂ¿³ÑÅª¤ËÂª¤¨¤ë¤³¤È¡×¡ÖÏ¢º¿Åª¤ËÂª¤¨¤ë¤³¤È¡×¤ò°Õ¼±¤·¤¿¿Íºà°éÀ®¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£
¡Ú»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÀ®Ä¹¤È´ë¶È²ÁÃÍ¤Î¸þ¾å¤Ë¸þ¤±¤¿CFO°Õ¼±Ä´ºº 2025Ç¯ÈÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
Ä´ºº´ü´Ö¡§2025Ç¯9·î1Æü¡Á10·î17Æü
ÂÐ¾Ý¡§¹ñÆâ¾å¾ì´ë¶È¡Ê¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¡Ë¤ª¤è¤ÓÂç¼ê´ë¶È¤ÎCFO¡¦ºâÌ³¡¿·ÐÍýÀÕÇ¤¼Ô
Ä´ººÊýË¡:¥¦¥§¥Ö¥¢¥ó¥±¡¼¥È¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤è¤ë²óÅú
²óÅú¼Ò¿ô¡§141¼Ò
°Ê¾å
