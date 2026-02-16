¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¹¹Ç¯´ü¾É¾õ¤Ï»Å»ö¤ÎÀ¸»ºÀ¤È´ØÏ¢ ¡½ ¿¦¾ì¤Î¡ÖÏÃ¤·¤ä¤¹¤µ¡×¤¬½ÅÍ×¤ÊÍ×°ø¤Ë¡§¾¼ÏÂ°å²ÊÂç³Ø¤Ê¤É¤Î¸¦µæ¥°¥ë¡¼¥×¤¬²òÌÀ
¾¼ÏÂ°å²ÊÂç³Ø¡ÊÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¿³ØÄ¹¡§¾åÛêÍ³Èþ¡Ë¤ÎÍÇÏËÒ»Ò½Ú¶µ¼ø¡Ê°å³ØÉô°å³Ø¶µ°é³Ø¹ÖºÂ¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¸¦µæ¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢40¡Á60ºÐ¤Î½¢Ï«½÷À¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿Âçµ¬ÌÏÄ´ºº¤Ë¤è¤ê¡¢¹¹Ç¯´ü¾É¾õ¤Î½Å¤µ¤È¡¢¹¹Ç¯´ü¤ò´Þ¤à½÷À¤Î·ò¹¯²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤ä¤¹¤¤¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ë¿¦¾ì¤«¤É¤¦¤«¤¬¡¢»Å»ö¤ÎÀ¸»ºÀ¤È´ØÏ¢¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¸¦µæÀ®²Ì¤Ï¡¢¹ñºÝ³Ø½Ñ»ï¡ØInternational Journal of Environmental Research and Public Health¡Ù¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¸¦µæ¤ÎÇØ·Ê
¡¡ÆüËÜ¤Ç¤ÏÆ¯¤¯½÷À¤Î³ä¹ç¤¬Ç¯¡¹Áý²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹¹Ç¯´üÀ¤Âå¤Î½÷À¤¬Ä¹¤¯·ò¹¯¤ËÆ¯¤Â³¤±¤é¤ì¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤¬½ÅÍ×¤Ê²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹¹Ç¯´ü¾É¾õ¤Ë¤Ï¡¢¤Û¤Æ¤ê¤äÈ¯´À¡¢¿çÌ²¾ã³²¡¢µ¤Ê¬¤ÎÍî¤Á¹þ¤ß¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯»Å»ö¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤â±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤³¤È¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤é¤Î¾É¾õ¤¬¼ÂºÝ¤Ë»Å»ö¤ÎÀ¸»ºÀ¤È¤É¤Î¤è¤¦¤Ë´ØÏ¢¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤Þ¤¿¿¦¾ì´Ä¶¤ÎÍ×°ø¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë´Ø¤ï¤ë¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢½½Ê¬¤Ê¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¢£¸¦µæ¤ÎÊýË¡
¡¡ËÜ¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤Î40¡Á60ºÐ¤Î½¢Ï«½÷À4,000Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥¦¥§¥ÖÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹¹Ç¯´ü¾É¾õ¤ÎÉ¾²Á¤Ë¤Ï¡Ö´ÊÎ¬¹¹Ç¯´ü»Ø¿ô¡ÊSMI¡Ë¡×¡¢»Å»ö¤ÎÀ¸»ºÀ¤ÎÉ¾²Á¤Ë¤Ï¡ÖWHO-HPQ¡ÊÀ¤³¦ÊÝ·òµ¡´Ø¤ÎÀ¸»ºÀ»ØÉ¸¡Ë¡×¤òÍÑ¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë¡Ö¿¦¾ì¤Ç½÷ÀÆÃÍ¤Î·ò¹¯²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤ä¤¹¤¤¤È´¶¤¸¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉ¾²Á¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤Î¥Ç¡¼¥¿¤òÅý·×²òÀÏ¤·¡¢¹¹Ç¯´ü¾É¾õ¤ª¤è¤Ó¿¦¾ì´Ä¶¤È»Å»ö¤ÎÀ¸»ºÀ¤È¤Î´ØÏ¢¤ò¸¡Æ¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¼ç¤Ê¸¦µæ·ë²Ì
¹¹Ç¯´ü¾É¾õ¤¬½Å¤¤¤Û¤É¡¢»Å»ö¤ÎÀ¸»ºÀ¤¬Äã¤¤·¹¸þ¤¬¤ß¤é¤ì¤Þ¤·¤¿
¿¦¾ì¤ò¡Ö·ò¹¯²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤ä¤¹¤¤¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë½÷À¤Ç¤Ï¡¢»Å»ö¤ÎÀ¸»ºÀ¤¬¹â¤¤·¹¸þ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿
¹¹Ç¯´ü¾É¾õ¤È»Å»ö¤ÎÀ¸»ºÀ¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ï¡¢¿¦¾ì´Ä¶¤ËÂÐ¤¹¤ëÇ§¼±¤¬´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿
¢£¸¦µæ¤Î°ÕµÁ
¡¡ËÜ¸¦µæ¤Ï¡¢¹¹Ç¯´ü¤ò¸Ä¿Í¤ÎÌäÂê¤È¤·¤Æ¤Î¤ßÂª¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¿¦¾ì´Ä¶¡×¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤«¤é»Ù±ç¤ò¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ¯¤¯½÷À¤¬·ò¹¯²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Â¿´¤·¤ÆÁêÃÌ¤Ç¤¤ëÊ·°Ïµ¤¤Å¤¯¤ê¤ä¡¢Íý²ò¤¢¤ë¿¦¾ìÊ¸²½¤Î·ÁÀ®¤¬¡¢»Å»ö¤ÎÀ¸»ºÀ¤Î¸þ¾å¤äÆ¯¤¤ä¤¹¤µ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ¸¦µæÀ®²Ì¤Ï¡¢´ë¶È¤äÁÈ¿¥¤Ë¤ª¤±¤ë¹¹Ç¯´ü»Ù±ç¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¾å¤Ç¡¢½ÅÍ×¤Ê¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
¡¡º£¸å¤ÏÄÉÀ×¥Ç¡¼¥¿¤òÍÑ¤¤¤¿½ÄÃÇ²òÀÏ¤ò¿Ê¤á¡¢¹¹Ç¯´ü¾É¾õ¤ä¿¦¾ì´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤¬»Å»ö¤ÎÀ¸»ºÀ¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤Î¤«¤ò¤µ¤é¤Ë¸¡¾Ú¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¢£ÏÀÊ¸¾ðÊó
¡¡¡¦·ÇºÜ»ï¡§International Journal of Environmental Research and Public Health
¡¡¡¦ÏÀÊ¸¥¿¥¤¥È¥ë¡§Menopausal Symptoms, Perceived Workplace Openness, and Work Productivity among Japanese Women: Baseline Findings from a Large-Scale Cohort Study
¡¡¡¦URL¡§https://www.mdpi.com/1660-4601/23/2/186
¢£¸¦µæ»Ù±ç
¡¡ËÜ¸¦µæ¤Ï¡¢¹ñÎ©¸¦µæ³«È¯Ë¡¿ÍÆüËÜ°åÎÅ¸¦µæ³«È¯µ¡¹½¡ÊAMED¡Ë¤Î»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¡Ö¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¼Ò²ñ¼ÂÁõ´ðÈ×À°È÷»ö¶È¡×¤Ë¤ª¤±¤ë¸¦µæ³«È¯²ÝÂê¡Ö´ÊÎ¬¹¹Ç¯´ü»Ø¿ô¡ÊSMI¡Ë¤Î¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹À°Íý¤ÈÏ«Æ¯À¸»ºÀ¤È¤Î´ØÏ¢¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæ¡×¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¸¦µæ¶¨ÎÏµ¡´Ø
¡¡Î©Ì¿´ÛÂç³Ø¡¢°¦ÃÎ°å²ÊÂç³Ø¡¢ÄëµþÂç³Ø¡¢¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿Í½÷À¤Î·ò¹¯¤È¥á¥Î¥Ý¡¼¥º¶¨²ñ
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¡¡¾¼ÏÂ°å²ÊÂç³Ø¡¡°å³ØÉô °å³Ø¶µ°é³Ø¹ÖºÂ¡¡½Ú¶µ¼ø
¡¡ÍÇÏ¡¡ËÒ»Ò
¡¡TEL¡§ 03-3784-8592
¡¡E-mail¡§ makiko39@med.showa-u.ac.jp
¢§ËÜ·ï¥ê¥ê¡¼¥¹¸µ
¡¡³Ø¹»Ë¡¿Í ¾¼ÏÂ°å²ÊÂç³Ø¡¡ÁíÌ³Éô ÁíÌ³²Ý¡¡Âç³Ø¹Êó·¸
¡¡TEL¡§ 03-3784-8059
¡¡E-mail¡§ press@ofc.showa-u.ac.jp
