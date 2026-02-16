¹¹Ç¯´ü¾É¾õ¤Ï»Å»ö¤ÎÀ¸»ºÀ­¤È´ØÏ¢ ¡½ ¿¦¾ì¤Î¡ÖÏÃ¤·¤ä¤¹¤µ¡×¤¬½ÅÍ×¤ÊÍ×°ø¤Ë¡§¾¼ÏÂ°å²ÊÂç³Ø¤Ê¤É¤Î¸¦µæ¥°¥ë¡¼¥×¤¬²òÌÀ

¾¼ÏÂ°å²ÊÂç³Ø¡ÊÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¿³ØÄ¹¡§¾åÛêÍ³Èþ¡Ë¤ÎÍ­ÇÏËÒ»Ò½Ú¶µ¼ø¡Ê°å³ØÉô°å³Ø¶µ°é³Ø¹ÖºÂ¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¸¦µæ¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢40¡Á60ºÐ¤Î½¢Ï«½÷À­¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿Âçµ¬ÌÏÄ´ºº¤Ë¤è¤ê¡¢¹¹Ç¯´ü¾É¾õ¤Î½Å¤µ¤È¡¢¹¹Ç¯´ü¤ò´Þ¤à½÷À­¤Î·ò¹¯²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤ä¤¹¤¤¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ë¿¦¾ì¤«¤É¤¦¤«¤¬¡¢»Å»ö¤ÎÀ¸»ºÀ­¤È´ØÏ¢¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¸¦µæÀ®²Ì¤Ï¡¢¹ñºÝ³Ø½Ñ»ï¡ØInternational Journal of Environmental Research and Public Health¡Ù¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¢£¸¦µæ¤ÎÇØ·Ê

¡¡ÆüËÜ¤Ç¤ÏÆ¯¤¯½÷À­¤Î³ä¹ç¤¬Ç¯¡¹Áý²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹¹Ç¯´üÀ¤Âå¤Î½÷À­¤¬Ä¹¤¯·ò¹¯¤ËÆ¯¤­Â³¤±¤é¤ì¤ë´Ä¶­¤Å¤¯¤ê¤¬½ÅÍ×¤Ê²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹¹Ç¯´ü¾É¾õ¤Ë¤Ï¡¢¤Û¤Æ¤ê¤äÈ¯´À¡¢¿çÌ²¾ã³²¡¢µ¤Ê¬¤ÎÍî¤Á¹þ¤ß¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯»Å»ö¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤â±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤³¤È¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤é¤Î¾É¾õ¤¬¼ÂºÝ¤Ë»Å»ö¤ÎÀ¸»ºÀ­¤È¤É¤Î¤è¤¦¤Ë´ØÏ¢¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤Þ¤¿¿¦¾ì´Ä¶­¤ÎÍ×°ø¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë´Ø¤ï¤ë¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢½½Ê¬¤Ê¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£

¢£¸¦µæ¤ÎÊýË¡

¡¡ËÜ¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤Î40¡Á60ºÐ¤Î½¢Ï«½÷À­4,000Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥¦¥§¥ÖÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹¹Ç¯´ü¾É¾õ¤ÎÉ¾²Á¤Ë¤Ï¡Ö´ÊÎ¬¹¹Ç¯´ü»Ø¿ô¡ÊSMI¡Ë¡×¡¢»Å»ö¤ÎÀ¸»ºÀ­¤ÎÉ¾²Á¤Ë¤Ï¡ÖWHO-HPQ¡ÊÀ¤³¦ÊÝ·òµ¡´Ø¤ÎÀ¸»ºÀ­»ØÉ¸¡Ë¡×¤òÍÑ¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë¡Ö¿¦¾ì¤Ç½÷À­ÆÃÍ­¤Î·ò¹¯²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤ä¤¹¤¤¤È´¶¤¸¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉ¾²Á¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤Î¥Ç¡¼¥¿¤òÅý·×²òÀÏ¤·¡¢¹¹Ç¯´ü¾É¾õ¤ª¤è¤Ó¿¦¾ì´Ä¶­¤È»Å»ö¤ÎÀ¸»ºÀ­¤È¤Î´ØÏ¢¤ò¸¡Æ¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¢£¼ç¤Ê¸¦µæ·ë²Ì

¹¹Ç¯´ü¾É¾õ¤¬½Å¤¤¤Û¤É¡¢»Å»ö¤ÎÀ¸»ºÀ­¤¬Äã¤¤·¹¸þ¤¬¤ß¤é¤ì¤Þ¤·¤¿

¿¦¾ì¤ò¡Ö·ò¹¯²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤ä¤¹¤¤¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë½÷À­¤Ç¤Ï¡¢»Å»ö¤ÎÀ¸»ºÀ­¤¬¹â¤¤·¹¸þ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿

¹¹Ç¯´ü¾É¾õ¤È»Å»ö¤ÎÀ¸»ºÀ­¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ï¡¢¿¦¾ì´Ä¶­¤ËÂÐ¤¹¤ëÇ§¼±¤¬´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À­¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿

¢£¸¦µæ¤Î°ÕµÁ

¡¡ËÜ¸¦µæ¤Ï¡¢¹¹Ç¯´ü¤ò¸Ä¿Í¤ÎÌäÂê¤È¤·¤Æ¤Î¤ßÂª¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¿¦¾ì´Ä¶­¡×¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤«¤é»Ù±ç¤ò¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Î½ÅÍ×À­¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ¯¤¯½÷À­¤¬·ò¹¯²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Â¿´¤·¤ÆÁêÃÌ¤Ç¤­¤ëÊ·°Ïµ¤¤Å¤¯¤ê¤ä¡¢Íý²ò¤¢¤ë¿¦¾ìÊ¸²½¤Î·ÁÀ®¤¬¡¢»Å»ö¤ÎÀ¸»ºÀ­¤Î¸þ¾å¤äÆ¯¤­¤ä¤¹¤µ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

¡¡ËÜ¸¦µæÀ®²Ì¤Ï¡¢´ë¶È¤äÁÈ¿¥¤Ë¤ª¤±¤ë¹¹Ç¯´ü»Ù±ç¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¾å¤Ç¡¢½ÅÍ×¤Ê¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£

¢£º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾

¡¡º£¸å¤ÏÄÉÀ×¥Ç¡¼¥¿¤òÍÑ¤¤¤¿½ÄÃÇ²òÀÏ¤ò¿Ê¤á¡¢¹¹Ç¯´ü¾É¾õ¤ä¿¦¾ì´Ä¶­¤ÎÊÑ²½¤¬»Å»ö¤ÎÀ¸»ºÀ­¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤Î¤«¤ò¤µ¤é¤Ë¸¡¾Ú¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£

¢£ÏÀÊ¸¾ðÊó

¡¡¡¦·ÇºÜ»ï¡§International Journal of Environmental Research and Public Health

¡¡¡¦ÏÀÊ¸¥¿¥¤¥È¥ë¡§Menopausal Symptoms, Perceived Workplace Openness, and Work Productivity among Japanese Women: Baseline Findings from a Large-Scale Cohort Study

¡¡¡¦URL¡§https://www.mdpi.com/1660-4601/23/2/186

¢£¸¦µæ»Ù±ç

¡¡ËÜ¸¦µæ¤Ï¡¢¹ñÎ©¸¦µæ³«È¯Ë¡¿ÍÆüËÜ°åÎÅ¸¦µæ³«È¯µ¡¹½¡ÊAMED¡Ë¤Î»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¡Ö¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¼Ò²ñ¼ÂÁõ´ðÈ×À°È÷»ö¶È¡×¤Ë¤ª¤±¤ë¸¦µæ³«È¯²ÝÂê¡Ö´ÊÎ¬¹¹Ç¯´ü»Ø¿ô¡ÊSMI¡Ë¤Î¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹À°Íý¤ÈÏ«Æ¯À¸»ºÀ­¤È¤Î´ØÏ¢¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæ¡×¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¢£¸¦µæ¶¨ÎÏµ¡´Ø

¡¡Î©Ì¿´ÛÂç³Ø¡¢°¦ÃÎ°å²ÊÂç³Ø¡¢ÄëµþÂç³Ø¡¢¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿Í½÷À­¤Î·ò¹¯¤È¥á¥Î¥Ý¡¼¥º¶¨²ñ

