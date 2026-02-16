³ô¼°²ñ¼ÒÇÀ¶ÈÁí¹ç¸¦µæ½ê¤ÈÇÀ»ºÊªÎ®ÄÌ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ëÊÑ³×¤Ë´Ø¤¹¤ë»ö¶ÈÄó·È·ÀÌó¤òÄù·ë¡Á¼ûµëºÇÅ¬²½¤Ë¸þ¤±¡ÖNS Eclipa¡×¤Ë¤è¤ëÇÀ»ºÊªÎ®ÄÌ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤òÄó¶¡¡Á

¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹
ÆüÅ´¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¶ÌÃÖ ÏÂÉ§¡¢°Ê²¼ ¡ÖNSSOL¡×¡Ë¤Ï¡¢»ºÄ¾Î®ÄÌ¤Î¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼ÒÇÀ¶ÈÁí¹ç¸¦µæ½ê¡ÊËÜ¼Ò¡§ÏÂ²Î»³¸©ÏÂ²Î»³»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ËÙÆâ ´²¡¢°Ê²¼¡ÖÇÀÁí¸¦¡×¡Ë¤È¡¢ÇÀ»ºÊªÎ®ÄÌ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ëÊÑ³×¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿»ö¶ÈÄó·È·ÀÌó¤òÄù·ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÄó·È¤Ë¤è¤ê¡¢NSSOL¤ÏB2B2B¶È³¦ÆÃ²½·¿EC¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ÖNS Eclipa¡Ê¥¨¥Ì¥¨¥¹¡¦¥¨¥¯¥ê¥Ñ¡Ë¡×¤ò´ðÈ×¤È¤¹¤ëÇÀ»ºÊªÎ®ÄÌ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡Ê°Ê²¼¡ÖÇÀ»ºÊªÎ®ÄÌPF¡×¡Ë¤òÄó¶¡¤·¡¢ÇÀ»ºÊªÎ®ÄÌ¤Ë¤ª¤±¤ë¼ûµëºÇÅ¬²½¤Ë¶¦Æ±¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¼Ì¿¿º¸¤«¤é¡¢
¡¡¡¡¡¡³ô¼°²ñ¼ÒÇÀ¶ÈÁí¹ç¸¦µæ½ê ¼¹¹ÔÌò°÷ CTO ²ÃÆ£ ÌïÀ¸»á
¡¡¡¡¡¡³ô¼°²ñ¼ÒÇÀ¶ÈÁí¹ç¸¦µæ½ê ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ËÙÆâ ´²»á
¡¡¡¡¡¡NSSOL Î®ÄÌ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó»ö¶ÈËÜÉô ¼¹¹ÔÌò°÷ »ö¶ÈËÜÉôÄ¹ Ãæ¶¶ ·û¸ç
¡¡¡¡¡¡NSSOL Î®ÄÌ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó»ö¶ÈËÜÉô ±Ä¶ÈËÜÉô ±Ä¶ÈÂè°ìÉôÄ¹ ÍÂ¼ ¸¦¼£
¡¡¡¡¡¡NSSOL Î®ÄÌ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó»ö¶ÈËÜÉô Âè°ì»ö¶ÈÉô ¥Í¥Ã¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹¥Ç¥£¥Ù¥í¥Ã¥×¥á¥ó¥ÈÂè°ìÉô
¡¡¡¡¡¡¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥À¡¼ ¸¶ÅÄ Âçµ±
ÇØ·Ê
ÇÀ»ºÊªÎ®ÄÌ¶È³¦¤Ï¡¢1990Ç¯Âå°Ê¹ß¤Î¿©Ê¸²½¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤ä¿Í¸ý¸º¾¯¤Ë¤è¤ë¼ûÍ×¤Î¸º¾¯¤Ë²Ã¤¨¡¢¶áÇ¯¤Ç¤ÏÅ·¸õÉÔ½ç¤Ë¤è¤ë¼ý³ÏÎÌ¤ÎÊÑÆ°¡¢ÈîÎÁ¤ä»ñºà¤Î²Á³Ê¹âÆ¡¢¹âÎð²½¤ä¸å·Ñ¼ÔÉÔÂ¤È¤¤¤Ã¤¿Ê£¹çÅª¤Ê²ÝÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿»þÂåÇØ·Ê¤ä´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤¬¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢½¾Íè¤Î¾¦Î®¤ä¾¦´·½¬¤¬·ÑÂ³¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢À¸»º¼Ô¤«¤é¾ÃÈñ¼Ô¤Þ¤Ç¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥óÁ´ÂÎ¤Ç¾ðÊó¤¬½½Ê¬¤Ë¶¦Í¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¼ûÍ×¤È¶¡µë¤ÎºÇÅ¬²½¤¬¿Þ¤é¤ì¤º¡¢¶È³¦Á´ÂÎ¤È¤·¤Æ½½Ê¬¤Ê¼ý±×¤ò¾å¤²¤Ë¤¯¤¤¹½Â¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥óÁ´ÂÎ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¾ÃÈñ¼Ô¤Î¹ØÇãÎÌ¡Ê¼ûÍ×¡Ë¤ÈÇÀ»ºÊª¤ÎÀ¸»º¡¦Î®ÄÌÎÌ¡Ê¶¡µë¡Ë¤ò²Ä»ë²½¤·¡¢¼ûÍ×¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¶¡µëÎÌ¤ò·èÄê¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ä»Üºö¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼ûµë¤ÎºÇÅ¬²½¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
»ö¶ÈÄó·ÈÆâÍÆ
ÇÀÁí¸¦¤Ï¡¢¡Ö»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÇÀ»º¶È¤ò¼Â¸½¤·¡¢À¸³è¼Ô¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢Á´¹ñÌó10,000Ì¾¤ÎÀ¸»º¼Ô¤ÈÌó2,000Å¹ÊÞ¤Î¾®ÇäÅ¹¤ò·ë¤Ö¡ÖÇÀ²È¤ÎÄ¾Çä½ê»ö¶È¡×¤ä¡Ö»ºÄ¾»ö¶È¡×¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡¢»ºÄ¾Î®ÄÌ¤Î¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤ÓÇÀÁí¸¦¤Ï¡¢¿·µ¬»ö¶È¤È¤·¤Æ¡¢À¸»º¼Ô¤«¤éÎ®ÄÌ»ö¶È¼Ô¡¢¾®ÇäÅ¹¤Ë»ê¤ë¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥óÁ´ÂÎ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¼ûµëºÇÅ¬²½¤ò¼´¤È¤·¤¿¥ì¥Ù¥Ë¥å¡¼¥·¥§¥¢·¿¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¯Êý¿Ë¤Ç¤¹¡£
ËÜÄó·È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢NSSOL¤ÏB2B2B¶È³¦ÆÃ²½·¿EC¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ÖNS Eclipa¡×¤ò´ðÈ×¤È¤·¤¿ÇÀ»ºÊªÎ®ÄÌPF¤Î³«È¯¤ª¤è¤Ó¥·¥¹¥Æ¥à¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤òÁ´ÌÌÅª¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖNS Eclipa¡×¥µ¡¼¥Ó¥¹³µÍ×
¡ÖNS Eclipa¡×¤Ï¡¢NSSOL¤¬Â¿¤¯¤Î¶È³¦¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿EC¹½ÃÛ¡¦±¿ÍÑ¤ÎÃÎ¸«¤ò¤â¤È¤Ë³«È¯¤·¤¿B2B2B¶È³¦ÆÃ²½·¿EC¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¤¹¡£°ìÈÌÅª¤ÊEC¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤ÏÂÐ±þ¤¬Æñ¤·¤¤¶È³¦¸ÇÍ¤Î¾¦´·½¬¤ä¶È³¦²ÝÂê¤Ë½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ëÅÀ¤òÆÃÄ¹¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁÛÄê¤¹¤ë²ÝÂê¤È¼ç¤ÊÆÃÄ¹¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡ÊÁÛÄê¤¹¤ë²ÝÂê¡Ë
¡¦¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥óÁ´ÂÎ¤Ç¼ûÍ×¤ò²Ä»ë²½¤Ç¤¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¼ûµë¤¬ºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¶È³¦
¡¦Ãæ´Ö¶È¼Ô¤¬Â¿¤¯¡¢Èó¸úÎ¨¤Ê¶ÈÌ³¡¢ÁêÂÐ¼è°ú¡¢ºß¸Ë¥ê¥¹¥¯¤Ê¤É¾¦´·½¬¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¶È³¦
¡¦¼õÃíÀ¸»º¡¦²Ã¹©½èÍý¡¢¶È³¦´·½¬¤Ê¤ÉÉ¸½àÅª¤ÊEC¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤ÏÂÐ±þ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¶È³¦
¡Êµ¡Ç½¡¦ÆÃÄ¹¡Ë
¡¦É¸½àÅª¤ÊECµ¡Ç½¤ÎÂ¾¡¢B2B¼è°ú¤Çµá¤á¤é¤ì¤ëÁêÂÐ¼è°ú¡¢¥ê¥¯¥¨¥¹¥ÈÃíÊ¸¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹´ÉÍý¡¢
À½ÉÊÊÝ¾Ú¡¦¸¡ºº¾ÚÌÀÅù¤ÎÄ¢É¼´ÉÍý¡¢Ç§¾ÚÇ§²Ä¡¢¥ï¡¼¥¯¥Õ¥í¡¼µ¡Ç½¤òÅëºÜ
¡¦¥Õ¥í¥ó¥È²èÌÌ¡¦µ¡Ç½¤Ï¡¢¶È³¦¸ÇÍ¤Î¾¦´·½¬¤ËÊ»¤»¤¿¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤ò¹Ô¤¤ºÇÅ¬²½¤·¤ÆÄó¶¡
¡¦Ê£»¨¤Ê¾¦ÉÊ¹½À®¡¢ÆÃ¼ì¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹´ÉÍý¡¢¾Ã²½»ÅÆþ¤Ê¤É¶È³¦¸ÇÍ¤Î¾¦´·½¬¤Ë¤â½ÀÆð¤ËÂÐ±þ²ÄÇ½
¡¦¼ûÍ×¤Î²Ä»ë²½¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥Ç¡¼¥¿´ÉÍý¡¢ÈÎÇäÊ¬ÀÏµ¡Ç½¤òÄó¶¡
º£¸å¤âNSSOL¤Ï¡¢ÊÀ¼Ò¤¬ÌÜ»Ø¤¹»Ñ¤Ç¤¢¤ë¡ÖSocial Value Producer with Digital¡×¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¡ÖNS Eclipa¡×¤ÎÄó¶¡¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¼Ò²ñ¡¦¶È³¦²ÝÂê¤Î²ò·è¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ëÊÑ³×¤Ë¤è¤ë²ÁÃÍÄó¶¡¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒÇÀ¶ÈÁí¹ç¸¦µæ½ê¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ËÙÆâ ´²»á¡¡¥³¥á¥ó¥È
Åö¼Ò¤Ï¡Ø»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÇÀ»º¶È¤ò¼Â¸½¤·¡¢À¸³è¼Ô¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¡Ù¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢À¸»º¼Ô¤ÈÀ¸³è¼Ô¤ò·Ò¤°¿·¤·¤¤Î®ÄÌ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Å¤¯¤ê¤ËÄ©Àï¤·Â³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¿Í·ïÈñ¤äÊªÎ®¥³¥¹¥È¤Î¹âÆ¤Ê¤É¤Î²ÝÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ëº£¡¢»ä¤¿¤Á¤¬ÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ï¡¢À¸³è¼Ô¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤¿²ÁÃÍ¤Ë¸«¹ç¤¦ÂÐ²Á¤ò¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥óÁ´ÂÎ¤ÇÅ¬Àµ¤ËÊ¬¤«¤Á¹ç¤¦¡Ø¥ì¥Ù¥Ë¥å¡¼¥·¥§¥¢¡Ù·¿¤Î¿·¤·¤¤¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¹½ÃÛ¤Ø¤Î¿¼¤¤ÃÎ¸«¤È¹âÅÙ¤Ê¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿ÆüÅ´¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¥ºÍÍ¤È¤¤¤¦¶¯ÎÏ¤Ê¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¶¦¤Ë¡¢¤³¤Î¡Ø¼ûµëºÇÅ¬²½¡Ù¤ò¼Â¸½¤·¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÇÀ»º¶È¤ò»Ù¤¨¤ë¿·¤¿¤ÊÎ®ÄÌ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Å¤¯¤ê¤Ëî²¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦NS Solutions¡¢NSSOL¡¢NS¡Ê¥í¥´¡Ë¡¢NS Eclipa¡¢NS Eclipa¡Ê¥í¥´¡Ë¤Ï¡¢ÆüÅ´¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¥º³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¡¦ËÜÊ¸Ãæ¤Î²ñ¼ÒÌ¾¤ª¤è¤Ó¾¦ÉÊÌ¾¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
ÆüÅ´¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¥º³ô¼°²ñ¼Ò
Î®ÄÌ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó»ö¶ÈËÜÉô¡¡±Ä¶ÈËÜÉô¡¡±Ä¶ÈÂè°ìÉô
E-mail¡§rs-nseclipa-sales@jp.nssol.nipponsteel.com
¡ÚÊóÆ»´Ø·¸¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
ÆüÅ´¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¥º³ô¼°²ñ¼Ò
´ÉÍýËÜÉô¡¡ÁíÌ³Éô¡¡¹Êó¥°¥ë¡¼¥×
E-mail¡§press@jp.nssol.nipponsteel.com
2026Ç¯2·î16Æü
ÆüÅ´¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¥º³ô¼°²ñ¼Ò
ÆüÅ´¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¥º³ô¼°²ñ¼Ò
