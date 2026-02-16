¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
CAGR21.7%¤ÇµÞ³ÈÂç¡¢2031Ç¯21.73²¯¥É¥ë»Ô¾ì¤Ø―CO2Ê¬Î¥¡¦¿åÁÇÃùÂ¢¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¶âÂ°Íµ¡¹½Â¤ÂÎ¡ÊMOF¡Ë¤Î»º¶È²ÁÃÍ
¶âÂ°Íµ¡¹½Â¤ÂÎ¡ÊMOF¡Ë¡§¥Ê¥ÎÂ¿¹¦ÀºàÎÁ¤¬Âó¤¯¿·µ¡Ç½¤ÎÀ¤³¦
¶âÂ°Íµ¡¹½Â¤ÂÎ¡ÊMOF¡Ë¤Ï¡¢¶âÂ°¥¤¥ª¥ó¤ÈÍµ¡ÇÛ°Ì»Ò¤¬¼«¸Ê½¸¹çÅª¤Ë·ë¹ç¤·¡¢µ¬Â§Åª¤Ê¥Ê¥Î¥µ¥¤¥º¤ÎºÙ¹¦¹½Â¤¤ò·ÁÀ®¤¹¤ë¹âÊ¬»ÒºøÂÎ¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ÎËÜ¼ÁÅª²ÁÃÍ¤Ï¡¢Àß·×¤Î¼«Í³ÅÙ¤¬¹â¤¤Â¿¹¦À¹½Â¤¤Ë¤è¤ê¡¢½¾Íè¤ÎµÛÃåºÞ¤ä¿¨ÇÞ¤Ç¤Ïº¤Æñ¤À¤Ã¤¿¹âÅÙ¤ÊÊ¬»ÒÊ¬Î¥¡¢¥¬¥¹ÃùÂ¢¡¢¥»¥ó¥µーµ¡Ç½¤Ê¤É¤ò¼Â¸½¤¹¤ëÅÀ¤Ë¤¢¤ë¡£´ðËÜ¹½Â¤¤Ï¡¢¶âÂ°¥¯¥é¥¹¥¿ー¡Ê¥Îー¥É¡Ë¤ÈÍµ¡¥ê¥ó¥«ー¡Ê¥¹¥È¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¡Ë¤¬·«¤êÊÖ¤··ë¹ç¤·¤¿·ë¾½À¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¤è¤Ã¤ÆºÙ¹¦¤Î¥µ¥¤¥º¡¢·Á¾õ¡¢É½ÌÌµ¡Ç½À¤ò¼«ºß¤ËÀ©¸æ¤Ç¤¤ë¡£ÊªÍý¡¦²½³ØÅªÆÃÀ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¶Ë¤á¤Æ¹â¤¤ÈæÉ½ÌÌÀÑ¡¢¶Ñ°ì¤ÊºÙ¹¦Ê¬ÉÛ¡¢·ë¾½À¤Ë¤è¤ë°ÂÄêÀ¡¢¤½¤·¤ÆºÙ¹¦Æâ¤Î²½³ØÅª½¤¾þ²ÄÇ½À¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤é¤ÎÆÃÀ¤Ï¡¢¥¬¥¹Ê¬Î¥¡¢¥¬¥¹ÃùÂ¢¡Ê¿åÁÇ¡¢¥á¥¿¥ó¡¢CO2¡Ë¡¢¿¨ÇÞ¡¢ÌôÊªÁ÷Ã£¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊDDS¡Ë¡¢¥»¥ó¥µー¤È¤¤¤Ã¤¿Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ëÍÑÅÓ¤Ç²è´üÅª¤ÊÀÇ½¤òÈ¯´ø¤¹¤ë²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤ë¡£º£Æü¡¢ÃÏµåµ¬ÌÏ¤Ç¤Î´Ä¶ÌäÂê¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ーÌäÂê¡¢°åÎÅ²ÝÂê¤¬¸²ºß²½¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¤½¤ÎÆ³Æþ°ÕµÁ¤Ï°ìÁØÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤Ë¡¢ÆÃÄê¤ÎÊ¬»ÒÁªÂòÀ¡¢¹â¸úÎ¨¤ÊµÛÃå¡¦Ê¬Î¥Ç½ÎÏ¡¢¤½¤·¤Æ´Ä¶Ä´ÏÂ·¿¤Î¥×¥í¥»¥¹¤Ø¤ÎÅ¬ÍÑ²ÄÇ½À¤¬½ÅÍ×¤Êº¹ÊÌ²½¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¡£
´Ä¶¡¦¥¨¥Í¥ë¥®ー²ÝÂê¤Ø¤Î¹×¸¥
¶âÂ°Íµ¡¹½Â¤ÂÎ¤Ï¡¢²½³Ø»º¶È¤ò´ðÈ×¤È¤·¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¡¢´Ä¶¡¢°åÌô¡¢¼«Æ°¼Ö¡¢ÅÅ»Ò¡¢¤½¤·¤ÆÀèÃ¼ÁÇºà¤Ê¤É¡¢Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¼çÍ×»º¶È¤Ë¿¼¤¯´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼çÍ×¤ÊÍÑÅÓ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÇÓ¥¬¥¹¤«¤é¤ÎCO2Ê¬Î¥¡¦²ó¼ý¡¢¿åÁÇ¤äÅ·Á³¥¬¥¹¤Î¹â¸úÎ¨ÃùÂ¢¡¢Ç³ÎÁÅÅÃÓ¤Î¿¨ÇÞÃ´ÂÎ¡¢¶õµ¤Ãæ¤ÎÍ³²Êª¼Á½üµî¡¢¿åÊ¬µÛÃå¤Ë¤è¤ë½ü¼¾¡¢¤½¤·¤Æ°åÌôÉÊ¤Î½ùÊüÀ¥¥ã¥ê¥¢¤Ê¤É¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¡£
¶áÇ¯¡¢ÆüËÜ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢2050Ç¯¥«ー¥Ü¥ó¥Ë¥åー¥È¥é¥ëÌÜÉ¸¤ÎÃ£À®¤Ë¸þ¤±¤¿Ã¦ÃºÁÇµ»½Ñ¤Î³«È¯¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Î¶¯²½¡¢¤½¤·¤ÆÄ¶¹âÎð¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤±¤ë°åÎÅ¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ÎÉ¬Í×À¤¬µÊ¶Û¤Î²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤Ë¡¢CO2ÇÓ½ÐÎÌºï¸º¡¢¿åÁÇ¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ÎÉáµÚ¡¢¹â¸úÎ¨¤Ê¾Ê¥¨¥Í¥ë¥®ーµ»½Ñ¤Ø¤ÎÍ×µá¤Ï¡¢MOF¤Î¤è¤¦¤Ê³×¿·Åª¤ÊÁÇºà¤Ø¤Î¼ûÍ×¤ò¶¯ÎÏ¤Ë²¡¤·¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£MOF¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Î¼Ò²ñ²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢µÛÃå¡¢Ê¬Î¥¡¢¿¨ÇÞ¤È¤¤¤Ã¤¿µ¡Ç½¤òÄÌ¤¸¤ÆÄ¾ÀÜÅª¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤ò»ý¤Ä¡£
LP InformationÄ´ºº¥Áー¥à¤ÎºÇ¿·¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤¢¤ë¡ÖÀ¤³¦¶âÂ°Íµ¡¹½Â¤ÂÎ»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹Í½Â¬2026～2032¡×¡Êhttps://www.lpinformation.jp/reports/580209/metal-organic-frameworks--mof¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2025Ç¯¤«¤é2031Ç¯¤ÎÍ½Â¬´ü´ÖÃæ¤ÎCAGR¤¬21.7%¤Ç¡¢2031Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¥°¥íー¥Ð¥ë¶âÂ°Íµ¡¹½Â¤ÂÎ»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï21.73²¯ÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¥Çー¥¿¤Ï¡¢MOF¤¬¶Ë¤á¤Æ¹â¤¤À®Ä¹²ÄÇ½À¤ò»ý¤ÄÀèÃ¼ÁÇºà¤Ç¤¢¤ê¡¢´Ä¶¡¦¥¨¥Í¥ë¥®ーÌäÂê¤Î²ò·è¤Ë¸þ¤±¤¿À¤³¦Åª¤ÊÅê»ñ¤¬¡¢¤½¤Î»Ô¾ì³ÈÂç¤òÎÏ¶¯¤¯¸£°ú¤·¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤òÌÀ³Î¤Ë¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤Ë¡¢CO2²ó¼ý¡¦ÍøÍÑ¡ÊCCU¡Ëµ»½Ñ¤Î¿Ê²½¤ä¡¢¿åÁÇ¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¤ÎÉáµÚ¡¢¹âµ¡Ç½¥»¥ó¥µー¤Î¼ûÍ×Áý²Ã¤Ï¡¢º£¸å¤Î»Ô¾ì³ÈÂç¤ËÂç¤¤¯´óÍ¿¤¹¤ë¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê´Ä¶¡¦¥¨¥Í¥ë¥®ーÌäÂê¤È¤¤¤¦¼Ò²ñ²ÝÂê¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤¬¡¢Àî¾åÁÇºà¤Ç¤¢¤ëMOF¤Ø¤Î¼ûÍ×¤ò¹½Â¤Åª¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¿Þ. ¶âÂ°Íµ¡¹½Â¤ÂÎÀ¤³¦Áí»Ô¾ìµ¬ÌÏ
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/341824/images/bodyimage1¡Û
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/341824/images/bodyimage2¡Û
¿Þ. À¤³¦¤Î¶âÂ°Íµ¡¹½Â¤ÂÎ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¥È¥Ã¥×5´ë¶È¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤È»Ô¾ì¥·¥§¥¢¡Ê2024Ç¯¤ÎÄ´ºº¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¯¡¨ºÇ¿·¤Î¥Çー¥¿¤Ï¡¢Åö¼Ò¤ÎºÇ¿·Ä´ºº¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡Ë
