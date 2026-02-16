¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ó¥¸¥ç¥ó¡¦¥ª¥ó¡¦¥¶¡¦¥àー¥Ö¡§À¤³¦¤Î¼ÖºÜ¥«¥á¥é»Ô¾ì¤Ï2035Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë315²¯3000ËüÊÆ¥É¥ë¤òÄ¶¤¨¤ë¸«¹þ¤ß
Àè¿Ê±¿Å¾»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊADAS¡Ë¤Î¼ûÍ×³ÈÂç¤¬»Ô¾ì³ÈÂç¤ò²ÃÂ®
À¤³¦¤Î¼ÖºÜ¥«¥á¥é»Ô¾ì¤Ï¡¢¼ÖÎ¾¤Î°ÂÁ´À¡¢¼«Æ°²½¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎµÞÂ®¤Ê¿ÊÊâ¤Ë¸£°ú¤µ¤ì¡¢ÊÑ³×¤Î10Ç¯¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯¤Ë¤Ï108²¯1,000ËüÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤ë»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï¡¢2035Ç¯¤Ë¤Ï315²¯3,000ËüÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤·¡¢2026Ç¯¤«¤é2035Ç¯¤ÎÍ½Â¬´ü´ÖÃæ¤Ï11.30%¤È¤¤¤¦·øÄ´¤ÊÇ¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨¡ÊCAGR¡Ë¤Ç³ÈÂç¤¹¤ë¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÎÏ¶¯¤¤À®Ä¹µ°Æ»¤Ï¡¢¼«Æ°¼Ö¶È³¦¤Ë¤ª¤±¤ëÀè¿Ê±¿Å¾»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊADAS¡Ë¡¢¼«Æ°±¿Å¾µ»½Ñ¡¢¤½¤·¤Æ¶¯²½¤µ¤ì¤¿¼ÖÆâ´Æ»ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ø¤Î¥·¥Õ¥È¤Î²ÃÂ®¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
詳細なサンプルレポートにアクセスする: -https://www.astuteanalytica.com/ja/request-sample/automotive-camera-market
¼ÖºÜ¥«¥á¥é¤Ï¡¢¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Î°ÂÁ´µ¡Ç½¤«¤é¼¡À¤Âå¼«Æ°¼Ö¤Î½ÅÍ×¥³¥ó¥Ýー¥Í¥ó¥È¤Ø¤È¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÌÊÆ¡¢²¤½£¡¢¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤Îµ¬À©Åö¶É¤¬¡¢¼«Æ°¶ÛµÞ¥Ö¥ìー¥¡¢¼ÖÀþ°ïÃ¦·ÙÊó¡ÊLEAW¡Ë¡¢»à³Ñ¸¡ÃÎ¡¢¥É¥é¥¤¥Ðー¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤¤¤Ã¤¿Àè¿Ê°ÂÁ´¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÅëºÜ¤òµÁÌ³ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥«¥á¥é¤ÎÅý¹ç¤ÏÉÔ²Ä·ç¤Ê¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Æ°¼Ö¥áー¥«ー¤¬¤è¤ê°ÂÁ´¤Ç¥¹¥Þー¥È¡¢¤½¤·¤Æ¤è¤ê¥³¥Í¥¯¥Æ¥Ã¥É¤Ê¼ÖÎ¾¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¶¥Áè¤ò·«¤ê¹¤²¤ëÃæ¡¢¹â²òÁüÅÙ¤Î²èÁü¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢¼ÖÎ¾¤ÎÇ§¼±¤È¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Î°Õ»×·èÄê¤Î´ðÈ×¤È¤·¤ÆÂæÆ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ADAS¤È¼«Æ°±¿Å¾¤¬¶¥Áè´Ä¶¤òÊÑ³×
¾èÍÑ¼Ö¤È¾¦ÍÑ¼Ö¤Ë¤ª¤±¤ëADASµ¡Ç½¤ÎÉáµÚ³ÈÂç¤Ï¡¢»Ô¾ìÀ®Ä¹¤ò¸£°ú¤¹¤ë¼çÍ×¤ÊÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥µ¥é¥¦¥ó¥É¥Ó¥åー¥·¥¹¥Æ¥à¡¢Á°Êý¥«¥á¥é¡¢¸åÊý¥«¥á¥é¡¢¼ÖÆâ¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢Ãæ¹âµé¼Ö¥»¥°¥á¥ó¥È¤Î¼ÖÎ¾¤Ç¤ÏÉ¸½àÁõÈ÷¤È¤Ê¤ê¡¢ÎÌÈÎ¥â¥Ç¥ë¤Ø¤ÎºÎÍÑ¤âµÞÂ®¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤ËÁ°Êý¥«¥á¥é¤Ï¡¢¸òÄÌÉ¸¼±Ç§¼±¡¢¼ÖÀþ°Ý»ý»Ù±ç¡¢Êâ¹Ô¼Ô¸¡ÃÎ¤È¤¤¤Ã¤¿½ÅÍ×¤Êµ¡Ç½¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Âç¤¤Ê¼ûÍ×¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢ÅÔ»ÔÉô¤Î½ÂÂÚ¤¬·ã²½¤·¡¢Ãó¼Ö»þ¤Î°ÂÁ´À¤¬¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÍ¥Àè»ö¹à¤È¤Ê¤ë¤Ë¤Ä¤ì¡¢¥µ¥é¥¦¥ó¥É¥Ó¥åー¥«¥á¥é¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÉáµÚ¤¬²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±»þ¤Ë¡¢ÀÖ³°Àþ¥«¥á¥é¤òÅëºÜ¤·¤¿¥É¥é¥¤¥Ðー¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢Ì²µ¤¡¢ÏÆ¸«±¿Å¾¡¢±¿Å¾¼Ô¤ÎµóÆ°¤ò¸¡ÃÎ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î½ÅÍ×¤Êµ»½Ñ¤È¤·¤ÆÂæÆ¬¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢µ¬À©Åö¶É¤Î´Ø¿´¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«Æ°±¿Å¾¼Ö¤Î³«È¯¤Ï¡¢¥«¥á¥é¥Ùー¥¹¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¤Î½ÅÍ×À¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¤Èµ¡³£³Ø½¬¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤òÅý¹ç¤·¤¿¹â²òÁüÅÙ¥«¥á¥é¤Ï¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÎÊªÂÎ¸¡½Ð¡¢Ê¬Îà¡¢´Ä¶¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¼«Æ°¼Ö¥áー¥«ー¤¬¥ì¥Ù¥ë3¤ª¤è¤Ó¥ì¥Ù¥ë4¤Î¼«Æ°±¿Å¾¤Ë¸þ¤±¤ÆÁ°¿Ê¤¹¤ë¤Ë¤Ä¤ì¡¢¥ìー¥Àー¤äLiDAR¥·¥¹¥Æ¥à¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥Þ¥ë¥Á¥«¥á¥é¥¢ー¥¥Æ¥¯¥Á¥ã¤Ï¡¢¼ÖÎ¾¤Î¥»¥ó¥·¥ó¥°µ¡Ç½¤òºÆ¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ»½Ñ¤Î¿ÊÊâ¤¬¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤È¿®ÍêÀ¤ò¸þ¾å
¥»¥ó¥µー²òÁüÅÙ¡¢Äã¾ÈÅÙÀÇ½¡¢²èÁü½èÍýÇ½ÎÏ¤Ë¤ª¤±¤ë·ÑÂ³Åª¤Ê¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¼ÖºÜ¥«¥á¥é¤Î²ÁÃÍÄó°Æ¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£CMOS¥»¥ó¥µー¤Î²þÎÉ¤Ë¤è¤ê¡¢¤è¤ê¹â¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥ì¥ó¥¸¤Î²èÁü»£±Æ¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥È¥ó¥Í¥ëÆâ¡¢¥°¥ì¥¢¡¢Ìë´Ö±¿Å¾¤Ê¤É¤Î¸·¤·¤¤¾ÈÌÀ¾ò·ï¤Ç¤â¤è¤êÁ¯ÌÀ¤Ê»ë³¦¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾®·¿²½¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤â¤Þ¤¿¡¢Èþ´Ñ¤ä¶õÎÏÀÇ½¤òÂ»¤Ê¤¦¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¥«¥á¥é¤ò¼ÖÂÎ¹½Â¤¤Ë¥·ー¥à¥ì¥¹¤ËÅý¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤òÍÆ°×¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥«¥á¥é¥â¥¸¥åー¥ëÆâ¤Ç¤ÎAIÂÐ±þ¥¨¥Ã¥¸¥³¥ó¥Ô¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥ì¥¤¥Æ¥ó¥·¤ÎÃ»½Ì¡¢ÊªÂÎÇ§¼±ÀºÅÙ¤Î¸þ¾å¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à±þÅú¤Î¹âÂ®²½¤¬¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
