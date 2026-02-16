¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¡¢¾¦¶È¡¦»º¶È¡ÊC&I¡Ë¸þ¤±¡ÖÃßÅÅÃÓ¥¨¥Í¥ë¥®ーÃùÂ¢¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊBESS¡Ë¡×¤Î»Ô¾ìÆ°¸þ¤Ë´Ø¤¹¤ëÌµÎÁ¥¦¥§¥Ó¥Êー¤òIDTechEx¤¬³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
IDTechEx¡ÊÀè¿Êµ»½ÑÄ´ºº²ñ¼Ò: ËÜ¼Ò±Ñ¹ñ ¥±¥ó¥Ö¥ê¥Ã¥¸¡Ë¤Ï¡¢¡Ø¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¤ª¤è¤Ó¾¦¶È¡¦»º¶ÈÍÑÅÓ¤Ë¤ª¤±¤ëÃßÅÅÃÓ¤ÎÆ°¸þ¡Ù¤ÈÂê¤·¤¿¥¦¥§¥Ó¥Êー¤ò¡¢2026Ç¯2·î17Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
À¤³¦¤Î¾¦¶È¡¦»º¶ÈÍÑÃßÅÅÃÓ¥¨¥Í¥ë¥®ーÃùÂ¢¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊBESS¡Ë»Ô¾ì¤¬¡¢2036Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë2.1Ãû±ßµ¬ÌÏ¡Ê210²¯ÊÆ¥É¥ë¡Ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤È¡¢IDTechEx¤ÏÍ½Â¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¦¶È¡¦»º¶È¡ÊC&I¡Ë¸þ¤±BESS»Ô¾ì¤Ï¡¢°ìÈÌÅª¤Ë²á¾®É¾²Á¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¥Ë¥åー¥¹¤ÎÂ¿¤¯¤ÏÂçµ¬ÌÏ¤Ê·ÏÅýÍÑÃßÅÅÃÓ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë½¸Ãæ¤·¤¬¤Á¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¸ÜµÒ¤Ë¤â¤¿¤é¤¹²ÁÃÍ¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¡¦¥¶¡¦¥áー¥¿ー¡ÊBTM¡Ë·¿¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥êーÃùÂ¢ÀßÈ÷¤Î½ÅÍ×À¤ò²á¾®É¾²Á¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Îµ»½Ñ¤Ï¡¢ÅÅµ¤¥³¥¹¥È¤È¼«²È¾ÃÈñ¤ÎºÇÅ¬²½¤Î¤Û¤«¡¢¥ª¥Õ¥Ï¥¤¥¦¥§¥¤»Ô¾ì¤Ç¤ÎÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡ÊEV¡Ë¤Ê¤É¤ÎÂ¾¤ÎÅÅÆ°²½µ»½Ñ¤ÎÆ³Æþ¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢º£¸åµÞÂ®¤Ë¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤ë»Ô¾ì¤È¤·¤Æ¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£BESS¤Ï¡¢¤è¤êÄ¹´ü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆUPS¡ÊÌµÄäÅÅÅÅ¸»ÁõÃÖ¡Ë¤òÄó¶¡¤·¡¢ÊÑÆ°¤ÎÂç¤¤¤AI¡Ê¿Í¹©ÃÎÇ½¡ËÉé²Ù¤Î´ÉÍý¤Ë³èÍÑ¤µ¤ì¤ë¸«¹þ¤¬¤¢¤ê¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¥±¥ß¥¹¥È¥êー¤ä¥Ð¥Ã¥Æ¥êーµ»½Ñ¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¥Ê¥È¥ê¥¦¥à¥¤¥ª¥óÅÅÃÓ¤ä¥ì¥É¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥íーÅÅÃÓ¡ÊRFB¡Ë¤Ê¤É¤ÎÈó¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥óµ»½Ñ¤â¤½¤ÎÃæ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¦¥§¥Ó¥Êー¤Ç¤Ï¡¢IDTechEx¤Î¥×¥ê¥ó¥·¥Ñ¥ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎConrad Nicholos¤¬º£¸å¿ôÇ¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ë¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¸þ¤±¥Ð¥Ã¥Æ¥êーµ»½Ñ¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤Ë´Ø¤¹¤ëÆ¶»¡¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã³«ºÅ³µÍ×¡ä
¥Æー¥Þ¡§¡Ø¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¤ª¤è¤Ó¾¦¶È¡¦»º¶ÈÍÑÅÓ¤Ë¤ª¤±¤ëÃßÅÅÃÓ¤ÎÆ°¸þ¡Ù
¡ÊBattery Storage Trends in Data Centers and Commercial & Industrial Applications¡Ë
³«ºÅÆü»þ¡§ 2026Ç¯2·î17Æü(²Ð¡Ë¡¡11»þ¤â¤·¤¯¤Ï19»þ¤«¤é30Ê¬´Ö
³«ºÅÊýË¡¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥ó
¸À¸ì¡§±Ñ¸ì
»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ¡Ê»öÁ°ÅÐÏ¿À©¡Ë¡§https://www.idtechex.co.jp/BatteryStorageTrendsWebinar
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/341908/images/bodyimage1¡Û
ÅöÆü¥«¥Ðー¤¹¤ëÆâÍÆ¡ÊÍ½Äê¡Ë
- C&I¡Ê¾¦¶È¡¦»º¶È¡Ë¸þ¤±BESS»Ô¾ì³µÍ×¤ÈBESS»Ô¾ìÁ´ÂÎ¤Î¾Ò²ð
- ¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¡¢ÄÌ¿®¡Ê¥Æ¥ì¥³¥à¡Ë¡¢µÞÂ®EV½¼ÅÅ¡¢·úÀß¡¦ÇÀ¶È¡¦¹Û¶ÈÊ¬Ìî¤ÎÅÅ²½»Ù±ç¤Ê¤É¡¢³ÆÍÑÅÓ¤Î¾Ò²ð
- ¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¸þ¤±¥Ð¥Ã¥Æ¥êーµ»½Ñ¥È¥ì¥ó¥É¡Ê½ÅÍ×Éé²ÙÂÐ±þ¡¢UPS¡ÊÌµÄäÅÅÅÅ¸»ÁõÃÖ¡Ë¡¢ÊÑÆ°¤¹¤ëAIÉé²Ù¤Ê¤É¡Ë
- ¥Ð¥Ã¥Æ¥êーÃùÂ¢µ»½Ñ¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ç¤Ê¹ÍÎ¸»ö¹à¤È¿·¤¿¤Ê¥È¥ì¥ó¥É
- C&IÍÑ¥Ð¥Ã¥Æ¥êーÃùÂ¢µ»½Ñ¤Î¥Ù¥ó¥Á¥Þー¥¯É¾²Á¾Ò²ð
- C&IÍÑBESS»Ô¾ì³µÍ×¡Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È»öÎã¡¢¼ç¤Ê»Ô¾ìÆ°¸þ¡¢ÃÏ°èÊÌC&IÍÑBESS¼ûÍ×¤ÎÀ¤³¦Åª¿ä°Ü¤Ê¤É¡Ë
-
IDTechEx¤Ï¡¢ËÜ¥¦¥§¥Ó¥Êー¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ëÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤ò12·î¤ËÈ¯¹Ô¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¡¦C&I¸þ¤±¥Ð¥Ã¥Æ¥êーÃùÂ¢ 2026-2036Ç¯¡§»Ô¾ì¡¢Í½Â¬¡¢ÍÎÏ´ë¶È¡¢µ»½Ñ¡Ù
https://www.idtechex.com/ja/research-report/battery-storage-for-data-centers-commercial-and-industrial-applications/1141
¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¡¦C&I¸þ¤±BESS¡Ê¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¥¨¥Í¥ë¥®ーÃùÂ¢¥·¥¹¥Æ¥à¡Ë¤Î10Ç¯´Ö¾ÜºÙÍ½Â¬¡£»²Æþ´ë¶È¡¢¼çÍ×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¢ÍÑÅÓ¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥êーÃùÂ¢µ»½ÑÆ°¸þ¤È¥Ù¥ó¥Á¥Þー¥¯É¾²Á¡¢LFP·Ï¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥óÅÅÃÓ¤Î¥³¥¹¥È¤ÈÀ½Â¤¤òÊ¬ÀÏ¡£Â¿¿ô¤Î°ì¼¡¼èºà¤«¤éÆÀ¤¿Ä´ºº·ë²Ì¡£
¸åÆü¡¢¥¦¥§¥Ó¥Êー¤Ç»ÈÍÑ¤·¤¿»ñÎÁ¤âÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
IDTechEx¤Ï¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤âÀè¿Êµ»½Ñ¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¥¦¥§¥Ó¥Êー¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾Ü¤·¤¯¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.idtechex.com/ja/research/webinars
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»¤Ï¡¢²¼µ¤Þ¤Ç¡Û
¥¢¥¤¥Ç¥£ー¥Æ¥Ã¥¯¥¨¥Ã¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¡ÊIDTechExÆüËÜË¡¿Í¡Ë
100-0005¡¡ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è´Ý¤ÎÆâ1-6-2¡¡¿·´Ý¤ÎÆâ¥»¥ó¥¿ー¥Ó¥ë21³¬
URL: https://www.idtechex.com/ja
Ã´Åö¡§Â¼±ÛÈþÏÂ»Ò¡¡ m.murakoshi@idtechex.com
ÅÅÏÃ : 03-3216-7209
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§¥¢¥¤¥Ç¥£ー¥Æ¥Ã¥¯¥¨¥Ã¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
À¤³¦¤Î¾¦¶È¡¦»º¶ÈÍÑÃßÅÅÃÓ¥¨¥Í¥ë¥®ーÃùÂ¢¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊBESS¡Ë»Ô¾ì¤¬¡¢2036Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë2.1Ãû±ßµ¬ÌÏ¡Ê210²¯ÊÆ¥É¥ë¡Ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤È¡¢IDTechEx¤ÏÍ½Â¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¦¶È¡¦»º¶È¡ÊC&I¡Ë¸þ¤±BESS»Ô¾ì¤Ï¡¢°ìÈÌÅª¤Ë²á¾®É¾²Á¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¥Ë¥åー¥¹¤ÎÂ¿¤¯¤ÏÂçµ¬ÌÏ¤Ê·ÏÅýÍÑÃßÅÅÃÓ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë½¸Ãæ¤·¤¬¤Á¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¸ÜµÒ¤Ë¤â¤¿¤é¤¹²ÁÃÍ¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¡¦¥¶¡¦¥áー¥¿ー¡ÊBTM¡Ë·¿¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥êーÃùÂ¢ÀßÈ÷¤Î½ÅÍ×À¤ò²á¾®É¾²Á¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Îµ»½Ñ¤Ï¡¢ÅÅµ¤¥³¥¹¥È¤È¼«²È¾ÃÈñ¤ÎºÇÅ¬²½¤Î¤Û¤«¡¢¥ª¥Õ¥Ï¥¤¥¦¥§¥¤»Ô¾ì¤Ç¤ÎÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡ÊEV¡Ë¤Ê¤É¤ÎÂ¾¤ÎÅÅÆ°²½µ»½Ñ¤ÎÆ³Æþ¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢º£¸åµÞÂ®¤Ë¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤ë»Ô¾ì¤È¤·¤Æ¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£BESS¤Ï¡¢¤è¤êÄ¹´ü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆUPS¡ÊÌµÄäÅÅÅÅ¸»ÁõÃÖ¡Ë¤òÄó¶¡¤·¡¢ÊÑÆ°¤ÎÂç¤¤¤AI¡Ê¿Í¹©ÃÎÇ½¡ËÉé²Ù¤Î´ÉÍý¤Ë³èÍÑ¤µ¤ì¤ë¸«¹þ¤¬¤¢¤ê¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¥±¥ß¥¹¥È¥êー¤ä¥Ð¥Ã¥Æ¥êーµ»½Ñ¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¥Ê¥È¥ê¥¦¥à¥¤¥ª¥óÅÅÃÓ¤ä¥ì¥É¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥íーÅÅÃÓ¡ÊRFB¡Ë¤Ê¤É¤ÎÈó¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥óµ»½Ñ¤â¤½¤ÎÃæ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¦¥§¥Ó¥Êー¤Ç¤Ï¡¢IDTechEx¤Î¥×¥ê¥ó¥·¥Ñ¥ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎConrad Nicholos¤¬º£¸å¿ôÇ¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ë¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¸þ¤±¥Ð¥Ã¥Æ¥êーµ»½Ñ¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤Ë´Ø¤¹¤ëÆ¶»¡¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã³«ºÅ³µÍ×¡ä
¥Æー¥Þ¡§¡Ø¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¤ª¤è¤Ó¾¦¶È¡¦»º¶ÈÍÑÅÓ¤Ë¤ª¤±¤ëÃßÅÅÃÓ¤ÎÆ°¸þ¡Ù
¡ÊBattery Storage Trends in Data Centers and Commercial & Industrial Applications¡Ë
³«ºÅÆü»þ¡§ 2026Ç¯2·î17Æü(²Ð¡Ë¡¡11»þ¤â¤·¤¯¤Ï19»þ¤«¤é30Ê¬´Ö
³«ºÅÊýË¡¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥ó
¸À¸ì¡§±Ñ¸ì
»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ¡Ê»öÁ°ÅÐÏ¿À©¡Ë¡§https://www.idtechex.co.jp/BatteryStorageTrendsWebinar
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/341908/images/bodyimage1¡Û
ÅöÆü¥«¥Ðー¤¹¤ëÆâÍÆ¡ÊÍ½Äê¡Ë
- C&I¡Ê¾¦¶È¡¦»º¶È¡Ë¸þ¤±BESS»Ô¾ì³µÍ×¤ÈBESS»Ô¾ìÁ´ÂÎ¤Î¾Ò²ð
- ¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¡¢ÄÌ¿®¡Ê¥Æ¥ì¥³¥à¡Ë¡¢µÞÂ®EV½¼ÅÅ¡¢·úÀß¡¦ÇÀ¶È¡¦¹Û¶ÈÊ¬Ìî¤ÎÅÅ²½»Ù±ç¤Ê¤É¡¢³ÆÍÑÅÓ¤Î¾Ò²ð
- ¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¸þ¤±¥Ð¥Ã¥Æ¥êーµ»½Ñ¥È¥ì¥ó¥É¡Ê½ÅÍ×Éé²ÙÂÐ±þ¡¢UPS¡ÊÌµÄäÅÅÅÅ¸»ÁõÃÖ¡Ë¡¢ÊÑÆ°¤¹¤ëAIÉé²Ù¤Ê¤É¡Ë
- ¥Ð¥Ã¥Æ¥êーÃùÂ¢µ»½Ñ¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ç¤Ê¹ÍÎ¸»ö¹à¤È¿·¤¿¤Ê¥È¥ì¥ó¥É
- C&IÍÑ¥Ð¥Ã¥Æ¥êーÃùÂ¢µ»½Ñ¤Î¥Ù¥ó¥Á¥Þー¥¯É¾²Á¾Ò²ð
- C&IÍÑBESS»Ô¾ì³µÍ×¡Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È»öÎã¡¢¼ç¤Ê»Ô¾ìÆ°¸þ¡¢ÃÏ°èÊÌC&IÍÑBESS¼ûÍ×¤ÎÀ¤³¦Åª¿ä°Ü¤Ê¤É¡Ë
-
IDTechEx¤Ï¡¢ËÜ¥¦¥§¥Ó¥Êー¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ëÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤ò12·î¤ËÈ¯¹Ô¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¡¦C&I¸þ¤±¥Ð¥Ã¥Æ¥êーÃùÂ¢ 2026-2036Ç¯¡§»Ô¾ì¡¢Í½Â¬¡¢ÍÎÏ´ë¶È¡¢µ»½Ñ¡Ù
https://www.idtechex.com/ja/research-report/battery-storage-for-data-centers-commercial-and-industrial-applications/1141
¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¡¦C&I¸þ¤±BESS¡Ê¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¥¨¥Í¥ë¥®ーÃùÂ¢¥·¥¹¥Æ¥à¡Ë¤Î10Ç¯´Ö¾ÜºÙÍ½Â¬¡£»²Æþ´ë¶È¡¢¼çÍ×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¢ÍÑÅÓ¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥êーÃùÂ¢µ»½ÑÆ°¸þ¤È¥Ù¥ó¥Á¥Þー¥¯É¾²Á¡¢LFP·Ï¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥óÅÅÃÓ¤Î¥³¥¹¥È¤ÈÀ½Â¤¤òÊ¬ÀÏ¡£Â¿¿ô¤Î°ì¼¡¼èºà¤«¤éÆÀ¤¿Ä´ºº·ë²Ì¡£
¸åÆü¡¢¥¦¥§¥Ó¥Êー¤Ç»ÈÍÑ¤·¤¿»ñÎÁ¤âÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
IDTechEx¤Ï¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤âÀè¿Êµ»½Ñ¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¥¦¥§¥Ó¥Êー¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾Ü¤·¤¯¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.idtechex.com/ja/research/webinars
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»¤Ï¡¢²¼µ¤Þ¤Ç¡Û
¥¢¥¤¥Ç¥£ー¥Æ¥Ã¥¯¥¨¥Ã¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¡ÊIDTechExÆüËÜË¡¿Í¡Ë
100-0005¡¡ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è´Ý¤ÎÆâ1-6-2¡¡¿·´Ý¤ÎÆâ¥»¥ó¥¿ー¥Ó¥ë21³¬
URL: https://www.idtechex.com/ja
Ã´Åö¡§Â¼±ÛÈþÏÂ»Ò¡¡ m.murakoshi@idtechex.com
ÅÅÏÃ : 03-3216-7209
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§¥¢¥¤¥Ç¥£ー¥Æ¥Ã¥¯¥¨¥Ã¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¾ÜºÙ¤Ø