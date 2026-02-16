¡Ú SiTest ¡ÛGA4¥Çー¥¿¤ò AI ¤¬¼«Æ°Ê¬ÀÏ¤·²þÁ±Äó°Æ¤Þ¤Ç¹Ô¤¦¿·µ¡Ç½¤òÄó¶¡³«»Ï
³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥é¥Ã¥É¥¥åー¥Ö¡ÊËÜ¼Ò¡§Âçºå»ÔÃæ±û¶è¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò CEO ¶âÅç ¹°¼ù¡¡°Ê²¼¡¢¥°¥é¥Ã¥É¥¥åー¥Ö¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯2·î16Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê¡¢Æ±¼Ò¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥Îー¥³ー¥É¥µ¥¤¥È²þÁ±¡¦ CX ²þÁ±¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à ¡Ö SiTest¡Ê¥µ¥¤¥Æ¥¹¥È¡Ë¡× ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Google Analytics 4¡Ê°Ê²¼¡¢ GA4¡Ë¤ÎËÄÂç¤Ê¥Çー¥¿¤ò AI ¤¬¼«Æ°Ê¬ÀÏ¤·¡¢²þÁ±°Æ¤ÎºîÀ®¤Þ¤Ç´°·ë¤µ¤»¤ë¿·µ¡Ç½ ¡Ö GA4 AI¥ì¥Ýー¥È(R) ¡×¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ÇØ·Ê¤È²ÝÂê
GA4 ¤Ï¾ÜºÙ¤Ê¥Çー¥¿¼èÆÀ¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°ìÊý¡¢¡Ö¥Çー¥¿¤ÎÃê½Ð¡¦À°Íý¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¡×¡Ö¿ôÃÍ¤«¤é¶ñÂÎÅª¤Ê²þÁ±¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òÆ³¤½Ð¤¹¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿±¿ÍÑÂ¦¤ÎÉéÃ´¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿²ÝÂê¤ÏÃ´Åö¼Ô¤Î¥¹¥¥ë¤ä¥ê¥½ー¥¹¤Ë°ÍÂ¸¤·¤¬¤Á¤Ç¤¢¤ê¡¢²þÁ±¥µ¥¤¥¯¥ë¤ÎÆß²½¤ò¾·¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Åö¼Ò¤Ï¡¢¼«¼Ò¤Î²òÀÏÃÎ¸«¤È AI µ»½Ñ¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ã¯¤â¤¬ÀìÌç²È¥ì¥Ù¥ë¤ÎÊ¬ÀÏ·ë²Ì¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ¡Ö GA4 AI¥ì¥Ýー¥È(R) ¡×¤Î¼çÍ×¤Êµ¡Ç½
¡Ö GA4 AI¥ì¥Ýー¥È(R) ¡×¤Ï¡¢GA4 ¤Î¼çÍ×¥Çー¥¿¤ò AI ¤¬Â¿³ÑÅª¤Ë²òÀÏ¡£²ñµÄ»ñÎÁ¤È¤·¤Æ¤½¤Î¤Þ¤Þ³èÍÑ¤Ç¤¤ë¡¢10¼ïÎà°Ê¾å¤Î¥ì¥Ýー¥È¤ò¼«Æ°½ÐÎÏ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/340779/images/bodyimage1¡Û
¡¦·î¼¡¥æー¥¶ー¡¦¥È¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯Ê¬ÀÏ¡§¥µ¥¤¥ÈÁ´ÂÎ¤Î½¸µÒ¾õ¶·¤ò·î¼¡¤Ç²Ä»ë²½¡£Î®Æþ·ÐÏ©¤ä¥æー¥¶ーÂ°À¤Î¿ä°Ü¤ò¤Ò¤ÈÌÜ¤ÇÇÄ°®¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥³¥ó¥Ðー¥¸¥ç¥ó¥Õ¥¡¥Í¥ëÊ¬ÀÏ¡§Î®Æþ¤«¤éÀ®Ìó¤Þ¤Ç¤Î¥×¥í¥»¥¹¤ò²Ä»ë²½¡£Î¥Ã¦¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÆÃÄê¤·¡¢¥µ¥¤¥ÈÆâ¤Î¥Ü¥È¥ë¥Í¥Ã¥¯¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦AI Áí¹çÊ¬ÀÏ¡Ê²ÝÂê¤È²þÁ±Äó°Æ¡Ë¡§¥µ¥¤¥ÈÁ´ÂÎ¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò AI ¤¬¿ÇÃÇ¤·¡¢Í¥Àè¤¹¤Ù¤²ÝÂê¤òÄó¼¨¡£
¡¦KPI ¥µ¥Þ¥êー¡¦AI Ê¬ÀÏ¥µ¥Þ¥êー¡§·î¼¡¤Î¥È¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤ä¥³¥ó¥Ðー¥¸¥ç¥óÎ¨¤Ê¤É¤Î½ÅÍ×»ØÉ¸¤òÃ¼Åª¤ËÍ×Ìó¡£
¡¦¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡¦¥Á¥ã¥Í¥ëÊÌ¤Î¾ÜºÙ¥ì¥Ýー¥È¡§³Æ¥æー¥¶ーÀÜÅÀ¤´¤È¤ÎÆ°¤¤ò²Ä»ë²½¡£
¡¦EC ¼ý±×Ê¬ÀÏ¡§ Æü¼¡¤Î¼ý±×¤ä¹ØÆþÃ±²Á¤Î¿ä°Ü¤Ê¤É¡¢EC ¥µ¥¤¥È±¿±Ä¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ê¥Çー¥¿¤òÌÖÍå¡£
¢£ ¡Ö GA4 AI¥ì¥Ýー¥È(R) ¡×¤Î4¤Ä¤ÎÆÃÄ¹
(1) AI ¤¬Ê¬ÀÏ¤òÂå¹Ô¡¢»þ´Ö¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¿×Â®¤Ë
ËÄÂç¤Ê GA4¥Çー¥¿¤ÎÃæ¤«¤é¡¢Ê¬ÀÏ¤ËÉ¬Í×¤Ê¿ô»ú¤Î¼ý½¸¤ÈÍ×ÅÀÀ°Íý¤ò AI ¤¬¼«Æ°²½¡£ÀìÌç¥¹¥¥ë¤ä»þ´Ö¤òÍ×¤¹¤ë¥Çー¥¿¤ÎÀººº¹©Äø¤ò¥¹¥¥Ã¥×¤·¡¢¿ôÊ¬¤Ç¸½¾õ¤òÇÄ°®¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/340779/images/bodyimage2¡Û
(2) ²ñµÄ¤Ë¤½¤Î¤Þ¤Þ»È¤¨¤ë¥ì¥Ýー¥Æ¥£¥ó¥°
Ã±¤Ê¤ë¥Çー¥¿¤ÎÍåÎó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ²ñµÄ»ñÎÁ¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤Ç¤¤ëÂÎºÛ¤Ç¥ì¥Ýー¥È¤ò½ÐÎÏ¤·¤Þ¤¹¡£»ñÎÁºîÀ®¤Ë¤«¤«¤ë¥³¥¹¥È¤òÂçÉý¤Ëºï¸º¤·¡¢¶¦Í¤Î¥¹¥Ôー¥É¤òºÇÂç²½¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/340779/images/bodyimage3¡Û
(3) AI ¤Ë¤è¤ëÃ¼Åª¤Ê¹Í»¡¤Ç¡¢µÄÏÀ¤ò¥¹¥àー¥º¤Ë
¿ôÃÍ¤ÎÊÑ²½¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢AI ¤¬µÒ´ÑÅª¤ÊÍýÍ³¤òÃ¼Åª¤ËÊäÂ¤·¤Þ¤¹¡£Ê¬ÀÏ¤Î¡ÖÆÉ¤ß²ò¤¡×¤ò AI ¤¬¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Áー¥àÆâ¤Ç¤ÎµÄÏÀ¤Î½ÐÈ¯ÅÀ¤òÂ·¤¨¡¢²ò¼á¤Î¥º¥ì¤òËÉ¤®¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/340779/images/bodyimage4¡Û
(4) ¡Èº£¡É ¤ä¤ë¤Ù¤²þÁ±»Üºö¤ò¡¢Í¥ÀèÅÙ½ç¤ËÄó°Æ
Ê¬ÀÏ·ë²Ì¤Ë´ð¤Å¤¡¢´üÂÔ¤Ç¤¤ë¸ú²Ì¤È¼Â¹Ô¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¤«¤é²þÁ±°Æ¤ÎÍ¥Àè½ç°Ì¤òÀ°Íý¡£¿ô¤¢¤ë²ÝÂê¤ÎÃæ¤«¤é¡Öº£¤ä¤ë¤Ù¤»Üºö¡×¤ò¿ô¸Ä¤Ë¹Ê¤ê¹þ¤ß¡¢ÌÂ¤¤¤Î¤Ê¤¤¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òÂ¥¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜµ¡Ç½¤Ï SiTest ·ÀÌó¥æー¥¶ー¤Î¤ß¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥ì¥Ýー¥Èµ¡Ç½¤Ç¤¹¡£¡Ê¥×¥é¥óÆâÍÆ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¾å¸Â¤Î¥ì¥Ýー¥È½ÐÎÏ²ó¿ô¤òÀßÄê¡Ë
¿·µ¬¤´·ÀÌó¤ò¸¡Æ¤Ãæ¤ÎÊý¤ËÌµÎÁ¥µ¥ó¥×¥ë¥ì¥Ýー¥È¤âÄó¶¡Ãæ¤Ç¤¹¡£
¢£ º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
Åö¼Ò¤Ï¡¢SiTest ¤Ø¤Î AI ¼ÂÁõ¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°À¸»ºÀ¤òÈôÌöÅª¤Ë¹â¤á¤ë¡Ö AI ¡ß ²òÀÏ ¡×¤ÎÎÎ°è¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£ º£²ó¤Î¿·µ¡Ç½Äó¶¡¤Ï¡¢SaaS »ö¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¥µー¥Ó¥¹¶¥ÁèÎÏ¤Î¶¯²½¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢º£¸å¤â¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÎÎÏ¤Ç´ë¶È¤Î DX ¿ä¿Ê¤ÈÅö¼Ò¤Î»ýÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö SiTest ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö SiTest¡Ê¥µ¥¤¥Æ¥¹¥È¡Ë¡×¤Ï¡¢¥Òー¥È¥Þ¥Ã¥×¡¦ A/B ¥Æ¥¹¥È¡¦¥Ñー¥½¥Ê¥é¥¤¥º¡¦ EFO ¡¦¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤Ê¤É¡¢¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Î²òÀÏ¡¦²þÁ±¤ËÉ¬Í×¤Êµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤¿¥Îー¥³ー¥É¥µ¥¤¥È²þÁ±¡¦CX¡Ê¸ÜµÒÂÎ¸³¡Ë²þÁ±¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë AI ¡Ê¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ë¤Ë¤è¤ë²òÀÏ¥Çー¥¿¤Î½¸·×¥ì¥Ýー¥È¤ò½ÐÎÏ¤Ç¤¡¢²òÀÏ¤«¤éÈ¯¸«¤·¤¿²ÝÂê¤ò A/B ¥Æ¥¹¥È¤ä¥Ñー¥½¥Ê¥é¥¤¥ºµ¡Ç½¤òÍÑ¤¤¤Æ¥Îー¥³ー¥É¤Ç¿×Â®¤Ë²þÁ±¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥ÈÁ´ÂÎ¤Î CX ¸þ¾å¤ò°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Ç»Ù±ç¤¹¤ë¹ñ»º¤Î¥ªー¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£
¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¡§https://sitest.jp/
¢£¡ÖSiTest Engage¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖÆ°²è¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¡×¡Ö¥Ô¥¯¥Á¥ã¥¤¥ó¥Ô¥¯¥Á¥ãÆ°²è¡×¡Ö¥Ñー¥½¥Ê¥é¥¤¥¼ー¥·¥ç¥ó¡×¤½¤·¤Æ¡ÖAI ¥¢¥Ð¥¿ー¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ë¬Ìä¼Ô¤ÎÃíÌÜ¤ò°ì½Ö¤Ç¼æ¤¤Ä¤±¡¢¶¯¤¤°õ¾Ý¤ÈÍý²ò¤òÂ¥¤·¡¢¹ØÆþ¤äÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ê¤É¤Î¹ÔÆ°¤Ø¤È¥¹¥àー¥º¤ËÆ³¤¯¼¡À¤Âå¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£AI ¥¢¥Ð¥¿ー¤Ï¡¢AI ¤òÅëºÜ¤·¤¿¥ê¥¢¥ë¤Ê¥¢¥Ð¥¿ー¤¬¥µ¥¤¥ÈË¬Ìä¼Ô¤Ø¤ÎÀ¼³Ý¤±¡¢¼ÁÌä±þÅú¡¢¥Ê¥Ó¥²ー¥·¥ç¥ó¤ò¼«Æ°¤Ç¼Â¹Ô¡£¿ÍÅª¥ê¥½ー¥¹¤ò²òÊü¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÀÜµÒÉÊ¼Á¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¡§https://engage.sitest.jp/lp/
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥é¥Ã¥É¥¥åー¥Ö¡Ê¾Ú·ô¥³ー¥É¡§9561¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥°¥é¥Ã¥É¥¥åー¥Ö¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ï¡ÖÀ¤³¦Ãæ¤Î¿Í¡¹¤Ë¾Ð´é¤È´î¤Ó¡Ê glad ¡Ë¤òÆÏ¤±¤ë¡×¤³¤È¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤¬ÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ï¡¢¿Í¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯À¤³¦¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¨¤ë¿®Ç°¤ä¶¯¤µ¤ò»ý¤Á¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤µ¤»¤ë¥Æ¥Ã¥¯¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ºÇÀèÃ¼¤Îµ»½Ñ¤òÄÉµá¤¹¤ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー´ë¶È¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤ò¸£°ú¤¹¤ëÂ¸ºß¤ØÀ®Ä¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ö¶ÈÆâÍÆ¤Ï¡¢¸ÜµÒ¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°³èÆ°¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥° DX »ö¶È¡Ê¥µ¥¤¥È²òÀÏ¡¦²þÁ±¥Äー¥ë¡Ö SiTest¡Ê¥µ¥¤¥Æ¥¹¥È¡Ë¡×¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¹¹ð±¿ÍÑÂå¹ÔÅù¡Ë¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー»ö¶È¡Ê¥¹¥Ýー¥Ä¥Çー¥¿²òÀÏ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö SPAIA¡Ê¥¹¥Ñ¥¤¥¢¡Ë¡×¡¢À¸À®AI¤òÍÑ¤¤¤¿ DX ³«È¯¡Ë¤Î2¼´¤ÇÉý¹¤¤¥µー¥Ó¥¹¡¢¥×¥í¥À¥¯¥È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½êºßÃÏ¡¡¡§ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶è´¤Ä®2-4-7 ¿·´¤Ä®¥Ó¥ë8F
ÂåÉ½¼ÔÌ¾¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò CEO ¶âÅç ¹°¼ù
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§SaaS¡¢¹¹ð±¿ÍÑÂå¹Ô¡¢SPAIA ¤Î³«È¯¡¦±¿±Ä¡¢´ë²èÄó°Æ·¿¤Î DX ³«È¯Åù
¸ø¼°HP ¡§https://corp.glad-cube.com/
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥é¥Ã¥É¥¥åー¥Ö
¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¾ÜºÙ¤Ø