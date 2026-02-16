¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
ÍÏ²ò·¿¥Õ¥é¥¯¥×¥é¥°»Ô¾ì¤Ï¡¢¿åÊ¿·¡ºï¤Î³ÈÂç¤È»Å¾å¤²¸úÎ¨¸þ¾å¤Ë¤è¤êÀ®Ä¹
2025Ç¯¤Î5²¯8,000Ëü¥É¥ë¤«¤é2035Ç¯¤Ë¤Ï16²¯¥É¥ë¤Ø¡¢ÍÏ²ò·¿¥×¥é¥°µ»½Ñ¤Ï¿å°µÇËºÕºî¶È¹©Äø¤òºÆ·ÁÀ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¸½Âå¤Î¥·¥§ー¥ë³«È¯¤ª¤è¤ÓÈóºßÍè·¿»ñ¸»³«È¯¤Ç¤Ï¡¢¹£°æ¸½¾ì¤Ç¤Î¸úÎ¨À¤¬¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È·ÐºÑÀ¤òº¸±¦¤¹¤ë¡£Áà¶È¼Ô¤Ï¡¢ºî¶È²ðÆþ»þ´Ö¤ÎÃ»½Ì¡¢±¿ÍÑ¥ê¥¹¥¯¤ÎÄã¸º¡¢²ó¼ýÎ¨¤Î¸þ¾å¤È¤¤¤¦·ÑÂ³Åª¤Ê°µÎÏ¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÇØ·Ê¤ÎÃæ¡¢ÍÏ²ò·¿¥×¥é¥°µ»½Ñ¤Ï¥Ë¥Ã¥Á¤Ê³×¿·¤«¤é¼çÎ®¤Î»Å¾å¤²ÀïÎ¬¤Ø¤È°Ü¹Ô¤·¤¿¡£ÍÏ²ò·¿¥Õ¥é¥¯¥×¥é¥°»Ô¾ì¤Ï¡¢¹â¥³¥¹¥È¤ÊÀÚºï½üµîºî¶È¤ÎÇÓ½ü¤ÈÂ¿ÃÊ¿å°µÇËºÕ¤Î¸úÎ¨²½¥Ëー¥º¤Ë¤è¤êÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
2025Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¡¢ÍÏ²ò·¿¥Õ¥é¥¯¥×¥é¥°»Ô¾ì¤ÏÌó5²¯8,090Ëü¥É¥ë¤ËÃ£¤·¡¢2020Ç¯°Ê¹ßÇ¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨13.7%¤Ç³ÈÂç¤·¤¿¡£¤³¤ÎÀ®Ä¹¤Ï¡¢ÆÃ¤ËËÌÊÆ¤Ë¤ª¤±¤ë·¡ºï³èÆ°¤ÎÁý²Ã¡¢ÀÐÌý¡¦¥¬¥¹À¸»º¤Î·ÑÂ³¡¢Èæ³ÓÅª¥¯¥êー¥ó¤Ê°Ü¹Ô¥¨¥Í¥ë¥®ー¸»¤È¤·¤Æ¤ÎÅ·Á³¥¬¥¹¼ûÍ×Áý²Ã¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
º£¸å¡¢ÍÏ²ò·¿¥Õ¥é¥¯¥×¥é¥°»Ô¾ì¤Ï2030Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë9²¯8,700Ëü¥É¥ë¡¢2035Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë16²¯3,250Ëü¥É¥ë¤Ø³ÈÂç¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£½é´ü¤ÎµÞÀ®Ä¹ÃÊ³¬¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤ÈÀ®Ä¹Î¨¤Ï´Ë¤ä¤«¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¿åÊ¿¹£°æ¤ª¤è¤ÓÈóºßÍè·¿¹£°æ¤¬¿·µ¬³«È¯¤Î¼çÎ®¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ëÃæ¡¢³ÈÂç¤Ï·øÄ´¤ËÂ³¤¯¡£
ºî¶È¸úÎ¨¸þ¾å¤¬Ãæ³ËÀ®Ä¹Í×°ø
Îò»ËÅª¤Ë¡¢ÍÏ²ò·¿¥Õ¥é¥¯¥×¥é¥°»Ô¾ì¤Ï·¡ºï¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î³ÈÂç¤ª¤è¤Ó²ÔÆ¯¥ê¥°¤Î²óÉü¤Î²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¿¡£½¾Íè¤ÎÊ£¹çºà¥×¥é¥°¤Ï¡¢¿å°µÇËºÕ¸å¤ËÀÚºï½üµîºî¶È¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ê¡¢»þ´Ö¤È¥³¥¹¥È¤òÁý²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£ÍÏ²ò·¿ÂåÂØÉÊ¤Ï¤³¤Îºî¶È¤òºï¸º¤·¡¢¹£°æ¤Î¥¿ー¥ó¥¢¥é¥¦¥ó¥É»þ´Ö¤òÃ»½Ì¤·¡¢ºî¶È¤ÎÊ£»¨À¤òÄã¸º¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢Æ³Æþ¤Ë¤ÏÀ©Ìó¤âÂ¸ºß¤·¤¿¡£¹â¤¤½é´ü¥³¥¹¥È¤ä¡¢ÉÔ´°Á´¤ÊÍÏ²ò¤ä»ÄÎ±Êª¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¡¢Áà¶È¼Ô¤ÎÆ³ÆþÈ½ÃÇ¤ò¿µ½Å¤Ë¤µ¤»¤¿¡£¤³¤ì¤é¤Î·üÇ°¤Ï¡¢¶È³¦Á´ÂÎ¤Ç¤ÎºàÎÁ¹©³Ø¤ª¤è¤Ó»î¸³¥×¥í¥È¥³¥ë¤Î²þÁ±¤òÂ¥¤·¤¿¡£
¿åÊ¿¹£°æ¤ª¤è¤ÓÈóºßÍè·¿¹£°æ¤¬¼ûÍ×¹½Â¤¤òºÆ·ÁÀ®
º£¸å¤Î»Ô¾ì³ÈÂç¤Ï¡¢¿åÊ¿¹£°æ¿ô¤ÎÁý²Ã¤ÈÌ©ÀÜ¤Ë´ØÏ¢¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2025Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¿åÊ¿¹£°æ¤¬»Ô¾ì²ÁÃÍ¤Î59.4%¤òÀê¤á¡¢¼çÍ×¤Ê¹£°æ¥¿¥¤¥×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÈóºßÍè·¿ÃùÎ±ÁØ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂ¿ÃÊ¿å°µÇËºÕ¤¬É¸½à²½¤¹¤ëÃæ¡¢ÍÏ²ò·¿¥×¥é¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¹£°æ²ðÆþ¹©Äø¤òºï¸º¤¹¤ë¤³¤È¤Ç±¿ÍÑ¾å¤ÎÍ¥°ÌÀ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÈóºßÍè·¿¹£°æ¤Ï2030Ç¯¤Þ¤ÇºÇ¤âÂ®¤¤À®Ä¹¤¬Í½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥·¥§ー¥ë³«È¯¤ÈÍÏ²ò·¿¥Õ¥é¥¯¥×¥é¥°»Ô¾ì¤È¤Î¹½Â¤Åª·ë¤ÓÉÕ¤¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÀÐÌýÁý¿Ê²ó¼ý¤Ø¤ÎÅê»ñÁý²Ã¤ÈÀ¤³¦Åª¥¨¥Í¥ë¥®ー¼ûÍ×¤ÎÁý²Ã¤¬¡¢»Å¾å¤²ºî¶È³èÆ°¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¶ËÃ¼¤Ê²¹ÅÙ¤ª¤è¤Ó°µÎÏ¾ò·ï²¼¤Ç¤ÎÀÇ½À©Ìó¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æµ»½Ñ²ÝÂê¤Ç¤¢¤ë¡£É¸½à²½¤Î²ÝÂê¤äÃÏÀ¯³ØÅªËÇ°×°µÎÏ¤â¡¢¶¡µëÌÖ¤ª¤è¤Ó²Á³ÊÆ°¸þ¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/341811/images/bodyimage1¡Û
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/341811/images/bodyimage2¡Û
ºàÎÁ³×¿·¤¬ÀÇ½¸þ¾å¤ÎÃæ³Ë
2025Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¥Þ¥°¥Í¥·¥¦¥à¹ç¶â¥Ùー¥¹¤Î¥×¥é¥°¤¬»Ô¾ì²ÁÃÍ¤Î52.0%¤òÀê¤á¡¢¼çÍ×ºàÎÁ¥»¥°¥á¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Í½Â¬²ÄÇ½¤ÊÍÏ²òÆÃÀ¤Èµ¡³£Åª¶¯ÅÙ¤Ë¤è¤ê¡¢¹ÈÏ¤ÊºÎÍÑ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ý¥ê¥Þー¥Ùー¥¹ÍÏ²ò·¿¥×¥é¥°¤Ï2030Ç¯¤Þ¤Ç¤è¤êÂ®¤¤À®Ä¹¤¬Í½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ê¬²òÀ©¸æ¤Î¸þ¾å¤ª¤è¤Ó»ÈÍÑ²ÄÇ½²¹ÅÙÈÏ°Ï¤Î³ÈÂç¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿ºàÎÁ²Ê³Ø¤Î¿ÊÊâ¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉÀß·×¤ä°µÎÏºîÆ°·¿µ»½Ñ¤â¡¢¥¾ー¥óÊ¬Î¥ÀºÅÙ¸þ¾å¤Ø¤Î¼ûÍ×¤òÇØ·Ê¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÍÑÅÓÊÌ¤Ç¤Ï¡¢¿å°µÇËºÕ»þ¤Î¥¾ー¥óÊ¬Î¥¤¬2025Ç¯¤Ë»Ô¾ì²ÁÃÍ¤Î32.5%¤òÀê¤á¤¿¡£Â¿ÃÊ¿å°µÇËºÕºî¶È¤Ï¡¢¤è¤êÄ¹¤¤¿åÊ¿¶è´Ö¤ª¤è¤ÓÊ£»¨²½¤¹¤ë¹£°æÀß·×¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤è¤êÂ®¤¯³ÈÂç¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÌÊÆ¤¬Ãæ³Ë»Ô¾ì
¸½Âå¤Î¥·¥§ー¥ë³«È¯¤ª¤è¤ÓÈóºßÍè·¿»ñ¸»³«È¯¤Ç¤Ï¡¢¹£°æ¸½¾ì¤Ç¤Î¸úÎ¨À¤¬¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È·ÐºÑÀ¤òº¸±¦¤¹¤ë¡£Áà¶È¼Ô¤Ï¡¢ºî¶È²ðÆþ»þ´Ö¤ÎÃ»½Ì¡¢±¿ÍÑ¥ê¥¹¥¯¤ÎÄã¸º¡¢²ó¼ýÎ¨¤Î¸þ¾å¤È¤¤¤¦·ÑÂ³Åª¤Ê°µÎÏ¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÇØ·Ê¤ÎÃæ¡¢ÍÏ²ò·¿¥×¥é¥°µ»½Ñ¤Ï¥Ë¥Ã¥Á¤Ê³×¿·¤«¤é¼çÎ®¤Î»Å¾å¤²ÀïÎ¬¤Ø¤È°Ü¹Ô¤·¤¿¡£ÍÏ²ò·¿¥Õ¥é¥¯¥×¥é¥°»Ô¾ì¤Ï¡¢¹â¥³¥¹¥È¤ÊÀÚºï½üµîºî¶È¤ÎÇÓ½ü¤ÈÂ¿ÃÊ¿å°µÇËºÕ¤Î¸úÎ¨²½¥Ëー¥º¤Ë¤è¤êÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
2025Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¡¢ÍÏ²ò·¿¥Õ¥é¥¯¥×¥é¥°»Ô¾ì¤ÏÌó5²¯8,090Ëü¥É¥ë¤ËÃ£¤·¡¢2020Ç¯°Ê¹ßÇ¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨13.7%¤Ç³ÈÂç¤·¤¿¡£¤³¤ÎÀ®Ä¹¤Ï¡¢ÆÃ¤ËËÌÊÆ¤Ë¤ª¤±¤ë·¡ºï³èÆ°¤ÎÁý²Ã¡¢ÀÐÌý¡¦¥¬¥¹À¸»º¤Î·ÑÂ³¡¢Èæ³ÓÅª¥¯¥êー¥ó¤Ê°Ü¹Ô¥¨¥Í¥ë¥®ー¸»¤È¤·¤Æ¤ÎÅ·Á³¥¬¥¹¼ûÍ×Áý²Ã¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
º£¸å¡¢ÍÏ²ò·¿¥Õ¥é¥¯¥×¥é¥°»Ô¾ì¤Ï2030Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë9²¯8,700Ëü¥É¥ë¡¢2035Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë16²¯3,250Ëü¥É¥ë¤Ø³ÈÂç¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£½é´ü¤ÎµÞÀ®Ä¹ÃÊ³¬¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤ÈÀ®Ä¹Î¨¤Ï´Ë¤ä¤«¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¿åÊ¿¹£°æ¤ª¤è¤ÓÈóºßÍè·¿¹£°æ¤¬¿·µ¬³«È¯¤Î¼çÎ®¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ëÃæ¡¢³ÈÂç¤Ï·øÄ´¤ËÂ³¤¯¡£
ºî¶È¸úÎ¨¸þ¾å¤¬Ãæ³ËÀ®Ä¹Í×°ø
Îò»ËÅª¤Ë¡¢ÍÏ²ò·¿¥Õ¥é¥¯¥×¥é¥°»Ô¾ì¤Ï·¡ºï¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î³ÈÂç¤ª¤è¤Ó²ÔÆ¯¥ê¥°¤Î²óÉü¤Î²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¿¡£½¾Íè¤ÎÊ£¹çºà¥×¥é¥°¤Ï¡¢¿å°µÇËºÕ¸å¤ËÀÚºï½üµîºî¶È¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ê¡¢»þ´Ö¤È¥³¥¹¥È¤òÁý²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£ÍÏ²ò·¿ÂåÂØÉÊ¤Ï¤³¤Îºî¶È¤òºï¸º¤·¡¢¹£°æ¤Î¥¿ー¥ó¥¢¥é¥¦¥ó¥É»þ´Ö¤òÃ»½Ì¤·¡¢ºî¶È¤ÎÊ£»¨À¤òÄã¸º¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢Æ³Æþ¤Ë¤ÏÀ©Ìó¤âÂ¸ºß¤·¤¿¡£¹â¤¤½é´ü¥³¥¹¥È¤ä¡¢ÉÔ´°Á´¤ÊÍÏ²ò¤ä»ÄÎ±Êª¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¡¢Áà¶È¼Ô¤ÎÆ³ÆþÈ½ÃÇ¤ò¿µ½Å¤Ë¤µ¤»¤¿¡£¤³¤ì¤é¤Î·üÇ°¤Ï¡¢¶È³¦Á´ÂÎ¤Ç¤ÎºàÎÁ¹©³Ø¤ª¤è¤Ó»î¸³¥×¥í¥È¥³¥ë¤Î²þÁ±¤òÂ¥¤·¤¿¡£
¿åÊ¿¹£°æ¤ª¤è¤ÓÈóºßÍè·¿¹£°æ¤¬¼ûÍ×¹½Â¤¤òºÆ·ÁÀ®
º£¸å¤Î»Ô¾ì³ÈÂç¤Ï¡¢¿åÊ¿¹£°æ¿ô¤ÎÁý²Ã¤ÈÌ©ÀÜ¤Ë´ØÏ¢¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2025Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¿åÊ¿¹£°æ¤¬»Ô¾ì²ÁÃÍ¤Î59.4%¤òÀê¤á¡¢¼çÍ×¤Ê¹£°æ¥¿¥¤¥×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÈóºßÍè·¿ÃùÎ±ÁØ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂ¿ÃÊ¿å°µÇËºÕ¤¬É¸½à²½¤¹¤ëÃæ¡¢ÍÏ²ò·¿¥×¥é¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¹£°æ²ðÆþ¹©Äø¤òºï¸º¤¹¤ë¤³¤È¤Ç±¿ÍÑ¾å¤ÎÍ¥°ÌÀ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÈóºßÍè·¿¹£°æ¤Ï2030Ç¯¤Þ¤ÇºÇ¤âÂ®¤¤À®Ä¹¤¬Í½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥·¥§ー¥ë³«È¯¤ÈÍÏ²ò·¿¥Õ¥é¥¯¥×¥é¥°»Ô¾ì¤È¤Î¹½Â¤Åª·ë¤ÓÉÕ¤¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÀÐÌýÁý¿Ê²ó¼ý¤Ø¤ÎÅê»ñÁý²Ã¤ÈÀ¤³¦Åª¥¨¥Í¥ë¥®ー¼ûÍ×¤ÎÁý²Ã¤¬¡¢»Å¾å¤²ºî¶È³èÆ°¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¶ËÃ¼¤Ê²¹ÅÙ¤ª¤è¤Ó°µÎÏ¾ò·ï²¼¤Ç¤ÎÀÇ½À©Ìó¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æµ»½Ñ²ÝÂê¤Ç¤¢¤ë¡£É¸½à²½¤Î²ÝÂê¤äÃÏÀ¯³ØÅªËÇ°×°µÎÏ¤â¡¢¶¡µëÌÖ¤ª¤è¤Ó²Á³ÊÆ°¸þ¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/341811/images/bodyimage1¡Û
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/341811/images/bodyimage2¡Û
ºàÎÁ³×¿·¤¬ÀÇ½¸þ¾å¤ÎÃæ³Ë
2025Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¥Þ¥°¥Í¥·¥¦¥à¹ç¶â¥Ùー¥¹¤Î¥×¥é¥°¤¬»Ô¾ì²ÁÃÍ¤Î52.0%¤òÀê¤á¡¢¼çÍ×ºàÎÁ¥»¥°¥á¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Í½Â¬²ÄÇ½¤ÊÍÏ²òÆÃÀ¤Èµ¡³£Åª¶¯ÅÙ¤Ë¤è¤ê¡¢¹ÈÏ¤ÊºÎÍÑ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ý¥ê¥Þー¥Ùー¥¹ÍÏ²ò·¿¥×¥é¥°¤Ï2030Ç¯¤Þ¤Ç¤è¤êÂ®¤¤À®Ä¹¤¬Í½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ê¬²òÀ©¸æ¤Î¸þ¾å¤ª¤è¤Ó»ÈÍÑ²ÄÇ½²¹ÅÙÈÏ°Ï¤Î³ÈÂç¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿ºàÎÁ²Ê³Ø¤Î¿ÊÊâ¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉÀß·×¤ä°µÎÏºîÆ°·¿µ»½Ñ¤â¡¢¥¾ー¥óÊ¬Î¥ÀºÅÙ¸þ¾å¤Ø¤Î¼ûÍ×¤òÇØ·Ê¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÍÑÅÓÊÌ¤Ç¤Ï¡¢¿å°µÇËºÕ»þ¤Î¥¾ー¥óÊ¬Î¥¤¬2025Ç¯¤Ë»Ô¾ì²ÁÃÍ¤Î32.5%¤òÀê¤á¤¿¡£Â¿ÃÊ¿å°µÇËºÕºî¶È¤Ï¡¢¤è¤êÄ¹¤¤¿åÊ¿¶è´Ö¤ª¤è¤ÓÊ£»¨²½¤¹¤ë¹£°æÀß·×¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤è¤êÂ®¤¯³ÈÂç¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÌÊÆ¤¬Ãæ³Ë»Ô¾ì