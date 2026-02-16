¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¼«Æ°±¿Å¾¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£³×Ì¿¤Î²ÃÂ®¤ËÈ¼¤¤¡¢¼«Æ°¼ÖÍÑLiDAR»Ô¾ì¤Ï2035Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë257²¯5000ËüÊÆ¥É¥ëµ¬ÌÏ¤Ø¤ÈµÞÀ®Ä¹
ADAS¡ÊÀè¿Ê±¿Å¾»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥à¡Ë¤È¼«Æ°±¿Å¾¼Ö¤ÎÅý¹ç³ÈÂç¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤ÏÇ¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨¡ÊCAGR¡Ë35.16%¤ÇµÞÀ®Ä¹
À¤³¦¤Î¼«Æ°¼ÖÍÑLiDAR»Ô¾ì¤ÏÊÑ³×¤Î10Ç¯¤ò·Þ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï2025Ç¯¤Ë12²¯6,000ËüÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤·¡¢2035Ç¯¤Ë¤Ï257²¯5,000ËüÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2026Ç¯¤«¤é2035Ç¯¤ÎÍ½Â¬´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢CAGR 35.16%¤È¤¤¤¦ÎÏ¶¯¤¤À®Ä¹¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¶Ã°ÛÅª¤ÊÀ®Ä¹µ°Æ»¤Ï¡¢Àè¿Ê±¿Å¾»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊADAS¡Ë¡¢¼«Æ°±¿Å¾¼Ö¤Î³«È¯¡¢¤½¤·¤ÆÀ¤³¦¤Î¼«Æ°¼Ö¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤òºÆ¹½ÃÛ¤¹¤ë¼¡À¤Âå¥»¥ó¥µー¥Õ¥åー¥¸¥ç¥óµ»½Ñ¤ÎÆ³Æþ²ÃÂ®¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ê¥µ¥ó¥×¥ë¥ì¥Ýー¥È¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤¹¤ë: -https://www.astuteanalytica.com/ja/request-sample/automotive-lidar-market
¼«Æ°¼ÖÍÑLiDAR¡Ê¸÷¸¡½Ð¡¦Â¬µ÷¡Ëµ»½Ñ¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Î´ðÈ×¤È¤·¤ÆµÞÂ®¤ËÂæÆ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ìー¥¶ー¥Ñ¥ë¥¹¤òÍÑ¤¤¤¿¹â²òÁüÅÙ¤Î3D´Ä¶¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ëLiDAR¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢¹âÀºÅÙ¤ÊÊªÂÎ¸¡½Ð¡¢µ÷Î¥Â¬Äê¡¢¶õ´ÖÇ§¼±¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢°ÂÁ´¤Ç¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤¼«Æ°±¿Å¾¤ËÉÔ²Ä·ç¤Êµ¡Ç½¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£µ¬À©Åö¶É¤¬°ÂÁ´´ð½à¤ò¸·³Ê²½¤·¡¢¼«Æ°¼Ö¥áー¥«ー¤¬¼«Æ°²½¤Ø¤ÎÅê»ñ¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤Ë¤Ä¤ì¡¢LiDAR¤Ï»î¸³Æ³Æþ¤«¤éÂçµ¬ÌÏ¤Ê¾¦ÍÑ²½¤Ø¤È°Ü¹Ô¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼«Æ°±¿Å¾¥íー¥É¥Þ¥Ã¥×¤¬Ä¹´üÅª¤Ê»Ô¾ì³ÈÂç¤òÂ¥¿Ê
¼ÖºÜLiDAR»Ô¾ì¤ÎÎÏ¶¯¤¤À®Ä¹¤Ï¡¢¼«Æ°±¿Å¾¥ì¥Ù¥ë2+¡¢3¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ì°Ê¾å¤Î¹âÅÙ²½¤Ë¸þ¤±¤¿À¤³¦Åª¤ÊÆ°¤¤ÈÌ©ÀÜ¤Ë´ØÏ¢¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£OEM¤ä¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥¤¥Î¥Ùー¥¿ー¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë»Ô³¹ÃÏ¤Î¸òº¹ÅÀ¡¢¹âÂ®Æ»Ï©¡¢»ë³¦ÉÔÎÉ´Ä¶¤È¤¤¤Ã¤¿Ê£»¨¤Ê±¿Å¾¥·¥Ê¥ê¥ª¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ç§¼±ÀºÅÙ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢LiDAR¥»¥ó¥µー¤ÎÅëºÜ¤ò¤Þ¤¹¤Þ¤¹¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½¾Íè¤Î¥ìー¥Àー¤ä¥«¥á¥é¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢LiDAR¤ÏÍ¥¤ì¤¿¿¼ÅÙ²òÁüÅÙ¤ÈÊªÂÎÊ¬ÎàÀÇ½¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤è¤ê¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Î¼«Æ°±¿Å¾¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£ËÌÊÆ¡¢²¤½£¡¢¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤Ç¼«Æ°±¿Å¾ÇÛ¼Ö¥µー¥Ó¥¹¡¢¥í¥Ü¥¿¥¯¥·ー¡¢¥¹¥Þー¥ÈÊªÎ®¼ÖÎ¾¤¬ÉáµÚ¤¹¤ë¤Ë¤Ä¤ì¡¢¼ÖºÜ¥°¥ìー¥É¤ÎLiDAR¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Î¼ûÍ×¤ÏÂçÉý¤Ë²ÃÂ®¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
LiDARµ»½Ñ¤Ï¡¢Âç·¿¤Îµ¡³£¥·¥¹¥Æ¥à¤«¤é¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥½¥ê¥Ã¥É¥¹¥Æー¥È¤ª¤è¤ÓMEMS¥Ùー¥¹¤Î¥¢ー¥¥Æ¥¯¥Á¥ã¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤Ë¤è¤ê¡¢¥³¥¹¥È¸úÎ¨¤È³ÈÄ¥À¤â¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¿Ê²½¤Ë¤è¤ê¡¢¾èÍÑ¼Ö¡¢ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡ÊEV¡Ë¡¢¾¦ÍÑ¼Ö¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤¼ÖÎ¾¤Ø¤ÎÅý¹ç¤¬¿ä¿Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ADAS¤ÎÉáµÚ¤È°ÂÁ´µ¬À©¤¬»Ô¾ì¤Î´ðÁÃ¤ò¶¯²½
´°Á´¼«Æ°±¿Å¾¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¢¥À¥×¥Æ¥£¥Ö¥¯¥ëー¥º¥³¥ó¥È¥íー¥ë¡¢¼«Æ°¶ÛµÞ¥Ö¥ìー¥¡¢¼ÖÀþ°Ý»ý»Ù±ç¡¢¾×ÆÍ²óÈò¤È¤¤¤Ã¤¿ADASµ¡Ç½¤Î³È½¼¤Ë¤è¤ê¡¢LiDAR¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥»¥ó¥·¥ó¥°µ¡Ç½¤Ø¤Î¼ûÍ×¤¬Âç¤¤¯¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦³Æ¹ñÀ¯ÉÜ¤Ï¡¢¤è¤ê¸·³Ê¤Ê¼ÖÎ¾°ÂÁ´´ð½à¤òµÁÌ³ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¥áー¥«ー¤Ë¤è¤ë¹âÅÙ¤ÊÇ§¼±µ»½Ñ¤ÎÆ³Æþ¤òÂ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ÃÈñ¼Ô¤¬°ÂÁ´À¤ÈÈ¾¼«Æ°±¿Å¾¤ÎÍøÊØÀ¤ò½Å»ë¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¡¢¼«Æ°¼Ö¥áー¥«ー¤ÏLiDAR¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥â¥Ç¥ë¤ä¥Ï¥¤¥¨¥ó¥ÉÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¤òº¹ÊÌ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£LiDAR¤òAIÅëºÜ¤ÎÇ§¼±¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ä¥»¥ó¥µー¥Õ¥åー¥¸¥ç¥ó¥Õ¥ìー¥à¥ïー¥¯¤ÈÅý¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼ÖÎ¾¤ÏÆ°Åª¤ÊÆ»Ï©´Ä¶¤ò¤è¤ê¹âÀºÅÙ¤ËÇ§¼±¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Àè¿Ê°ÂÁ´µ»½Ñ¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿ÊÝ¸±¥¤¥ó¥»¥ó¥Æ¥£¥Ö¤ä°ÂÁ´É¾²Á¤Ï¡¢LiDAR¤ÎºÎÍÑ¤ò¤µ¤é¤Ë¸å²¡¤·¤·¡¢¼ÖºÜLiDAR»Ô¾ì¤ÎÄ¹´üÅª¤ÊÀ®Ä¹¸«ÄÌ¤·¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ»½Ñ³×¿·¤È¥³¥¹¥ÈºÇÅ¬²½¤¬¾¦¶ÈÅª¼Â¸½²ÄÇ½À¤òÂ¥¿Ê
À¤³¦¤Î¼«Æ°¼ÖÍÑLiDAR»Ô¾ì¤ÏÊÑ³×¤Î10Ç¯¤ò·Þ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï2025Ç¯¤Ë12²¯6,000ËüÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤·¡¢2035Ç¯¤Ë¤Ï257²¯5,000ËüÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2026Ç¯¤«¤é2035Ç¯¤ÎÍ½Â¬´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢CAGR 35.16%¤È¤¤¤¦ÎÏ¶¯¤¤À®Ä¹¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¶Ã°ÛÅª¤ÊÀ®Ä¹µ°Æ»¤Ï¡¢Àè¿Ê±¿Å¾»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊADAS¡Ë¡¢¼«Æ°±¿Å¾¼Ö¤Î³«È¯¡¢¤½¤·¤ÆÀ¤³¦¤Î¼«Æ°¼Ö¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤òºÆ¹½ÃÛ¤¹¤ë¼¡À¤Âå¥»¥ó¥µー¥Õ¥åー¥¸¥ç¥óµ»½Ñ¤ÎÆ³Æþ²ÃÂ®¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ê¥µ¥ó¥×¥ë¥ì¥Ýー¥È¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤¹¤ë: -https://www.astuteanalytica.com/ja/request-sample/automotive-lidar-market
¼«Æ°¼ÖÍÑLiDAR¡Ê¸÷¸¡½Ð¡¦Â¬µ÷¡Ëµ»½Ñ¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Î´ðÈ×¤È¤·¤ÆµÞÂ®¤ËÂæÆ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ìー¥¶ー¥Ñ¥ë¥¹¤òÍÑ¤¤¤¿¹â²òÁüÅÙ¤Î3D´Ä¶¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ëLiDAR¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢¹âÀºÅÙ¤ÊÊªÂÎ¸¡½Ð¡¢µ÷Î¥Â¬Äê¡¢¶õ´ÖÇ§¼±¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢°ÂÁ´¤Ç¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤¼«Æ°±¿Å¾¤ËÉÔ²Ä·ç¤Êµ¡Ç½¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£µ¬À©Åö¶É¤¬°ÂÁ´´ð½à¤ò¸·³Ê²½¤·¡¢¼«Æ°¼Ö¥áー¥«ー¤¬¼«Æ°²½¤Ø¤ÎÅê»ñ¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤Ë¤Ä¤ì¡¢LiDAR¤Ï»î¸³Æ³Æþ¤«¤éÂçµ¬ÌÏ¤Ê¾¦ÍÑ²½¤Ø¤È°Ü¹Ô¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼«Æ°±¿Å¾¥íー¥É¥Þ¥Ã¥×¤¬Ä¹´üÅª¤Ê»Ô¾ì³ÈÂç¤òÂ¥¿Ê
¼ÖºÜLiDAR»Ô¾ì¤ÎÎÏ¶¯¤¤À®Ä¹¤Ï¡¢¼«Æ°±¿Å¾¥ì¥Ù¥ë2+¡¢3¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ì°Ê¾å¤Î¹âÅÙ²½¤Ë¸þ¤±¤¿À¤³¦Åª¤ÊÆ°¤¤ÈÌ©ÀÜ¤Ë´ØÏ¢¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£OEM¤ä¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥¤¥Î¥Ùー¥¿ー¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë»Ô³¹ÃÏ¤Î¸òº¹ÅÀ¡¢¹âÂ®Æ»Ï©¡¢»ë³¦ÉÔÎÉ´Ä¶¤È¤¤¤Ã¤¿Ê£»¨¤Ê±¿Å¾¥·¥Ê¥ê¥ª¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ç§¼±ÀºÅÙ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢LiDAR¥»¥ó¥µー¤ÎÅëºÜ¤ò¤Þ¤¹¤Þ¤¹¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½¾Íè¤Î¥ìー¥Àー¤ä¥«¥á¥é¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢LiDAR¤ÏÍ¥¤ì¤¿¿¼ÅÙ²òÁüÅÙ¤ÈÊªÂÎÊ¬ÎàÀÇ½¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤è¤ê¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Î¼«Æ°±¿Å¾¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£ËÌÊÆ¡¢²¤½£¡¢¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤Ç¼«Æ°±¿Å¾ÇÛ¼Ö¥µー¥Ó¥¹¡¢¥í¥Ü¥¿¥¯¥·ー¡¢¥¹¥Þー¥ÈÊªÎ®¼ÖÎ¾¤¬ÉáµÚ¤¹¤ë¤Ë¤Ä¤ì¡¢¼ÖºÜ¥°¥ìー¥É¤ÎLiDAR¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Î¼ûÍ×¤ÏÂçÉý¤Ë²ÃÂ®¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
LiDARµ»½Ñ¤Ï¡¢Âç·¿¤Îµ¡³£¥·¥¹¥Æ¥à¤«¤é¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥½¥ê¥Ã¥É¥¹¥Æー¥È¤ª¤è¤ÓMEMS¥Ùー¥¹¤Î¥¢ー¥¥Æ¥¯¥Á¥ã¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤Ë¤è¤ê¡¢¥³¥¹¥È¸úÎ¨¤È³ÈÄ¥À¤â¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¿Ê²½¤Ë¤è¤ê¡¢¾èÍÑ¼Ö¡¢ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡ÊEV¡Ë¡¢¾¦ÍÑ¼Ö¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤¼ÖÎ¾¤Ø¤ÎÅý¹ç¤¬¿ä¿Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ADAS¤ÎÉáµÚ¤È°ÂÁ´µ¬À©¤¬»Ô¾ì¤Î´ðÁÃ¤ò¶¯²½
´°Á´¼«Æ°±¿Å¾¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¢¥À¥×¥Æ¥£¥Ö¥¯¥ëー¥º¥³¥ó¥È¥íー¥ë¡¢¼«Æ°¶ÛµÞ¥Ö¥ìー¥¡¢¼ÖÀþ°Ý»ý»Ù±ç¡¢¾×ÆÍ²óÈò¤È¤¤¤Ã¤¿ADASµ¡Ç½¤Î³È½¼¤Ë¤è¤ê¡¢LiDAR¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥»¥ó¥·¥ó¥°µ¡Ç½¤Ø¤Î¼ûÍ×¤¬Âç¤¤¯¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦³Æ¹ñÀ¯ÉÜ¤Ï¡¢¤è¤ê¸·³Ê¤Ê¼ÖÎ¾°ÂÁ´´ð½à¤òµÁÌ³ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¥áー¥«ー¤Ë¤è¤ë¹âÅÙ¤ÊÇ§¼±µ»½Ñ¤ÎÆ³Æþ¤òÂ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ÃÈñ¼Ô¤¬°ÂÁ´À¤ÈÈ¾¼«Æ°±¿Å¾¤ÎÍøÊØÀ¤ò½Å»ë¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¡¢¼«Æ°¼Ö¥áー¥«ー¤ÏLiDAR¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥â¥Ç¥ë¤ä¥Ï¥¤¥¨¥ó¥ÉÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¤òº¹ÊÌ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£LiDAR¤òAIÅëºÜ¤ÎÇ§¼±¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ä¥»¥ó¥µー¥Õ¥åー¥¸¥ç¥ó¥Õ¥ìー¥à¥ïー¥¯¤ÈÅý¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼ÖÎ¾¤ÏÆ°Åª¤ÊÆ»Ï©´Ä¶¤ò¤è¤ê¹âÀºÅÙ¤ËÇ§¼±¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Àè¿Ê°ÂÁ´µ»½Ñ¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿ÊÝ¸±¥¤¥ó¥»¥ó¥Æ¥£¥Ö¤ä°ÂÁ´É¾²Á¤Ï¡¢LiDAR¤ÎºÎÍÑ¤ò¤µ¤é¤Ë¸å²¡¤·¤·¡¢¼ÖºÜLiDAR»Ô¾ì¤ÎÄ¹´üÅª¤ÊÀ®Ä¹¸«ÄÌ¤·¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ»½Ñ³×¿·¤È¥³¥¹¥ÈºÇÅ¬²½¤¬¾¦¶ÈÅª¼Â¸½²ÄÇ½À¤òÂ¥¿Ê