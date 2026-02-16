¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
À¤³¦¤Î¥Ð¥ó¥«ーÇ³ÎÁ»Ô¾ì¤Ï2032Ç¯¤Ë2,156²¯ÊÆ¥É¥ë¤Ø³ÈÂç¡¢CAGR5¡ó¤ÇÀ®Ä¹Í½Â¬
»Ô¾ì³µÍ×¡§³¤±¿¶È¤Î´ðÈ×¤ò»Ù¤¨¤ë¥Ð¥ó¥«ーÇ³ÎÁ¤Î½ÅÍ×À
À¤³¦¤Î¥Ð¥ó¥«ーÇ³ÎÁ»Ô¾ì¤Ï¡¢2023Ç¯¤Î1,390²¯3,000ËüÊÆ¥É¥ë¤«¤é2032Ç¯¤Ë¤Ï2,156²¯ÊÆ¥É¥ë¤Ø¤È³ÈÂç¤·¡¢2024Ç¯¤«¤é2032Ç¯¤ÎÍ½Â¬´ü´Ö¤Ë¤ª¤¤¤ÆÇ¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨¡ÊCAGR¡Ë5¡ó¤Ç°ÂÄêÅª¤ËÀ®Ä¹¤¹¤ë¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ð¥ó¥«ーÇ³ÎÁ¤È¤Ï¡¢¼ç¤Ë¾¦Á¥¤ä¥¿¥ó¥«ー¡¢¥³¥ó¥Æ¥ÊÁ¥¤Ê¤É¤ÎÂç·¿Á¥Çõ¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ëÇ³ÎÁÌý¤ò»Ø¤·¡¢Ê¨ÅÀ¡¢ÃºÁÇº¿¤ÎÄ¹¤µ¡¢Ç´ÅÙ¤Ê¤É¤ÎÊªÍýÆÃÀ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶èÊÌ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£°ìÈÌÅª¤Ë½ÅÌý¡ÊHFO¡Ë¤ä»ÄÞÖÇ³ÎÁÌý¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢¸¶Ìý¤Î¾øÎ±¡¦¥¯¥é¥Ã¥¥ó¥°¹©Äø¤Ç·Ú¼ÁÊ¬¤ò½üµî¤·¤¿¸å¤Ë»Ä¤ëÀ®Ê¬¤«¤éÀ¸À®¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á²Á³Ê¶¥ÁèÎÏ¤¬¹â¤¤°ìÊý¡¢Ç´ÅÙ¤¬¹â¤¯¡¢ÉÔ½ãÊª¤ò´Þ¤à¥±ー¥¹¤âÂ¿¤¤¤È¤¤¤¦ÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¹ñºÝ³¤±¿¼ûÍ×¤Î³ÈÂç¤¬»Ô¾ìÀ®Ä¹¤ò¸å²¡¤·
À¤³¦ËÇ°×ÎÌ¤ÎÁý²Ã¤Ï¡¢¥Ð¥ó¥«ーÇ³ÎÁ¼ûÍ×¤ÎÃæ³ËÅª¤ÊÀ®Ä¹Í×°ø¤Ç¤¹¡£¥°¥íー¥Ð¥ë¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤ÎºÆÊÔ¤ä¿·¶½¹ñ¤Î·ÐºÑÀ®Ä¹¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ーÍ¢Á÷¼ûÍ×¤Î³ÈÂç¤ËÈ¼¤¤¡¢³¤¾åÍ¢Á÷ÎÌ¤ÏÄ¹´üÅª¤ËÁý²Ã·¹¸þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤Ç¤ÏÀ½Â¤¶È¤È»ñ¸»Í¢½Ð¤Î³èÈ¯²½¤Ë¤è¤ê¡¢Ç³ÎÁÊäµëµòÅÀ¤Î½ÅÍ×À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼çÍ×¹ÁÏÑÅÔ»Ô¤Ç¤ÏÇ³ÎÁ¶¡µë¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î¹âÅÙ²½¤¬¿Ê¤ß¡¢¸úÎ¨Åª¤ÊÊäµëÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ¤¬»Ô¾ì³ÈÂç¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ÂÄê¶¡µëÇ½ÎÏ¤È²Á³Ê¶¥ÁèÎÏ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¶¡µë»ö¶È¼Ô¤¬¡¢º£¸å¤Î»Ô¾ì¶¥Áè¤ÇÍ¥°ÌÀ¤ò³ÎÎ©¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
´Ä¶µ¬À©¤ÈÄãÎ²²«Ç³ÎÁ¤Ø¤Î°Ü¹Ô
¹ñºÝ³¤»öµ¡´Ø¡ÊIMO¡Ë¤ÎÇÓ½Ðµ¬À©¶¯²½¤Ï¡¢¥Ð¥ó¥«ーÇ³ÎÁ»Ô¾ì¤Î¹½Â¤ÊÑ²½¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2020Ç¯°Ê¹ß¡¢Á¥ÇõÇ³ÎÁ¤ÎÎ²²«Ê¬µ¬À©¤¬¸·³Ê²½¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÄãÎ²²«Ç³ÎÁÌý¡ÊLSFO¡Ë¤äÄ¶ÄãÎ²²«Ç³ÎÁÌý¡ÊULSFO¡Ë¤Ø¤Î¼ûÍ×¤¬³ÈÂç¤·¤Þ¤·¤¿¡£½¾Íè¤Î¹âÎ²²«½ÅÌý¡ÊHSFO¡Ë¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ°ìÄê¤Î¼ûÍ×¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¹¥¯¥é¥ÐーÅëºÜÁ¥Çõ¤ò½ü¤ÍøÍÑ¤Ï¸ÂÄêÅª¤Ç¤¹¡£º£¸å¤ÏLNG¡¢¥Ð¥¤¥ªÇ³ÎÁ¡¢¥á¥¿¥Îー¥ë¤Ê¤É¤ÎÂåÂØÇ³ÎÁ¤È¤Î¶¥Áè¤â¶¯¤Þ¤ê¡¢Ç³ÎÁ¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤¬¿Ê¤à¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´Ä¶ÂÐ±þµ»½Ñ¤È»ýÂ³²ÄÇ½ÀÀïÎ¬¤òÈ÷¤¨¤¿´ë¶È¤¬»Ô¾ì¿®ÍêÀ¤ò¹â¤á¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÃÏ°èÊÌ»Ô¾ìÊ¬ÀÏ¤ÈÀ®Ä¹µ¡²ñ
¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤ÏÀ¤³¦ºÇÂç¤Î¥Ð¥ó¥«ーÇ³ÎÁ»Ô¾ì¤Ç¤¢¤ê¡¢Ãæ¹ñ¡¢¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¡¢´Ú¹ñ¡¢ÆüËÜ¤Ê¤É¼çÍ×¹ÁÏÑ¤òÃæ¿´¤Ë¶¡µëÎÌ¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¤ÏÀ¤³¦Í¿ô¤Î¥Ð¥ó¥«¥ê¥ó¥°¥Ï¥Ö¤È¤·¤Æ»Ô¾ì¤ò¥êー¥É¤·¡¢¹âÅÙ¤ÊÊªÎ®¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÈÆ©ÌÀÀ¤Î¹â¤¤¼è°ú´Ä¶¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¤½£¤Ç¤Ï´Ä¶µ¬À©¤Î¸·³Ê²½¤¬¿Ê¤ß¡¢ÄãÎ²²«Ç³ÎÁ¤äÂåÂØÇ³ÎÁ¤ÎºÎÍÑ¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÌÊÆ»Ô¾ì¤â¥á¥¥·¥³ÏÑ´ß¤ä¼çÍ×¹ÁÏÑÅÔ»Ô¤òÃæ¿´¤Ë°ÂÄê¤·¤¿¼ûÍ×¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃæÅì¤ª¤è¤Ó¥¢¥Õ¥ê¥«ÃÏ°è¤Ç¤Ï¥¨¥Í¥ë¥®ーÍ¢½ÐµòÅÀ¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤¬Âç¤¤¯¡¢º£¸å¤Î¶¡µë³ÈÂçÍ¾ÃÏ¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£
µ»½Ñ³×¿·¤È¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤Î¿ÊÅ¸
Ç³ÎÁ¶¡µë¥×¥í¥»¥¹¤Î¸úÎ¨²½¤Ë¸þ¤±¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ä¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥óµ»½Ñ¤ÎÆ³Æþ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÆ©ÌÀÀ¤Î¸þ¾å¡¢·ÀÌó´ÉÍý¤Î¼«Æ°²½¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àºß¸Ë´ÉÍý¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢¶È³¦Á´ÂÎ¤Î¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¸úÎ¨¤¬²þÁ±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ç³ÈñºÇÅ¬²½¥·¥¹¥Æ¥à¤äAI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¹ÒÏ©ºÇÅ¬²½µ»½Ñ¤ÎÉáµÚ¤Ë¤è¤ê¡¢Ç³ÎÁ¾ÃÈñÎÌ¤Îºï¸º¤¬¿Ê¤ß¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê»Ô¾ì±¿±Ä¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿µ»½Ñ³×¿·¤Ï¡¢Ä¹´üÅª¤Ê¥³¥¹¥Èºï¸º¤È´Ä¶Éé²ÙÄã¸º¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤ë½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤Ç¤¹¡£
