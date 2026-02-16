¥á¥¤¥¯¤Î¾å¤«¤é¤âOK¡ª¡Ø¤Ò¤ó¤ä¤ê¥¹¥¯¥ï¥é¥ó¥¹¥Ñ¥íー¥·¥ç¥ó¡Ù2026Ç¯4·î1Æü(¿å)¤è¤ê¿ôÎÌ¸ÂÄêÈ¯Çä
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ïー¥Ðー¸¦µæ½ê(½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è)¤Ï¡¢¥¯ー¥ë¥¿¥¤¥×¤Î¥ß¥¹¥È¥íー¥·¥ç¥ó¡Ø¤Ò¤ó¤ä¤ê¥¹¥¯¥ï¥é¥ó¥¹¥Ñ¥íー¥·¥ç¥ó¡Ù¤ò2026Ç¯4·î1Æü(¿å)¤è¤ê¡¢ÄÌ¿®ÈÎÇä(¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ï11:00º¢¹¹¿·Í½Äê)¤ª¤è¤ÓÁ´¹ñ¤Î¥·¥ç¥Ã¥×¥Ïー¥Ðー¤Ë¤Æ¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ø¤Ò¤ó¤ä¤ê¥¹¥¯¥ï¥é¥ó¥¹¥Ñ¥íー¥·¥ç¥ó¡Ù¤Ï¡¢ÆüÃæ¤ÎÈ©¤Î´¥Áç¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤ËÁÇÈ©¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥á¥¤¥¯¤Î¾å¤«¤é¤â»È¤¨¤ë¥ß¥¹¥È¥íー¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
·ÈÂÓ¤ËÊØÍø¤Ê¥Ï¥ó¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¼ê·Ú¤Ë¤¦¤ë¤ª¤¤Êäµë¡ª¥Ïー¥ÐーÆÈ¼«¤Î¥Ê¥Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÇÈùÎ³»Ò²½¤·¤¿¤¦¤ë¤ª¤¤À®Ê¬¤¬³Ñ¼ÁÁØ¤Þ¤Ç¿»Æ©¤·¡¢ÆüÃæ¤Î´¥¤¤ò¥±¥¢¡£¤Þ¤¿¡¢¥¹¥¥ó¥×¥í¥Æ¥¯¥È¢¨1µ¡Ç½¤¬¡¢ÍÍ¡¹¤Ê»É·ã¤«¤éÈ©¤ò¥¬ー¥É¤·¤Þ¤¹¡£
Å·Á³ÀºÌý¤Î¥Ï¥Ã¥«¢¨2¤òÇÛ¹ç¤Ç¡¢¤Ò¤ó¤ä¤êÁÖ¤ä¤«¤Ê»ÈÍÑ´¶¡£¥ß¥ó¥È¤Î¹á¤ê¤Î¥¯ー¥ë¥ß¥¹¥È¤¬¡¢´À¤Ð¤ó¤ÀÈ©¤ò¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¡Ø¤Ò¤ó¤ä¤ê¥¹¥¯¥ï¥é¥ó¥¹¥Ñ¥íー¥·¥ç¥ó¡Ù 1,430±ß(ÀÇ¹þ)
¤¤¤Ä¤Ç¤â¤É¤³¤Ç¤âÊÝ¼¾¡õ¤Û¤Æ¤ê¥±¥¢
¢ã¾¦ÉÊ³µÍ×¢ä
¾¦ÉÊÌ¾¡¡¡¡¡§¤Ò¤ó¤ä¤ê¥¹¥¯¥ï¥é¥ó¥¹¥Ñ¥íー¥·¥ç¥ó
ÍÆÎÌ¡¦²Á³Ê¡§60mL¡¡1,430±ß(ÀÇ¹þ)
¡ã¾¦ÉÊÆÃÄ¹¡ä
¡ýÆÈ¼«µ»½Ñ¡ÖVC¥Ê¥ÎÆý²½Ë¡¡×¤ÇÈùÎ³»Ò²½¤·¤¿¤¦¤ë¤ª¤¤À®Ê¬¤¬³Ñ¼ÁÁØ¤Þ¤Ç¿»Æ©¤·¡¢¥Ð¥ê¥¢µ¡Ç½¤ò¼é¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ýÈþÈ©¤ÎÅò¤È¤·¤ÆÌ¾¹â¤¤²¬»³¸©¡ÖÅò¸¶²¹Àô¡×¤Î²¹Àô¿å¢¨3¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÊÝ¼¾À®Ê¬¥¹¥¯¥ï¥é¥ó¡¢¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»ÀNa¡¢¥»¥é¥ß¥É3¤Ê¤É¤ÎÈþÍÆ±ÕÀ®Ê¬¤òìÔÂô¤ËÇÛ¹ç¡£¤¦¤ë¤ª¤¤¤ËËþ¤Á¡¢¥¥á¤ÎÀ°¤Ã¤¿¤Ê¤á¤é¤«¤ÊÈ©¤ËÆ³¤¤Þ¤¹¡£
¡ý¥Ä¥Ð¥²Ö¥¨¥¥¹¢¨4¤òÇÛ¹ç¡£ÆüÃæ¤Î¥Á¥ê¡¢¤Û¤³¤ê¡¢PM2.5¤Ê¤É¤Î³°Åª»É·ã¤«¤éÈ©¤ò¼é¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ý¥¹¥ê¥à¤Ê¥Ü¥È¥ë¤Ç·ÈÂÓ¤Ë¤âÊØÍø¡£´¥Áç¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÆüÃæ¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¥·¥å¥Ã¡ª¤È¤Ò¤È¿á¤¤Ç¥±¥¢¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ýÁÖ¤ä¤«¤Ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ß¥ó¥È¤Î¹á¤ê¡£´À¤Ð¤àÈ©¤ò¥¯ー¥ë¥À¥¦¥ó¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã»ÈÍÑÊýË¡¡ä
ÌÜ¤È¸ý¤òÊÄ¤¸¡¢´é¤«¤é15cm¤¯¤é¤¤Î¥¤·¤ÆÈ©¤ËÄ¾ÀÜ¥¹¥×¥ìー¤·¡¢¼ê¤Î¤Ò¤é¤Ç·Ú¤¯¤Ê¤¸¤Þ¤»¤Þ¤¹¡£
ÁÇÈ©¤ä¥á¥¤¥¯¤Î¾å¤«¤é¤â¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè¡¢½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨1 ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³°Åª¥È¥é¥Ö¥ë¤«¤éÈ©¤ò¼é¤ë¤³¤È¡¡¢¨2 ¥Ï¥Ã¥«ÍÕÌý(À¶ÎÃÀ®Ê¬)¡¡¢¨3 ÈéÉæ¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°À®Ê¬¡¡¢¨4 ¥¨¥â¥ê¥¨¥ó¥ÈÀ®Ê¬
¢ãÌµÅº²Ã¼çµÁ(R)¢ä
¥Ïー¥Ðー¤ÏÁÏ¶È°ÊÍè¡ÖÈ©¤ËÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤À¤±¤òÊä¤¤¡¢È©ËÜÍè¤ÎÆ¯¤¤ò½õ¤±¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡ÖÌµÅº²Ã¼çµÁ(R)¡×¤ò´Ó¤¡¢¤½¤ÎÍýÇ°¤ò¤¹¤Ù¤Æ¤Î²½¾ÑÉÊ¤ËÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ïー¥Ðー5¤Ä¤ÎÌµÅº²Ã
¡ãSNS¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¾ðÊóÈ¯¿®Ãæ¡ª¡ä
LINE¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§ https://www.haba.co.jp/f/h-005006001
Instagram¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§ https://www.instagram.com/haba_jp/
X(µìTwitter)¡¡¡¡¡¡¡§ https://x.com/HABA_JP
Facebook¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ https://www.facebook.com/habatown
YouTube¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§ https://www.youtube.com/user/habaJP
¢¢¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¥Ïー¥Ðー¸¦µæ½ê
¥Õ¥êー¥À¥¤¥ä¥ë¡§ 0120-82-8080
URL¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§ https://www.haba.co.jp/