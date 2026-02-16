¾®³ØÀ¸°Ê²¼¤Î¤³¤É¤â¤¬¤¤¤ë²ÈÄí¤ÎÌó£´³ä¤¬·Ð¸³¡ª～´¶À÷À°ßÄ²±ê¤È·Ð¸ýÊä¿å±Õ¤Î¸½¾õ¤òÄ´ºº～
ÅßËÜÈÖ¤Î´¨¤µ¤Ë¤Ê¤ë¤È´¶À÷À°ßÄ²±ê¤¬Áý¤¨¤Þ¤¹¡£º£²ó¡¢´¶À÷À°ßÄ²±ê¤äµÞ¤ÊÈ¯Ç®¡¦ÓÒÅÇ²¼Î¡¤ÎÈ¯¾É¤È²ÈÂ²¹½À®¤Î´Ø·¸À¤ä¡¢È¯¾É¤·¤¿¤È¤¤ÎÂÐ±þ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡Ö·Ð¸ýÊä¿å±Õ¡×¤ËÂÐ¤¹¤ëÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ãËÜ¥ê¥êー¥¹¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡ä¡¦ºòÇ¯¤Ï£²·îÃæ½Ü¤«¤é£µ·î¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢´¶À÷À°ßÄ²±ê¤¬Áý²Ã¡£¡¦¾®³ØÀ¸°Ê²¼¤Î¤³¤É¤â¤¬¤¤¤ë²ÈÄí¤Ï¡¢´¶À÷À°ßÄ²±ê¤äµÞ¤ÊÈ¯Ç®¡¦ÓÒÅÇ²¼Î¡¤ÎÈ¯¾É¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£¡¦¤³¤É¤â¤ÎÂÎÄ´ÉÔÎÉ»þ¡Ê´¶À÷À°ßÄ²±ê¤äÓÒÅÇ¡¦²¼Î¡¡Ë¤Ë·Ð¸ýÊä¿å±Õ¤¬ÍøÍÑ¤µ¤ì¤Ê¤¤¼ç¤ÊÍýÍ³¤Ï¡Ö¤³¤É¤â¤¬°û¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ö¾ïÈ÷¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡£¡¦·Ð¸ýÊä¿å±Õ¤ò¾ïÈ÷¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ï¡¢¡Ö¾ÞÌ£´ü¸ÂÀÚ¤ì¤¬¿´ÇÛ¡×¡ÖÌ£¤¬¹¥¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ûÍÑÉÑÅÙ¤¬Äã¤¤¡×¤Ê¤É¡£¡¦°û¤ß¤ä¤¹¤µ¡¦·ÈÂÓÀ¡¦Ä¹´üÊÝÂ¸¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¡ÖÂçÀµ¡¡·Ð¸ýÊä¿å±Õ¡×¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£
¢£Åß¾ì¤Ï´¶À÷À°ßÄ²±ê¤¬Áý²Ã¤¹¤ë
Åß¾ì¤ÏÄã²¹¡¦´¥Áç¤Î´Ä¶¤Ë¤è¤ê¡¢¥¦¥¤¥ë¥¹¤¬³èÈ¯¤Ë³èÆ°¤¹¤ëµ¨Àá¤Ç¤¹¡£¤½¤Î°Ù¡¢ÊÝ°é±à¡¦ÍÄÃÕ±à¤ä³Ø¹»¤Ç¤Î½¸ÃÄÀ¸³è¤òÄÌ¤¸¤Æ¥¦¥¤¥ë¥¹¤¬²ÈÄí¤Ë»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¿äÂ¬¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£²áµî£µÇ¯¤ÎÆ±»þ´ü¤ÈÈæ³Ó¤·¡¢ºòÇ¯¤Ï¡¢Åß¤«¤éÁý²Ã¤·»Ï¤á¡¢£²·îÃæ½Ü¤«¤é£µ·î¤Ë¤«¤±¤Æ²áµîºÇÂ¿¤ÎÈ¯À¸¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¹ñÎ©·ò¹¯´íµ¡´ÉÍý¸¦µæµ¡¹½¡¡IDWRÂ®Êó¤ò¤â¤È¤ËÂçÀµÀ½Ìô³ô¼°²ñ¼ÒºîÀ®¡Êhttps://id-info.jihs.go.jp/surveillance/idwr/provisional/2026/index.html¡Ë
ÆÃ¤Ë¤³¤ì¤«¤é¤Îµ¨Àá¤Ï¡¢´¶À÷À°ßÄ²±ê¤òÈ¯¾É¤·¤ä¤¹¤¯¡¢È¯¾É¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï²ÈÄíÆâ¤Ç¿×Â®¤«¤ÄÅ¬ÀÚ¤ÊÂÐ±þ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢´¶À÷À°ßÄ²±ê¤ÎÈ¯¾É¤È²ÈÂ²¹½À®¤Î´Ø·¸À¤ä¡¢´¶À÷À°ßÄ²±ê¤òÈ¯¾É¤·¤¿¤È¤¤ÎÂÐ±þ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡Ö·Ð¸ýÊä¿å±Õ¡×¤ËÂÐ¤¹¤ëÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¾®³ØÀ¸°Ê²¼¤Î¤³¤É¤â¤¬¤¤¤ë²ÈÄí¤ÎÌó£´³ä¤¬·Ð¸³¡ª
¾®³ØÀ¸°Ê²¼¤Î¤³¤É¤â¤¬¤¤¤ë²ÈÄí¤Ï¡¢£±Ç¯°ÊÆâ¤Î¡Ö´¶À÷À°ßÄ²±ê¡×¤ä¡ÖµÞ¤ÊÈ¯Ç®¡¦ÓÒÅÇ²¼Î¡¡×¤Î·Ð¸³Î¨¤¬¹â¤¯¡¢°ì¿ÍÊë¤é¤·¤Î²ÈÄí¤ÎÌó3.5ÇÜ¡¢Ãæ³ØÀ¸°Ê¾å¤Î¤³¤É¤â¤¬¤¤¤ë²ÈÄí¤ÎÌó2.4ÇÜ¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¾®³ØÀ¸°Ê²¼¤Î¤³¤É¤â¤¬¤¤¤ë²ÈÄí¤Ç¤Ï¡¢¤³¤É¤â¤ÎÂÎÄ´ÉÔÎÉ»þ¡Ê´¶À÷À°ßÄ²±ê¤äÓÒÅÇ¡¦²¼Î¡¡Ë¤Ë·Ð¸ýÊä¿å±Õ¤òËè²óÉ¬¤º»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë³ä¹ç¤ÏÁ´ÂÎ¤ÎÌóÈ¾¿ô¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢·Ð¸ýÊä¿å±Õ¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¼ç¤ÊÍýÍ³¤Ï¡¢¡Ö¤³¤É¤â¤¬Ì£¤ò·ù¤¬¤Ã¤Æ°û¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Ê¤¤¡×¤ä¡Ö²È¤Ë¾ïÈ÷¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤¬Â¿¿ô¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢·Ð¸ýÊä¿å±Õ¤ò¾ïÈ÷¤·¤Ê¤¤ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡Ö¾ÞÌ£´ü¸Â¤ÎÃ»¤µ¡×¡ÖÌ£¤¬¹¥¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ûÍÑÉÑÅÙ¤¬Äã¤¤¡×¤Ê¤É¤¬¾å°Ì¤Ëµó¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡ÖÂçÀµ ·Ð¸ýÊä¿å±Õ¡×¤¬¤ª¤¹¤¹¤á
°å»Õ¤«¤é´¶À÷À°ßÄ²±ê¤Ë¤è¤ë²¼Î¡¡¦ÓÒÅÇ¤ÎÃ¦¿å¾õÂÖ¤È¤·¤Æ°ûÍÑ¤ò»Ø¼¨¤µ¤ì¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÂçÀµ¡¡·Ð¸ýÊä¿å±Õ¡×¤Î°ûÍÑ¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¡ÖÂçÀµ¡¡·Ð¸ýÊä¿å±Õ¡×¤Ï¡¢´¶À÷À°ßÄ²±ê¤Ë¤è¤ë²¼Î¡¡¦ÓÒÅÇ¤ÎÃ¦¿å¾õÂÖ¤ÎÊý¤Î¡¢¿å¡¦ÅÅ²ò¼Á¤ÎÊäµë¤ËÅ¬¤·¤¿ÉÂ¼ÔÍÑ¿©ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡ÖÂçÀµ ·Ð¸ýÊä¿å±Õ¡×¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£①¾ÞÌ£´ü¸Â¤ÎÄ¹¤µ¾ÞÌ£´ü¸Â¤Ï3Ç¯¡£¾ÞÌ£´ü¸Â¤ÎÃ»¤µ¤òÍýÍ³¤Ë¡¢¤â¤·¤â¤Î»þ¤ÎÈ÷¤¨¤ò¤¿¤á¤é¤¦²ÈÄí¤Î¥Ïー¥É¥ë¤ò²¼¤²¤Þ¤¹¡£②°û¤ß¤ä¤¹¤µ¤¹¤Ã¤¤ê¥é¥¤¥ÁÉ÷Ì£¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç°û¤ß¤ä¤¹¤¤¡£Ì£¤ÎµñÈÝ´¶¤¬¸¶°ø¤Ç·Ð¸ýÊä¿å±Õ¤¬Áª¤Ð¤ì¤Ê¤¤ÌäÂê¤ËÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£③»ý¤Á±¿¤Ó¤ä¤¹¤µ300m£ì¤ÎÍÆÎÌ¤ÇÊÒ¼ê¤Ç¤â°·¤¤¤ä¤¹¤¯¡¢³°½ÐÀè¤äÌë´Ö¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤âÊØÍø¡£1Æü¤Ç°û¤ßÀÚ¤ì¤ëÎÌ¤Ç»Ä¤¹¿´ÇÛ¤¬¸º¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ºÇ¸å¤Ë
Åß¤ÎÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ï¡¢ÆÍÁ³¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë´¶À÷À°ßÄ²±ê¤Ë¤è¤ë²¼Î¡¡¦ÓÒÅÇ¤ÎÃ¦¿å¾õÂÖ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢°å»Õ¤«¤é°ûÍÑ¤ò»Ø¼¨¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤ËÈ÷¤¨¤Æ¡¢ÊÝÂ¸¤·¤ä¤¹¤¯°û¤ß¤ä¤¹¤¤¡ÖÂçÀµ ·Ð¸ýÊä¿å±Õ¡×¤òÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¡ÚÄ´ºº¤Ë´Ø¤¹¤ë³µÍ×¡Û
Ä´ºº¼Â»Ü²ñ¼Ò¡§ÂçÀµÀ½Ìô³ô¼°²ñ¼ÒÄ´ººÊýË¡¡§¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº¡ÊFastask¤òÍøÍÑ¡ËÄ´ººÆü¡§2026Ç¯£±·î£²£³Æü～£±·î£²£¸Æü¡¡Í¸ú²óÅú¿ô¡§39,379¿Í¡¡
¡Ú¾¦ÉÊ³µÍ×¡Û
¡ü¾®¤µ¤Ê¤ª»Ò¤µ¤Þ¤Ë¤Ï°û¤Þ¤»Êý¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤ ÆÃ¤Ë²¼Î¡¤äÓÒÅÇ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¥¹¥Ñ¥¦¥È¤«¤éÄ¾ÀÜ°û¤Þ¤»¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¹¥×ー¥ó¤Ê¤É¤Ë¼è¤Ã¤Æ¾¯ÎÌ¤º¤Ä°û¤Þ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¡Ê°ìÅÙ¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó°û¤Þ¤»¤ë¤ÈÅÇ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë¤Ê¤ª¡¢¾®¤µ¤Ê¤ª»Ò¤µ¤Þ¤Ç´¶À÷À°ßÄ²±ê¤Î¾É¾õ¤¬·ã¤·¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢°å»Õ¤Î»Ø¼¨¤òÍ¥Àè¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£https://newscast.jp/attachments/AuBElblVXNxAOnspka6E.pdf