¼ç±é¤ÏÈþÌï¤ë¤ê¤«¤Ë·èÄê¡ªÊõÄÍ²Î·àÃÄOG¥¥ã¥¹¥È9Ì¾½¸·ë¡¢¼·³¤¤Ò¤í¤¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤Î¥¯¥é¥¤¥à¥¨¥ó¥¿¥á¡¢ÉñÂæ¡ÖMISSDIRECTION¡×¤Î¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ä¸ø±é¾ðÊó¤Ê¤É°ìµó²ò¶Ø¡ªÅìµþ¤ÈÂçºå¤Ç¥¢¥Ê¥¶ー¥¨¥ó¥É¤È¤Ê¤ë¿·¤·¤¤»î¤ß¡ª
ÊõÄÍ²Î·àÃÄOG9Ì¾¤Î¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤¬½¸·ë¤·¡¢µæ¶Ë¤ÎñÙ¤·¹ç¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¥¯¥é¥¤¥à¡¦¥·¥Á¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¥³¥á¥Ç¥£¡ÖMISSDIRECTION¡×¡£½Ð±é¥¥ã¥¹¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÊõÄÍ²Î·àÃÄ¤ÎÁ´5ÁÈ¡Ê²ÖÁÈ¡¦·îÁÈ¡¦ÀãÁÈ¡¦À±ÁÈ¡¦ÃèÁÈ¡Ë¤«¤é¤ÎOG¤¬ÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤¿¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ºßÃÄÃæ¤Ë¥È¥Ã¥×Ì¼Ìò¤òÌ³¤á¤¿ÈÞ³¤É÷¡¢³¤ÇµÈþ·î¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢½ï·î±óËã¡¢ÈÁ½ã¤Þ¤Ò¤í¡¢Ìî¡¹²Ö¤Ò¤Þ¤ê¡¢Àé³¤²ÚÍö¡¢±©Î©¸÷Íè¡¢¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤â·óÌ³¤¹¤ë¼·³¤¤Ò¤í¤¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤¬½ç¡¹¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤Ä¤¤¤ËºÇ¸å¤Î¥¥ã¥¹¥È²ò¶Ø¤È¤·¤Æ¡¢¼·³¤¤ÎÆ±´ü¡¦Æ±¶¿¤Ç¤¢¤ê¸µ·îÁÈÃËÌò¥¹¥¿ー¤ÎÈþÌï¤ë¤ê¤«¤¬ËÜºî¤Î¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
―――¥·¥Á¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¥³¥á¥Ç¥£¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡ª¤³¤ÎÁÇÅ¨¤Ê¥á¥ó¥Ðー¤È¤Ê¤éÎÉ¤¤¶ÛÄ¥¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÉñÂæ¤ÎÍ¾Çò¤âºî¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢»ä¤âº£²ó¤ÎÉñÂæ¤òÄÌ¤·¤ÆÉ¬¤ºÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£―――Á°ºî¡¢ÉñÂæ¡ÖTHE MONEY-¿Å´¬Ëþ´ñ¤Î¥½¥¦¥µ¥¯-¡×¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤³¤ÎÀè¤É¤ó¤ÊÅ¸³«¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦¥ï¥¯¥ï¥¯¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£º£ºî¤â»ä¤¬Ì£¤ï¤Ã¤¿µ¤»ý¤Á¤ò¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë¤ªµÒÍÍ¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª―――µÓËÜ¡¦±é½Ð¤ÎÊÝÌÚËÜ¿¿Ìé¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤È¤Æ¤â²¹¸ü¤ÇÌÌÇò¤¯¤Æ¥¯¥ì¥Ðー¤µ¤â¤¢¤ëÊý¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤ªÏÃ¤·¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢ÊÝÌÚËÜ¤µ¤ó¤¬°ì¿Í°ì¿Í¤ò¤É¤ó¤ÊÌò¤ËÉÁ¤¯¤Î¤«³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤Í¡ª―――¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë»£±Æ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ê¤É¶¦±é¤Ç¤¤ëÊý¤È¤â¿ô¿Í¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤¿¤ê¤·¤Æ´ò¤·¤¤ºÆ²ñ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê³§¤µ¤Þ¤Èºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯»þ´Ö¤¬ÁÇÅ¨¤Ê»þ´Ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Á´°÷½¸¹ç¤Î¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¤«¤Ã¤³¤¤¤¤»ö´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Ç¤¹¡ª¡ª―――¶¦±é¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Þ¤º¤ÏÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤Î¥«¥¤¤Á¤ã¤ó¡Ê¼·³¤¤Ò¤í¤¡Ë¤Ë¿´¤«¤é´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¥«¥¤¤Á¤ã¤ó¤È¤ª¼Çµï¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏËÜÅö¤Ëµ×¤·¤Ö¤ê¤Ê¤Î¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ç¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤·¤Æ¥«¥¤¤Á¤ã¤ó¤Î¸µ¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿ºÇ¹â¤«¤ÄºÇ¶¯¥á¥ó¥Ðー¤Î³§¤µ¤Þ¤È²½³ØÈ¿±þ¤¬µ¯¤¤ë¤Î¤«¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë¸«ÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª
±é·à¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤ÆÎ©¤Á¾å¤²¤¿QQ¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡£Âè2ÃÆ¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£Á°²ó¤Ë°ú¤Â³¤¡¢µÓËÜ¡¦±é½Ð¤ÏÊÝÌÚËÜ¿¿Ìé¤µ¤ó¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¡¢½¨°ï¤Ê¥·¥Ã¥È¥³¥à¤ò¤ªÆÏ¤±½ÐÍè¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢º£²ó¤â¸µÊõÄÍ²Î·àÃÄ¤ÎºÇ¹â¤Î¥á¥ó¥Ðー¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£9¿Í¤Î¸ÄÀÅª¤Ê½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤Ç¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë¶Ã¤¤È¾Ð¤¤¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÉñÂæ¡ÖMISSDIRECTION¡×¤Î¼ç±é¤ÏÃ¯¤«¡¢¹Í¤¨¤¿»þ¤Ë¿¿¤ÃÀè¤ËÈþÌï¤µ¤ó¤¬Éâ¤«¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¡ÈÍ£°ìÌµÆó¡É¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÈþÌï¤µ¤ó¤È¡¢ÉñÂæ¤Ç¶¦±é¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬º£¤«¤é³Ú¤·¤ß¤Ç¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£º£²ó¤ÏÂçºå¸ø±é¤ÈÅìµþ¸ø±é¤Ç°Û¤Ê¤ë·ëËö¤È¤Ê¤ë¡Ö¥¢¥Ê¥¶ー¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡×¤¬³Ú¤·¤á¤ë»Å³Ý¤±¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢Î¾Êý¤ÎÊª¸ì¤ò·à¾ì¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤ËñÙ¤µ¤ì¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â¸ø³«¤µ¤ì¡¢¼ç±é¤ÎÈþÌï¤òÃæ¿´¤Ë°ìÊÊ¤âÆóÊÊ¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤ÊÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤¬ÀªÂ·¤¤¤·¡¢°ì½Ö¤¿¤ê¤È¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤Å¸³«¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤¢¤é¤¹¤¸¤äÅÐ¾ì¿ÍÊª¾Ò²ð¡¢¸ø±éÆüÄø¤ª¤è¤Ó¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤â¥ªー¥×¥ó¡£¤µ¤é¤Ë¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¥¥ã¥¹¥ÈÀè¹Ô¼õÉÕ¤âËÜÆü¤è¤ê¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¡£
ËÜ¸ø±é¤Ï¡¢2023Ç¯¤Ë¾å±é¤µ¤ì¤¿ÉñÂæ¡ÖTHE MONEY -¿Å´¬Ëþ´ñ¤Î¥½¥¦¥µ¥¯-¡×¤Ç¹¥É¾¤òÇî¤·¤¿¼·³¤¤Ò¤í¤¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤Ë¤è¤ë±é·à´ë²è¡ÈQQ¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡É¤Ë¤è¤ë¿·ºî¸ø±é¤Ç¡¢µÓËÜ¡¦±é½Ð¤ÏÁ°ºî¤Ë°ú¤Â³¤¡¢¥·¥Á¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¥³¥á¥Ç¥£¤Î¥Ò¥Ã¥È¥áー¥«ー¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ê¤É¤Ç¤â¿Íµ¤µÓËÜ²È¤È¤·¤Æ³èÌöÃæ¤ÎÊÝÌÚËÜ¿¿Ìé¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¡£¢£µÓËÜ¡¦±é½Ð¡§ÊÝÌÚËÜ¿¿Ìé¥É¥é¥Þ¡¦ÉñÂæ¡¦±Ç²è¤ÎµÓËÜ¡¦±é½Ð¤ËÎ±¤Þ¤é¤ºÍÍ¡¹¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç³èÌö¡£ÉñÂæ¤Ç¤Ï¥·¥Á¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¥³¥á¥Ç¥£¤òºÇ¤âÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¡£¡Ú¼ç¤ÊºîÉÊ¡Û¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ö²ÈÀ¯É×¤Î¥ß¥¿¥¾¥Î¡×µÓËÜ¡¦NHK¡Ö¥ï¥¿¥·¤Ã¤Æ¥µ¥Ð¥µ¥Ð¤·¤Æ¤ë¤«¤é ¥·ー¥º¥ó£²¡×´ÆÆÄ¡Ê9ÏÃ～12ÏÃ¡Ë¡¦QQ¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡ÖTHE MONEY¡Ê-¿Å´¬Ëþ´ñ¤Î¥½¥¦¥µ¥¯-¡×µÓËÜ¡¦±é½Ð
ÉñÂæ¸ø¼°Instagram¤Ç¤Ï¡¢¸ø±é¾ðÊó°Ê³°¤Ë¤â¡¢·Î¸Å¾ì¤ä¸ø±é¤ÎÎ¢Â¦¤ò¥¥ã¥¹¥ÈËÜ¿Í¤¬¥«¥á¥é¤ÇÂª¤¨¤¿Æ°²è¤Ê¤É¡¢³Æ¥¥ã¥¹¥È¤ÎÁÇ´é¤¬ÇÁ¤±¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬Â³¡¹Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¡£Á´¥¥ã¥¹¥È¤¬ÊõÄÍ²Î·àÃÄOG¤È¤¤¤¦ËÜ¸ø±é¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÀëÅÁ»Üºö¤Ë¤âÃíÌÜ¤À¡ª¤µ¤é¤Ë¡ªËÜºî¤Ï2026Ç¯5·î¤ËÂçºå¡¦ÇßÅÄ·Ý½Ñ·à¾ì¥·¥¢¥¿ー¡¦¥É¥é¥Þ¥·¥Æ¥£¡¢6·î¤ËÅìµþ¡¦¥·¥¢¥¿ーH¤Ë¤Æ¾å±éÍ½Äê¤À¤¬¡¢¤Ê¤ó¤ÈÂçºå¸ø±é¤ÈÅìµþ¸ø±é¤Ç¤Ï¡¢¥é¥¹¥È¤Ë°Û¤Ê¤ëÅ¸³«¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤Ê»î¤ß¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡£À§Èó¤½¤ì¤¾¤ì¤Î·ëËö¤ò¸«ÆÏ¤±¤ÆÍß¤·¤¤¡£¶Ë¸Â¾õÂÖ¤ÎÃæ¤Ç9¿Í¤Î½÷¤¿¤Á¤¬·«¤ê¹¤²¤ë¡¢°ì¶ÚÆì¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡ÈñÙ¤·¹ç¤¤¡É¡£°ìÂÎ²¿¤¬¿¿¼Â¤Ç¡¢Ã¯¤¬ËÜÅö¤Î¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤³¤ÎÊª¸ì¤Ë±£¤µ¤ì¤¿¿¿Áê¤ò¸«ÇË¤ì¤ë¤«¡©
¢£¤¢¤é¤¹¤¸
ÍßË¾±²´¬¤¯£¹¿Í¤¬Íí¤ß¹ç¤¦¿·´¶³Ð¥¯¥é¥¤¥à¥·¥Ã¥È¥³¥à
¢¨¥·¥Ã¥È¥³¥à¡á¥·¥Á¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¥³¥á¥Ç¥£¤È¤¢¤ëBAR¤ÇÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤·¤¿½÷¤¿¤Á¡£¸ß¤¤¤ËÌÌ¼±¤Ï¤Ê¤¯¡¢Á´°÷¤¬¡Ö¤³¤³¤ËÍè¤ë¤Þ¤Ç¤Îµ²±¡×¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ê¤¼½¸¤á¤é¤ì¤¿¤Î¤«¡£¤Ê¤¼ÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£º®Íð¤¹¤ëÈà½÷¤¿¤Á¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢½Æ¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡ÈÈÈ¿Í¡É¤òÌ¾¾è¤ë¿ÍÊª¡£¡ÖÆ¨¤²¤ì¤Ð»¦¤¹¡×¡Ö¤Þ¤º¤Ï¡¢¤Ê¤¼¤³¤ó¤ÊÌÜ¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«ÏÃ¤·¹ç¤¨¡×¶²ÉÝ¤ÎÃæ¤ÇÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¡È¤¢¤ë»ö¼Â¡É¡£¤³¤ÎÌ©¼¼¤Ë»Å³Ý¤±¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤È¤Ï²¿¤«¡£¤½¤·¤Æ¡¢ËÜÅö¤Î¡ÈÈÈ¿Í¡É¤Ï――¡©Á´¤Æ¤òÃÎ¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¸«Ä¾¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë
¢£ÉñÂæ¡ÖMISSDIRECTION¡×¸ø±é³µÍ×
¡Ú¥¥ã¥¹¥È¡ÛÀéºÐÃÕ²Æ¡§ÈþÌï¤ë¤ê¤«ÅìÆ²¤Ä¤°¤ß¡§ÈÞ³¤ É÷¹¾¾å±ÑÎèÆà¡§³¤ÇµÈþ·îÂç²ÏÆâ²µÍÕ¡§½ï·î±óËãº£Àô°ï²Ö¡§ÈÁ½ã¤Þ¤Ò¤íÎÜÀîè½Çµ¡§Ìî¡¹²Ö¤Ò¤Þ¤êÄö °ÝÀ¡¡§Àé³¤²ÚÍö¥Àー¥êー¥ó¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹¡§±©Î©¸÷Íè¿Î³¤ ½í¡§¼·³¤¤Ò¤í¤¡Ú¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡ÛµÓËÜ¡¦±é½Ð¡§ÊÝÌÚËÜ¿¿Ìé¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡§¼·³¤¤Ò¤í¤²»³Ú¡§ÅòÀõ²ÂÂå»ÒÈþ½Ñ¡§º´Æ£ÊþÍ»Ò¡Êa.p.d.j¡Ë¾ÈÌÀ¡§Â¼»³´²ÏÂ¡Ê¥Þー¥¥å¥êー¡Ë¾ÈÌÀ¥ª¥Ú¥ìー¥¿ー¡§Âç²¼¤æ¤¤¡Ê¥Þー¥¥å¥êー¡Ë²»¶Á¡§ÅÄÃæÎ¼Âç¡ÊPaddy Field¡ËÉñÂæ´ÆÆÄ¡§ß·°æ¹î¹¬¡Ê¹õÁÈ¡Ë±é½Ð½õ¼ê¡§»³¸ý¼Óµ®¡¡¹Ó»³Í³º»À©ºî´ÉÍý¡§¾åÌîÀµ¿ÍÀ©ºî¿Ê¹Ô¡§¶â¿¹Í¥°Í¡Êycoment¡ËÀëÅÁ¼Ì¿¿¡§ÃæÀîÃ£ÌéÀëÅÁÈþ½Ñ¡§¿û¸¶Ëã°á»Ò¡Êycoment¡Ë´ë²è¡¦À©ºî¡§QQ¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¼çºÅ¡§¡ÖMISSDIRECTION¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ¡Ê´ØÀ¾¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷/MIXER¡Ë¡ÚÆüÄø¡¦²ñ¾ì¡Û¡ãÂçºå¸ø±é¡ä2026Ç¯5·î28Æü～5·î31Æü¡¡ÇßÅÄ·Ý½Ñ·à¾ì¥·¥¢¥¿ー¡¦¥É¥é¥Þ¥·¥Æ¥£¡ãÅìµþ¸ø±é¡ä2026Ç¯6·î17Æü～6·î21Æü¡¡¥·¥¢¥¿ーH¡Ú¥Á¥±¥Ã¥ÈÈ¯Çä¾ðÊó¡Û¢¨³Æ¼ïÀè¹ÔÈ¯Çä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÉñÂæ¡ÖMISSDIRECTION¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â¡§10,000±ß(Á´ÀÊ»ØÄê¡¦ÀÇ¹þ)¡ã°ìÈÌÈ¯Çä(ÀèÃå)¡ä2026Ç¯4·î18Æü¡ÊÅÚ¡Ë10:00～https://l-tike.com/stage-qq-missdirection/¡ý¥Á¥±¥Ã¥È¼è¤ê°·¤¤¥íー¥½¥ó¥Á¥±¥Ã¥ÈL¥³ー¥É¡§32099¢£¸ø¼°¥µ¥¤¥ÈÅÐ¾ì¿ÍÊª¾Ò²ð¤ä¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó¤Ï¤³¤Á¤é¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ªhttps://stage-qq.com/¢£¸ø¼°InstagramºÇ¿·¾ðÊó¤ä¥¥ã¥¹¥È¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤â¡ªhttps://www.instagram.com/stage_qq/¡Ú¸ø±é¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Ûinfo@stage-qq.com(±Ä¶È»þ´Ö:Ê¿Æü12:00-17:00)¡Ú¥Á¥±¥Ã¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û03-6265-3201(±Ä¶È»þ´Ö:Ê¿Æü12:00-17:00)©MISSDIRECTIONÀ½ºî°Ñ°÷²ñ