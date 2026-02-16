全国に73の温泉ホテル・宿やテーマパークを展開するGENSEN HOLDINGS株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：川粼俊介）が運営する大江戸温泉物語 君津の森（以下、君津の森）、大江戸温泉物語 ホテルレオマの森（以下、ホテルレオマの森）では、3月2日（月）よりランチバイキングにて「日本全国どんぶりフェア」を実施いたします。

選んで、のせて、欲張って！ 進化した大江戸温泉名物「のっけ丼」がランチバイキング限定で登場。ご当地食材を自由に組み合わせ、私だけの「日本全国どんぶり」で日本全国を旅するような贅沢なひと時をお過ごしください。「君津の森」ランチバイキング詳細：https://x.gd/4FUi8「ホテルレオマの森」ランチバイキング詳細： https://x.gd/LAlPh

■～日本全国どんぶりフェア～詳細

開催期間：2026年3月2日（月）～2026年7月1日（水）対象ホテル・宿：・君津の森（千葉県）・ホテルレオマの森（香川県）営業時間：11:30～14:30

〈～日本全国どんぶりフェア～メニュー一覧〉

・加賀麩の卵とじ・兵庫県産豚 回鍋肉・カツオのタタキ・恵那どりの鶏ちゃん焼き・山賊焼き・会津名物ソースカツ・大分名物 とり天・ゆば飛龍頭の大根そぼろ餡かけ上記フェアメニューの他、のっけ丼の具材もございます。

【週末・繁忙日は具材、デザートがパワーアップ！】

週末・繁忙日は、のっけ丼の具材に「まぐろ・サーモン・貝柱」、ハーゲンダッツ アイスクリーム「ストロベリー・抹茶」のメニューを追加でご提供いたします。※メニューの追加は～日本全国どんぶりフェア～期間内の土・日・祝日・繁忙日に限ります※食材の仕入れ状況により、料理内容や提供期間が変更になる場合がございます※掲載写真はイメージです

【週末のランチバイキング料金がお得に！】

君津の森限定で「いいふろ会員」ご提示で土・日・祝日・繁忙日ランチバイキングが500円OFFでご利用いただけます。・特典対象日 土・日・祝日・繁忙日・対象ホテル 君津の森限定・特典内容 ランチバイキング・入浴付ランチバイキングの大人料金から500円引き・特典対象 大人（中学生以上）・ご利用方法 フロントにていいふろ会員マイページの画面をご提示ください。精算はフロントにて行います・詳細は公式サイトをご覧ください： https://x.gd/GFHby※特典のご利用は会員様お一人様ずつの確認が必要です※グリーン会員、ゴールド会員共通の特典となります※ランチバイキング回数券との併用は不可となります

■「～日本全国どんぶりフェア～」対象ホテル・宿のご紹介

首都圏からも好アクセス！豊かな自然と創作バイキングを楽しむ宿「君津の森」

首都圏から車で約1時間半と好アクセスで、思い立ったらすぐに行ける宿「君津の森」。宿から車で30～40分圏内に、人気のアウトレットパークや観光牧場が点在し、ファミリーやカップル、お友達同士など、誰と訪れても一日中楽しめるロケーションが魅力です。また、ランチバイキング単体のプランに加え、当館自慢の入浴がセットになったお得なプランもご用意しております。紅葉狩りや散策で疲れた体を、広々とした湯船でゆっくりと癒していただけます。

※内湯は人工温泉光明石の湯（天然温泉ではありません）※ジェットバス・露天風呂は沸かし湯です（光明石の湯ではありません）▼アクセス住所：〒292-1144 千葉県君津市法木384-119アクセス：館山自動車道 君津ICより約20分公式サイト： https://x.gd/rALev

温泉、グルメバイキング、遊園地！楽しさ全開の温泉ホテル「ホテルレオマの森」

香川県に展開する「ホテルレオマの森」は、アクティブな休日も癒しの時間も堪能いただける温泉ホテルです。自家源泉の温泉で心身を解きほぐし、旬の食材が並ぶ豪華バイキングでお腹も心も満たされる、贅沢なひと時をお楽しみいただけます。さらに、「ホテルレオマの森」のランチバイキングとあわせて注目いただきたいのが、隣接するテーマパーク「NEWレオマワールド」で3月1日（日）まで開催されるレオマウィンターイルミネーション。レオマウィンターイルミネーションでは、マツケンイルミナイトをテーマに、レオマリゾート内がマツケンイルミに合わせてゴールドイルミネーションに輝きます。イベントに合わせて、NEWレオマワールドオリジナルのマツケングッズも販売予定。園内のウーリーズレストランやペディーズコーヒーでは、マツケンコラボフードも登場いたします。▼イベント詳細期間：2026年3月1日（日）まで時間：毎日17:15～閉園時間まで利用料金：パーク入園料が必要です。その他、グッズ・フードは有料となります。公式サイトイベント特設ページ： https://x.gd/Vf4Oj

▼アクセス住所：〒761-2405 香川県丸亀市綾歌町栗熊西40-1アクセス：高松自動車道 善通寺ICより約30分、府中湖PA（スマートIC）より約15分公式サイト：ホテルレオマの森： https://x.gd/ZFDIW NEWレオマワールド： https://x.gd/IRE7A

【会社概要】

■会社名 GENSEN HOLDINGS株式会社■所在地 〒104-0061 東京都中央区銀座7-16-21 銀座木挽ビル5階■設立年月日 2017年12月5日（創業2001年11月）■資本金 100百万円■代表取締役 川粼 俊介■事業内容 全国で温泉旅館、ホテル、温浴施設、テーマパークの運営事業を展開（大江戸温泉物語グループとして全国73施設。2026年2月現在）■URL https://corporate.ooedoonsen.jp/