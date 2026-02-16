3·î31Æü(²Ð)¤Þ¤Ç¡ª¡Ö¤Õ¤¯¤ª¤«6²¹ÀôÃÏ¤á¤°¤ê(¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー)¡×― ¤¤¤ÞÅÐÏ¿¡¦±þÊç¤Ç¾ÞÉÊ³ÍÆÀ¥Á¥ã¥ó¥¹¡¿Á´À©ÇÆ¤Ç¡È²¹Àô¥Þ¥¤¥¹¥¿ー¡É¤Ø ―
¤Õ¤¯¤ª¤«6²¹ÀôÃÏ¤á¤°¤ê¿ä¿Ê°Ñ°÷²ñ(Ê¡²¬¸©´Ñ¸÷²¹ÀôÃÏ¶¨²ñÅù)¤Ï¡¢Ê¡²¬¸©Æâ¤ÎÌ¾Åò6²¹ÀôÃÏ¡¦25»ÜÀß¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¡Ö¤Õ¤¯¤ª¤«6²¹ÀôÃÏ¤á¤°¤ê(¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー)¡×¤ò³«ºÅÃæ¤Ç¤¹¡£
³«ºÅºÇ½ªÆü¤Ï2026Ç¯3·î31Æü(²Ð)¡£¤³¤ÎÆü¤Þ¤Ç¤Ë¥æー¥¶ーÅÐÏ¿¤È¾ÞÉÊ±þÊç¤ò¹Ô¤¨¤Ð¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¾ÞÉÊ³ÍÆÀ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë6²¹ÀôÃÏ¤ò½ä¤ë¤È¡È¤Õ¤¯¤ª¤«²¹Àô¥Þ¥¤¥¹¥¿ー¡É¤È¤·¤ÆÇ§Äê¾Ú¤ÈµÇ°ÉÊ¤¬Â£¤é¤ì¤ëÆÃÊÌ¾Þ¤Ë¤â¼«Æ°¥¨¥ó¥È¥êー¡£
Ê¡²¬¤ÎÌ¾Åò6²¹ÀôÃÏ¤ÎÎÉ¤µ¤òºÆÇ§¼±¤¹¤ëµ¡²ñ¤È¤·¤Æ¡¢¤¼¤Ò¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Õ¤¯¤ª¤«6²¹ÀôÃÏ¤á¤°¤ê(¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー)
¢£ ¤Þ¤À´Ö¤Ë¹ç¤¦¡§ºÇ½ªÆü¡Ö3·î31Æü¡×¤Þ¤Ç¤ËÅÐÏ¿¡¦±þÊç¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹
ËÜ´ë²è¤Ï¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Ç¥æー¥¶ーÅÐÏ¿(¥¢¥×¥êÉÔÍ×)¤·¡¢ÂÐ¾Ý²¹Àô»ÜÀß¤Ë·Ç½Ð¤µ¤ì¤¿Æó¼¡¸µ¥³ー¥É¤òÆÉ¤ß¼è¤ë¤À¤±¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
³ÍÆÀ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë±þ¤¸¤Æ¾ÞÉÊ¤Ø±þÊç²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
³«ºÅºÇ½ªÆü¤Î2026Ç¯3·î31Æü(²Ð)¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¥æー¥¶ーÅÐÏ¿¤È¾ÞÉÊ±þÊç¤ò¹Ô¤¨¤Ð¡¢¾ÞÉÊ³ÍÆÀ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ Ê¡²¬¤ÎÌ¾Åò6²¹ÀôÃÏ¡¦25»ÜÀß¤ò¡ÈºÆÈ¯¸«¡É¤¹¤ëÅò¤á¤°¤ê
ÂÐ¾Ý¤Ï¡¢ÏÆÅÄ²¹Àô¡¿ÇîÂ¿²¹Àô¡¿ÆóÆü»Ô²¹Àô¡¿¸¶Äá²¹Àô¡¿ÃÞ¸åÀî²¹Àô¡¿Á¥¾®²°²¹Àô¤Î6²¹ÀôÃÏ¤Ç¤¹¡£
ÅÔ»Ô·¿²¹Àô¤«¤é¼«Á³Ë¤«¤Ê²¹Àô¶¿¤Þ¤Ç¡¢Îò»Ë¡¦Àô¼Á¡¦½É¤ÎÆÃ¿§¤¬°Û¤Ê¤ëÌ¾Åò¤ò²£ÃÇÅª¤ËÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¤Î¤¬ËÜ´ë²è¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤ÎÊ¡²¬¤Î²¹Àô¡×¤ò½ä¤ê¡¢¤½¤ÎÎÉ¤µ¤òºÆÈ¯¸«¤¹¤ëµ¡²ñ¤È¤·¤Æ¤´³èÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ ÂÐ¾Ý²¹ÀôÃÏ(6²¹ÀôÃÏ)¡¿»²²Ã»ÜÀß¿ô
¡¦ÏÆÅÄ²¹Àô¡¿ÇîÂ¿²¹Àô¡¿ÆóÆü»Ô²¹Àô¡¿¸¶Äá²¹Àô¡¿ÃÞ¸åÀî²¹Àô¡¿Á¥¾®²°²¹Àô
¡¦»²²Ã²¹Àô»ÜÀß¿ô¡§25»ÜÀß
¢£ »²²ÃÊýË¡(¥¢¥×¥êÉÔÍ×)
¡¦¥¹¥Þ¥Û¤Ç¥æー¥¶ーÅÐÏ¿(¥¢¥×¥êÉÔÍ×)
¡¦³Æ²¹Àô»ÜÀß¤Ë·Ç½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆó¼¡¸µ¥³ー¥É¤òÆÉ¤ß¼è¤ê¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò³ÍÆÀ
¡¦³ÍÆÀ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë±þ¤¸¤Æ¾ÞÉÊ¤Ø±þÊç²ÄÇ½(¡Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¸ò´¹¡×¥Ü¥¿¥ó¤«¤é±þÊç¥Õ¥©ー¥à¤Ø°ÜÆ°¢ª¥Õ¥©ー¥àµÆþ¸å¡¢¡ÖÁ÷¿®¡×¥Ü¥¿¥ó¤Ç±þÊç´°Î»)
¡¦ÅÐÏ¿¤ÏÌµÎÁ¡¿½êÍ×1Ê¬ÄøÅÙ(ÌÜ°Â)
¢£ 6²¹ÀôÃÏÃ£À®¤Ç¡È²¹Àô¥Þ¥¤¥¹¥¿ー¡É¤Ë¡£¾Î¹æ¡ÜµÇ°ÉÊ(ÆÃÊÌ¾Þ)
6²¹ÀôÃÏ¤ò¤¹¤Ù¤Æ½ä¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¿¼¤¯Íý²ò¤·¡¢¹¤¯È¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯Êý¤òÃ£À®ÅÙ¤Ë±þ¤¸¤ÆÇ§Äê¤¹¤ë¡Ö¤Õ¤¯¤ª¤«²¹Àô¥Þ¥¤¥¹¥¿ー¡×À©ÅÙ¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£6²¹ÀôÃÏ¤ÎÁ´À©ÇÆ¤Ç¡¢ÆÃÊÌ¾Þ(Ç§Äê¾Ú¡ÜµÇ°ÉÊ)¤Ø¼«Æ°¥¨¥ó¥È¥êー¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£ ¾ÞÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×(ÃêÁª)
¡¦A¾Þ(10Ì¾ÍÍ)¡§²¹Àô½ÉÇñ½õÀ®·ô2Ëü±ßÊ¬(5Àé±ß¡ß4Ëç)
¡¦B¾Þ(20Ì¾ÍÍ)¡§¤¦¤¤Ï¥Õ¥ëー¥ÄµÍ¤á¹ç¤ï¤»(5Àé±ßÁêÅö)
¡¦ÆÃÊÌ¾Þ¡¡¡¡ ¡§¡È¤Õ¤¯¤ª¤«²¹Àô¥Þ¥¤¥¹¥¿ー¡ÉÇ§Äê¾Ú¡ÜµÇ°ÉÊ(6²¹ÀôÃÏ¤ÎÁ´À©ÇÆ¤Ç¼«Æ°¥¨¥ó¥È¥êー)
¢¨ ¾ÞÉÊ¤ÏÁªÂòÉÔ²Ä
¢¨ ÃêÁª¤Ï2026Ç¯4·î¤Ë¼Â»Ü¤·¡¢ÅöÁª¼Ô¤Ø½ç¼¡È¯Á÷Í½Äê
¡ÚÃí¼á¡Û
¢¨ ¥Ö¥é¥¦¥¶(Safari¡¿Chrome)¿ä¾©
¢¨ ÍúÎòºï½ü¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¾Ã¤¨¤ë¤¿¤áÃí°Õ
¡Ú´ØÏ¢URL¡Û
¡¦¤Õ¤¯¤ª¤«6²¹ÀôÃÏ¤á¤°¤ê(¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー)¡¡¸ø¼°HP
https://unlocks.jp/w/?id=w6166891c9df96ff9&ref=qr&pid=13969
¡¦¥Á¥é¥·URL(¥æー¥¶ーÅÐÏ¿Æó¼¡¸µ¥³ー¥ÉÉÕ¤)
https://www.crossroadfukuoka.jp/downloads/media/47101.pdf
¡¦´ØÏ¢¥Ûー¥à¥Úー¥¸URL
https://www.crossroadfukuoka.jp/feature/onsen-digital-stamprally
(¢¨¡Ö¤Õ¤¯¤ª¤«6²¹ÀôÃÏ¤á¤°¤ê¡×¤Ç¸¡º÷¢ªÃÏ¸µ¼«¼£ÂÎ¡¦´Ñ¸÷¶¨²ñÅù¤Ë¤è¤ë´ØÏ¢HPÂ¿¿ô)
¡Ú¼çºÅ¡¦¶¦ºÅ¡Û
¼çºÅ¡§¤Õ¤¯¤ª¤«6²¹ÀôÃÏ¤á¤°¤ê¿ä¿Ê°Ñ°÷²ñ(Ê¡²¬¸©´Ñ¸÷²¹ÀôÃÏ¶¨²ñÅù)
¶¦ºÅ¡§Ê¡²¬¸©Î¹´Û¥Û¥Æ¥ëÀ¸³è±ÒÀ¸Æ±¶ÈÁÈ¹ç